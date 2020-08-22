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Від початку доби зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню найманцями РФ, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент ОС.

"Противник здійснив один постріл із ручного протитанкового гранатомета біля Мар'їнки. Військовослужбовці Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. На всіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Підсумки за минулу добу

21 серпня порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не було. Бойових втрат та поранень у лавах Об'єднаних сил немає.

Читайте також: Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 634 порушення, - звіт ОБСЄ

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлені 105 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 754 транспортні засоби і 5 849 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 944 людини. У зворотному напрямку - 2 049 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 147 осіб, у зворотному напрямку - 165 осіб. Через КПВВ "Мар'їнка" в обидва боки лінію розмежування перетнули по одній людині.

Читайте також: Найголовніше завдання для мене як президента - припинити війну, - Зеленський

Автор: 

обстріл (28428) Донбас (22355) перемир’я (913) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Игра понятна, если сопоставить перемирие с происходящим на переговорах. мААсква ясно дает понять - признавайте лугандонию сторонами переговоров,а московию просто наблюдателем, и будет перемирие. Упретесь - снова начнется стрельба. Элементарный шантаж.
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22.08.2020 18:08
+4
...а, это несистемное Расходимся...
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22.08.2020 17:54
+3
А узеленского, как и по жизни, считают, что один раз - не пи*орас....
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22.08.2020 18:02
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...а, это несистемное Расходимся...
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22.08.2020 17:54 Відповісти
Ось таке воно,зелене перемир"я !!!)))
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22.08.2020 18:05 Відповісти
А коли по ОБСЄ шарахнули мінами??? То було не порушення???
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22.08.2020 21:22 Відповісти
зюзя нас просто троллит...патерь нима.
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22.08.2020 17:57 Відповісти
Бубочка уважно дивиться з "точки зрения коек " !!!)))
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22.08.2020 18:06 Відповісти
всё дауну посчитаем...
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22.08.2020 18:11 Відповісти
не считается...
а вот если просто подумать - от на хер им (с*кам-тварям) хоть раз но пальнуть????
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22.08.2020 17:57 Відповісти
А узеленского, как и по жизни, считают, что один раз - не пи*орас....
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22.08.2020 18:02 Відповісти
та хто там считает...у этих мотиматикофф - эх раз,исчо раз,исчо многа-многа раз...
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22.08.2020 18:08 Відповісти
А як маріонєточна зєлєнська влада рахує?

З початку зєлєнського пєрємір"я в нас стабільне пєрємір"я.
А з початку кожного дня - обстріли провокативні, обстріли на ураження, вибухи, поранені, загиблі.
Хтось може пояснити як вони це рахують?
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22.08.2020 18:06 Відповісти
Игра понятна, если сопоставить перемирие с происходящим на переговорах. мААсква ясно дает понять - признавайте лугандонию сторонами переговоров,а московию просто наблюдателем, и будет перемирие. Упретесь - снова начнется стрельба. Элементарный шантаж.
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22.08.2020 18:08 Відповісти
Саламалейкум ,Мурзо!! Віка та здоров"я !!Росія наполеглево наполягає на виборах на Даунбасе , з метою втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну !!))))
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22.08.2020 18:25 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Дмитро!. Навзаем. Ну так, внедрить в тело Украины язву русского мира, шоб она отравляла все тело. Я давно пробую обратить внимание Украинцев на опыт Ирландии, история двух стран очень похожа.
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22.08.2020 18:35 Відповісти
Найденна причина Новых Ораний(после обсуждений Украины) скабеевых,шейниных,милоновых, м.симонян,килинкарянов и др.мусора на оргиях по суду из-за антипутинских стихов артиста Ефремова в России( а говорят только о ЧЕСТНОСТИ).Оказывается адвокат Эльман Пашаев одер(азэр)-беженец из Иревана,где убили его родителей(устроили авария) из за высокого поста его отца.И он обьявил, что все СМИ России контролируют арабохаи.В предверии позора ФСБ (контроль автомобиля через компьютеры,связанные со спутниками) его убрали.У них есть партия "Справедливая"
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22.08.2020 18:12 Відповісти
Навальный. Кадры из Германии. Везут на двух мед. машинах Вооружённых сил. Сопровожает множество пожарных и полицейских машин. Въезд в клинику оцеплен спецназом. Вещи потом выносят в радио-био-защитной капсуле. Какое серьёзное у немцев отношение к диабету!
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22.08.2020 18:21 Відповісти
С начала суток 30 адептов секты Свидетелей ПетуШария были отмудоханы в очко и закинуты в мусорник.
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22.08.2020 18:54 Відповісти
был бы порох, рашки уже небыло бы
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22.08.2020 19:29 Відповісти
Состоянием на 11-00 22.08.2020 г. Обстрелов 9 ( 6 - стрелковое оружие. 3 - минометы до 80 мм . Потери уточняются. Ответный огонь 8 (6 стрелковое оружие, 2 - минометы до 80 мм ). (с)
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22.08.2020 20:28 Відповісти
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539


С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ
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22.08.2020 21:52 Відповісти
 
 