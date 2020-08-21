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Головлікар омської лікарні про стан Навального: "У нас п'ять робочих діагнозів". ВIДЕО

Головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська Олександр Мураховський повідомив, що медики відпрацьовують п'ять робочих діагнозів стану Олексія Навального, якого, як передбачається, отруїли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це він повідомив на зустрічі із журналістами.

"У нас на сьогодні п'ять робочих діагнозів. На жаль, я їх зараз назвати не можу ... Але можу сказати, що вони всі робочі, ми всі їх відпрацьовуємо. Їх відпрацьовують реаніматологи, їх відпрацьовують неврологи, їх відпрацьовують нейрофізіологи. Їх відпрацьовують усі. Усі суміжні фахівці підключені, всі працюють. Ми всі боремося за життя нашого пацієнта", - цитує його "НГС.Омск".

Головлікар повідомив, що, за даними на 8 ранку за місцевим часом (5 ранку за Києвом), стан Олексія Навального покращився, але "чіткої стабільності його стану" домогтися не вдалося.

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Вранці 21 серпня лікарі провели консиліум, у якому брали участь фахівці з Центру нейрохірургії імені академіка Бурденка і Національного медико-хірургічного центру імені Пирогова. Лікарі вважали передчасним перевозити Навального в іншу лікарню - соратники політика наполягають на його перевезенні на лікування до Німеччини.

"Необхідно домогтися повної стабілізації пацієнта, - сказав Мураховський. - Тільки в цьому випадку ми можемо говорити про те, що він може бути доставлений туди, куди хочуть родичі за погодженням з усіма структурами".

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Дружина політика Юлія Навальна вважає, що лікарі намагаються перешкодити виявити речовину, якою отруїли опозиціонера. За словами соратників Навального, представники транспортної поліції підтвердили, що в організмі опозиціонера знайшли речовину, небезпечну для оточення, але не розкрили її назву. Офіційно в поліції це не підтверджують, кажучи, що результати експертизи ще не готові.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи.

Автор: 

отруєння (945) росія (65122) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+8
Ждут когда полностью исчезнет содержащийся яд в крови.. а тогда разрешат лечение за границей. Заметают одним словом следы.
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21.08.2020 11:30
+7
Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 3644
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21.08.2020 11:31
+6
Якщо вам ставлять 5 діагнозів, то ймовірність одужання - 20%.))
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21.08.2020 11:36
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Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 9280
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21.08.2020 11:28 Відповісти
звездець пардон 5 рабочих диагнозов это типа что с Кремлядска скажут ВРАЧИ ОБЯЗАНЫ КАК МОЖНО СКОРЕЕ А ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ЯДАМИ ЛЕКАРСТВАМИ... короче то что образует понятие ТОКСИКОЛОГИЯ.. поставить диагноз ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ его как можно быстрее проводятся анализы крови на наличие солей нитратов солей анализ мочи на наличие солей и тяжелых металлов и реактивных выделений в моче в крови также проводится печеночные пробы.. и биохимия крови сдвиг крови по формуле влево говорит о тяжелом отравлении нитратами вправо солями.. также судебно медицинские и криминалистические экспертизы выявляют алкалоиды осадок от них типа и вид или виды ядов лекарственных препаратов и проккурсоров.. УЗИ КТ и МРТ проводят обследование состояний внутренних органов при отравлении есть структурные характерные изменения органов и тканей...
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21.08.2020 12:19 Відповісти
По словам соратников Навального, представители транспортной полиции подтвердили, что в организме оппозиционера нашли вещество, опасное для жизни окружающих, но не раскрыли его название.Источник: https://censor.net.ua/n3215112
Какие спецы, таков и диагноз.
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21.08.2020 11:28 Відповісти
Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 3644
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21.08.2020 11:31 Відповісти
Я считаю, что хомячков Навального (судя по количеству комментариев) хватает и в Украине.
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21.08.2020 11:37 Відповісти
А спорим, не сдохнет? https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c.html#comment-75451
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21.08.2020 11:29 Відповісти
могу только поспорить сколько секунд понадобится чтобы кацапский бот отправился в спам
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21.08.2020 11:32 Відповісти
Ну, ну, батенька, правильно говорить - издохнет, ну что это за деалектизм, в самом деле, мы же - культурные люди
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21.08.2020 11:36 Відповісти
Типа как выйдет из комы, то первым вопросм будет или Ельцын еще президент?
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21.08.2020 11:30 Відповісти
Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 2399
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21.08.2020 11:30 Відповісти
Главврач омской больницы о состоянии Навального: "У нас пять рабочих диагнозов" - Цензор.НЕТ 301
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21.08.2020 11:35 Відповісти
Ждут когда полностью исчезнет содержащийся яд в крови.. а тогда разрешат лечение за границей. Заметают одним словом следы.
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21.08.2020 11:30 Відповісти
Цілком можливо.
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21.08.2020 11:34 Відповісти
На 13:00 （Киев）Специализированный борт Bombardier CL-600-2B16 с врачами из Нюрнберга уже несколько часов стоит в аэропорту Омска, а главврач БСМП, едрос-педиатр запрещает транспортировку.
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21.08.2020 13:23 Відповісти
промивають?
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21.08.2020 18:58 Відповісти
Якщо медики говорять щодо п'яти діагнозів, то це не медики чи просто вони не поставили діагноз.
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21.08.2020 11:34 Відповісти
Якщо вам ставлять 5 діагнозів, то ймовірність одужання - 20%.))
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21.08.2020 11:36 Відповісти
Це математично, а медично Вас нагодують ліками, термін яких спливає і тих, які Вам непотрібні. Таким чином це буде новий медичний експеримент, що буде основою дисертації Степанова
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21.08.2020 11:41 Відповісти
В такому випадку я відмовляюсь від такого лікування, краще замість ліків купіть 10 кг асфальту.))
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21.08.2020 11:50 Відповісти
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21.08.2020 12:17 Відповісти
ти б ще свій туалет би нам додумався сфоткати.
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21.08.2020 11:37 Відповісти
Що *рексик *? Впізнав свою *закваску * ?
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21.08.2020 11:41 Відповісти
А тобі сьогодні вже казали , що ти довбень?
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21.08.2020 11:55 Відповісти
..Рексик ? *Фасуєш * по 11 80 ?
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21.08.2020 12:16 Відповісти
Перфразируя известных авторов, спрошу: "Был ли Леха Навальный другом Украины?"
Нет, Навальный не был другом Украины.
Так с какого буя вы нам его пихаете?
Да не плевать ли на него, если он не был другом Украины?
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21.08.2020 11:36 Відповісти
У українців суто науковий інтерес щодо мешканців терраріуму.))
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21.08.2020 11:38 Відповісти
Разве что с научной точки зрения
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21.08.2020 13:02 Відповісти
Сложен человеческий организм. Вон сколько специалистов трудятся. Держысь, Алеша.
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21.08.2020 11:38 Відповісти
Поциент не транспортабелен. Не мешайте работать медицинским специалистам - они из самого Мацквабада прибыли, Лубянка послала своих лучших медиков. Поэтому не беспокойтесь, поциент таки будет устабилизирован до требуемого на лубянке состояния.
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21.08.2020 11:39 Відповісти
1.украинская ракета "бук"
2.истребитель СУ27
3.штурмовик СУ25
4.визитка яроша
5.диспетчер Карлос.
Угадал?
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21.08.2020 11:39 Відповісти
Патологоанатом потом скажет какой из пяти был правильным...
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21.08.2020 11:42 Відповісти
обьяснять, шо чайный листик круто спорыньей был заражён )) бывает. очуняет, удариться в пляску святого витта ))
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21.08.2020 11:45 Відповісти
Одуванчики с лопухами жрал, вот и весь сказ.
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21.08.2020 11:47 Відповісти
Весь инфопростор Украины в каком то навальном,и где-то тихое эхо:
- ДВА КОММУНЯКИ СДАЮТ УКРАИНУ !
Сейчас будет адаптироваться законодательство под террористическую организацию ОРДЛО

***
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Головлікар омської лікарні про стан Навального: "У нас п'ять робочих діагнозів" - Цензор.НЕТ 77
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21.08.2020 11:49 Відповісти
Маленький подарочек КРЫМНАШИСТУ НАВАЛЬНЭ, от таких же КРЫМНАШИСТОВ как он сам...

ЛЕХЭ не повезло, говорят яд то оказался психотропным.... Орал на весь самолет... Если выживет, будет ИВАНУШКОЙ ДУРАЧКОМ, как из русской народной сказки....
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21.08.2020 11:50 Відповісти
5 діагнозів і всі з летальним кінцем, кремль інших не дозволяє
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21.08.2020 12:52 Відповісти
 
 