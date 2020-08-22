Офіцер ЗСУ Петров відповів Єгоровій: "Якщо ви вважаєте, що людина, яка народилася і прожила в селі, рагуль, то я вам скажу: рагуль - це ви". ВIДЕО

Лейтенант Збройних Сил України Олексій Петров відповів телеведучій Сніжані Єгоровій на її образи у бік військових.

Відео Петров розмістив на своєму YouTube- каналі, передає Цензор.НЕТ.

Військовий розповів, зокрема, що сам взяв до рук зброю, коли прийшла Росія, щоб захистити свою сім’ю.

На образу Єгорової, що на фронт вирушають, мовляв, селюки й ті, хто не досягнув нічого в житті, Петров відповів історією про Василя Сліпака – успішного в Європі оперного співака. "Він точно з ймовірністю 452 тисячі відсотків не рагуль і не селюк. І, народившись у Львові, думаю, він спілкувався українською краще, ніж спілкуєтеся ви. Йому було що втрачати, чи ні? Він сформувався як особистість?" – підкреслив боєць.

Петров також пояснив ведучій, як саме захищає армія, і що у разі приходу війни до Києва чоловік її навряд чи зміг захистити. "І якби біля вашого дому лягла 120-та міна, ви, Сніжано, обісралися б. Я зараз не перебільшую. Якби ваші діти закричали, ви обісралися б удруге. А коли ваші діти почали б стрибати від страху, закривати вуха, падати на підлогу і намагатися сховатися під диваном, ви, Сніжано, обісралися б утретє.





Безумовно, ви зараз можете сказати: мені ваш захист до дідька потрібен. Мене захистив би мій чоловік. Я це чув знаєте скільки разів? До того часу, поки не прилітають міни. До того моменту, поки в дім не влітає пакет граду. А потім ви лежите під ліжком разом з вашим чоловіком. І молитеся богу. І ось, Сніжано, від цього жаху й захистила українська армія. Вони, селюки та рагулі, вберегли вас від цього", – сказав він. Урешті Петров додав, що Єгорова сама не вміє цінувати очевидне.

"Якщо ви вважаєте, що людина, яка народилася і прожила в селі, рагуль, то я вам скажу більше: рагуль – це ви. Людина, яка не може цінувати очевидне", – відповів чоловік.





Нагадаємо, 21 серпня Єгорова в ефірі програми "ПрямоTalck" цинічно висловилася на адресу українських воїнів. "Все, що пропонується в останній постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої. Ці рагулі повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти... Своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не виявляє?" - заявила Єгорова.