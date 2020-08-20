Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ. ВIДЕО
У селищі Казанка Миколаївської області чоловіки в цивільному клеїли рекламні борди партії "Слуга народу" з пожежної машини. Завтра область має відвідати президент Зеленський.
Про це повідомляє видання "НикВести", інформує Цензор.НЕТ.
Судячи з фотографії і відео, для поклейки бордів була використана спецмашина з автодрабиною 17 державної пожежно-рятувальної частини, яка базується в смт Казанка.
При цьому поклейкою борда з рекламою команди СН "Зе!Місцеві" займалися люди в цивільному одязі.
Зазначимо, що передвиборча гонка офіційно стартує 5 вересня - за 50 днів до голосування.
Завтра, 21 серпня, Миколаївську область має відвідати президент Володимир Зеленський. Під час візиту планується представлення команди "Слуги народу", яка братиме участь у місцевих виборах.
Будь ласка, зачекайте...
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Это кадры с учений по эвакуации жителей бигборда во время пожара!
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Ну що, робителі разом, задоволені своєю Вувузелою?
ви ж це мали на увазі під "хужє нє будєт"?
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В с. Вербки Днепропетровской области, отважному и неравнодушному Мужчине пришлось самостоятельно тушить поле. Отмечается, что пожарных не было (канешна...им же некогда...они бигморды клеют))))... и ему пришлось действовать. Мужчина потушил не только свои, но и чужие поля....
(видео )
http://www.facebook.com/100003676157552/videos/2052869321512253/?extid=WVr4yKAyIi3f1zOm www.facebook.com/100003676157552/videos/2052869321512253/?extid=WVr4yKAyIi3f1zOm
Одним словом совок! мы идем в Ес. бгг
https://www.obozrevatel.com/society/v-hersone-sredi-nochi-klali-asfalt-k-priezdu-zelenskogo-video.htm
Дожились.... Невже зеЛенін переймає досвід у 3% таргана?
Буде з чого потішатися на вихідних !
Пожарную машину можно арендовать, а вот " предвыборная гонка официально стартует 5 сентября - за 50 дней до голосования" - где Венедиктова?
Сидит в засаде с коробочкой в туалете Порошенко?