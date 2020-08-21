В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення, - директор ФБК Жданов. ВIДЕО
Головлікар лікарні швидкої допомоги в російському Омську, де після ймовірного отруєння перебуває опозиціонер Олексій Навальний, заявив, що той нетранспортабельний. У поліції розповіли, що в організмі Олексія виявлено отруту.
Про це у своєму Twitter повідомила прессекретарка політика Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.
"Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо", - зазначила вона.
За словами Ярмиш, заборона на перевезення Навального означає пряму загрозу його життю.
"Залишатися в омській лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішньому стані смертельно небезпечно", - додала вона.
Ярмиш зазначила, що до цього моменту лікарі говорили, що готові санкціонувати транспортування.
"Саме тому ми в найкоротші терміни його організували. Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозвіл. Це рішення, звичайно, ухвалювали не вони, а Кремль", - підкреслила вона.
Пізніше Ярмиш повідомила, що до преси вийшов директор ФБК (Фонд боротьби з корупцією. - Ред.) Іван Жданов і розповів, що щойно співробітник поліції в лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення. Назву не говорять, тому що "таємниця слідства".
Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.
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Друзья зезе умелые убийцы
Германии или откудато ещё...... ???