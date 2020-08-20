Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ. ВIДЕО

У селищі Казанка Миколаївської області чоловіки в цивільному клеїли рекламні борди партії "Слуга народу" з пожежної машини. Завтра область має відвідати президент Зеленський.

Про це повідомляє видання "НикВести", інформує Цензор.НЕТ.

Судячи з фотографії і відео, для поклейки бордів була використана спецмашина з автодрабиною 17 державної пожежно-рятувальної частини, яка базується в смт Казанка.

При цьому поклейкою борда з рекламою команди СН "Зе!Місцеві" займалися люди в цивільному одязі.

Зазначимо, що передвиборча гонка офіційно стартує 5 вересня - за 50 днів до голосування.

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Завтра, 21 серпня, Миколаївську область має відвідати президент Володимир Зеленський. Під час візиту планується представлення команди "Слуги народу", яка братиме участь у місцевих виборах.



