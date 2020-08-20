Опозиція Білорусі звернулася до силовиків: "Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу". ВIДЕО
Представниця координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі Марія Колесникова закликала військових і співробітників силових структур переходити на бік народу.
Звернення Колесникової опубліковано в Youtube-каналі екскандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарика, інформує Цензор.НЕТ.
"Нас вивертає навиворіт від жаху і нерозуміння - хто ходить з нами одними вулицями, люди чи ні? Своїми злочинними наказами влада тягне вас за собою на дно пекла з жіночих криків, понівечених тіл, зламаної психіки, колективної травми, яка залишиться з білорусами назавжди", - сказала Колесникова.
За її словами, опозиція гарантує силовикам, які перейдуть на бік протестувальників безпеку, недоторканність, житло і матеріальну підтримку.
"Якщо ви заарештуєте і віддасте під суд тих, хто принижував невинних, беззахисних мирних людей - ви станете героєм", - сказала Колесникова.
"Військові, силові структури! Ми просимо вас допомогти нам і бути з нами. Ми просимо згадати текст присяги, яку ви складали, і захистити ваш народ. Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу", - підсумувала вона.
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Итальянцы любят писать, что их недалёкие предки (в39- 45-ом) кровью завоевали демократию в стране (боролись всю войну с фашизмом, партизанили, немцы издали приказ - за одного убитого итальянцами немца убивали 10 итальянцев).
Но украинцы тоже не мямли! Действительно, безоружные, не побоялись за себя постоять! Не ныли и никого не упрашивали. Сами избавлялись от врагов . Внутренних и внешних.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Песня итальянских партизан.
Бывший следователь рассказал, что сейчас происходит в системе МВД: https://gazetaby.com/post/byvshij-sledovatel-iz-milicii-nachinayut-uvolnyats/168089/
залишається,як у Янека "Беркут" у Диктатора Луки 1500 відданих собак "ОМОНу"..
Как же любят политики быть "гласом народа".
обращение такого арийского типа прежней Европы..
Эту потаскуху ********** надо гнать отовсюду.
это уже награждены Лукой. Уже герои.
https://govorim.by/novosti-belarusi/29379-arestovat-lukashenko-dolzhen-byl-specnaz-iz-marinoy-gorki-video.html
В годовщину референдума 1996 года участники тех политических событий оценивают значение произошедшего.
"После референдума оппозиция была фактически разгромлена и превратилась в диссидентов", - говорит Павел Знавец, депутат Верховного совета ХIII созыва.
Павел Знавец говорит о "правовом Чернобыле", который наступил в Беларуси после проведения референдума. Однако это можно было в свое время предотвратить.
"Председатель Верховного совета Шарецкий дефилировал несколько часов перед Домом правительства с председателем КГБ и МВД - обсуждали вопрос. Был подготовлен приказ об аресте Лукашенко, и негласно поручено это было сделать марьиногорскому спецназу, - рассказал Павел Знавец в интервью телеканалу "Белсат". - Для того, чтобы это все произошло, нужно было политическое решение, воля Конституционного суда, который был последней инстанцией и на него возлагали надежды депутаты, что подписались за импичмент. Но, к сожалению, "сдал с потрохами" и Верховный совет, и законность, и демократию председатель Конституционного суда Тихиня".
Если обычные люди будут идти домой и бояться, а эти "правоохранители", берега потерявшие, ходить и посвистывать, потому что знают: ниоткуда им не прилетит, ни сверху, ни снизу, ни от начальства, ни от людей, никакая совесть в них не проснется. У них тоже выбор без выбора. Ничего не меняя в своей жизни и поведении, они сейчас и не теряют НИЧЕГО, а пойдя против системы теряют, во-первых, сытную пайку, а во-вторых, возможно и свободу: за каждым ведь водятся грешки, которые власть отступнику с удовольствием припомнит. Если бы была альтернатива, сопряженная с вероятностью каких-то серьезных потерь, то и расклад был бы другой. У нас сейчас омоновец, получается, самая безопасная профессия, а вот айтишник, музыкант, дизайнер совсем наоборот.
На улицах Львова. В Минске бы так майданили!
Лука же банкрот и давно. РФ он должен несколько миллиардов еще и китайцам задолжал.
Пусть РФ забирает Белоруссь как чемодан без ручки. Экономика РФ с каждым годом падает и денег не хватает кланам внутри.
Путин сейчас бросит бульбашей на растерзание (прихватизацию) своим олигархам и силовикам. Народ ограбят до нитки и будет там как в ОРДЛО.
Но этих денег от грабежа хватит псам путина не надолго. А белоруссы будут ненавидеть не запад и бандеровцев, а проклятых капиталистов РФ.
Может это хорошо? В перспективе...
Для одних герой, для других предатель. Один раз предавший ...
пока совок в голове, будете танцевать, когда ваших пытают и насилуют