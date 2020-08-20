Опозиція Білорусі звернулася до силовиків: "Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу". ВIДЕО

Представниця координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі Марія Колесникова закликала військових і співробітників силових структур переходити на бік народу.

Звернення Колесникової опубліковано в Youtube-каналі екскандидата у президенти Білорусі Віктора Бабарика, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас вивертає навиворіт від жаху і нерозуміння - хто ходить з нами одними вулицями, люди чи ні? Своїми злочинними наказами влада тягне вас за собою на дно пекла з жіночих криків, понівечених тіл, зламаної психіки, колективної травми, яка залишиться з білорусами назавжди", - сказала Колесникова.

За її словами, опозиція гарантує силовикам, які перейдуть на бік протестувальників безпеку, недоторканність, житло і матеріальну підтримку.

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"Якщо ви заарештуєте і віддасте під суд тих, хто принижував невинних, беззахисних мирних людей - ви станете героєм", - сказала Колесникова.

"Військові, силові структури! Ми просимо вас допомогти нам і бути з нами. Ми просимо згадати текст присяги, яку ви складали, і захистити ваш народ. Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу", - підсумувала вона.

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