Від початку доби зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню найманцями РФ, - пресцентр ОС. ВIДЕО
Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцент ОС.
"Противник здійснив один постріл із ручного протитанкового гранатомета біля Мар'їнки. Військовослужбовці Об'єднаних сил зброю у відповідь не застосовували. На всіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Підсумки за минулу добу
21 серпня порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не було. Бойових втрат та поранень у лавах Об'єднаних сил немає.
За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлені 105 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 754 транспортні засоби і 5 849 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибули 944 людини. У зворотному напрямку - 2 049 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 147 осіб, у зворотному напрямку - 165 осіб. Через КПВВ "Мар'їнка" в обидва боки лінію розмежування перетнули по одній людині.
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а вот если просто подумать - от на хер им (с*кам-тварям) хоть раз но пальнуть????
З початку зєлєнського пєрємір"я в нас стабільне пєрємір"я.
А з початку кожного дня - обстріли провокативні, обстріли на ураження, вибухи, поранені, загиблі.
Хтось може пояснити як вони це рахують?
С начала режима тишины на Донбассе зафиксированы 634 нарушения, - отчет ОБСЕ