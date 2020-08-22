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Проєкт "Без цензури": Хто такий Пальчевський. Як Медведчук за мовчазною згодою Зеленського запускає свою другу колону. ВIДЕО

Хто такий Андрій Пальчевський? Звідки у нього купа грошей на рекламу і до чого тут Росія? Розбирається і пояснює в свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич.

Продовжуємо цикл наших історій про місцеві вибори, і сьогодні у фокусі - Андрій Пальчевський, а ще - його дружба із Зеленським та зв'язок з Медведчуком.

Україну буквально захопили борди Пальчевського та його партії. Здавалося б, навіщо людині, яка хоче балотуватися в мери Києва, розклеювати свою рекламу по всій Україні? Адже це страшенно дорого! Так за чий рахунок свято? Відповідь до болю проста: Пальчевський - це черговий політичний проєкт, з якого стирчать російські вуха. А саме - вуха кума Путіна, Віктора Медведчука.

Так що розповідаємо те, чого Ви не знали або про що забули. Як російський громадянин Пальчевський балотувався до Держдуми, а потім переїхав до Києва? Де і коли познайомився з Володимиром Зеленським? (Спойлер - дуже давно!)

І головне - навіщо Пальчевський Медведчуку?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без Цензури": Кравчук = Сивохо 2.0. Як старий агент Медведчука під шумок мирить нас із Росією. ВIДЕО

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Зеленський Володимир (23803) Київ (19457) Медведчук Віктор (1707) місцеві вибори (1366) мер (506) Буткевич Богдан (438) Пальчевський Андрій (38)


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Топ коментарі
+41
Кто такой зеленский было понятно еще в апреле 2019-го. Достаточно было открыть ютуб и посмотреть трендовяе видосики. Там везде кремлеботы выводили в тренды и пиарили слугу каломойши. У любого здравомыслящего человека, уже тогда было четкое убеждение, что зельцман - проект в том числе и кремля
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22.08.2020 10:35
+41
Ну и чего? Он такой хорошенький агент ГРУ.

Проєкт "Без цензури": Хто такий Пальчевський. Як Медведчук за мовчазною згодою Зеленського з апускає свою другу колону - Цензор.НЕТ 4358
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22.08.2020 10:42
+27
Зеля йде третьою медвечуківською колоною.
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22.08.2020 10:31
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Сторінка 2 з 2
Андрей Пальчевский - агент русского мира и его связи - расследование. Видео
https://bondarenko.live/andrej-palchevskij-agent-russkogo-mira-i-ego-svyazi-rassledovanie-video/
https://bondarenko.live/page/7/
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22.08.2020 11:18 Відповісти
https://chronicle.znaj.ua/309850-palchevskiy-9-travnya Журналіст і громадський діяч Андрій Пальчевський жорстко розкритикував нового керівника Інституту нацпам'яті за те, що він успадковує політику колишнього керівництва.
На думку Пальчавського, молоді нав'язують "огидні гасла". Про це він розповів у новому відео на своїй сторінці в Facebook.
"Ми чітко знаємо, коли був День перемоги. Я сьогодні послухав нового, вже "зеленого" керівника Інституту пам'яті. Зміст його промови зводився до двох божевільних слів, які, мені здається, придумали ще в епоху Порошенка, і продовжують успішно просувати.
Називається це "пам'ятаємо, перемагаємо". Півлітри горілки треба випити, щоб розібратися, що ми "пам'ятаємо" і де ми "перемагаємо".
Це огидні гасла, які нав'язуються молодим людям, ще більш огидні на тлі того, як цей Дробович каже, що СРСР і фашистська Німеччина були однаково погані для України.
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22.08.2020 11:23 Відповісти
Ти ба, та може після півлітри горілки Гітлер зі Сталіним стануть не такими вже й однаковими.
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23.08.2020 01:09 Відповісти
та що ж це таке, всяке кацапське бидло, приїде в Україну, отримає громадянство і вважає, що може вирішувати як нам тут жити, оте новинське армянокацап, жидокацап сральчевський.
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23.08.2020 13:32 Відповісти
кремлёвская воша служащая фсб
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22.08.2020 11:28 Відповісти
День перемоги святкують точно так, як колись святкували річниці великого жовтневого перевороту.Там святкували 75 річницю і зараз святкують 75. Мордору потрібна кожна скрепа, щоби скрипіти п"яту колону в країнах-сусідах. Без скрєп імперія швидко розвалиться. Прийде час "N" і всі п"яті колони будуть активовані. Досвід, успадкований від візантійської імперії. Так звана візантійська підступність
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22.08.2020 11:36 Відповісти
Коли побачила його біл-борди на Закарпатті та у Львові - аж офігєла. Не могла зрозуміти, шо воно робить на заході і куди там обирається. Потім з'ясувала, шо у мери Києва. Уявляєте собі цю кількість кремлівських грошей, які викидають на вітер.
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22.08.2020 11:45 Відповісти
Ніхто на ті плакати уваги не звертає.
У Львові ці плакати закидали чорною фарбою.
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22.08.2020 11:47 Відповісти
в нас вже місяці зо два вИсить.
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22.08.2020 11:58 Відповісти
У нас в Мелитополе тоже висят его портреты Зачем он нам? Уж не рассчитывает ли стать новым президентом ? Ой . люди. - думайте! Уже мы выбрали стихийно "зеленого "президента" теперь едим и обляпываемся
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22.08.2020 17:14 Відповісти
Весь Мелитополь завешан его портретами! Зачем он нужен нам? Какое отношение имеет Мелитополь к выборам в Киеве? Точно метит в президенты! Ой люди думайте крепко! Уже выбрали одного " президента" поверив телевизору теперь едим и обляпываемся.
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22.08.2020 17:22 Відповісти
Мелитополь - очень Ватный город ,без обид
Достойные люди есть везде - но у Вас они к сожалению погоды не делают
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23.08.2020 07:24 Відповісти
Махание руками кривляние юродство автора вызывает отвращение
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22.08.2020 11:52 Відповісти
Эту гадость нужно смотреть перед едой хороший способ сбросить лишние килограммы!
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22.08.2020 11:56 Відповісти
Дякую за рецепт для схуднення!
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23.08.2020 09:23 Відповісти
И вот так, по-глупому просто, спалилась кацапская ботоферма.
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23.08.2020 21:39 Відповісти
Самовлюбленный павлин
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22.08.2020 18:11 Відповісти
есть выход- можно слушать...- суть не меняется, кацапо-консерв в Украине аж зашкаливает....., так как есть "почва"....
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23.08.2020 16:44 Відповісти
А. Пальчевский - кацапская консерва, вор и мошеннист, аферист, агент ГРУ МО москальщины, член кацапской партии "Пива", баллотировался в Госдуму параши! Кинул несколько своих компаньонов, бросил свою жену с детьми и сбежал в Украину. Много лет уклоняется от уплаты алиментов. Является ватником и сторонником Януковича, при режиме которого был Зам. Министра молодежи и спорта. Потом с позором был изгнан из министерства и покинл госслужбу, на украденные деньги создал Евролаб и стал себя позиционировать как "опытного медика", потом засветился в то шоу и передачах, сейчас корчит из себя "эксперта" только не понятно в какой области.
В предвыборную компанию Пальчевского вливает бабло Нардеп из ОПЗЖ - Вадим Столар, типа друг Кличка, но хитрожопый друг. И вашим и нашим.

По сути персонаж давно должен сидеть в тюрьме, но учитывая шо 73% наших граждан - малохольные имбицилы с куриной памятью, то вполне может претендовать и даже стать мэром Киева.
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22.08.2020 12:20 Відповісти
НІ..З Кличком у другому турі програє..
А поки що програє і Притулі,і Верещук...
хоча бабла влив кремль у його компанію вже чимало...
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22.08.2020 13:14 Відповісти
Підозрюю, що нинішня війна Кремля за «новий світовий порядок» теж є продуктом того самого «чекістського неврозу» - витісненої «корпоративної пам'яті» про пережитий колись їхнім відомством із вини Хрущова жах, справдешній «великий перелом» - єдину за всю 100-літню історію ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ спробу люстрації, яка в їхніх очах «ніколи знову» «нє должна повторіться»: майже п'ятнадцять мільйонів в'язнів ГУЛАГу, випущених на волю, - і майже п'ятдесят тисяч гебістів, вигнаних у відставку, кількасот засуджених, кількадесят навіть до смертної кари, головне ж - докорінна, законодавчо закріплена зміна чекістського статусу, падіння неба на землю: з касти напівбогів, перед якими дрижало все живе, до «сталіністів проклятих», як міг їм тепер тюгукнути перший-ліпший студент у трамваї, і якщо гаразд розуміти масштаб цього перевороту й те, до якої міри потім внутрішня й зовнішня політика спочатку брежнєвського-андроповського СРСР, а відтак РФ після 1993 р. були націлені на ліквідацію його наслідків, то багато чого в історії людства за останні пів століття постане в геть іншому світлі… - Оксана Забужко «Політ над гніздом зозулі завдовжки в пів століття»
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23.08.2020 13:37 Відповісти
очередного ямыря нашли для быдла
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22.08.2020 12:29 Відповісти
Пальчевский - совковая дешёвка.
Куда шляпу дел? Вернул в магазин ?
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22.08.2020 12:29 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто такий Пальчевський. Як Медведчук за мовчазною згодою Зеленського запускає свою другу колону - Цензор.НЕТ 5679
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22.08.2020 12:39 Відповісти
Это животное живет на ул. Шелковичная и там же по вечерам в парке на ул. Богомольца его можно встретить. Гандон Пальчевский выгуливает собаку....или наоборот)
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22.08.2020 12:51 Відповісти
Как в том анекдоте -

Выгуливает тетка собачку, навстречу пьяный и спрашивает :"Ты куда ведешь это сучку?"
- Это не *****, а кобель!
- А я не с тобой разговариваю....
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23.08.2020 09:25 Відповісти
Очередной пархатый жулик-вот кто этот Пальчевский.
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22.08.2020 12:47 Відповісти
Как наосточертели эти русойобы-предатели.
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22.08.2020 12:56 Відповісти
ЕСЛИ бы Петер Алексеевич во время своего правления не крутил шашни с Медведчуком, Ахметовым, Бойко, Вилкулом и им подобными, А прижал бы с самого начала им всем хвосты, А на тот момент у него была такая возможность - ТО их бы всех давным давно не было бы в Украине, А так имеем ТО, что имеем.
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22.08.2020 12:57 Відповісти
У Бариг своє ментальність..


вони не воюють..
вони завжди пробують домовитись..
З певним "профітом"..

тому Порошенко став бізнес партнером Медведчука,Ахмєтова,Суркісів....
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22.08.2020 13:12 Відповісти
Ну вон начал чморить Беню и что? Вы ему спасибо сказали? Поддержали?
Вместе с зеленками начали из Бени обиженного лепить. Чтобы убрать мудачуков -суркисов и пр. нужна поддержка. А вы его дружно заедали
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22.08.2020 18:14 Відповісти
Я сомневаюсь что у него была такая возможность
Петя как барыга все пытался порешать - договориться
Это как претензии к Турчинову - почему не защищал Крым
А КАК ЭТО МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ТЕХНИЧЕСКИ ???
80 % ВСУ в Крыму - местные заробитчане
которые за мизерную ЗП воевать не собирались
Все с совестью и патриоты из ВСУ уволились к 14 году
крымское СБУ - 95 % предателей
они в СБУ шли не Украину защищать - а бизнес крышевать и отжимать
а тут ВОЙНА
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23.08.2020 07:31 Відповісти
Еще одна партия кацапских ботов? Хорошо, пополним список.
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23.08.2020 21:43 Відповісти
---*- Ця путінська саранча--- цілодобово словоблудить /самозакохано любуючись собою/ на ZIK -програми Н . Влащенко: как обустроить Украину ...Світловодськ у затемненні : вулиці заквіччані - самозадоволеною фізією цього агентяри ...Щоправда хтось підказав зняти сережки. щоб замаскувати причетність. до московської богеми--- пі компашки нашого ЗЕ- клоуна /Борі Мойсеєва. Філі Кіркорова. Сері Звіріва.../
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22.08.2020 13:07 Відповісти
З Пальчевським все зрозуміло, понад двадцять років жив в рф,дуже рекламував Зелю на минулих виборах ,зараз разом з своїм другом по розуму Співаком великі експерти на медвечуківських телеканалах, з яких не вилазить. Знову знову нові обличчя на противагу клоуну який нічого не розбираєтся, що таке держава і як нею управляти,цей ніби начитаний,але все це план кремля по зохоплені столиці.
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22.08.2020 15:19 Відповісти
Пальчевській, а хто фінансує твої походеньки?
Товста вдовиця кацапського олігарха? Чи само Ху... Збоченське? Він тебе полюбив?
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22.08.2020 15:45 Відповісти
а ты думал ему ежика подсунут? - не та ПОРОДА!
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22.08.2020 17:04 Відповісти
Спасибо.
Благодаря вам становится ясно за кого нужно голосовать.
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22.08.2020 17:37 Відповісти
вот зачем на цензоре задаром пиарить чертёнка фсбешного?
чы не задаром?
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22.08.2020 17:47 Відповісти
А! Как же, как же, помним. Голосуйте за Думчева! Партия "Носорог". Кто-то упорно держит украинцев за идиотов. Хотя ..... Зеленский же стал президентом!?
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22.08.2020 18:34 Відповісти
73 % идиотов нашлись
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23.08.2020 07:32 Відповісти
хтось колись питав: чому Порох не садить Мервечука? гарне питання. є і зустрічне: а чому Зеля не садить Мертвечука а навпаки у всьому йому сприяє?
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22.08.2020 18:35 Відповісти
Навіть не хочеться сперечатись...Але так приємно слухати Пальчевського...Відкрив для себе істину - якщо тебе вже обкрадають,то хочеться щоб це зробив високоінтелектуальний,розумний чоловік,а не клоун,стакаючий членом по клавішам...чи боксьор,з відбитою головою і сонмом бандюків за собою...
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22.08.2020 18:47 Відповісти
Кличко розумніше за тебе, ЗЕ- імбецила, разів так в сто .
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22.08.2020 22:40 Відповісти
не хочу и не разбираюсь в парашских сортах дешёвого
инфоговна, которое заждался в гости бузина. Это - враги Украины, работающие на её развал, под видом, того, что у нас мол , демократия... любой малоросс- пуесосс ничем не отличается от пальчевского, пиховшека и коцабы ,от монтян и от шария, от рабиновича и червоненко, от шуфрича и медведчука, а также от королевской и герман...и пр. куеты единственное. предполагаю, что лукаш
от портнова должна отличаться лишь половыми органами ???
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22.08.2020 19:12 Відповісти
неа,не должна.
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22.08.2020 19:24 Відповісти
Достаточно знать что Пальчевский жид... Уверен что Снежана Егорова проголосует за него...
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22.08.2020 19:48 Відповісти
единственная цель которую преследуют любые выборы - контроль капитала страны и ее ресурсов во всех выражениях, это все ради чего они собственно и нужны.
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22.08.2020 19:52 Відповісти
Поношенную морду Пальчевского вывесили на каждом столбе и по всей стране для далекоидущей цели создания так называемой партии "русскоговорящих украинцев". На мой взгляд зря. Он очень предсказуемый. Арестович - из той же обоймы, но ведёт более тонкую игру...
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22.08.2020 21:20 Відповісти
Хто-хто - кремлінська консерва. Така ж сама як мертвячук, тільки второй лінії натиску на Україну. Бо мертвячук зі своєю кащєєвою рожею точно нікуди не пройде.
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22.08.2020 22:37 Відповісти
Зеля! Как же ты клюнул на медведчукову приманку?
А что тебе сказали твои мама с папой?
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23.08.2020 03:36 Відповісти
Они спросили, он покушал?
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23.08.2020 12:13 Відповісти
В Хмельницком тоже есть бигборди с ***** Пальчевского
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23.08.2020 08:24 Відповісти
Говнюк...
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23.08.2020 11:46 Відповісти
Скотина которая фальсифицировала сдачу анализов теперь поразвешивала борды по всей стране и морозит ахинею со всех каналов. Совпадение?
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23.08.2020 11:50 Відповісти
Он двойной агент. Московии и Коломойского.
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23.08.2020 13:30 Відповісти
я ещё полтора года назад говорил, когда избирали зеленского, что это технический кандидат, временный... потому он и сказал что идёт на 1 год всего.. цель кремля было поставить кого то, кто бы увёл власть от Порошенко, от евроинтеграции и НАТО..

вот и нашли подходящего кандидата, "всенародного" любимчика, тем более что зеленский работает на Коломойского, у которого с Порошенком также конфликт.. лучшего кандидата и найти нельзя было..

естественно что там никто и не думал и не думает что то сделать хорошее для Украины, цель сейчас - любым способом, пусть зашкварами и хаосом удержать власть зеленскому, а на следующие выборы будет продвигаться кто то от медведчука, кума путина, это Бойко, Пальчевский, возможно будет кто то ещё от них.. и передать власть обратно в полностью проросийское лоно..

тогда уже для Украины будет остаточно всё потеряно.
так что ДУМАЙТЕ на следующих выборах, потому что вы голосуете не для себя и ни за кого то, вы голосуете за своей будущее и будущее своих детей.. а хотите ли вы такого будущего как на росии и в Белорусии? Если нет, то забудьте про эти мутные слуги народа, опзж, шарии, дубинские под разными соусами.. !
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23.08.2020 15:39 Відповісти
хто,хто ??? Конь в пальто...к нашему берегу если не(... оно) то триська причалить.
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23.08.2020 17:38 Відповісти
Ребята, если не сложно - зайдите в ютуб и поставьте лайк этому видео. Гандон Пальчевский пользуется услугами ботофермы и через них спамит администрацию Ютуба жалобами в отношении тех видеороликов, которые рассказывают людям правду о том, кто такой черт Пальчевский.
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23.08.2020 20:20 Відповісти
Ещё один очередной ватный жидок в обойме укрполитикума, шо тут ещё добавлять то?
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23.08.2020 22:14 Відповісти
Вся Вінниця теж обклеєна цим промаскальким гівном
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23.08.2020 22:57 Відповісти
Короче гнойный пиТер ваш Андрюша только от медведя уши торчать с заду за спиной а в крови сплошной продажний ГНОЙ падло
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24.08.2020 01:27 Відповісти
На местных выборах опзэшники работают вместе "зелными соплями". Впрочем, и в Раде совместные голосования идут на "ура"
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24.08.2020 05:47 Відповісти
Что такое будкевич? отрыжка яценюка, княжицкого - врагов Украины, лжепатриотов...падл разъединяющих Украину!!!!
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24.08.2020 08:27 Відповісти
птар касапский . . . припоминаю, что шоколадный на выборах тоже развешивал Путляру на рекламках
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24.08.2020 10:01 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто такий Пальчевський. Як Медведчук за мовчазною згодою Зеленського запускає свою другу колону - Цензор.НЕТ 837
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03.10.2020 15:14 Відповісти
Так вот зачем говорить такое о человеке - если доказательств прямых нет.
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03.10.2020 16:55 Відповісти
Очередная заказуха конкурентов Андрея Пальчевского; уж очень мутное видео.
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03.10.2020 16:56 Відповісти
пан Пальчевський е може працювати на тих. Проти кого він постійно виступає
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03.10.2020 16:58 Відповісти
Avtor breše https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgyU5Uk-j_YQNnDOrFd4AaABAg&q=http%3A%2F%2Fwww.ukrpress.info%2F2020%2F10%2F30%2Ffakti-pro-novogo-spikera-tkg-oleksiya-arestovicha%2F&event=comments&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************%3D%3D http://www.ukrpress.info/2020/10/30/fakti-pro-novogo-spikera-tkg-oleksiya-arestovicha/
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30.10.2020 21:29 Відповісти
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