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Новини Відео Репресії в Білорусі
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"Твою мать! Як луплять!" - білоруські міліціонери натовпом б'ють затриманих у Молодечненському РВВС 10 серпня. ВIДЕО

Білоруські міліціонери в місті Молодечне натовпом били затриманих учасників акцій протесту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, видання Tut.by опублікувало відео з побиттям затриманих у Молодечненському РВВС 10 серпня. На записі видно, що група міліціонерів почала бити двох затриманих відразу після того, як витягли їх із службового автомобіля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про тортури в ЦІП на Окрестіна: Отримали ті, хто в ізоляторі кидався на ментів. АУДIО

Автор: 

Білорусь (7929) затримання (4339) побиття (934) Лукашенко Олександр (2654) репресії (1622)


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Топ коментарі
+54
Наша вата аж кипятком писается так им нравятся такие видео. "Хотим диктатуру, хотим порядка".
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20.08.2020 14:49
+35
против диктаторского режима нужно воевать, а не ходить с бумажными плакатиками
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20.08.2020 14:55
+30
Это прививка от руцкого мира!!
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20.08.2020 14:49
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Меня удивляют Белорусы,их убивают насилуют их дочерей и жон,а они как телята только мычат и с цветочками бегают.Менты с семьями живут среди вас,да устройте им и их семьям счастье,начните их убивать,через два дня максимум станут преданными опозиции и луку сами в мешке привезут.Телята а не нация
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20.08.2020 16:15 Відповісти
Глупости. Никто никуда не привезет луку. Ментов и так там накачивают рассказывая сказки про террор по отношению к их семьям.
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20.08.2020 17:48 Відповісти
НЕ надо рассказывать,надо повесить десяток ментов и посмотреть сколько еще добавить,ведь покалеченому человеку после ментовки должно быть пофиг
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20.08.2020 19:48 Відповісти
А мне вот интересно, сработает в конечном счете христианская идея всепобеждающей силы добра или нет? Во всяком случае, за одного битого трех небитых дают. Политически инфантильные белорусы, приобретают политическую зрелость по своему. Постепенно в них все же проснется чувство собственного достоинства.
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20.08.2020 20:24 Відповісти
справа не в силі добра, а в тому, що Майдан щодня ОТЧЕ НАШ повторював, Бог і почув
а сябри ще в соціалізмі з леніним, з тваринним походженням, безбожники в масі
тому сподіватися марно
"не имеете, потому что не просите" Иак.4:2
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21.08.2020 00:16 Відповісти
Примолаживют мусора потерявших страх крепостных - нормальный процесс. У крепостных вообще срака должна быть перманентно-поротая.
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20.08.2020 18:27 Відповісти
вы можете быстро самоорганизоваться через фейсбук или твиттер /он хорош краткостью/ или мессенджеры
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20.08.2020 18:34 Відповісти
кинуть бы в ту концентрацию мосорни что то взрывное, 0.1 килотонны. Пол белоруси возрадуется когда столько говени в утиль пойдет.
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20.08.2020 19:07 Відповісти
Сказать куда бросить?
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20.08.2020 19:49 Відповісти
блесни
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22.08.2020 02:10 Відповісти
бульба с омлетом - готовит омон
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20.08.2020 20:52 Відповісти
Ничего Завтра няшные Белоруские барышни зацелуют ментов до смерти
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20.08.2020 21:57 Відповісти
насилля породжує насилля, вони кров'ю вмиються
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20.08.2020 22:34 Відповісти
Да будет вам. Беларусь уже слилась. Уже всё понятно.
Осталось Украину додавить и можно думать о всемировой власти.
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20.08.2020 23:30 Відповісти
нет, престольі утверждаются правдою, а не ложью
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21.08.2020 00:17 Відповісти
Так я правду и говорю.
Правда всегда спрятано за завесой времени.
А престолы утверждаются только силой и властью.
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21.08.2020 00:37 Відповісти
Євангеліє,пардон,демократія "Від Луки",чи-то від лукаваго...
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21.08.2020 06:55 Відповісти
слились белорусы - когда их до смерти киздят дубинками и расстреливают - они ходят обниматься с мусорами и цветочки развешивают. Как-то напоминает "Обыкновенное чюдо" - Когда при нем душили его жену любимую - он стоял возле да уговаривал: потерпи, может быть все обойдется...
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21.08.2020 08:46 Відповісти
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