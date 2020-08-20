"Твою мать! Як луплять!" - білоруські міліціонери натовпом б'ють затриманих у Молодечненському РВВС 10 серпня. ВIДЕО

Білоруські міліціонери в місті Молодечне натовпом били затриманих учасників акцій протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, видання Tut.by опублікувало відео з побиттям затриманих у Молодечненському РВВС 10 серпня. На записі видно, що група міліціонерів почала бити двох затриманих відразу після того, як витягли їх із службового автомобіля.

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