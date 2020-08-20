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Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального, який впав у кому після, імовірно, отруєння, вийшли на акції в його підтримку в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Пермі, Мурманську. У Москві учасників акції затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал Avtozak LIVE.

У Москві прихильники Навального зібралися біля будівлі ФСБ. Тих, хто піднімав плакати або викрикував гасла на підтримку опозиціонера, поліція затримувала.

Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 01
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 02
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 03
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 04

У Санкт-Петербурзі учасники акції принесли з собою паперові стаканчики, тому що Навальному стало зле після випитого в аеропорту чаю.

Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 05
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 06
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 07
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 08
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 09
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 10
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 11
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст 12

Читайте також: Опозиціонера Навального могли отруїти психодиcлептиком, - російський "Інтерфакс"

Пікети на підтримку Навального відбулися і в інших російських містах, таких як Новосибірськ, Перм, Санкт-Петербург, Мурманськ.

Читайте також: У РФ лікарі не пускали дружину Навального в палату (оновлено)

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

акція (1454) москва (1245) протест (2397) росія (65122) Санкт-Петербург (277) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+12
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов - Цензор.НЕТ 516
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20.08.2020 23:13
+11
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 4332
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20.08.2020 23:33
+10
Бутерброды "Крым" волонтёры раздавали ?
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20.08.2020 23:14
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Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов - Цензор.НЕТ 516
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20.08.2020 23:13 Відповісти
Насчет величия территориального образования "россия" меня еще в среду поразила новость: когда человечество в шаге от покорения Марса, стали уже обыденными технические решения того же Илона Маска, нарасие РЕШАЮТ ВОПРОС о выделении денег на электрификацию всей страны БАМа и транссибирской железной дороги.
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21.08.2020 04:35 Відповісти
Бутерброды "Крым" волонтёры раздавали ?
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20.08.2020 23:14 Відповісти
А колбасу "Донбасс"?
А оливье "Кацапобендэрос"
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20.08.2020 23:21 Відповісти
про эти блюда полуубиенный никак не выражался
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20.08.2020 23:56 Відповісти
Якщо в Московії почнеться заворушка, то це може паралізувати їхні сили на Донбасі і в Криму. З іншого боку це може спровокувати путіна на активні дії, щоби перекрити протестні настрої шовіністичною хвилею.
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20.08.2020 23:14 Відповісти
Не почнеться.....це просто слабенький пук, який їм дозволили зробити, расєйський бунт стоячи на колінах.
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21.08.2020 03:32 Відповісти
Один вопрос: почему }{уйло слило его (но не убило и не убьёт) именно сейчас?
Акции в поддержку находящегося в коме российского оппозиционера Навального прошли в ряде российских городов - Цензор.НЕТ 4073
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20.08.2020 23:16 Відповісти
Ну это сценарий такой,щас Навальный прилнтит в Германию, и мы узнаем еще много интересного.
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20.08.2020 23:25 Відповісти
Спецом траванули что бы перевести взгляд с проблем антикремлёвских митингов на дальнем востоке ********* и митингов в Беларуси ...инфоповод 146% профит!
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21.08.2020 01:42 Відповісти
И так, и не совсем так. В параше больше не нужен карманный "лидер оппозиции". }{уйло функцию этой "оппозиции" решило распылить между неким "советом", который отрабатывается сейчас в Беларуси. Именно поэтому Навальный сейчас и оказался лишним...
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21.08.2020 13:37 Відповісти
Не гони на Гапона, он жертва совковой пропаганды, на самом деле всё совсем не так было.
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20.08.2020 23:38 Відповісти
Я знаю, это в трудах Святого Отца Пигидия записано. Но я не о Гапоне, а о Навальном...
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21.08.2020 06:45 Відповісти
Цветочки омону еще не раздавали?
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20.08.2020 23:18 Відповісти
Кричите - Милиция с народом ! Поможет !
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20.08.2020 23:21 Відповісти
Не, надо кричать «пазор», «пазор». Привлекая внимание чехов таким образом)
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21.08.2020 01:43 Відповісти
Нужно было похлопать....
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20.08.2020 23:25 Відповісти
Одни с цветочками,другие со стаканчиками а некоторым ,вообще,лишь бы пожрать...
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20.08.2020 23:27 Відповісти
Какие они жалкие и глупые. Стаканчики разрисованные принесли. Ментам надо приносить коктейли молотова или сидеть дома и не позорится...
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20.08.2020 23:28 Відповісти
в конце концов овальный не мог не понимать что самым логичным окончанием его карьераы у +уйла как "опазицянера" будет вот такое...сдохни,лёша,сдохни.
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20.08.2020 23:30 Відповісти
а в назидане....
так и должно было случится - его убийцы ***** и писок.
все остальное - шпили вили..
поражает цинизм, не просто убили, а еще пару суток помучается нехай...
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20.08.2020 23:30 Відповісти
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 4332
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20.08.2020 23:33 Відповісти
"Кто отравил чай?",а может он пил кофе? Я думаю шо кофе,а вы думаете шо чай?
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20.08.2020 23:33 Відповісти
Я думаю, что ты тут людям зубы заговариваешь, кацапы такие тупппые...
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21.08.2020 07:30 Відповісти
Что то мусоров больше чем акционеров. По ходу на Рашке дела со свободой и взаимовыручкой обстоят намного хуже чем на Беларашке.
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20.08.2020 23:35 Відповісти
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 9629
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20.08.2020 23:37 Відповісти
Чеченцы им своими обрезками стирают память🤣
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20.08.2020 23:39 Відповісти
или освежают
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21.08.2020 00:52 Відповісти
нельзя стереть то, чего с рождения не было.
кизякам абсолютно ничего не урожает....
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20.08.2020 23:41 Відповісти
Для громадян світу! По визначенню і історичному культурному спадку поняття "КОЗАК" має виключно український сегмент з повним навантажанням патріотичного відношення до своєї НЕНЬКИ України. Все інше не може мати контекст і аргумантацію відповідно слова "козак" в іншому сегменті. Якщо особа,що іменує себе "казаком" і нападає зі зброєю на землю- НЕНЬКУ під прапором чужим до України,то це не "козак" і не "казак", а звичайне лайно....КІЗЯК. Це вислів історичний і коментарів не може мати по суті.
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22.08.2020 07:34 Відповісти
тихий бздонь...
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20.08.2020 23:53 Відповісти
Відосики, фотки. Як завжди.
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21.08.2020 00:02 Відповісти
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 8764
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21.08.2020 00:09 Відповісти
Ще не подох?- спитав Путлєр у свого сина Лешеньки.
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22.08.2020 07:13 Відповісти
между прочим, градусники под мышку тоже не надо.
ето может ослабить подмышечную железу и махание саблем, станет не таким еффективным.....
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21.08.2020 00:18 Відповісти
ряженые - крышки от пива нада? - у меня из вагон - все нацепишь - атаманом будешь...
чисто символически - 1 цент, гавна не жалко.
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21.08.2020 00:21 Відповісти
а сами банки?... - ну ладно, хотя и смотрелось бы.
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21.08.2020 00:23 Відповісти
судя по новости и фото, росиянам пофиг.
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21.08.2020 00:22 Відповісти
Навальный - крымнашист вообще-то, писали об этом
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21.08.2020 00:25 Відповісти
Вообще-то на ********* статья за непризнание крысма рассеянским плюс работа на ватную аудиторию
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21.08.2020 00:44 Відповісти
Гитлер тоже работал на аудиторию.
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21.08.2020 07:09 Відповісти
полтора землекопа митингуют, 20 выставили телефоны, чтобы это заснять, смех на палке
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21.08.2020 00:27 Відповісти
Рабы...
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21.08.2020 07:31 Відповісти
Складається враження, що головні аналітики-міжнародники живуть виключно в Україні. І про Лукашенка усе знають з Тиханоновською та буцімто її російським Кримом, і про Навального їм усе відомо з його кримським бутербродом. Єдине, чого не знають українці - що їм робити з власною Країною, хоча , Вона їм здається й не потрібна … https://twitter.com/Blavatskij Alex Blavatskij
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21.08.2020 00:40 Відповісти
105%
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21.08.2020 00:47 Відповісти
тут больше похоже шо митинг провели мусора
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21.08.2020 00:45 Відповісти
Если б Украина не была бы нужна украинцам то зебилье до сих пор бы Януковичу радовалось.
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21.08.2020 00:55 Відповісти
Протесты по расписанию? Долго репетировали, хомячье?
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21.08.2020 01:40 Відповісти
Це якесь пострелігійне дійство - хором камлають "Льоша живи" і ждуть чуда.
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21.08.2020 03:22 Відповісти
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе.
Источник: https://censor.net/v3215050

Все что нужно знать о Навальном.
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21.08.2020 04:02 Відповісти
Слабість у кінцівках…Натовп мокш пищить дитячими голосами.Мультик якийсь…
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21.08.2020 04:07 Відповісти
У российской оппозиции в последний год проблемы с деньгами. Фонды банкротятся и закрываются. Один из спонсоров Чичваркин в Лондоне разорился, 500 миллионов долларов вырученных за Евросеть за пару лет просрал и еще настолько же влез в долги. Оказалось что вести бизнес в Европе это совсем другое чем в грязной и нищей рашке. Скорее всего это "друзья" Навального постарались, или симуляция самого Навального, чтобы привести в тонус денежные потоки с Запада. Через пару дней или недельку будет как огурчик, это зависит от того сколько Алексей выдержит в больнице.
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21.08.2020 04:46 Відповісти
Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст - Цензор.НЕТ 7285
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21.08.2020 05:18 Відповісти
Птичка обісрала. Ще багатьше буде!
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22.08.2020 07:37 Відповісти
Таке відчуття, що він або помре, або серйозно пошкодить здоров*я, стане інвалідом.
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21.08.2020 06:39 Відповісти
Оппозиционер Алексей Навальный дал второе интервью за время домашнего ареста - радиостанции "Эхо Москвы"

На вопрос корреспондента Эха Москвы "Крым наш?" Алексей Навальный ответил, что "Крым - тех людей, кто живет в Крыму".

Украинцам политик посоветовал не обманывать себя: Крым "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".
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21.08.2020 07:04 Відповісти
Я в курсі.
У них там всі такі =опозиціонери=.
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21.08.2020 07:09 Відповісти
- Путин отравил Навального? - Нет. - Ясно. Можно тогда жена и врач его навестят? - Нет. - Можно узнать медзаключение? - Нет. - Можно не вбрасывать ложь пропагандонам? - Нет. - Можно вывезти на лечение? - Нет. - А говоришь «не Путин».
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21.08.2020 07:28 Відповісти
Обнимали мусоров и раздавали им цветы? Вот это сила!!!!
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21.08.2020 08:05 Відповісти
Лучше бы стояли в стойлах и не позорились. Чем так выходить,лучше никак не выходить.
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21.08.2020 08:57 Відповісти
 
 