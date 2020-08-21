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Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під оплески чиновників закинув м'яч у баскетбольну корзину під час перевірки санаторної школи-інтернату в Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис переможного кидка Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі. На записі видно, що за пробіжкою і кидком Зеленського спостерігало 10 держслужбовців. Після влучання в кільце вони почали аплодувати.

Дивіться: Зеленський доставив посилку в село на Херсонщині, перевіривши, як працює нова система "Укрпошти", - Мендель. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Миколаїв (1803) баскетбол (49)


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Топ коментарі
+70
Зеленский под аплодисменты чиновников забросил баскетбольный мяч в корзину в Николаеве - Цензор.НЕТ 9276
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21.08.2020 16:55
+53
Зеленский под аплодисменты чиновников забросил баскетбольный мяч в корзину в Николаеве - Цензор.НЕТ 5533
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21.08.2020 16:59
+38
НБА рыдает вдрызг от зависти, Майкл Джордан уже занял очередь, чтобы взять автограф
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21.08.2020 16:50
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Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві - Цензор.НЕТ 4920
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21.08.2020 21:07 Відповісти
За что нам такое наказание?За что Бог наказал
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21.08.2020 21:10 Відповісти
у галабародьки сценаристы кукловоды одни с чепушилой лугандонским ?
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21.08.2020 21:13 Відповісти
такая *ерня
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21.08.2020 21:19 Відповісти
Дите никак не наиграется. Дайте зебилу мячик в Киев. Кабинет большой,пусть тренируется.
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21.08.2020 21:22 Відповісти
И шо,теперь ему орден нужно выдать?)))
За попадание в очко первой степени?)))
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21.08.2020 21:25 Відповісти
Дите играется. А Шмыгаль сказал, что в бюджете дыра в 300 миллиардов...
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21.08.2020 21:26 Відповісти
Где-то заплакал от зависти туркменбаши.
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21.08.2020 21:30 Відповісти
С какого дубля интересно)))
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21.08.2020 21:32 Відповісти
маленькая жалкая зеленая породия на туркменбаши.
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21.08.2020 22:03 Відповісти
Як би я жив без цієї новини . Це фантастично . Президент всадив мяч у кошик . Я аплодую вже 7му годину . Це прорив України світового масштабу .
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21.08.2020 22:10 Відповісти
4 кроки. Це пробіжка.
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21.08.2020 22:16 Відповісти
https://prm.ua/koshel-pro-peredviborchu-agitatsiyu-zelenskogo-v-usomu-sviti-tse-nazivayetsya-politichnoyu-koruptsiyeyu/ "Зеленський під час робочих поїздок по містах України використовує адмінресурс для передвиборчої агітації за партію Слуга народу" - вчергове звинуватив Президента у політичній корупції чинний голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
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21.08.2020 22:31 Відповісти
Чекаю амфори, які дістане зє аквалангіст, з під затопленого бункерувальника, на Ланжероні...
Сезон вже закінчується - хай поспішає...
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21.08.2020 22:52 Відповісти
А також щуку з Чорного моря і політ з лелеками.
Найцікавіше - сувора шеренга холуїв і радісні оплески, що не перейшли в овацію чомусь.
Ну, а головне, - переможна хода цара Бобочки Інфантильного. Переможець.
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22.08.2020 01:04 Відповісти
Нет слов, это просто **@niy стыд, он занимается всем, но только не тем, чем надо
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21.08.2020 23:14 Відповісти
Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві - Цензор.НЕТ 4973
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21.08.2020 23:24 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZX3bFfjL91RkilGmgkMf97gewnF4POM07SXEhL_XyVLOizYMxhxI6vhsbRwFeGawZnZ4Ootz3gyh0jqGmk-zgtu3Q9FVM8syOv14U3oTNJYory2vWSWQ3H_WKDeIIZi7kUpUgoe5ZaAVkGAcoXs-3Nd&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

6 ч.
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Как правильно заметили в сети - "туркменбаши на минималках"...
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21.08.2020 23:24 Відповісти
Клоун.
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22.08.2020 00:32 Відповісти
І швець, і жнець, ще й на дуді грець. А ще на піаніно.
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22.08.2020 01:04 Відповісти
це, звісно ж, повний ПЗДЦ!!!! Україна перетворилась на який там ...стан
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22.08.2020 01:16 Відповісти
Проблема не в том , что Осел Оманский не перестал быть клоуном , а в том что президент воюющей страны у которой дыра в бюджете больше 25% бюджета , не понимает своих должностных обязанностей и то из себя клоуна корчит , то почтальона , и даже не пытается хоть для видимости сыграть роль президента.
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22.08.2020 03:51 Відповісти
роль президента играть сложнее) потому пока так)))
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22.08.2020 10:50 Відповісти
ему бы и платить как физруку в школе зарплату или как почтальону! а то они там в золотые унитазы писают, а народ лапу посасывает
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22.08.2020 10:51 Відповісти
Гляньте.Ну ведь дебил же.
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22.08.2020 04:42 Відповісти
только один вопрос - это дубль№ ???
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22.08.2020 05:45 Відповісти
дубль 8, кадр 15, мотор!!! )))))
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22.08.2020 10:48 Відповісти
Є там ще одна країна де її президент грає на гітарі, пише музику, підіймає на засіданні золотий гриф від штанги, стріляє, їздить на велосипеді і все це під оплески.
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22.08.2020 08:22 Відповісти
Главное аплодисменты для лжеца тупорылого, мерзкого и его подельников ублюдочных.
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22.08.2020 08:31 Відповісти
Меня опять терзают смутные сомнения… На Херсонщине - письма разносил, в Николаеве - мяч в корзину забосил... Неужели в следующий раз он полетит за журавлями?
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22.08.2020 09:09 Відповісти
С 95 кварталом и прочими мерзавцами, Навсегда!
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22.08.2020 09:27 Відповісти
12 червня 2020, Лєнка пише, діти пройшли тестування, результати негативні.
Всі задоволені, дітей обійшло стороною.
21 серпня 2020, Вовка каже, син теж хворів, лежав з Лєнкою в одній лікарні.
І тепер питання, хто з них бреше.
Щось підказує, що бреше наш патологічний брехун, ваван 🤣
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22.08.2020 09:31 Відповісти
Не можна це дивитися без сльоз.
Зненацька розпочався токсікоз.
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22.08.2020 10:21 Відповісти
Божечки, как же оно трудится. Наверное даже и не закинулся коксиком с утра ради такого великого ПОДВИГА, урод проклятый
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22.08.2020 10:33 Відповісти
Ублюдок жрёт пьёт с кодлой ну и животное оказалось вовочка
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22.08.2020 11:32 Відповісти
а трехочковый слабо было положить?)))
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22.08.2020 10:47 Відповісти
"...забросил баскетбольный мяч в корзину ".
Вот кто ему такой "пиар" организовал ? "Лига смеха " ?
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22.08.2020 11:00 Відповісти
Правильно Валоденька...россия, война, Крым, Донбасс, Иран, самолет, Беларусь, Майдан, внешняя политика - брифинги, интервью, государственная позиция - все это так нудно и не интересно, даже чуждо.

Лучше просто забыться, абстрагироваться, просто впасть окончательно в дество, попрыгать и покидать бездумно мяч в корзинку)))
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22.08.2020 12:35 Відповісти
Отныне будешь "Вова-трехочковый"
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22.08.2020 12:45 Відповісти
теперь ждите ,что кольцо упадет,гидрант то не фартовый.
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22.08.2020 13:10 Відповісти
Залишилось ще за амфорою пірнути,та зі стєрхами політати...
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22.08.2020 14:27 Відповісти
хотел написать - господи, чем занимается это клоун - потом понял, что вопрос риторический и к тому же, пусть лучше этим занимается )
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22.08.2020 15:28 Відповісти
Просто умолешенный дыбил наркоман.
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22.08.2020 17:05 Відповісти
президент "какая разница"
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22.08.2020 17:54 Відповісти
Воно й*нуте!
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22.08.2020 19:52 Відповісти
Противно смотреть. Одним словом, клоун.
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22.08.2020 21:37 Відповісти
Мавпа ? Квартальна мавпа ?
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22.08.2020 23:41 Відповісти
СОВОК - він такий непереможний....
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22.08.2020 23:43 Відповісти
Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві - Цензор.НЕТ 470
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23.08.2020 01:42 Відповісти
С его ростом только в баскетбол
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23.08.2020 02:05 Відповісти
@баный стыд......
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23.08.2020 03:34 Відповісти
Це вже повний 3,14..дець...
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23.08.2020 06:28 Відповісти
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