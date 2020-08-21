"Мне не нравятся эти рагули, вылезшие непонятно откуда, селюки, говорящие на суржике и готовые "своє життя покласти", - ведуча Єгорова про українських героїв. ВIДЕО
Українська ведуча Сніжана Єгорова заявила, що її не влаштовує образ сучасного українського героя, який сформувався в постмайданний час.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "ПРЯМО_TALK".
"Що стосується меседжу - Україна, як така, який він - образ нашого сучасного українського героя, антигероя. Все, що пропонується в останній постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої. Ці рагулі повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти... Своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не виявляє? Тобто люди, які ніколи нічому не вчилися, не вкладали, не прагнули ні до чого. Вони просто готові пожертвувати своїм життям. Так, це - подвиг. Можливо. А може, це висока суїцидальна готовність. Коли людина не бачить перспективи у своєму майбутньому житті і це життя для нього не являє цінності", - заявила Єгорова.
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вона ніхто і звати її ніяк. Так що, нехай стулить свій писок та щезне з очей, тупа кацапська лярва єгорова, тьфу на неї, тьфу два рази.
Не в каджом селе такой уровень культуры найдешь.
Прочитав 7 сторінок праведного гніву .
І шо? І нічо!!!!!!!!!!!
А за подібне в Білорусі,москалі сябрам ...............!!!!!!!!!!!
Петиція про запровадження інституту "Не громадян",провалилася.
Набрала всього 184 голоси.Не знав.Булоб 185.
эта кобыла уже жалуется на угрозы в сети от неизвестных.
об этом она написала у себя в Facebook и добавила, что СМИ якобы исказили ее слова.
«Сограждане, Друзья и просто порядочные ЛЮДИ, поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением, прочитав сообщения в сети, которые я получила в адрес моих детей!!! Интересно же, в какой стране мы с Вами живем!!!» - пишет она.
Она также поделилась скринами некоторых комментариев в сети, содержащих угрозы.
Бывший муж Егоровой Антин Мухарский заявил, что его бывшая жена просто озвучила свои мысли, которыми ранее делилась исключительно в семейном кругу. Более того, музыкант уверяет: в своем неприятии украинского Егорова не одинока.
так вот Оно!!