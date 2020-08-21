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Новини Відео Революція в Білорусі
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Тіхановська просить білоруських робочих продовжити страйки: Ми змусимо владу почути наші голоси, які вона у нас вкрала. ВIДЕО

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська закликала робітників великих підприємств країни продовжувати страйки з метою домогтися проведення нових виборів.

"Дорогі мої білоруси, працівники "Білоруськалій", МТЗ, "ГродноАзоту" та інших підприємств, ви - символ нової вільної Білорусі. Страйки затиснули диктатуру в кут, поранили її в саме серце. Страйки - це абсолютно легальна і потужна зброя проти режиму. Вони це знають. І тому вас залякують. Майбутнє Білорусі, а, значить, і майбутнє наших дітей залежить зараз від вашої єдності і вашої рішучості. Тому я прошу вас: продовжуйте і розширюйте страйки, не ведіться на залякування, об'єднуйтеся. Ми змусимо владу, яка зачинились у своїх палацах, почути наші голоси, які вона у нас вкрала", - сказала Тіхановська у відеозверненні, поширеному в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, цілі прості - "припинити насильство, звільнити політичних в'язнів і провести нові прозорі, вільні і чесні вибори".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиція Білорусі звернулася до силовиків: "Ми просимо вас увійти в історію як героїв білоруського народу". ВIДЕО

Вона також зазначила, що у фонди підтримки робітників-страйкарів "вже пожертвувані мільйони", щоб допомогти їм "витримати тиск і не зламатися під погрозами".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7929) страйк (208) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+21
А може бєларуси щось роблять не правильно? Ось наприклад - "Уходи!", може цей посил просто не вічливий? Попробуйте "Уходи, пожалуйста! Очень просим!" Думаю допоможе.))
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21.08.2020 09:40
+18
Хоть бастуй, хоть не бастуй, все равно получишь Лукашенку
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21.08.2020 09:37
+14
Сумліваюсь що самозванець вас почує. Він впертий як віслюк.
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21.08.2020 09:36
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Сумліваюсь що самозванець вас почує. Він впертий як віслюк.
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21.08.2020 09:36 Відповісти
Ваш комментарий подтверждает тот факт,что дебилизм не имеет национального признака,увы, вас много и в Украине и в Белоруссии,поэтому, просвета нам пока не видать!
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21.08.2020 12:52 Відповісти
Хоть бастуй, хоть не бастуй, все равно получишь Лукашенку
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21.08.2020 09:37 Відповісти
Ещё один будущий Генелалный плокулол.
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21.08.2020 09:38 Відповісти
Тихановская просит белорусских рабочих продолжить забастовки: Мы заставим власть услышать наши голоса, которые она у нас украла - Цензор.НЕТ 6856
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21.08.2020 09:39 Відповісти
Прямо Троцький, керує через кордон.
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21.08.2020 09:38 Відповісти
Троцкий был Личность. А эта... котлетница...
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21.08.2020 10:48 Відповісти
Забостовки в случае со скотом лукашенкой...это как мертвому припарки..
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21.08.2020 09:38 Відповісти
Здулись уже твои рабочие , у них перекур.
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21.08.2020 09:38 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=10221612210427162&set=a.2158006582297 я б не сказав, новини сьогоднішні, зверніть увагу на ноги
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21.08.2020 09:43 Відповісти
Посмотри на дату фото
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21.08.2020 10:15 Відповісти
дата да, дата да, а на ноги дівчат дивився ?
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21.08.2020 10:29 Відповісти
Честно? Нет. Как и на ноги парней. На фото увидел снятую обувь с ног. Не осознав прикола посмотрел на дату публикации.
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21.08.2020 23:48 Відповісти
уже на фб жалобу накатав, шо вони мені кидають в лєнту і не дивляться ?
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21.08.2020 10:38 Відповісти
А якщо просто нема ринку збуту білоруських товарів?
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21.08.2020 09:39 Відповісти
усе в Божих руках
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21.08.2020 10:14 Відповісти
А може бєларуси щось роблять не правильно? Ось наприклад - "Уходи!", може цей посил просто не вічливий? Попробуйте "Уходи, пожалуйста! Очень просим!" Думаю допоможе.))
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21.08.2020 09:40 Відповісти
это надо выложить цветами перед президентским дворцом, и станцевать хоровод а также залезть разутыми ногами на лавочки вокруг. И тогда Лука дрогнет, смахнет скупую мужскую слезу и скажет "да ну вас... Я ухожу".
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21.08.2020 10:50 Відповісти
"Уходи! а не то мы тебя цветочками задарим, за обнимаем, а потом еще и захороводим до полусмерти!"
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21.08.2020 16:57 Відповісти
Не, ну если она будет платить зарплаты и пенсии то можно и дома посидеть.
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21.08.2020 09:42 Відповісти
2,20.
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21.08.2020 09:44 Відповісти
Колбоса ?
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21.08.2020 09:49 Відповісти
Угу.)
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21.08.2020 09:52 Відповісти
3.62
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21.08.2020 10:07 Відповісти
2.87 краще і з трояка ще на плавлений сирок лишається !!)))
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21.08.2020 10:12 Відповісти
А так платить Лукашенко? Прямо як у нас Зеля пошту розносить.
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21.08.2020 09:45 Відповісти
Минималка в Белоруссии 375 рублей знаете почему ?Что б колбаска по 2-20 была .. Ахахахаха ..
Опозиция трубит что связь с РФ будут укреплять ...
Вопрос : РФ кого поздравила с выборами и сколько помощи митингующим дала ?
В Киеве в результате 2,5 месяцев ожесточенного противостояния с Беркутом и то что завгар не выдержал и убег ..А эти забастовками хотят год так будут бастовать и толку
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21.08.2020 09:45 Відповісти
Да услышала вас власть, услышала, но имела ваши желания и права в виду! Пока белорусы не поймут разницу между свободой и диктатурой, никакого толку с них не будут.
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21.08.2020 09:48 Відповісти
валить идолов надо, и в голове, и на улице
совок в голове и по жизни, сябры
или тайга или цивилизация
визначайтесь
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21.08.2020 10:05 Відповісти
- В чому програш, для росіян, в Майдані українському, і білоруських "мирних протестах"?
- Вони не врахували політичну активність українців, і політичну пасивність білорусів…
*

В ході еволюції політичної думки на шляху демократії, в деяких країнах розвивається новий політичний устрій - ДЕМОКРАТУРА…
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21.08.2020 10:26 Відповісти
Их Лукашенко по одному будет главарей вычеслять и хер что получится ..Завтра Закон про тунеядство примут и всех бастующих по Закону на лагеря
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21.08.2020 09:49 Відповісти
та вроді вже є такий..
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21.08.2020 10:32 Відповісти
ХА ХА ХА
Еще ни одного диктатора в истории не скинули при помощи забастовок! Забастовки работают токо в демократических странах а ДИКТАТОРЫ чхали на ваши забастовки!! Либо беларусы будут бится до крови за свой выбор либо нефиг маятся дурью!!

А насчет фондов вы возмете баксы из фондов и понесете их ЛУКАШЕНКО чтобы поменять на рубли тем самым пополняя бюджет баксами!! ЛУКАШЕНКО так боится что его закидают баксами что от этого сразу же подаст в отставку!!
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21.08.2020 09:56 Відповісти
продолжить забастовки:/ Уже пора вспомнить славных дЕдов: Ой,бярозы да сосны,партызанскія сёстры, Ой,шумлівы ты лес малады. Толькі сэрцам пачую тваю песню лясную, І успомню былыя гады.
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21.08.2020 09:59 Відповісти
"познаете Истину, и она сделает вас свободными" (с)
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21.08.2020 10:02 Відповісти
...а істіна в вінє...прізнай сєбя вінаватим і тєбя возможна даже асвабадят...
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21.08.2020 10:06 Відповісти
Кто-то взял "беззащитную и слабую женщину" в свои заботливые ручища. Как она изменилась. Тем лучше. Таракан уходи.
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21.08.2020 10:03 Відповісти
Якщо страйкарі ввімкнут реверс ,сябрам гаплик,принаймні на наступні п"ять років !!))
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21.08.2020 10:05 Відповісти
Жаль что она даже с картонки еле читает. Но ее скорее всего сразу сместят, и вообще в управлении государством главное не мозги. В Америке идиот за идиотом, но это не мешает им развиваться.
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21.08.2020 10:07 Відповісти
отвечаю на вопрос Светланы, что такое политика:
- Это когда тебя спрашивают, чей Крым, а ты отвечаешь сначала как кандидат, а потом как человек
Христос учит так: "да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого"
Матф.5:37
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21.08.2020 10:10 Відповісти
старый анекдот:
- сколько будет 5 х 5?
- а сколько вам надо?
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21.08.2020 10:12 Відповісти
быстрее и сильнее руби сук, на котором сидишь...
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21.08.2020 10:12 Відповісти
Колесникова заявила что надо нанести такой урон экономике, чтобы режим хорошенько тряхнуло.
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21.08.2020 10:16 Відповісти
Забастовка ДЛЯ ЧЕГО?
Лукашенко, услышь?
А в плане экономическом - поскольку Путин НЕ МОЖЕТ ДОПУСТИТЬ победы "народного протеста" - даст он Бацьке бало, никуда не денется!
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21.08.2020 10:16 Відповісти
Узурпатора надо давить до последнего его дня.
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21.08.2020 10:19 Відповісти
и кто ж его давит?
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21.08.2020 10:53 Відповісти
Две большие разницы забастовка домохозяйки со знанием английского языка и расшатывние работы стратегических предприятий.
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21.08.2020 10:31 Відповісти
Украинцам бы тоже не мешало забастовку,
Пусть зегнида с дамбасятиной работает
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21.08.2020 10:35 Відповісти
Слили? Слили
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21.08.2020 10:51 Відповісти
в данном случае я бы не увольнялась, а приносила убытки на рабочем месте.
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21.08.2020 10:51 Відповісти
Ой дура ой дура...
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Хорошо рассказывать что делать, когда ты "слабая женщина" и отдыхаешь в ЕС... Никаких результатов от этих забастовок не будет.
P.s. Вспомнился Майдан, как тогда рассказывали про то что танцуем/поем и не провоцируем...
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21.08.2020 11:23 Відповісти
всётаки интересно откуда взялись 80% ??? неужели бацька решил перещеголять бубочку.......
это к тому что если бы отрыв был минимальным то не было бы таких протестов и если бы не
свирепствовали разгоняльшики то картина на сегодня была бы совсем другой- были бы под
вопросом результаты подсчётов но не до невозможности абсурдный результат с цугцвангом
уже для всей страны и угрозой потери суверенитета.
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21.08.2020 11:26 Відповісти
одна з досить популярних конспірологічних теорій каже
ПРО КРЕМЛІВСЬКИЙ ВАРІАНТ.
,що 80 відсотків "намальовано" спеціально,щоб викликати закономірні протести..

Щоб потім Бацька не мав виходу іншого,ніж злити Незалежність Білорусі щоб не втратити все...
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21.08.2020 11:40 Відповісти
Для этого как минимум нужно быть в гуще событий.. скажем выступить национальному лидеру с трактора ( как Ленин с броневика или Ельцин с танка)
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21.08.2020 11:35 Відповісти
//https://charter97.org/ru/news/2020/8/21/390344/ Сломать архаику
ЭЛЬ МЮРИД 21.08.2020
сложная и весьма неоднозначная картина белорусских протестов быстро перешла к примитивной картине мира, центром которой стал Лукашенко как ее символ. А раз он - символ, то его восприятие упростилось до примитивной картинки выбора: либо кровавый диктатор, либо свет надежды в окружающем хаосе.
Проблема в том, что Лукашенко здесь вообще ни при чем.
Да и его режим, говоря откровенно.
В Беларуси происходит то, что сейчас в явной, неявной или опосредованной форме происходит практически везде. Идет столкновение модерна и архаики.

Старая картина мира сломана, новой еще нет. Но новая формируется, а старая пытается удержаться на плаву. Исторически архаика обречена, и в этом смысле и белорусский режим, и путинский - это умирающие социальные субъекты. В новом мире им места нет.
Но закавыка в том, что модерн может быть разным. Диаметрально отличающиеся версии. По отношению к отмирающим социальным системам все эти версии будут модерном, но вот по отношению к социуму - тут вопрос менее однозначный. Киберпанк вроде "Бегущего по лезвию" - это, в общем-то, тоже модерн. И жить в таком удовольствия явно немного.
Модерн может быть левым, правым, социальным или фашистским - это вопрос образа будущего, к которому мы идем. Это вопрос выбора. А вот архаика - у нее выбора нет. Она уже есть и другой не будет.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/21/390344/

Собственно, в этом и заключается понимание происходящих сегодня процессов.
Люди пытаются сделать выбор.
Он может быть хорошим или плохим. Но для начала им нужно сломать архаику, выйти из состояния клинической смерти, в которую их загнала мертвящая "стабильность".
И они рано или поздно из него выйдут
. Ваш выбор - ваша жизнь.
Вы его делаете - или его сделают другие.
Немного позже.
Но делать его все равно придется.
И его все равно сделают, но уже без вас.
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21.08.2020 11:40 Відповісти
Ну, если уже ничего и не выйдет, то замороженный конфликт между народом и властью тоже своего рода положительный результат. всему свое время.
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21.08.2020 12:27 Відповісти
Эта задрипаная домокозявка столько горя и вреда принесла Белоруссии,что придёт время и её проклянут, её же сограждане.
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21.08.2020 12:54 Відповісти
Ідіть до біса і там займаєтесь лохотроном наівних лохів.
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21.08.2020 13:18 Відповісти
 
 