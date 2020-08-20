Проєкт "Без цензури": "Русская весна" повертається. Як Штепа і виміняний сепаратист Коваленко йдуть на місцеві вибори. ВIДЕО

Як проросійські фріки з тріумфом йдуть на місцеві вибори - про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Як ви й просили, починаємо розповідати найцікавіше про місцеві вибори. І сьогодні наші герої - Неля Штепа, ексмер Слов'янська, яка просила Путіна ввести війська, і виміняний ватник-провокатор Едуард Коваленко, який із 2004 року займався пошуками нацистів у Києві.

У це важко повірити, але ці люди йдуть на місцеві вибори! Непокаране зло, якого сахається навіть сама Росія, тепер розповідає, як треба відновлювати мир, боротися за чесні вибори, та ще й проводить акції під Офісом Президента. Абсурд? Ще й який!

Отже, пригадуємо: як Неля Штепа кликала на псевдореферендум, із якого почалася війна? Чи знали ви про такого феєричного персонажа, як Едуард Коваленко із Генічеська? Як ці люди живуть нині (спойлер - цілком непогано) і чому через їхню активність справді потрібно турбуватися?

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Нагадаємо, Штепу було заарештовано в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів, нібито в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань нібито надавала "під дулом автомата".

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що під час останнього обміну полоненими, 29 грудня 2019 року, Росія, крім терористів і вбивць, внесла до списку одного з колишніх лідерів націоналістичної організації УНА-УНСО Едуарда Коваленка.

"Едуард Коваленко був рядженим провокатором і спеціально найнятим актором, який зображував максимально упоротого нациста. Ще в 2004 році його наймав Медведчук, щоб дискредитувати Ющенка (Коваленко прикидався його прихильником). А тепер той же Медведчук, імовірно, і домігся його внесення до списків на обмін" , - зазначив Казанський.