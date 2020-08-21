"Прапрадід служив у розвідці УНР, дід – у розвідці УПА і, напевно, моя доля була вирішена ще до народження", - перший в історії рекламний ролик СЗР України. ВIДЕО

У мережі з'явився перший в історії рекламний ролик Служби зовнішньої розвідки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опубліковано на сторінці СЗР в соцмережі. Режисером і продюсером ролика став Євген Соболєв із групи B1S3 Crew.

"Класно знімати щось, оперуючи величезними бюджетами. Але .. Тут ви не побачите професійних акторів. Тут немає величезного бюджету, половину якого однаково б розпиляли на тендерах. Тут я робив все своїми силами і з великою любов'ю ... З любов'ю до своєї справи. З любов'ю до своєї країни. З любов'ю до людей, які повністю віддають себе заради майбутнього своєї країни. Це ролик про хлопців, які роблять дуже непрості і дуже важливі справи для України", - пише Соболєв на своїй сторінці в соцмережі.

За сюжетом ролика, оперативник в координації з колегами - дівчиною за кермом авто і співробітником в дата-центрі - проводять спецоперацію, після чого на екрані гонитва за ним бородатих чоловіків кавказької зовнішності. Усе це відбувається на тлі спогадів про те, як прапрадід оперативника служив у відділі розвідки при Українській Народній Республіці, а дід був розвідником в УПА".

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