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"Мне не нравятся эти рагули, вылезшие непонятно откуда, селюки, говорящие на суржике и готовые "своє життя покласти", - ведуча Єгорова про українських героїв. ВIДЕО

Українська ведуча Сніжана Єгорова заявила, що її не влаштовує образ сучасного українського героя, який сформувався в постмайданний час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "ПРЯМО_TALK".

"Що стосується меседжу - Україна, як така, який він - образ нашого сучасного українського героя, антигероя. Все, що пропонується в останній постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої. Ці рагулі повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти... Своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не виявляє? Тобто люди, які ніколи нічому не вчилися, не вкладали, не прагнули ні до чого. Вони просто готові пожертвувати своїм життям. Так, це - подвиг. Можливо. А може, це висока суїцидальна готовність. Коли людина не бачить перспективи у своєму майбутньому житті і це життя для нього не являє цінності", - заявила Єгорова.

Дивіться також: "Моя прес-карта не працює! Зараз сюди приїде камера. Що ви хочете? Виховувати мене, хлопчики?!", - ведуча телеканалу "Прямий" Єгорова - патрульним. ВIДЕО

Автор: 

журналістика (1757) Єгорова Сніжана (8)


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Топ коментарі
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Подать в суд ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ
И ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА
ПЕТИЦИЮ ПРЕДИДЕНТУ
ЗАТЫКАТЬ КАЦАПОВ - чемодан вокзал мухосранск
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21.08.2020 12:32
+126
Кацапка с Крыма
На Гиляку
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21.08.2020 12:28
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Гнида
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21.08.2020 12:31
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Это просто русская свинья - Снежана Егорова. Таким место в России. Ау! СБУ!!! Срочно отвезите шлюху на границу и передайте нах на родину!
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22.08.2020 23:38 Відповісти
кого хвилює, що подобається чи не подобається цій недолугій сосці?

вона ніхто і звати її ніяк. Так що, нехай стулить свій писок та щезне з очей, тупа кацапська лярва єгорова, тьфу на неї, тьфу два рази.
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23.08.2020 00:59 Відповісти
ТП Егорова решила хайпануть! Везде бывшая- бывшая ведущая, бывшая-жена... Кто о ней помнил?! Зато теперь заговорили. Да кому интересно ее мнение?! Отвечу - никому. Одним словом ТП.
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23.08.2020 08:04 Відповісти
пфффф... а я навіть не парюсь, бо слово цієї тупої курки особисто для мене НІЧОГО НЕ ЗНАЧИТЬ!!! І вона для мене ВЗАГАЛІ НЕ ІСНУЄ!!! ХАХАХАХАХАХА!!!! ХТО ВОНО ТАКЕ ВЗАГАЛІ І ЧОГО ДОБИЛОСЬ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ??????
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23.08.2020 09:16 Відповісти
Вот тут https://youtu.be/Is4LNqBZKng весь ее уровень "рагульства " в полной красе!
Не в каджом селе такой уровень культуры найдешь.
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23.08.2020 10:49 Відповісти
В эскорт сервис её на передовую !!! Хохотало у неё рабочее.
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23.08.2020 11:09 Відповісти
и таких ведь большинство в партии слуги народа
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23.08.2020 11:22 Відповісти
Какое животное эту тварь рожало?
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23.08.2020 11:49 Відповісти
это рекорд по коментам. - чем виртуальная жизнь отличается от реальной.
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23.08.2020 12:02 Відповісти
Збірний образ того "населенія" яке проживає в Україні.
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23.08.2020 12:20 Відповісти
Шануймося українці!
Прочитав 7 сторінок праведного гніву .
І шо? І нічо!!!!!!!!!!!
А за подібне в Білорусі,москалі сябрам ...............!!!!!!!!!!!
Петиція про запровадження інституту "Не громадян",провалилася.
Набрала всього 184 голоси.Не знав.Булоб 185.
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23.08.2020 13:50 Відповісти
Почему она решила, что её жизнь имеет ценность?Зачем живёт и смысл её жизни? Она просто пыль на дороге, пыль на сапогах селюков .Не будет селюков , что будет кушать она, не будет их, с кем себя будет сравнивать.
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23.08.2020 14:46 Відповісти
Шариковы победили в Украине.Типичный менталитет из грязи в князи Егоровой.быдлячее отношение к обычным простым людям.Она из тех, типа Зайцевой устроившей авариию.Им можно всё , они высшая каста. Надо шубу покруче, машину подороже , а без этогог ты лох.Одни наши типа егоровой гордятся шубами и достижениями типа -живу в Киеве.Почему в странах, где не было коммунистов и Шариковых ,есть уважение к простым людям, к обычным рабочим,селянам?Достал этот совковский менталитет.
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23.08.2020 14:58 Відповісти
Яку "пользу" Україні може принести якась присоска, що розмовляє в ефірі ватною мовою? Вона відверто заявляє, що ватний язик ставить вище за українські діалекти, які переумки, чи недоумки, називають суржик.
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23.08.2020 15:47 Відповісти
///
эта кобыла уже жалуется на угрозы в сети от неизвестных.
об этом она написала у себя в Facebook и добавила, что СМИ якобы исказили ее слова.
«Сограждане, Друзья и просто порядочные ЛЮДИ, поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением, прочитав сообщения в сети, которые я получила в адрес моих детей!!! Интересно же, в какой стране мы с Вами живем!!!» - пишет она.
Она также поделилась скринами некоторых комментариев в сети, содержащих угрозы.

"Мне не нравятся эти рагули, вылезшие непонятно откуда, селюки, говорящие на суржике и готовые "своє життя покласти", - ведуча Єгорова про українських героїв - Цензор.НЕТ 1184

Бывший муж Егоровой Антин Мухарский заявил, что его бывшая жена просто озвучила свои мысли, которыми ранее делилась исключительно в семейном кругу. Более того, музыкант уверяет: в своем неприятии украинского Егорова не одинока.
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23.08.2020 17:14 Відповісти
..я не мог нащупать дно.
так вот Оно!!
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23.08.2020 18:26 Відповісти
храбрая женщина, хоть и мозгов у нее как у курицы. Неужели не права, что теперь нужно ходить и оглядываться, за такие слова, радикалы вроде Зверобой или молодцев Билецкого, могут и "по кругу пустить".
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23.08.2020 18:49 Відповісти
https://youtu.be/lXreUA_m_zg
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23.08.2020 19:40 Відповісти
а хто ця тварина?
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23.08.2020 21:13 Відповісти
СЖЕЧЬ АВТО ЭТОЙ СТЕРВЕ ИЛИ ЧЁ ТАМ У НЕЁ ЕСТЬ . ГАДИНА !
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23.08.2020 22:09 Відповісти
Мне кажется, что пора выкатывать на центральные площади гильотины, бо виселицами не справиться.
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23.08.2020 22:12 Відповісти
Та ну... Затяжку на шею, дернул, отпустил, отвернулся и ушел. Две минути покрутит башкой и все. Дешево и эффективно.
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24.08.2020 01:03 Відповісти
колхозная шлюха, тебе не понять что такое патриотизм, вали коровам хвосты крутить да конюхов ублажать
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24.08.2020 05:53 Відповісти
Если где и сохранилась настоящая Украина, так это в украинских селах. До меня это дошло , когда строй малышни с учительницей во главе ("парами,парами"),которому я попался навстречу в одном из украинских сел,где я случился по работе, вдруг заявил мне хором детских голосков "Добрий день!". Я,городской, честно о%уел так,что толком не успел им ответить-они пошли дальше-для них уважение к старшим обычное дело. Вот чему учат "селюков". и "рагулей"-быть людьми и гражданами. А теперь таки о%уел,когда прочел бред этой гниды. На палю паскуду, по нашому, по селянськи!
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24.08.2020 06:59 Відповісти
Лярва- словарь Ушакова,Даля,прочтите.И это всё о ней.
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24.08.2020 07:23 Відповісти
кацапская самка, увольте ее с украинских каналов,пусть хреначит на расее.
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24.08.2020 11:04 Відповісти
Потвора...
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24.08.2020 11:58 Відповісти
Откуда селюки и рагули повылазили? А они всегда, слава богу, были есть и будут ни ИХ земле. А вот вы откуда повылазили? Постимперские гомосоветикусы, пропутинские подлипалы претендующие быть избранной социальной прослойкой? Почему вы решили, что жизнь селюков и рагулей не предствляет собой никаой ценности, в осбенности по сравнению с вашей? И что ж вы обосрались как только плучили вопрос в лоб про 120мм мины?
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24.08.2020 14:43 Відповісти
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