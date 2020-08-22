Проєкт "Без цензури": Хто такий Пальчевський. Як Медведчук за мовчазною згодою Зеленського запускає свою другу колону. ВIДЕО

Хто такий Андрій Пальчевський? Звідки у нього купа грошей на рекламу і до чого тут Росія? Розбирається і пояснює в свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич.

Продовжуємо цикл наших історій про місцеві вибори, і сьогодні у фокусі - Андрій Пальчевський, а ще - його дружба із Зеленським та зв'язок з Медведчуком.

Україну буквально захопили борди Пальчевського та його партії. Здавалося б, навіщо людині, яка хоче балотуватися в мери Києва, розклеювати свою рекламу по всій Україні? Адже це страшенно дорого! Так за чий рахунок свято? Відповідь до болю проста: Пальчевський - це черговий політичний проєкт, з якого стирчать російські вуха. А саме - вуха кума Путіна, Віктора Медведчука.

Так що розповідаємо те, чого Ви не знали або про що забули. Як російський громадянин Пальчевський балотувався до Держдуми, а потім переїхав до Києва? Де і коли познайомився з Володимиром Зеленським? (Спойлер - дуже давно!)

І головне - навіщо Пальчевський Медведчуку?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без Цензури": Кравчук = Сивохо 2.0. Як старий агент Медведчука під шумок мирить нас із Росією. ВIДЕО

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"