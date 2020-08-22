Інформаційний проєкт "ZnaU" створив ролик про Київську Русь англійською мовою. ВIДЕО
Новий відеоролик покликаний пояснити англомовним людям, як зароджувалася Київська Русь та її роль у становленні сучасної України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку проєкту.
"Ми спробували продемонструвати, наскільки Київська Русь із центром у Києві була важливим міжнародним торгівельним партнером і могутньою державою, яка відігравала значну роль у Європі та світі", - йдеться в коментарі під відео.
Зазначимо, що українці Канади, США та громадяни України в 2019 році почали інформаційний проєкт "ZnaU". Його основна мета - популяризувати історію і культуру. Особливість проєкту в тому, що вся текстова і відеоінформація подається англійською мовою в максимально доступній і лаконічній формі.
Топ коментарі
+29 Valery Greff
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+13 Ali Hasan
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+12 mrSmith
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(Из письма Вольтера императрице Екатерине ІІ).
Кацапи українську не розуміють, а тут взагалі англійською.
Настолько невыносимо важным шо в Европе о нем никто не знает.
Настолько могущественным шо сброд с ыконками - 80к. голов + половцы - был сметен .... экспедиционным корпусом - 20к. воинов.
И что, брешу? Иногда лучше молчать. А то и обосраться мона. В Риме и Греции каменные города были уже как 1-2 тыщи лет, а сам Киев был деревянным и частенько выгорал до последней иконки. ну просто полная кольчуга гордости, да?
а остальное - ополченцы.
а то шо 80тыс. собрали против монгол, так ясно что реально - Рим еще тыщу лет назад от 1240-го мог выставить сотни тыс. солдат
стены значит были из дерева и говна, но зато капища и пара домов олигархов - с камня - ура, достижение прям. и это Киев, а другие города как?
москва может твоя. то шо я не испытываю коровьего оргазма глядя на историю рабства и междоусобиц - не делает из меня парашника, как впрочем, к сожалению, европейца тоже не делает.
кстати, за саксонца отдали какую-то самку - он, и/или другой юзер - так издевался, шо даже Попа римский брак расторгнул - вернулась в русь и загремела в спецом построенный для нее монастырь(быдло оплатило, не обеднело)
"связной", а теперь - какой толк от этих "связей" кроме того чтобы ты заверещас "мыфяликие, ура, наших самок сам король Харальд и король Карл использовали"
смайликами не подавился то? ты тупо кривляешься, а по-факту ноль, трандаболик.
каких то хрестосов приплел, какое то скопление, ты Поехавший по-моему. еще бы Микки Мауса и Альфу Центавра присобачил в высер то
спритко і гарнюня (100 000 доларів)
Була афера українофоба і лише потім дизайнера Артьома Лєбєдєва з гербом Полтави"за дуже грубі гроші"("золотие купола" и шо-то свисающее посредине),від якого Полтава все-таки відмовилась...
..
тут гроші на порядок менші.
Есть ! Была ! и Будет! Украина Русь !!!!
Москаль Улус,людоедов кацапo Орды
будет гореть в Геенне адова огня !!!
і нема чого кацапам(мокшанам) дарувати "авторські права"..)
Київська Русь це старовинна назва України. До VII - VIII століть на території ******** Руси-України жили слов'янські племена: полян, сіверян, древлян, білих хорватів, дулібів, уличів і тиверців і вони предки українців. У VIII століття н.е. виникає перша слов'янська держава, яка носить назву Київська Русь - давня назва України - Русі. Політичним, торговим і культурним центром його з 882 року до 1132 року є місто Київ. Князь київський Віщий Олег, сказав «Се буди мати градом' Руська». Тобто буде на слов'янській території ******** України -Русі. Ну і ніяк не на території дикого жахливого Залісся - Моксель з його личаковими тубільними угро фінськими племенами які тільки в 18 столітті підступно замаскувалися під нібито росіян - руських, але не слов'ян русичів, русинів ....
Київська Русь була одним з найбільш потужних держав свого часу. Розквіту воно досягло в період князювання Ярослава Мудрого. У той час існували потужні питомі слов'янські князівства на території ******** України Русі: Чернігово-Сіверське, Переяславське, Київське, Волинське, Подільське, Галицьке і Туровський князівства і ряд дрібних удільних князівств і тільки вони буквально у всіх стародавніх літописах як вказувалися так і були Руссю.
на старых картах одновременно находятся Украина и Русь (северо-западные земли)
Украину называли раньше страна козаков )
вот советую https://www.youtube.com/channel/UC_EZFh69W_TH9X8iphGVw_g канал познавательный
абсолютно надуманий "англомовний" словесний "покруч",від якого англомовного просто "виверне"... (((