"Прапрадід служив у розвідці УНР, дід – у розвідці УПА і, напевно, моя доля була вирішена ще до народження", - перший в історії рекламний ролик СЗР України. ВIДЕО
У мережі з'явився перший в історії рекламний ролик Служби зовнішньої розвідки України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ролик опубліковано на сторінці СЗР в соцмережі. Режисером і продюсером ролика став Євген Соболєв із групи B1S3 Crew.
"Класно знімати щось, оперуючи величезними бюджетами. Але .. Тут ви не побачите професійних акторів. Тут немає величезного бюджету, половину якого однаково б розпиляли на тендерах. Тут я робив все своїми силами і з великою любов'ю ... З любов'ю до своєї справи. З любов'ю до своєї країни. З любов'ю до людей, які повністю віддають себе заради майбутнього своєї країни. Це ролик про хлопців, які роблять дуже непрості і дуже важливі справи для України", - пише Соболєв на своїй сторінці в соцмережі.
За сюжетом ролика, оперативник в координації з колегами - дівчиною за кермом авто і співробітником в дата-центрі - проводять спецоперацію, після чого на екрані гонитва за ним бородатих чоловіків кавказької зовнішності. Усе це відбувається на тлі спогадів про те, як прапрадід оперативника служив у відділі розвідки при Українській Народній Республіці, а дід був розвідником в УПА".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_u-silovih-strukturah-nacionalist-bilshij-vorog-nizh-habarnik-korupcioner-chi-separatist/823092
стаття 2018 року..певно її героїня ахент *******..
- из тех кого меньше, можно делать элиту, спонсировать.
та останнім часом щось наша розвідка... кліпа очими, особливо як оточення зеленогополубоха злива інфу ворогу... або хероїчно-піарно вимінює на водіїв важливих свідків, за доставку яких через лінію фронту заплачено кров"ю і життям побратимів-розвідників
Как по исполнению так и по тексту!
Клип попсовый, как и вся Воздвиженка, где снимали свои говно-клипы все, начиная от Наташи Могилевской и заканчивая свадебными халтурщиками... Чувствуется, что квартальщики всячески пытаются забить тему предательства Ермака и слив сети "Шамана"...
А ці в чеченців бавляться.
Цікаво було б.
В какой разведке служили ваши родычи - загадка.
Ещё до сих пор почетными гражданами городов являются стукачи НКВД, которые продолжают числиться борцунами.
Архивы КГБ открыли по 1947 год и офигели.
Теперь хрен кого подпускают.
Приміром,приходить СБ ,вдягнене в червоноармійську форму до господаря,чи бійця УПА,щоб перевірити його надійність,з розмовами про совєцьку власть.Як себе має поводити людина ? А вердикт тоді був простий: куля в лоб на місці.
Враги только должны были быть в лаптях и с балалайками.
Вперше СЗР витатила гроші на рекламу відомства.Причин небагато:
-відновлення іміджевих втрат
-мала кількість рекрутів,що бажають працювати в "могутній організації".
Не знаю,кому така джеймсбондівщина зайде.
А ведь рабта интересная !!!!!
Брати 1919 рік як початок свр це слабо, бо і до них були ті що боролись за Вкраїну і робили це таємно.
Добре, що ідея виникла.
Але я не в захопленні від її втілення.
Треба було вже динамічнішим робити сюжет, а то довго і нудно.
Тупо з особами кавказької національності=, дуже тупо, навіть купи не тримається.
Треба було таких підібрати, що зразу видно москаля.