В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов. ВIДЕО

Головлікар лікарні швидкої допомоги в російському Омську, де після ймовірного отруєння перебуває опозиціонер Олексій Навальний, заявив, що той нетранспортабельний. У поліції розповіли, що в організмі Олексія виявлено отруту.

Про це у своєму Twitter повідомила прессекретарка політика Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.

"Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо", - зазначила вона.

За словами Ярмиш, заборона на перевезення Навального означає пряму загрозу його життю.

"Залишатися в омській лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішньому стані смертельно небезпечно", - додала вона.

Ярмиш зазначила, що до цього моменту лікарі говорили, що готові санкціонувати транспортування.

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"Саме тому ми в найкоротші терміни його організували. Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозвіл. Це рішення, звичайно, ухвалювали не вони, а Кремль", - підкреслила вона.

Пізніше Ярмиш повідомила, що до преси вийшов директор ФБК (Фонд боротьби з корупцією. - Ред.) Іван Жданов і розповів, що щойно співробітник поліції в лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення. Назву не говорять, тому що "таємниця слідства".

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.







