Акції на підтримку російського опозиціонера Навального, який перебуває в комі, відбулися в низці російських міст. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального, який впав у кому після, імовірно, отруєння, вийшли на акції в його підтримку в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Пермі, Мурманську. У Москві учасників акції затримали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал Avtozak LIVE.

У Москві прихильники Навального зібралися біля будівлі ФСБ. Тих, хто піднімав плакати або викрикував гасла на підтримку опозиціонера, поліція затримувала.









У Санкт-Петербурзі учасники акції принесли з собою паперові стаканчики, тому що Навальному стало зле після випитого в аеропорту чаю.

















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Пікети на підтримку Навального відбулися і в інших російських містах, таких як Новосибірськ, Перм, Санкт-Петербург, Мурманськ.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.