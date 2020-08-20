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Зеленський доставив посилку в село на Херсонщині, перевіривши, як працює нова система "Укрпошти", - Мендель. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський доставив посилку в село на Херсонщині, перевіривши роботу нової системи доставки "Укрпошти".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис президентської доставки опублікувала його прессекретарка Юлія Мендель.

Дивіться також: "Укрпошта" запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Укрпошта (1081) доставка (230)


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Топ коментарі
+73
Скажите кто-нибуть Зе-нарику:
Что бы исполнять роль клоуна и шоу-мена, совсем НЕ обязательно занимать пост Президента!
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20.08.2020 18:47
+56
Раньше были почтовые лошади, а у нас - почтовый осёл..
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20.08.2020 18:48
+47
Гідко це все дивитися.. Мандель, зелене лайно. Все це срань незабаром буде знесена.
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20.08.2020 18:47
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Сторінка 2 з 2
Идея для Велюра Тищенко. Это не песок на детских площадках, не подвиг в маршрутке, не попакакуким, не свежие лимоны пострадавшим а нечто, рвущее шаблоны.
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20.08.2020 19:48 Відповісти
Мєндєль! Краще скажи, де ти Лєнку закопала?
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20.08.2020 19:49 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1296447243684282371 2 ч

Верховного головнокомандувача та відповідального за зовнішню політику України Зеленського не цікавить можливий злив інформації про спецоперацію проти вагнерівців та здачу національних інтересів у Мінську просто тому, що він в цей час працює звичайним сільським листоношею.
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20.08.2020 19:51 Відповісти
А чи не задорого нам стає цей сільський листоноша. Може хай звичайний сільський листоноша працює Президентом. А що - він не зможе відкривати шкільні стадіони, із зморшками на лобі роздивлятися дороги і мости, виганяти "розбійників" з наради, захищати "дєвочку" Мендель, виконувати накази Єрмака, призначати нові обличчя Кравчука та Фокіна? Ну хіба що необхідно буде навчитися відосики знімати. Так дешевше вийде, та й безпечніше для України.
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21.08.2020 00:53 Відповісти
По идее должно быть как у кацапов
https://www.svoboda.org/a/29139893.html Торжественно разбился. Дрон "Почты России" упал на головы прохожим

В столице Бурятии Улан-Удэ 2 апреля состоялся тестовый запуск первого в российской истории почтового дрона. Описав дугу в воздухе, беспилотник на полной скорости врезался в стену соседнего дома, чудом не разбив чье-то окно. Обломки аппарата, как видно на многочисленных видео с места событий, упали в считаных сантиметрах от случайно проходивших мимо людей.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=7WKH8nl0TE8&feature=emb_logo Видео
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20.08.2020 19:52 Відповісти
https://twitter.com/Yuliya07857825
https://twitter.com/Yuliya07857825
https://twitter.com/Yuliya07857825


https://twitter.com/Yuliya07857825
https://twitter.com/Yuliya07857825

Yuliya

@Yuliya07857825

·https://twitter.com/Yuliya07857825/status/1296457686909956098 2 ч

Зєля все більше нагадує мені Лукашенка. Особливо добила доставка пошти в Херсонській області сьогодні. Ще б кількість надоїв або урожай пшениці в полях перевірив. «Голова колгоспу», курва
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20.08.2020 19:52 Відповісти
А які маски однакові у гідранта і пересічних
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20.08.2020 19:55 Відповісти
*совпадение
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20.08.2020 21:26 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1


https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

Баканов зважує вантажівки, а Зеленський розносить пошту. Нарешті вони знайшли заняття в яких вони компетентні. Залишилося повернути СБУ та пост президента тим, хто найкраще цим займався.
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20.08.2020 19:56 Відповісти
На скількох броньованих лісапєтах їхав???
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20.08.2020 19:58 Відповісти
Там сейчас дорогу ремонтируют... после тех лисапетов.
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20.08.2020 20:17 Відповісти
Б.ть, это точно президент?
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20.08.2020 20:11 Відповісти
Кто воно, - НЕ ВАЖНО, главное - шоб ТОЧНО!
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20.08.2020 20:18 Відповісти
Точно! И справка от нарколога ЕСТЬ!
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20.08.2020 20:19 Відповісти
Бедному трудоголику некогда заниматься своими прямыми обязанностями: внешней политикой и обороной страны. Нужно же мостыдороги строить да посылки развозить.
********** ***...
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20.08.2020 20:12 Відповісти
Б***дь,не дорого ли державе Украина обходится почтовый осел?
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20.08.2020 20:18 Відповісти
зацените игру! бросил фсё...и доставил посылку ! ))))
какие там скандалы с вагнеровцами, шо там у соседей в Беларуси (где ясно сказали, всем, и особенно ЗеленЬскому не лезть в наши как бы дела)))), шо там с коронавирусом и где там еще не хватает денег в бюджете....фсё нах.!.. главное - поработать печькиным... (детская мечта видать...) да и мендельша.. так восхищенно смотрит на своего... преЗЕдентика...
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20.08.2020 20:18 Відповісти
Еще никогда в истории,посылка не ехала с эскортом и такой охраной. Дебильные фрикции осла для своих слабоумных идиотов избирателей. Только не забывайте поклонники зеленского-весь этот *лядский цирк за ваш счет.
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20.08.2020 20:31 Відповісти
Леонид Брежнев отдыхает
Этот что, забыл сценарий Голобородька??????
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20.08.2020 20:47 Відповісти
Зеленський доставив посилку в село на Херсонщині, перевіривши, як працює нова система "Укрпошти", - Мендель - Цензор.НЕТ 115
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20.08.2020 20:49 Відповісти
Зеленський доставив посилку в село на Херсонщині, перевіривши, як працює нова система "Укрпошти", - Мендель - Цензор.НЕТ 4265
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20.08.2020 20:55 Відповісти
Кур'єр із віслюка був би нормальний, вони в середній азії весь товар перевозять
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20.08.2020 20:50 Відповісти
Тьху ...
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20.08.2020 20:51 Відповісти
Вместо гордости за Украину,теперь плюемся на это убожество,на которого мало того,что все дерьмо кладут,так оно ещё не устает им обманываться -реально,его голосилки выбрали свой клон...
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20.08.2020 21:02 Відповісти
ну не идиот?
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20.08.2020 21:08 Відповісти
Епіцентру Гереги вже зробив рекламу, тепер черга Укрпошті Ахмєтки.
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20.08.2020 21:16 Відповісти
Листоноша херов. Ну блин дыбилы выбрали дыбила....
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20.08.2020 21:19 Відповісти
А мона мне каждый день вынести мусор
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20.08.2020 21:22 Відповісти
хай привезе мені пива))))
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20.08.2020 21:24 Відповісти
хахахаха! то коли політ зі стерхами чи з ким там було??? а ще стільки всього на черзі.... пропаганда - наше ФСЬО!
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20.08.2020 21:26 Відповісти
Який М_к...
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20.08.2020 21:29 Відповісти
Сраный клоун Проверил бы еще как ассенизаторы септики откачивают по селам Херсонщины, шлангом бы поруководил
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20.08.2020 21:48 Відповісти
Зеленский опробовал туалетную бумагу "Обухов".
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20.08.2020 22:14 Відповісти
Ой. ЗЕ новый прикольчик придумал.

Экономика в жопе, международная политика в жопе, клоун разносит посылки...
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20.08.2020 22:54 Відповісти
Передайте кто-нибудь Зеленскому, что мне нужно срочно почесать яичко. Пусть выезжает...
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20.08.2020 23:05 Відповісти
Зеленський проводить виборчу компанію Слуг за державний кошт. Це відверте порушення закону. Хтось хоч слово сказав з так званих антикорупціонерів?
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21.08.2020 00:38 Відповісти
А чё у них маски одинаковые?, играют в труппе одного цирка?
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21.08.2020 00:54 Відповісти
Противное кино, но хоть в этот раз не было сцены с заложниками.
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21.08.2020 00:57 Відповісти
А чого оці жіночки у себе в дворі в масках були? Навіть в червоній зоні такого не потребують.
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21.08.2020 00:59 Відповісти
Ну не дебил?
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21.08.2020 03:14 Відповісти
так може нехай в листоноші йде. в нього це добре вийде
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21.08.2020 05:07 Відповісти
Пєчкін всратий.
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21.08.2020 06:21 Відповісти
Ну чим ще Віслюку Оманському зайнятися, як не посилки доставляти.
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21.08.2020 10:12 Відповісти
А ведь по факту для Земоники это потолок.На большее оно не способно.
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21.08.2020 10:13 Відповісти
Кто стучится в дверь ко мне, с толстой сумкой на ремне (с) - это Зе! Это Зе!
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21.08.2020 10:21 Відповісти
боже, какая дичь.....
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21.08.2020 10:23 Відповісти
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