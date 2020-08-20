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"Твою мать! Як луплять!" - білоруські міліціонери натовпом б'ють затриманих у Молодечненському РВВС 10 серпня. ВIДЕО
Білоруські міліціонери в місті Молодечне натовпом били затриманих учасників акцій протесту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, видання Tut.by опублікувало відео з побиттям затриманих у Молодечненському РВВС 10 серпня. На записі видно, що група міліціонерів почала бити двох затриманих відразу після того, як витягли їх із службового автомобіля.
Топ коментарі
+54 Иннокентий beer
показати весь коментар20.08.2020 14:49
+35 Index_Dias
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+30 Антон Чигур
показати весь коментар20.08.2020 14:49
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а сябри ще в соціалізмі з леніним, з тваринним походженням, безбожники в масі
тому сподіватися марно
"не имеете, потому что не просите" Иак.4:2
Осталось Украину додавить и можно думать о всемировой власти.
Правда всегда спрятано за завесой времени.
А престолы утверждаются только силой и властью.