Проєкт "Без цензури": Хто такий Пальчевський. Як Медведчук за мовчазною згодою Зеленського запускає свою другу колону. ВIДЕО
Хто такий Андрій Пальчевський? Звідки у нього купа грошей на рекламу і до чого тут Росія? Розбирається і пояснює в свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич.
Продовжуємо цикл наших історій про місцеві вибори, і сьогодні у фокусі - Андрій Пальчевський, а ще - його дружба із Зеленським та зв'язок з Медведчуком.
Україну буквально захопили борди Пальчевського та його партії. Здавалося б, навіщо людині, яка хоче балотуватися в мери Києва, розклеювати свою рекламу по всій Україні? Адже це страшенно дорого! Так за чий рахунок свято? Відповідь до болю проста: Пальчевський - це черговий політичний проєкт, з якого стирчать російські вуха. А саме - вуха кума Путіна, Віктора Медведчука.
Так що розповідаємо те, чого Ви не знали або про що забули. Як російський громадянин Пальчевський балотувався до Держдуми, а потім переїхав до Києва? Де і коли познайомився з Володимиром Зеленським? (Спойлер - дуже давно!)
І головне - навіщо Пальчевський Медведчуку?
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https://bondarenko.live/andrej-palchevskij-agent-russkogo-mira-i-ego-svyazi-rassledovanie-video/
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На думку Пальчавського, молоді нав'язують "огидні гасла". Про це він розповів у новому відео на своїй сторінці в Facebook.
"Ми чітко знаємо, коли був День перемоги. Я сьогодні послухав нового, вже "зеленого" керівника Інституту пам'яті. Зміст його промови зводився до двох божевільних слів, які, мені здається, придумали ще в епоху Порошенка, і продовжують успішно просувати.
Називається це "пам'ятаємо, перемагаємо". Півлітри горілки треба випити, щоб розібратися, що ми "пам'ятаємо" і де ми "перемагаємо".
Це огидні гасла, які нав'язуються молодим людям, ще більш огидні на тлі того, як цей Дробович каже, що СРСР і фашистська Німеччина були однаково погані для України.
У Львові ці плакати закидали чорною фарбою.
Достойные люди есть везде - но у Вас они к сожалению погоды не делают
В предвыборную компанию Пальчевского вливает бабло Нардеп из ОПЗЖ - Вадим Столар, типа друг Кличка, но хитрожопый друг. И вашим и нашим.
По сути персонаж давно должен сидеть в тюрьме, но учитывая шо 73% наших граждан - малохольные имбицилы с куриной памятью, то вполне может претендовать и даже стать мэром Киева.
А поки що програє і Притулі,і Верещук...
хоча бабла влив кремль у його компанію вже чимало...
Куда шляпу дел? Вернул в магазин ?
Выгуливает тетка собачку, навстречу пьяный и спрашивает :"Ты куда ведешь это сучку?"
- Это не *****, а кобель!
- А я не с тобой разговариваю....
вони не воюють..
вони завжди пробують домовитись..
З певним "профітом"..
тому Порошенко став бізнес партнером Медведчука,Ахмєтова,Суркісів....
Вместе с зеленками начали из Бени обиженного лепить. Чтобы убрать мудачуков -суркисов и пр. нужна поддержка. А вы его дружно заедали
Петя как барыга все пытался порешать - договориться
Это как претензии к Турчинову - почему не защищал Крым
А КАК ЭТО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ТЕХНИЧЕСКИ ???
80 % ВСУ в Крыму - местные заробитчане
которые за мизерную ЗП воевать не собирались
Все с совестью и патриоты из ВСУ уволились к 14 году
крымское СБУ - 95 % предателей
они в СБУ шли не Украину защищать - а бизнес крышевать и отжимать
а тут ВОЙНА
Товста вдовиця кацапського олігарха? Чи само Ху... Збоченське? Він тебе полюбив?
Благодаря вам становится ясно за кого нужно голосовать.
чы не задаром?
инфоговна, которое заждался в гости бузина. Это - враги Украины, работающие на её развал, под видом, того, что у нас мол , демократия... любой малоросс- пуесосс ничем не отличается от пальчевского, пиховшека и коцабы ,от монтян и от шария, от рабиновича и червоненко, от шуфрича и медведчука, а также от королевской и герман...и пр. куеты единственное. предполагаю, что лукаш
от портнова должна отличаться лишь половыми органами ???
А что тебе сказали твои мама с папой?
вот и нашли подходящего кандидата, "всенародного" любимчика, тем более что зеленский работает на Коломойского, у которого с Порошенком также конфликт.. лучшего кандидата и найти нельзя было..
естественно что там никто и не думал и не думает что то сделать хорошее для Украины, цель сейчас - любым способом, пусть зашкварами и хаосом удержать власть зеленскому, а на следующие выборы будет продвигаться кто то от медведчука, кума путина, это Бойко, Пальчевский, возможно будет кто то ещё от них.. и передать власть обратно в полностью проросийское лоно..
тогда уже для Украины будет остаточно всё потеряно.
так что ДУМАЙТЕ на следующих выборах, потому что вы голосуете не для себя и ни за кого то, вы голосуете за своей будущее и будущее своих детей.. а хотите ли вы такого будущего как на росии и в Белорусии? Если нет, то забудьте про эти мутные слуги народа, опзж, шарии, дубинские под разными соусами.. !