Тіхановська просить білоруських робочих продовжити страйки: Ми змусимо владу почути наші голоси, які вона у нас вкрала. ВIДЕО

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська закликала робітників великих підприємств країни продовжувати страйки з метою домогтися проведення нових виборів.

"Дорогі мої білоруси, працівники "Білоруськалій", МТЗ, "ГродноАзоту" та інших підприємств, ви - символ нової вільної Білорусі. Страйки затиснули диктатуру в кут, поранили її в саме серце. Страйки - це абсолютно легальна і потужна зброя проти режиму. Вони це знають. І тому вас залякують. Майбутнє Білорусі, а, значить, і майбутнє наших дітей залежить зараз від вашої єдності і вашої рішучості. Тому я прошу вас: продовжуйте і розширюйте страйки, не ведіться на залякування, об'єднуйтеся. Ми змусимо владу, яка зачинились у своїх палацах, почути наші голоси, які вона у нас вкрала", - сказала Тіхановська у відеозверненні, поширеному в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, цілі прості - "припинити насильство, звільнити політичних в'язнів і провести нові прозорі, вільні і чесні вибори".

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Вона також зазначила, що у фонди підтримки робітників-страйкарів "вже пожертвувані мільйони", щоб допомогти їм "витримати тиск і не зламатися під погрозами".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.