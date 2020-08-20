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Опозиція Білорусі звернулася до силовиків: "Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу". ВIДЕО

Представниця координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі Марія Колесникова закликала військових і співробітників силових структур переходити на бік народу.

Звернення Колесникової опубліковано в Youtube-каналі екскандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарика, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас вивертає навиворіт від жаху і нерозуміння - хто ходить з нами одними вулицями, люди чи ні? Своїми злочинними наказами влада тягне вас за собою на дно пекла з жіночих криків, понівечених тіл, зламаної психіки, колективної травми, яка залишиться з білорусами назавжди", - сказала Колесникова.

За її словами, опозиція гарантує силовикам, які перейдуть на бік протестувальників безпеку, недоторканність, житло і матеріальну підтримку.

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"Якщо ви заарештуєте і віддасте під суд тих, хто принижував невинних, беззахисних мирних людей - ви станете героєм", - сказала Колесникова.

"Військові, силові структури! Ми просимо вас допомогти нам і бути з нами. Ми просимо згадати текст присяги, яку ви складали, і захистити ваш народ. Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу", - підсумувала вона.

Дивіться також: "Твою мать! Як луплять!" - білоруські міліціонери натовпом б'ють затриманих у Молодечненському РВВС 10 серпня. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7929) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+18
Там девушек насилуют эти ублюдки, а они про героев что-то поют. До ужаса наивные беларусы
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20.08.2020 22:09
+18
Все эти выпады в сторону Украины говорят только об одном - обычный простой беларус воспринимает Украину как вражеское государство, а вот Расеюшка братская страна. Лично давно беларусов братским народом не считаю..ещё с тех пор как они поддержали анексию Крыма, как единодушно цетируют кремлёвские методички про Майдан, про гражданскую войну на Донбасе..Беларусам Рашка и руский мир намного ближе и роднее. Т.е в случае чего они сразу станут на сторону кацапов, а Украина у них будет плохой и виноватой. Более того Беларусь это уже и есть самый настоящий руский мир.
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20.08.2020 22:17
+12
Опозиція Білорусі звернулася до силовиків: "Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу" - Цензор.НЕТ 6381
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20.08.2020 22:22
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Ага. хренин уже идёт...
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20.08.2020 22:06 Відповісти
Ну, да: совковые гадёныши, выращенные-выкормленные замполитом войск КГБ товарищем Лукашеску, прямо бегом побегут на сторону народа...
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21.08.2020 01:51 Відповісти
Не ,не поможет ,давить надо ...
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20.08.2020 22:07 Відповісти
А чем *давить*? У гражданских нет оружия!
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20.08.2020 22:16 Відповісти
Значит надо вооружаться.
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20.08.2020 22:21 Відповісти


Итальянцы любят писать, что их недалёкие предки (в39- 45-ом) кровью завоевали демократию в стране (боролись всю войну с фашизмом, партизанили, немцы издали приказ - за одного убитого итальянцами немца убивали 10 итальянцев).
Но украинцы тоже не мямли! Действительно, безоружные, не побоялись за себя постоять! Не ныли и никого не упрашивали. Сами избавлялись от врагов . Внутренних и внешних.
https://www.youtube.com/watch?v=***********

Песня итальянских партизан.
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20.08.2020 22:58 Відповісти
Как это нет ,топоры ,вилы ,ножи ,кувалды и молотки а охотничье оружие ,было бы желание биться а чем всегда можно найти .
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20.08.2020 23:24 Відповісти
надо брать отделения ментов, военные части
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21.08.2020 07:27 Відповісти
«Из милиции начинают увольняться сотрудники. Никто не хочет быть повязан кровью»
Бывший следователь рассказал, что сейчас происходит в системе МВД: https://gazetaby.com/post/byvshij-sledovatel-iz-milicii-nachinayut-uvolnyats/168089/

залишається,як у Янека "Беркут" у Диктатора Луки 1500 відданих собак "ОМОНу"..
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21.08.2020 11:29 Відповісти
Там силовики уже с Украиной воевать готовятся. Во имя *****, и его больных амбиций
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20.08.2020 22:07 Відповісти
Они могут войти в историю , как еПари ваших мужей и сыновей .а так же женщин . ППЦ . какая полиция . все через жопу .
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20.08.2020 22:08 Відповісти
Там девушек насилуют эти ублюдки, а они про героев что-то поют. До ужаса наивные беларусы
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20.08.2020 22:09 Відповісти
Не наивные. Роль у неё такая была отведена. Все по сценарию.
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20.08.2020 22:14 Відповісти
там и мужиков понасиловали мусора ,десятками обратились с травмами задницы после изнасилований .
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20.08.2020 22:28 Відповісти
Оппозиция Беларуси обратилась к силовикам: "Мы просим вас войти в историю как героев белорусского народа" - Цензор.НЕТ 7866
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20.08.2020 22:13 Відповісти
И снова "от имени народа".
Как же любят политики быть "гласом народа".
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20.08.2020 22:09 Відповісти
Оппозиция Беларуси обратилась к силовикам: "Мы просим вас войти в историю как героев белорусского народа" - Цензор.НЕТ 1164
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20.08.2020 22:09 Відповісти
Дай сноску!
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20.08.2020 22:17 Відповісти
На проститутку **********?
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20.08.2020 22:22 Відповісти
От Гугла отлучили?
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20.08.2020 22:23 Відповісти
Сноска - примечание, помещаемое внизу полосы или в конце текста. Другое определение это текст, помещаемый внизу страницы, под чертой, отделяющей его от основного текста, подстрочное замечание. Текст сноски связан с основным текстом при помощи знака сноски.
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20.08.2020 22:27 Відповісти
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20.08.2020 22:30 Відповісти
Дайте Лєнкє сцилку на сельотку.
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21.08.2020 00:01 Відповісти
Da tam vsia takaja opozicija.Plius tolko to sto ne govoriat pro obceju stranu kak samozvanec.U unix energetika 100% zavysyt ot raski vot v ciom problema,export toze tuda bolsinstve.
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20.08.2020 23:47 Відповісти
пока социализм в мозгах, европейской жизни у них не будет, а губерния рф
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20.08.2020 23:47 Відповісти
Ізвінітє,другой беларуской опозиции на свободе в Беларуси ПРОСТО НЕТ.
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21.08.2020 11:31 Відповісти
Были перед самыми выборами, те-же Станкевич или Северинец, но они ихнему народу не интересны. Белорусы в большинстве, как и наши 73% дебилов, свято верят рашенским фейкам из зомбоящика. И поддержали певца рашенского мира Тихановского.
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21.08.2020 13:49 Відповісти
Спочатку нібито все правильно говорить Колєснікова, а потім читаєш про Бабаріко і розумієш, що зчепилася жаба з гадюкою.
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20.08.2020 22:15 Відповісти
ГАРНІ СЛОВА, АБИ ДІЙШЛИ ДО МОЗКУ МЕНТІВ ЯКИХ КОРМИТЬ ЛУКАШЕНКО З ДОЛОНІ
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20.08.2020 22:15 Відповісти
вот мне понравилось на самом деле..
обращение такого арийского типа прежней Европы..
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20.08.2020 22:17 Відповісти
Все эти выпады в сторону Украины говорят только об одном - обычный простой беларус воспринимает Украину как вражеское государство, а вот Расеюшка братская страна. Лично давно беларусов братским народом не считаю..ещё с тех пор как они поддержали анексию Крыма, как единодушно цетируют кремлёвские методички про Майдан, про гражданскую войну на Донбасе..Беларусам Рашка и руский мир намного ближе и роднее. Т.е в случае чего они сразу станут на сторону кацапов, а Украина у них будет плохой и виноватой. Более того Беларусь это уже и есть самый настоящий руский мир.
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20.08.2020 22:17 Відповісти
прав, Олег Тихонов: стопроцентные советские совки: до усёру, совершенно без принуждения, но искренне вместе с Мордором отмечают московское грёбаное победобесие 9 мая, принимают детей в пионеры перед памятниками ЧЛенину, 90 % всех улиц в РБ по сей день называются уродскими советскими названиями, носят имена советско-коммунистических убийц и террористов.
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21.08.2020 01:57 Відповісти
Ну так в самой Украине, не напади кацапы, повсюду до сих пор были бы понатыканы памятники этим ублюдкам. И в ЕС и НАТО мало кто хотел...
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21.08.2020 05:37 Відповісти
Они, что, необучаемые в принципе?
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20.08.2020 22:17 Відповісти
Пока такие жопозиционеры будут выступать--они утянут на дно всю эту революцию.
Эту потаскуху ********** надо гнать отовсюду.
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20.08.2020 22:19 Відповісти
Вы им цветочки в дуло пистолета , а они вам дубинку в жопу с проворотом .
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20.08.2020 22:20 Відповісти
а если они только дубинку собрались засунуть - а там цветок торчит - это будет сильных ответный ход мирных протестующих!
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21.08.2020 10:59 Відповісти
Опозиція Білорусі звернулася до силовиків: "Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу" - Цензор.НЕТ 6381
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20.08.2020 22:22 Відповісти
Тонкая режиссура, талантливые актёры, хитроумный сценарий.
Опозиція Білорусі звернулася до силовиків: "Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу" - Цензор.НЕТ 6236
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20.08.2020 22:22 Відповісти
Набор кадров в силовые структуры у нас проводится по принципу обратной селекции :отсутствие моральных качеств , собачья верность начальству , и ещё одно, патологическая ненависть и презрение к простым гражданам .Уверен что по такому же принципу идет набор и в Беларуси , так что друзья беларусы ,без горящих шин и коктейлей Молотова, ваши бандиты в погонах НЕ ОТСТУПЯТ !
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20.08.2020 22:23 Відповісти
На фига вообще Украине Беларусь? Или американские кураторы подсказывают что говорить? Украине должно быть начхать на всех -И на американцев и на рассию и срочно возобновить свой ядерный потенцитал. При малейшем нарушении государственной границы , сразу нужно наносить ядерный удар в сторону противника . А потом будем подгонять ситуацию под юридический процесс.
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20.08.2020 22:24 Відповісти
да но как его восстановить, нужны технологии, ты в теме?
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20.08.2020 22:54 Відповісти
А деньги на это разве олигархи дадут, оно им надо?
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21.08.2020 07:15 Відповісти
бюджет берется из налогов на произведенные товары и услуги. Нет денег - нет и оружия.
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21.08.2020 07:49 Відповісти
никак. Украине не будет делать ядерное оружие. Запад не даст.
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21.08.2020 11:00 Відповісти
я знаю
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21.08.2020 17:12 Відповісти
Посмотри, дура, видео интернета о избиениях и пытках ОМОНа, они за
это уже награждены Лукой. Уже герои.
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20.08.2020 22:26 Відповісти
В 1996 они подвели. Даже без решения конституционного суда, могли принять волевое решение. В конституцию 1994 заложены механизмы защиты от диктатуры, Лукашенко на флажке сумел их проскочить.

https://govorim.by/novosti-belarusi/29379-arestovat-lukashenko-dolzhen-byl-specnaz-iz-marinoy-gorki-video.html

В годовщину референдума 1996 года участники тех политических событий оценивают значение произошедшего.
"После референдума оппозиция была фактически разгромлена и превратилась в диссидентов", - говорит Павел Знавец, депутат Верховного совета ХIII созыва.
Павел Знавец говорит о "правовом Чернобыле", который наступил в Беларуси после проведения референдума. Однако это можно было в свое время предотвратить.
"Председатель Верховного совета Шарецкий дефилировал несколько часов перед Домом правительства с председателем КГБ и МВД - обсуждали вопрос. Был подготовлен приказ об аресте Лукашенко, и негласно поручено это было сделать марьиногорскому спецназу, - рассказал Павел Знавец в интервью телеканалу "Белсат". - Для того, чтобы это все произошло, нужно было политическое решение, воля Конституционного суда, который был последней инстанцией и на него возлагали надежды депутаты, что подписались за импичмент. Но, к сожалению, "сдал с потрохами" и Верховный совет, и законность, и демократию председатель Конституционного суда Тихиня".
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20.08.2020 22:30 Відповісти
Саме цікаве те,що зміна влади в Білорусі не змінить її політичного вектора...а от при слабкій карманній опозиції військова і політична присутність Кремля посилиться,що дуже вплине на Україну...
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20.08.2020 22:33 Відповісти
Тому вся ця революція незрозумілий фарс...хочуть змінити білоруси шило на мило
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20.08.2020 22:35 Відповісти
В Беларуси вообще нет пророссийских настроений. В отличие от многих областей Украины. Отношение к России здесь примерно как к Албании. Знаем такую страну, но зачем с ней объединятся!?
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20.08.2020 22:38 Відповісти
Це ти розказуй комусь іншому...роками Білорусь була в сфері впливу росії і іншого мислення окрім російського в них немає...самосвідомість у них відсутня...
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21.08.2020 13:15 Відповісти
Ха, я тут за наших за всех заступаюсь и буду заступаться. Но и выгораживать тоже не хочу. В Колесниковой стереотипы элитарной ветви шоу-бизнеса играют ( классическая музыка и сопутствующие ивенты) плюс давит опыт пребывания в цивилизованных, законопослушных европейских странах.

Если обычные люди будут идти домой и бояться, а эти "правоохранители", берега потерявшие, ходить и посвистывать, потому что знают: ниоткуда им не прилетит, ни сверху, ни снизу, ни от начальства, ни от людей, никакая совесть в них не проснется. У них тоже выбор без выбора. Ничего не меняя в своей жизни и поведении, они сейчас и не теряют НИЧЕГО, а пойдя против системы теряют, во-первых, сытную пайку, а во-вторых, возможно и свободу: за каждым ведь водятся грешки, которые власть отступнику с удовольствием припомнит. Если бы была альтернатива, сопряженная с вероятностью каких-то серьезных потерь, то и расклад был бы другой. У нас сейчас омоновец, получается, самая безопасная профессия, а вот айтишник, музыкант, дизайнер совсем наоборот.
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20.08.2020 22:39 Відповісти
Это понятно. Мы терпилы. Во Львовской области в 2014 захватывали воинские части, пушки выкатывали на дорогу. Нам такой уровень сопротивления не снился. Но такие обращения могут быть значимы для рядового состава. Если им командир прикажет двинутся на Минск, они будут знать кто ими управляет. Обращение к силовикам сигнал, у вас теперь новое руководство.

На улицах Львова. В Минске бы так майданили!

Опозиція Білорусі звернулася до силовиків: "Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу" - Цензор.НЕТ 4845
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20.08.2020 23:10 Відповісти
Овечки просять вовків їсти травичку.
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20.08.2020 22:53 Відповісти
и пытаются напугать их цветами.
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21.08.2020 11:02 Відповісти
Сначала думал - какие молодцы, а теперь что не увижу, не прочитаю -просто смех разбирает
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20.08.2020 22:55 Відповісти
А кто будет содержать убыточную экономику Белоруссии?
Лука же банкрот и давно. РФ он должен несколько миллиардов еще и китайцам задолжал.
Пусть РФ забирает Белоруссь как чемодан без ручки. Экономика РФ с каждым годом падает и денег не хватает кланам внутри.
Путин сейчас бросит бульбашей на растерзание (прихватизацию) своим олигархам и силовикам. Народ ограбят до нитки и будет там как в ОРДЛО.
Но этих денег от грабежа хватит псам путина не надолго. А белоруссы будут ненавидеть не запад и бандеровцев, а проклятых капиталистов РФ.
Может это хорошо? В перспективе...
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20.08.2020 23:07 Відповісти
Опозиція Білорусі звернулася до силовиків: "Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу" - Цензор.НЕТ 9554
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20.08.2020 23:36 Відповісти
Внуки гідні своїх дєдов!
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21.08.2020 00:00 Відповісти
таких фото можно в любой стране набрать, хоть в США. Белый шум.
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21.08.2020 11:03 Відповісти
Воля народа!.Но-------Беларусь кишит русскими головастиками.Так же как и Украина. Старенькие и гнилые, со времён ссср, КГБ-шники могут заставить своих головастиков взять оружие, придумать легенду (Белорусские фашисты) и развязать очередной очаг. путин-*****. И настанет время, когда тупой Васёк с Иваном прозреют. И тогда уже получим хаос в российском свинарнике.И не только.Если он ,лука, станет опять главй страны, его будут нрезирать не только весь народ, но и своё же окружение.А золотая середина------уйти красиво. Но -----------------??????????!!!!!!!!!!!!
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20.08.2020 23:46 Відповісти
Даже украинские олигархи уже присматриваются к приватизации и будущему деребану практически девственной Беларуси. Думаю им обломится. Все падальщики в ожидании.. Как только договорятся Китай, ЕС, США, РФ по Беларуси - то всё будет распределено быстро. Но Лука должен исчезнуть просто в никуда...(с)
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20.08.2020 23:53 Відповісти
Лукашенко сам виноват, зачем выборы эти надо было проводить, дразнить людей фальшивым правом голоса, которого у них и не было некогда.
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21.08.2020 01:33 Відповісти
Розовые пони и зайчики просят мордатых гестаповцев Колхозфюрера одуматься, дарят им цветочки и шарики, поют песенки и обнимашки и мимишки....И это - после УБИЙСТВ, изнасилований девок всем мусорским автозаком, избиений и пыток....Мдя. Ген рабства неистребим , увы. Украинцы практическими голыми руками вломили ххххды своей фашистской беркутне- убийцам, а от их автозаков и полицайвагенов остались только горелые железки. Трусливые рабы достойны своего плешивого фюрера
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21.08.2020 00:38 Відповісти
Лучше проверенный метод с "мусорами не людьми".
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21.08.2020 04:21 Відповісти
- ходить с флагами и шариками надо после свержения диктатора и его банды, а не вместо того
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21.08.2020 07:05 Відповісти
Стадо рожевих поні проти зграї сірих вовків. Цікаво, хто переможе?
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21.08.2020 08:15 Відповісти
У всех медалей две стороны.
Для одних герой, для других предатель. Один раз предавший ...
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21.08.2020 08:58 Відповісти
сябры, станете свободными только тогда, когда познаете истину
пока совок в голове, будете танцевать, когда ваших пытают и насилуют
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21.08.2020 09:30 Відповісти
 
 