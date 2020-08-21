Тіхановська просить білоруських робочих продовжити страйки: Ми змусимо владу почути наші голоси, які вона у нас вкрала. ВIДЕО
Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська закликала робітників великих підприємств країни продовжувати страйки з метою домогтися проведення нових виборів.
"Дорогі мої білоруси, працівники "Білоруськалій", МТЗ, "ГродноАзоту" та інших підприємств, ви - символ нової вільної Білорусі. Страйки затиснули диктатуру в кут, поранили її в саме серце. Страйки - це абсолютно легальна і потужна зброя проти режиму. Вони це знають. І тому вас залякують. Майбутнє Білорусі, а, значить, і майбутнє наших дітей залежить зараз від вашої єдності і вашої рішучості. Тому я прошу вас: продовжуйте і розширюйте страйки, не ведіться на залякування, об'єднуйтеся. Ми змусимо владу, яка зачинились у своїх палацах, почути наші голоси, які вона у нас вкрала", - сказала Тіхановська у відеозверненні, поширеному в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, цілі прості - "припинити насильство, звільнити політичних в'язнів і провести нові прозорі, вільні і чесні вибори".
Вона також зазначила, що у фонди підтримки робітників-страйкарів "вже пожертвувані мільйони", щоб допомогти їм "витримати тиск і не зламатися під погрозами".
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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Опозиция трубит что связь с РФ будут укреплять ...
Вопрос : РФ кого поздравила с выборами и сколько помощи митингующим дала ?
В Киеве в результате 2,5 месяцев ожесточенного противостояния с Беркутом и то что завгар не выдержал и убег ..А эти забастовками хотят год так будут бастовать и толку
совок в голове и по жизни, сябры
или тайга или цивилизация
визначайтесь
- Вони не врахували політичну активність українців, і політичну пасивність білорусів…
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В ході еволюції політичної думки на шляху демократії, в деяких країнах розвивається новий політичний устрій - ДЕМОКРАТУРА…
Еще ни одного диктатора в истории не скинули при помощи забастовок! Забастовки работают токо в демократических странах а ДИКТАТОРЫ чхали на ваши забастовки!! Либо беларусы будут бится до крови за свой выбор либо нефиг маятся дурью!!
А насчет фондов вы возмете баксы из фондов и понесете их ЛУКАШЕНКО чтобы поменять на рубли тем самым пополняя бюджет баксами!! ЛУКАШЕНКО так боится что его закидают баксами что от этого сразу же подаст в отставку!!
- Это когда тебя спрашивают, чей Крым, а ты отвечаешь сначала как кандидат, а потом как человек
Христос учит так: "да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого"
Матф.5:37
- сколько будет 5 х 5?
- а сколько вам надо?
Лукашенко, услышь?
А в плане экономическом - поскольку Путин НЕ МОЖЕТ ДОПУСТИТЬ победы "народного протеста" - даст он Бацьке бало, никуда не денется!
Пусть зегнида с дамбасятиной работает
P.s. Вспомнился Майдан, как тогда рассказывали про то что танцуем/поем и не провоцируем...
это к тому что если бы отрыв был минимальным то не было бы таких протестов и если бы не
свирепствовали разгоняльшики то картина на сегодня была бы совсем другой- были бы под
вопросом результаты подсчётов но не до невозможности абсурдный результат с цугцвангом
уже для всей страны и угрозой потери суверенитета.
ПРО КРЕМЛІВСЬКИЙ ВАРІАНТ.
,що 80 відсотків "намальовано" спеціально,щоб викликати закономірні протести..
Щоб потім Бацька не мав виходу іншого,ніж злити Незалежність Білорусі щоб не втратити все...
ЭЛЬ МЮРИД 21.08.2020
сложная и весьма неоднозначная картина белорусских протестов быстро перешла к примитивной картине мира, центром которой стал Лукашенко как ее символ. А раз он - символ, то его восприятие упростилось до примитивной картинки выбора: либо кровавый диктатор, либо свет надежды в окружающем хаосе.
Проблема в том, что Лукашенко здесь вообще ни при чем.
Да и его режим, говоря откровенно.
В Беларуси происходит то, что сейчас в явной, неявной или опосредованной форме происходит практически везде. Идет столкновение модерна и архаики.
Старая картина мира сломана, новой еще нет. Но новая формируется, а старая пытается удержаться на плаву. Исторически архаика обречена, и в этом смысле и белорусский режим, и путинский - это умирающие социальные субъекты. В новом мире им места нет.
Но закавыка в том, что модерн может быть разным. Диаметрально отличающиеся версии. По отношению к отмирающим социальным системам все эти версии будут модерном, но вот по отношению к социуму - тут вопрос менее однозначный. Киберпанк вроде "Бегущего по лезвию" - это, в общем-то, тоже модерн. И жить в таком удовольствия явно немного.
Модерн может быть левым, правым, социальным или фашистским - это вопрос образа будущего, к которому мы идем. Это вопрос выбора. А вот архаика - у нее выбора нет. Она уже есть и другой не будет.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/21/390344/
Собственно, в этом и заключается понимание происходящих сегодня процессов.
Люди пытаются сделать выбор.
Он может быть хорошим или плохим. Но для начала им нужно сломать архаику, выйти из состояния клинической смерти, в которую их загнала мертвящая "стабильность".
И они рано или поздно из него выйдут
. Ваш выбор - ваша жизнь.
Вы его делаете - или его сделают другие.
Немного позже.
Но делать его все равно придется.
И его все равно сделают, но уже без вас.