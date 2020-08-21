Учасники АТО отримають до Дня Незалежності виплати з київського бюджету, - Кличко. ВIДЕО

До Дня Незалежності місто виплатить 92 мільйони гривень деяким категоріям киян.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

Віталій Кличко повідомив, що виплати до Дня Незалежності отримають понад 300 000 жителів столиці.

Серед категорій киян, які отримають виплати, ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, Праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.

"Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Всього за програмою "Турбота" до Дня Незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки і рахунки власників картки киянина. Також виплати здійснюватимуться через відділення "Укрпошти".

Читайте також: Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП