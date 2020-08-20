Проєкт "Без цензури": "Русская весна" повертається. Як Штепа і виміняний сепаратист Коваленко йдуть на місцеві вибори. ВIДЕО
Як проросійські фріки з тріумфом йдуть на місцеві вибори - про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Як ви й просили, починаємо розповідати найцікавіше про місцеві вибори. І сьогодні наші герої - Неля Штепа, ексмер Слов'янська, яка просила Путіна ввести війська, і виміняний ватник-провокатор Едуард Коваленко, який із 2004 року займався пошуками нацистів у Києві.
У це важко повірити, але ці люди йдуть на місцеві вибори! Непокаране зло, якого сахається навіть сама Росія, тепер розповідає, як треба відновлювати мир, боротися за чесні вибори, та ще й проводить акції під Офісом Президента. Абсурд? Ще й який!
Отже, пригадуємо: як Неля Штепа кликала на псевдореферендум, із якого почалася війна? Чи знали ви про такого феєричного персонажа, як Едуард Коваленко із Генічеська? Як ці люди живуть нині (спойлер - цілком непогано) і чому через їхню активність справді потрібно турбуватися?
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Нагадаємо, Штепу було заарештовано в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".
20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.
Журналіст Денис Казанський повідомив, що під час останнього обміну полоненими, 29 грудня 2019 року, Росія, крім терористів і вбивць, внесла до списку одного з колишніх лідерів націоналістичної організації УНА-УНСО Едуарда Коваленка.
"Едуард Коваленко був рядженим провокатором і спеціально найнятим актором, який зображував максимально упоротого нациста. Ще в 2004 році його наймав Медведчук, щоб дискредитувати Ющенка (Коваленко прикидався його прихильником). А тепер той же Медведчук, імовірно, і домігся його внесення до списків на обмін" , - зазначив Казанський.
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И предательницу Штепу допускают к выборам., такой пи..ц может быть только в УКраине, коррумпироваными правоохранительными органами и судами продажными...прогнившими!
Штепа закликає провести референдум про довіру владі, федералізацію в складі України чи Росії. Мер Слов'янська просить путіна увійти в місто. ------- https://lb.ua/society/2014/04/27/264549_shtepa.html
Разве вы не помните ее слова в суде журналистам: "Я еще вернусь"?
Разве Макарыч сейчас не главный переговорщик по сдаче Украины?
Вы что же, за были, что Неля, как и Макарыч - номенклатура КПСС?
Тогда у вас, ЗЕбобики, память, как у рыбки гуппи.
Какая же я была дура, прости Господи.
Не надо мешать одномун ароТу, не надо.
значит работают не в интересах страны СБУ, прокуратура,суды- бесхребетные, продажные и недееспособные. Насчет действующей власти СЛАБая, продажная, а должны быть жесткие в национальных интересах страны, за что проголосовал народ то и имеем!
Пшонка готовит плацдарм для возвращения в Запорожскую область, где находился его базовый избирательный округ. Где его сын был избран по округу №81 в Запорожской области.
На данный момент Артем Пшонка официально https://gordonua.com/news/politics/mvd-obyavilo-v-rozysk-syna-eks-genprokurora-pshonki-90021.html находится в розыске .
Несмотря на это вернуться в политику экс-регионал готовится через своих бывших помощников, которые представляют партию "Оппозиционный блок" в городе Запорожье. При этом в его кампании используется яркая пророссийская повестка.
Журналисты также отметили, что один из бывших помощников Пшонки сейчас https://hromadske.ua/ru/posts/eks-pomoshnik-pshonki-rabotaet-sovetnikom-zamestitelya-glavy-ofisa-prezidenta-radio-svoboda является советником заместителя главы Офиса Президента.
Как отмечается в материале, такого рода повестка "грозит подорвать область изнутри, ведь Запорожская область единственная из восточных регионов Украины https://timenews.in.ua/425190/yaichnoe-voskresene-v-zaporozhe-kak-eto-bylo смогла противостоять созданию ЗНР и избежала участи Донбасса".
https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-08-20/smi-rasskazali-kak-artem-pshonka-gotovit-platsdarm-dlya-vozvrascheniya-v-ukrainu/207045