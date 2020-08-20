УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5039 відвідувачів онлайн
Новини Відео Місцеві вибори-2020
11 990 68

Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ. ВIДЕО

У селищі Казанка Миколаївської області чоловіки в цивільному клеїли рекламні борди партії "Слуга народу" з пожежної машини. Завтра область має відвідати президент Зеленський.

Про це повідомляє видання "НикВести", інформує Цензор.НЕТ.

Судячи з фотографії і відео, для поклейки бордів була використана спецмашина з автодрабиною 17 державної пожежно-рятувальної частини, яка базується в смт Казанка.

При цьому поклейкою борда з рекламою команди СН "Зе!Місцеві" займалися люди в цивільному одязі.

Зазначимо, що передвиборча гонка офіційно стартує 5 вересня - за 50 днів до голосування.

Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди Слуги народу, - ЗМІ 01

Дивіться також: "Музей виборчого трешу" відкрився у Харкові. ФОТО

Завтра, 21 серпня, Миколаївську область має відвідати президент Володимир Зеленський. Під час візиту планується представлення команди "Слуги народу", яка братиме участь у місцевих виборах.


Автор: 

агітація (201) Зеленський Володимир (23803) місцеві вибори (1366) Миколаївська область (2270) ДСНС (5104) Слуга народу (2812)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 7390

...
показати весь коментар
20.08.2020 22:32
+46
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 6257
показати весь коментар
20.08.2020 22:38
+35
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 1014
показати весь коментар
20.08.2020 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фотошоп!
Это кадры с учений по эвакуации жителей бигборда во время пожара!
показати весь коментар
20.08.2020 22:29 Відповісти
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 7580
показати весь коментар
20.08.2020 22:30 Відповісти
Емко и понятно . В общем - реклама героина .
показати весь коментар
20.08.2020 22:33 Відповісти
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2936
показати весь коментар
20.08.2020 22:51 Відповісти
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6118
показати весь коментар
20.08.2020 22:55 Відповісти
С лестницы удобней клеить.
показати весь коментар
20.08.2020 22:31 Відповісти
Адмінресурс?
показати весь коментар
20.08.2020 22:31 Відповісти
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 1014
показати весь коментар
20.08.2020 22:39 Відповісти
"Не, не слышали!"(с)
показати весь коментар
20.08.2020 23:01 Відповісти
Правильный слоган " Зебіл - це ти . "
показати весь коментар
20.08.2020 22:31 Відповісти
если б менты клеили було б забавно
показати весь коментар
20.08.2020 22:31 Відповісти
Менты не клеют-они шьют.
показати весь коментар
21.08.2020 01:41 Відповісти
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 7390

...
показати весь коментар
20.08.2020 22:32 Відповісти
Або: Буратіно - це ти!
показати весь коментар
20.08.2020 22:33 Відповісти
Ага. Бог любить трійцю.
показати весь коментар
21.08.2020 04:26 Відповісти
Та ну його... Ось дійсно не треба в моє місто цьому вилупку їхати.
показати весь коментар
20.08.2020 22:32 Відповісти
Зате є перспектива зустріти та в пику йому харкнути.
показати весь коментар
20.08.2020 23:49 Відповісти
Я думала, Ви з Західної України.
показати весь коментар
21.08.2020 04:27 Відповісти
А если бы в это время кто-то поджёг машину из кортежа зебила то её бы не смогли потушить? Жаль что так не случилось
показати весь коментар
20.08.2020 22:33 Відповісти
Мечты , мечты , где ваша сладость ?
показати весь коментар
20.08.2020 22:35 Відповісти
Сраний совок повертається.

Ну що, робителі разом, задоволені своєю Вувузелою?
показати весь коментар
20.08.2020 22:35 Відповісти
https://censor.net/user/406171 - "Ну що, робителі разом, задоволені своєю Вувузелою?". - так, ми дуже задоволені
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9875
показати весь коментар
20.08.2020 22:50 Відповісти
У Луки менты в "скорой" ездят, у зебилов пожарные рекламу ******* клеят. А какая разница?
показати весь коментар
20.08.2020 22:37 Відповісти
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 6257
показати весь коментар
20.08.2020 22:38 Відповісти
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 6970
показати весь коментар
20.08.2020 22:40 Відповісти
Под каждой новостью находится тот, кому какой-то Петро в штаны насрал.
показати весь коментар
20.08.2020 22:43 Відповісти
Работа у них такая.
показати весь коментар
20.08.2020 22:45 Відповісти
Дивись глибше... Це такий найвищий рівень тролінгу)))
показати весь коментар
20.08.2020 22:46 Відповісти
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 966
показати весь коментар
20.08.2020 22:47 Відповісти
Заоглянь у штанці свої. Теж від Петра фейк?
показати весь коментар
20.08.2020 22:54 Відповісти
а трава? кто траву в зеленый будет красить? скоморох?
показати весь коментар
20.08.2020 22:38 Відповісти
Накануне визита Зеленского на Николаевщину там с пожарной машины клеили борды "Слуги народа", - СМИ - Цензор.НЕТ 2095
показати весь коментар
20.08.2020 22:40 Відповісти
вєлкам ту совок, зєбіли!
ви ж це мали на увазі під "хужє нє будєт"?
показати весь коментар
20.08.2020 22:41 Відповісти
ой...простите не по теме (ну... если только не прилепить пожарную машину))))
///
В с. Вербки Днепропетровской области, отважному и неравнодушному Мужчине пришлось самостоятельно тушить поле. Отмечается, что пожарных не было (канешна...им же некогда...они бигморды клеют))))... и ему пришлось действовать. Мужчина потушил не только свои, но и чужие поля....

(видео )
http://www.facebook.com/100003676157552/videos/2052869321512253/?extid=WVr4yKAyIi3f1zOm www.facebook.com/100003676157552/videos/2052869321512253/?extid=WVr4yKAyIi3f1zOm
показати весь коментар
20.08.2020 22:43 Відповісти
Зе кондомы все заклеили: Украина це ти, місто це ти сколько денег украли что так щедро засевают с...ки народа народ вас просто ненавидит всеми фибрами со своим дешевым водевилем и дешевой театральной постановкой когда вы все на прислуге и на цыпочках в колено локтевой позе перед дядями олигархами и Вас как хотят так и имеют и крутят как юлу
показати весь коментар
20.08.2020 22:43 Відповісти
але ж це корупція!
показати весь коментар
20.08.2020 22:44 Відповісти
Пример у Путина взял, так сказать учится у диктатора правилам президенства, вот точь в точь как "Единая паРаша" ездит по регионам. Наивный 😂 В украине пропоганда и на лоха не пройдет, уже проходили...Всем известно чем все закончилось
показати весь коментар
20.08.2020 22:45 Відповісти
Анна... Пишіть уважно. У слові ***** Ви зробили 5 помилок, та й Україна написали з маленької...
показати весь коментар
20.08.2020 23:25 Відповісти
Красную дорожку уже подготовили?.......
показати весь коментар
20.08.2020 22:45 Відповісти
Та не тільки борди, а ще й оце
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3840
показати весь коментар
20.08.2020 22:47 Відповісти
Пожарные с народом!!!!
показати весь коментар
20.08.2020 22:50 Відповісти
со слугами народа
показати весь коментар
21.08.2020 00:17 Відповісти
впереди шел пессимист, а за ним два "мужчины в штатском".
показати весь коментар
20.08.2020 22:55 Відповісти
буба никода само не уйдет - ни в результате выборов ни без ихнего результата - вырастили жиденятко....
показати весь коментар
20.08.2020 23:01 Відповісти
Боже, я мешкаю у Миколаївській області! Тільки не це, тільки не бідося!
показати весь коментар
20.08.2020 23:01 Відповісти
В Херсоне среди ночи клали асфальт к приезду Зеленского. Видео

Одним словом совок! мы идем в Ес. бгг
https://www.obozrevatel.com/society/v-hersone-sredi-nochi-klali-asfalt-k-priezdu-zelenskogo-video.htm

Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 142
показати весь коментар
20.08.2020 23:06 Відповісти
Старі часи повернулись. Янукович, Кучма, Зеленьський... Заздрить Зе Лукашенко. Мріє щоб так само було.
показати весь коментар
20.08.2020 23:11 Відповісти
ударим Зеленским по дебилам,сделаем 5 летку за полгода)
показати весь коментар
20.08.2020 23:12 Відповісти
это еще шо впараше снег краси ли дляпутлера
показати весь коментар
20.08.2020 23:20 Відповісти
А в какой цвет?
показати весь коментар
20.08.2020 23:27 Відповісти
в белый
показати весь коментар
21.08.2020 09:42 Відповісти
сожрете пар вышел - устали от вайны за собственную хату....
показати весь коментар
20.08.2020 23:21 Відповісти
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4951
показати весь коментар
20.08.2020 23:37 Відповісти
Так его везде встречать и надо.
показати весь коментар
21.08.2020 10:07 Відповісти
Це добре що в селі є хоч пожежна машина.
показати весь коментар
20.08.2020 23:42 Відповісти
Пусть все сгорит в округе, но реклама ЗеБанды должна висеть.
показати весь коментар
21.08.2020 00:14 Відповісти
Да, и сколько сгорело домов, пока вешали эту "рекламу"?
показати весь коментар
21.08.2020 00:15 Відповісти
В нашей стране ничего не меняется
показати весь коментар
21.08.2020 00:17 Відповісти
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8744
показати весь коментар
21.08.2020 00:43 Відповісти
СМИ - "На Николаевщине с пожарной машины клеили борды "Слуги народа"

Дожились.... Невже зеЛенін переймає досвід у 3% таргана?
показати весь коментар
21.08.2020 00:45 Відповісти
Що воно завтра видасть під кайфом ?
Буде з чого потішатися на вихідних !
показати весь коментар
21.08.2020 04:30 Відповісти
а для кого в степи бигборд?
показати весь коментар
21.08.2020 06:15 Відповісти
Ну, пока хоть траву Зелёной краской не красят, как при СССР. Но это пока.
показати весь коментар
21.08.2020 06:27 Відповісти
Падлюки народу.
показати весь коментар
21.08.2020 06:38 Відповісти
а для чего еще пожарные машины нужны?
показати весь коментар
21.08.2020 08:05 Відповісти
Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6747
показати весь коментар
21.08.2020 08:07 Відповісти
НЕ с того новость начинается!
Пожарную машину можно арендовать, а вот " предвыборная гонка официально стартует 5 сентября - за 50 дней до голосования" - где Венедиктова?
Сидит в засаде с коробочкой в туалете Порошенко?
показати весь коментар
21.08.2020 10:47 Відповісти
 
 