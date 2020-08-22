Від початку доби зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню найманцями РФ, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент ОС.

"Противник здійснив один постріл із ручного протитанкового гранатомета біля Мар'їнки. Військовослужбовці Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. На всіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Підсумки за минулу добу

21 серпня порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не було. Бойових втрат та поранень у лавах Об'єднаних сил немає.

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За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлені 105 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 754 транспортні засоби і 5 849 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 944 людини. У зворотному напрямку - 2 049 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 147 осіб, у зворотному напрямку - 165 осіб. Через КПВВ "Мар'їнка" в обидва боки лінію розмежування перетнули по одній людині.

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