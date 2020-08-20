Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального, який впав у кому після, імовірно, отруєння, вийшли на акції в його підтримку в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Пермі, Мурманську. У Москві учасників акції затримали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал Avtozak LIVE.
У Москві прихильники Навального зібралися біля будівлі ФСБ. Тих, хто піднімав плакати або викрикував гасла на підтримку опозиціонера, поліція затримувала.
У Санкт-Петербурзі учасники акції принесли з собою паперові стаканчики, тому що Навальному стало зле після випитого в аеропорту чаю.
Пікети на підтримку Навального відбулися і в інших російських містах, таких як Новосибірськ, Перм, Санкт-Петербург, Мурманськ.
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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.
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всей страныБАМа и транссибирской железной дороги.
А оливье "Кацапобендэрос"
так и должно было случится - его убийцы ***** и писок.
все остальное - шпили вили..
поражает цинизм, не просто убили, а еще пару суток помучается нехай...
кизякам абсолютно ничего не урожает....
ето может ослабить подмышечную железу и махание саблем, станет не таким еффективным.....
чисто символически - 1 цент, гавна не жалко.
Источник: https://censor.net/v3215050
Все что нужно знать о Навальном.
На вопрос корреспондента Эха Москвы "Крым наш?" Алексей Навальный ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".
Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
У них там всі такі =опозиціонери=.