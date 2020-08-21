Зеленський під оплески чиновників закинув баскетбольний м'яч у корзину в Миколаєві. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під оплески чиновників закинув м'яч у баскетбольну корзину під час перевірки санаторної школи-інтернату в Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис переможного кидка Зеленський опублікував на своїй сторінці в соцмережі. На записі видно, що за пробіжкою і кидком Зеленського спостерігало 10 держслужбовців. Після влучання в кільце вони почали аплодувати.

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