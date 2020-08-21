УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5286 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 028 14

Учасники АТО отримають до Дня Незалежності виплати з київського бюджету, - Кличко. ВIДЕО

До Дня Незалежності місто виплатить 92 мільйони гривень деяким категоріям киян.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

Віталій Кличко повідомив, що виплати до Дня Незалежності отримають понад 300 000 жителів столиці.

Серед категорій киян, які отримають виплати, ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, Праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та окремі категорії соціально незахищених киян.

"Розмір виплат становить від 300 до 500 гривень. Всього за програмою "Турбота" до Дня Незалежності місто виплатить понад 92 мільйони гривень", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що кошти надходитимуть на пенсійні рахунки і рахунки власників картки киянина. Також виплати здійснюватимуться через відділення "Укрпошти".

Читайте також: Зеленський візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності на Михайлівській і Софійській площах у Києві, - ОП

Автор: 

виплати (1041) Київ (19457) Кличко Віталій (3512)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Канешна. Выпишет премии участникам АТО, только с другой стороны.
показати весь коментар
21.08.2020 16:11
+2
2018 год........
Более 55 тысяч малообеспеченных киевлян получат материальную помощь ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщает https://kyivcity.gov.ua/news/ponad_55_tisyach_malozabezpechenikh_kiyan_otrimayut_materialnu_dopomogu_do_dnya_nezalezhnosti_ukrani.html пресс-служба Киевской администрации.
Одноразовое пособие дадут 55 тысячам 461 социально незащищенному жителю Киева
Какие выборы тогда были
показати весь коментар
21.08.2020 16:28
+1
Молодец, Виталя.
А, вот, мне интересно, Кернес последует примеру Киева?
показати весь коментар
21.08.2020 16:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Осла приписать? Так не пойдет.
показати весь коментар
21.08.2020 16:06 Відповісти
Ветеранам АТО на свято Незалежності потрібно видавати безкоштовні земельні ділянки а не грошові подачки! Ветерани АТО воювали за українську землю, а не за гроші!
показати весь коментар
21.08.2020 16:18 Відповісти
Не против. отвоеванные земли и отдать.
показати весь коментар
21.08.2020 16:24 Відповісти
Спочатку потрібно дозволити українським воякам відвоювати українську землю, бо з 2014 року в нас безперервне припинення вогню!
показати весь коментар
21.08.2020 16:32 Відповісти
а осел всю помощь в бейрут отправил бы
показати весь коментар
21.08.2020 16:08 Відповісти
Молодец, Виталя.
А, вот, мне интересно, Кернес последует примеру Киева?
показати весь коментар
21.08.2020 16:09 Відповісти
Канешна. Выпишет премии участникам АТО, только с другой стороны.
показати весь коментар
21.08.2020 16:11 Відповісти
Вот что выборы животворящие делают И прогресс на лицо. От гречки до нала. Кличко конечно молодец, но о ветеранах и участниках кацапо - украинской войны надо помнить не только по праздникам
показати весь коментар
21.08.2020 16:11 Відповісти
Кличко молодец. Он всегда помнит достойных уважения бойцов.
показати весь коментар
21.08.2020 16:26 Відповісти
2018 год........
Более 55 тысяч малообеспеченных киевлян получат материальную помощь ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщает https://kyivcity.gov.ua/news/ponad_55_tisyach_malozabezpechenikh_kiyan_otrimayut_materialnu_dopomogu_do_dnya_nezalezhnosti_ukrani.html пресс-служба Киевской администрации.
Одноразовое пособие дадут 55 тысячам 461 социально незащищенному жителю Киева
Какие выборы тогда были
показати весь коментар
21.08.2020 16:28 Відповісти
Кстати денег было больше в бюджете и выплаты были больше.
показати весь коментар
21.08.2020 16:32 Відповісти
Потому что мэр.
показати весь коментар
21.08.2020 16:46 Відповісти
Ага, пришло вчера мужу (убд) аж 300 гривен из которых Ощадбанк слямзил 14 грн.
показати весь коментар
21.08.2020 17:58 Відповісти
как-то скудно.
показати весь коментар
21.08.2020 18:21 Відповісти
 
 