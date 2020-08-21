"Мне не нравятся эти рагули, вылезшие непонятно откуда, селюки, говорящие на суржике и готовые "своє життя покласти", - ведуча Єгорова про українських героїв. ВIДЕО

Українська ведуча Сніжана Єгорова заявила, що її не влаштовує образ сучасного українського героя, який сформувався в постмайданний час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "ПРЯМО_TALK".

"Що стосується меседжу - Україна, як така, який він - образ нашого сучасного українського героя, антигероя. Все, що пропонується в останній постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої. Ці рагулі повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти... Своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не виявляє? Тобто люди, які ніколи нічому не вчилися, не вкладали, не прагнули ні до чого. Вони просто готові пожертвувати своїм життям. Так, це - подвиг. Можливо. А може, це висока суїцидальна готовність. Коли людина не бачить перспективи у своєму майбутньому житті і це життя для нього не являє цінності", - заявила Єгорова.

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