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Проєкт "Без цензури": "Русская весна" повертається. Як Штепа і виміняний сепаратист Коваленко йдуть на місцеві вибори. ВIДЕО

Як проросійські фріки з тріумфом йдуть на місцеві вибори - про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Як ви й просили, починаємо розповідати найцікавіше про місцеві вибори. І сьогодні наші герої - Неля Штепа, ексмер Слов'янська, яка просила Путіна ввести війська, і виміняний ватник-провокатор Едуард Коваленко, який із 2004 року займався пошуками нацистів у Києві.

У це важко повірити, але ці люди йдуть на місцеві вибори! Непокаране зло, якого сахається навіть сама Росія, тепер розповідає, як треба відновлювати мир, боротися за чесні вибори, та ще й проводить акції під Офісом Президента. Абсурд? Ще й який!

Отже, пригадуємо: як Неля Штепа кликала на псевдореферендум, із якого почалася війна? Чи знали ви про такого феєричного персонажа, як Едуард Коваленко із Генічеська? Як ці люди живуть нині (спойлер - цілком непогано) і чому через їхню активність справді потрібно турбуватися?

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Нагадаємо, Штепу було заарештовано в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що під час останнього обміну полоненими, 29 грудня 2019 року, Росія, крім терористів і вбивць, внесла до списку одного з колишніх лідерів націоналістичної організації УНА-УНСО Едуарда Коваленка.

"Едуард Коваленко був рядженим провокатором і спеціально найнятим актором, який зображував максимально упоротого нациста. Ще в 2004 році його наймав Медведчук, щоб дискредитувати Ющенка (Коваленко прикидався його прихильником). А тепер той же Медведчук, імовірно, і домігся його внесення до списків на обмін" , - зазначив Казанський.

Автор: 

місцеві вибори (1366) росія (65122) сепаратизм (757) Штепа Неля (92) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+26
Их должны посадить в тюрьму по статье 111. Гос Измена на 15 лет! И пожизненный запрет баллотироваться во власти!
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20.08.2020 14:31
+17
Проект "Без цензуры": "Русская весна" возвращается. Как Штепа и обменянный сепаратист Коваленко идут на местные выборы - Цензор.НЕТ 4036
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20.08.2020 14:33
+14
От будет прикильно если Штепу опять выберут мером Славянска и она опять будет кричать путен ввади
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20.08.2020 14:32
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Их должны посадить в тюрьму по статье 111. Гос Измена на 15 лет! И пожизненный запрет баллотироваться во власти!
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20.08.2020 14:31 Відповісти
не с нашими судами
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20.08.2020 14:32 Відповісти
нужно делать суды присяжных и старые суды все распустить на всегда, которые коррумпированные до фундамента.
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20.08.2020 14:35 Відповісти
КАКИЕ СУДЫ РАСТРЕЛЯТЬ НАДО И ВЗРЫВАТЬ ВСЕХ ПОДОНКОВ МЕРТВЕЧУКОВ ШТЕП НЕЛЛИ О ГЛАВНОЕ ШО ЕВРЕЙКА И ПРОЧИХ КОНЧЕННЫХ.. тогда сразу все включат мозг или пойдут толпами на кладбища коллективные ямы....
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20.08.2020 14:45 Відповісти
Не с нашими зебилами
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20.08.2020 16:01 Відповісти
А что твой порошенко пять лет ее нюхал и выпустил
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20.08.2020 16:18 Відповісти
Это да. Ну пусть при Зе ее посадит, може рейтинг свой подымет. Что то не видно уголовного дела Венедиктовой против продажной, предательницы Штепы.
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20.08.2020 20:32 Відповісти
Так вы же сразу с бубнами во главе с Порошенко вокруг банковой толпой о зраде орете,все сайты как мухи облепили,везде ваш самый кращий атаман воровайка цяца а зеля клоун и все кроме ЕС продались какцапам.Ваша секта уже всех задолбала
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21.08.2020 09:50 Відповісти
это ты не по адрессу написал,. мне нассать на барыгу пороха и на твоего клоуна Зелю. За этих персонажей не голосовал. Что при Порохе ничего менялось, что при дятле Зеле..одно и тоже..все теже старые схемы, и коррупция.
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22.08.2020 04:34 Відповісти
От будет прикильно если Штепу опять выберут мером Славянска и она опять будет кричать путен ввади
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20.08.2020 14:32 Відповісти
та не, она будет ходить в вышиванке и ложить цветы к памятнику Шевченко, таких персонажей интересуют только деньги, но при удобном случае конечно станет звать х.уйло
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20.08.2020 14:35 Відповісти
Ну мертвядчук тоже любит деньги, но в вышиванке я его ни разу не видел
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20.08.2020 14:39 Відповісти
мертвячук идейный, такие во стократ опаснее этой штопанки
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20.08.2020 14:47 Відповісти
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21.08.2020 09:51 Відповісти
Та ще і на білій коняці проїде. Якщо знову виберуть мером, то це вже - заворот мізків, якщо ще в виборців вони залишились.
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21.08.2020 10:18 Відповісти
Проект "Без цензуры": "Русская весна" возвращается. Как Штепа и обменянный сепаратист Коваленко идут на местные выборы - Цензор.НЕТ 4036
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20.08.2020 14:33 Відповісти
Если это реальный биг-борд, то пора уже вызывать санитаров
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20.08.2020 14:36 Відповісти
У на 73 % зебилов точно как губка боб. Мозгов как у инфузории в туфельке
Проект "Без цензуры": "Русская весна" возвращается. Как Штепа и обменянный сепаратист Коваленко идут на местные выборы - Цензор.НЕТ 3215
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20.08.2020 14:37 Відповісти
Проект "Без цензуры": "Русская весна" возвращается. Как Штепа и обменянный сепаратист Коваленко идут на местные выборы - Цензор.НЕТ 2298
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20.08.2020 14:33 Відповісти
Полностью всю власть нужно менять до тех пор, пока вся власть не станет Националистическая и которая будет защищать Украину и Украинские интересы! Всех предателей нужно судить только на судах народных! Суды все вообще должны быть - судами присяжных!
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20.08.2020 14:34 Відповісти
Почему твои националисты ,свинками не кидаются ? Или сей час их все устраивает ?
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21.08.2020 07:18 Відповісти
Давай переводь кремлівські стрілки о папередниках .
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20.08.2020 15:53 Відповісти
Фактично блокував твоєю сракою? Бо, бачу ти в темі😀
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20.08.2020 16:04 Відповісти
Ну вот зачем ты пи...шь?) Коваленко при Пете получил 5 лет, а зеля его ВЫПУСТИЛ...
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20.08.2020 19:26 Відповісти
Где же ты наш родимыи,долгожданныи Украинскии Аугусто Пиночет?!
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20.08.2020 14:43 Відповісти
а почему не от слуги.
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20.08.2020 14:49 Відповісти
;Русская весна; була ще минулого року.
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20.08.2020 14:51 Відповісти
этих ватных персонажей надо палить.суды и фсбу-недееспособны
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20.08.2020 14:52 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Русская весна" повертається. Як Штепа і виміняний сепаратист Коваленко йдуть на місцеві вибори - Цензор.НЕТ 3454
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20.08.2020 14:54 Відповісти
Крівий Ріг це теж ми? І Жидачів теж? Танунах... ви усі вже були президентами. Зараз ось цим пропонують бути Україною?
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20.08.2020 15:07 Відповісти
Конец сериала

Проєкт "Без цензури": "Русская весна" повертається. Як Штепа і виміняний сепаратист Коваленко йдуть на місцеві вибори - Цензор.НЕТ 2642
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20.08.2020 15:15 Відповісти
А я б за Медведчука проголосовал!
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20.08.2020 22:43 Відповісти
Никуда этот сепаратист Коваленко на местных выборах не придет. Количество просмотров его канала на Ютубе всего лишь по несколько сотен человек на ролик. Этого Коваленко в Украине можно сказать никто не знает. А вот благодаря пиару и упоминанию в публикациях Цензора рейтинг Коваленко поднимется.
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20.08.2020 15:06 Відповісти
Ці посібники російських окупантів навряд доживуть до глибокої старості. Їх скоріше всього знищать або родичі загиблих воїнів,або військові які через них залишилися без рук, ніг чи побратимів.
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20.08.2020 15:14 Відповісти
Парадокс в том что, есть доказательства, на видео..то что она говорила, и у СБУ , прокуратуры нету к ней претензий*? Она давно должна гнить на НАрах.
И предательницу Штепу допускают к выборам., такой пи..ц может быть только в УКраине, коррумпироваными правоохранительными органами и судами продажными...прогнившими!

Штепа закликає провести референдум про довіру владі, федералізацію в складі України чи Росії. Мер Слов'янська просить путіна увійти в місто. ------- https://lb.ua/society/2014/04/27/264549_shtepa.html
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20.08.2020 15:20 Відповісти
Простите, а почему вызывает удивление то, что Неля Штепа идет на выборы?
Разве вы не помните ее слова в суде журналистам: "Я еще вернусь"?
Разве Макарыч сейчас не главный переговорщик по сдаче Украины?
Вы что же, за были, что Неля, как и Макарыч - номенклатура КПСС?
Тогда у вас, ЗЕбобики, память, как у рыбки гуппи.
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20.08.2020 15:38 Відповісти
потужный папередний суд так за 5 лет штепу и не посадил.
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20.08.2020 15:40 Відповісти
штепу випустили за часів зе.
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20.08.2020 16:17 Відповісти
штепу випустили за часів Пе.
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20.08.2020 17:13 Відповісти
А что, укого то еще есть сомнения, что 73% ЗЕбилов - это, действительно, "один нароТ"?
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20.08.2020 15:42 Відповісти
И никто их медом не угостит?
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20.08.2020 15:42 Відповісти
"Иоба-боба" (С), на что я потратила несколько лет своей жизни на этом форуме, зачем, к чему?
Какая же я была дура, прости Господи.
Не надо мешать одномун ароТу, не надо.
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20.08.2020 15:44 Відповісти
Украина - страна для украинофобов.
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20.08.2020 15:59 Відповісти
Ждите русский мир в Славянске снова и войну... Штепа все сделает как надо. Если местное баранье ее выберет. Получается что прокуратура, суды продажные - предатели как и Неля Штепа. На РФ ей бы в паяли 15 лет за сепаратизм.

значит работают не в интересах страны СБУ, прокуратура,суды- бесхребетные, продажные и недееспособные. Насчет действующей власти СЛАБая, продажная, а должны быть жесткие в национальных интересах страны, за что проголосовал народ то и имеем!
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20.08.2020 16:03 Відповісти
Там вона мінімум половину строку вже б відсиділа.
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21.08.2020 10:21 Відповісти
Шановне товариство! Звертаюсь до Вас бо те , що відбувається в нашій з Вами країні - це повний звіздец! Ми всі бачили , з яким захватом та любов`ю ця **** штепа просила ***** ввести війска кацапії до нашого дому, а тепер вона розказує ,що це відбувалось під дулами кацапських автоматів. Ви в це вірите, шановне товариство? Цю мразоту вже треба відстрілювати фізично. Ворога треба винищувати. Бо ця гидота , як колорадський жук, буде розповзатись та плодитись на нашій з Вами Українській землі! Смерть ворогам! Я закликаю патріотів України знищити цю мразоту та готовий прийняти в цьому участь. слава Україні!!!
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20.08.2020 17:46 Відповісти
Якби одіозна антиукраїнка Штепа спробувала балотуватися в моєму районі то ми б з сусідами її фізично знищили. І так має бути. Непокаране зло стає нахабнішим. Вона чудово підходить для показового прикладу що потрібно робити з зрадниками (а вона приймала присягу держслужбовця!) коли закон мовчить а влада у дегенератів.
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20.08.2020 18:49 Відповісти
Прикольно, но УНСОвцы мне еще в 2008-м рассказывали какой хороший националист коваленко живет в моем городе) Я о таком тогда еще и не знал)))
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20.08.2020 19:58 Відповісти
как Артем Пшонка готовит плацдарм для возвращения в Украину

Пшонка готовит плацдарм для возвращения в Запорожскую область, где находился его базовый избирательный округ. Где его сын был избран по округу №81 в Запорожской области.

На данный момент Артем Пшонка официально https://gordonua.com/news/politics/mvd-obyavilo-v-rozysk-syna-eks-genprokurora-pshonki-90021.html находится в розыске .
Несмотря на это вернуться в политику экс-регионал готовится через своих бывших помощников, которые представляют партию "Оппозиционный блок" в городе Запорожье. При этом в его кампании используется яркая пророссийская повестка.

Журналисты также отметили, что один из бывших помощников Пшонки сейчас https://hromadske.ua/ru/posts/eks-pomoshnik-pshonki-rabotaet-sovetnikom-zamestitelya-glavy-ofisa-prezidenta-radio-svoboda является советником заместителя главы Офиса Президента.

Как отмечается в материале, такого рода повестка "грозит подорвать область изнутри, ведь Запорожская область единственная из восточных регионов Украины https://timenews.in.ua/425190/yaichnoe-voskresene-v-zaporozhe-kak-eto-bylo смогла противостоять созданию ЗНР и избежала участи Донбасса".

https://apostrophe.ua/news/politics/government/2020-08-20/smi-rasskazali-kak-artem-pshonka-gotovit-platsdarm-dlya-vozvrascheniya-v-ukrainu/207045
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20.08.2020 20:35 Відповісти
по-моему Штепе просто нужен молодой *блан. и все, она сразу успокоится
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20.08.2020 21:26 Відповісти
и кстати этому второму - Коваленко, тоже самое
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20.08.2020 21:27 Відповісти
она любит ху"ла, поэтому никто ее уже не удвалетварии-ит...
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21.08.2020 09:55 Відповісти
Проєкт "Без цензури": "Русская весна" повертається. Як Штепа і виміняний сепаратист Коваленко йдуть на місцеві вибори - Цензор.НЕТ 451
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20.08.2020 23:35 Відповісти
вывод один - в этой стране господствуют силы кремля, которые повыползали изо всех щелей тех пор, как ушли Петра
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21.08.2020 09:53 Відповісти
 
 