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Інформаційний проєкт "ZnaU" створив ролик про Київську Русь англійською мовою. ВIДЕО

Новий відеоролик покликаний пояснити англомовним людям, як зароджувалася Київська Русь та її роль у становленні сучасної України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку проєкту.

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"Ми спробували продемонструвати, наскільки Київська Русь із центром у Києві була важливим міжнародним торгівельним партнером і могутньою державою, яка відігравала значну роль у Європі та світі", - йдеться в коментарі під відео.

Зазначимо, що українці Канади, США та громадяни України в 2019 році почали інформаційний проєкт "ZnaU". Його основна мета - популяризувати історію і культуру. Особливість проєкту в тому, що вся текстова і відеоінформація подається англійською мовою в максимально доступній і лаконічній формі.

Автор: 

історія (1071) волонтери (1332) Київська Русь (18)


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Топ коментарі
+29
Было бы не плохо там же объяснить, что "Киевской" Русь называют только кацапы, чтоб объяснить, что они тоже Русь, но другая. Все нормальные люди знают, что Русь всегда была есть и будет одна, как бы она ни называлась, и никуда она не "кочевала", как это кацапы себе выдумали.
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22.08.2020 20:03
+13
100%! А ще треба говорити, що історію України перекрутили всі, а особливо в цьому відзначилася імперська росія.
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22.08.2020 20:15
+12
У кацапов количество припадков увеличиться.
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22.08.2020 20:04
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Было бы не плохо там же объяснить, что "Киевской" Русь называют только кацапы, чтоб объяснить, что они тоже Русь, но другая. Все нормальные люди знают, что Русь всегда была есть и будет одна, как бы она ни называлась, и никуда она не "кочевала", как это кацапы себе выдумали.
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22.08.2020 20:03 Відповісти
100%! А ще треба говорити, що історію України перекрутили всі, а особливо в цьому відзначилася імперська росія.
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22.08.2020 20:15 Відповісти
ну так они даже право магдебургское когда там юбилей у города был тоже отмечали типо они его дали
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22.08.2020 20:38 Відповісти
русня тебе в стойло там барин прийдёт отдаст отебя абреку как твою прапар бабку что из болот мокшании тут оказалась
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22.08.2020 20:56 Відповісти
бугага прям как воевода главный Челядин ты реч ведёшь- напомнить что сним стало как он лизал сапоги моля об том чтобы его не стукали
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22.08.2020 20:59 Відповісти
об чём ты русня
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22.08.2020 21:04 Відповісти
ухаха ты тему не перепутал где твой ерой безмозглый мозговой как он сучил ножками как гомонил пуская бульбы кровавые чтобы его не убивали прям как моторыло в лифте с гитви после шмеля
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22.08.2020 21:10 Відповісти
Ви дійсно хворі у своєму бажанні кидатися лайном в Україну.
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22.08.2020 21:08 Відповісти
так то попочленец ампутант безногое недорозумение с лентой колопрадской и бонзулеткой от норта бимбасяо и косплера что любит толстый зад Багратиони
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22.08.2020 21:11 Відповісти
На па-рашу, чмо !!!
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22.08.2020 21:11 Відповісти
Чекаємо істерику із Москви - Скабеєва т.д.
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22.08.2020 23:00 Відповісти
Было бы неплохо зайти на ютуб. До сих пор всего 27 отметились, что нравится.
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22.08.2020 21:54 Відповісти
Не другая,а никакая,московию Петр1 назвал россией,и никакого отношения к Руси,они не имеют.И они не русские, а российские))
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22.08.2020 22:55 Відповісти
Х**ло сказало, що українці і мокшано-удмурти "практіческі одін народ"
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22.08.2020 23:11 Відповісти
не только поэтому... на Западе говорят Kyivan Rus, т.к первая Rus была в Швеции, после чего название Русь разнесли на Киевские и Новгородские земли
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23.08.2020 03:48 Відповісти
«Мы в Европе знаем одну Русь - Киевскую, последним королём которой был Даниил Галицкий…».
(Из письма Вольтера императрице Екатерине ІІ).
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23.08.2020 03:51 Відповісти
какой ужжос..теперь мокши на английском узнают ,шо руззкие такы прыкмэтнык?
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22.08.2020 20:04 Відповісти
У кацапов количество припадков увеличиться.
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22.08.2020 20:04 Відповісти
Респект.
Кацапи українську не розуміють, а тут взагалі англійською.
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22.08.2020 20:04 Відповісти
Информационный проект "ZnaU" создал ролик о Киевской Руси на английском языке - Цензор.НЕТ 6234
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22.08.2020 20:11 Відповісти
Добре. Проте навіть українською таких роликів на наших екранах обмаль. Де вони? З ранку до вечора одна кацяпська пропаганда.
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22.08.2020 20:15 Відповісти
С удовольствием хочу отметить, что всё больше людей перестают смотреть телевизор, как именно телевизор. Постепенно, но неуклонно, телевизор превращается в терминал для отображения контента, который выбирает сам пользователь. Без рекламы, без мимо воли навязываемых мнений и т.п. Человек сам решает, что и как будет литься ему в глаза и уши.
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22.08.2020 20:21 Відповісти
А от 73,22% гараццкіх рагулих, вважають, що навпаки.
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22.08.2020 20:21 Відповісти
Тепер це називається ЗЄльоноє белькотіння хозароюдеїв
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22.08.2020 20:23 Відповісти
Как оказалось, ключевой ошибкой Киева была колонизация Залесья, которое со временем превзошло и поработило бывшую метрополию. Примерно такая ситуация была у англичан и США, но между ними тысячи километров океана
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22.08.2020 20:27 Відповісти
Ключевой ошибкой Киева было не колонизация Залесья Владимиром Мономахом, а то, что пропустили момент, когда извечный враг Киева и киевской митрополии - Константинополь через своих попов промыл мозги залешанам, среди которых первым здрадником оказался боголюбский.
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22.08.2020 21:24 Відповісти
Интересная версия
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22.08.2020 21:38 Відповісти
если бы мы отказались колонизировать угрофинов на востоке, все равно бы их кто-то колонизировал и они по-любому представляли бы опасность в будущем для Киева, а т.к. силы Киева полностью подточила и унитожила Золотая Орда, то если б не было монгольского завоевания, то не было бы и Москвы, а Киев справился бы и оставался непревзойденной метрополией Восточной Европы, вместо того чтобы лечь в Руины и колонизировать с нуля заново по второму кругу Киевские украинские земли с помощью литвинов и поляков
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23.08.2020 03:56 Відповісти
Вряд ли. Экономический центр сместился в верховья Волги ещё до монголов, и Боголюбский брал Киев до них.
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23.08.2020 09:55 Відповісти
Киев оставался самым могущественным центром до 1240
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23.08.2020 13:18 Відповісти
поэтому Боголюбский его и хотел уничтожить в 1169, но уже в 1173 он потерпел поражение с 50-ти тысячным войском у Вышгорода, Боголюбский не захотел перезжать в Киев т.к. его родные пинаты другие - Рязань да Владимир, который все равно до 1240 оставался лишь слабым подобием Киева и был с большей легкостью и меньшими потерями чем у Киева взят Батыем. До 1240 Киев все равно был сильнейшим, крупнейшим и самым населенным центром , а не было бы Батыя - оставались бы Владимир, Новгород, Тверь.... не было бы тогда усиления Москвы и Киев выжил бы и был бы непревзойден.
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23.08.2020 13:35 Відповісти
Не верю я ни в какое нашествие Батыя. Да сами историки уже не верят, так как нет доказательств никаких ни в генах, ни в языке, ни письменных источников на монгольском. Склоняюсь к версии гражданской войны среди рюриковичей, в которой победила Залесская ветвь.
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23.08.2020 16:33 Відповісти
не верь, твое дело)).... но в 1240 Киев был разрушен полностью из окола 70 000 чел. населения самого большого города Европы осталось 2000 жителей на попелище. До 1240 все центры Залесья копировали Киев и лепили из себя его тень, а вот после 1240 резко поднялась неприметная деревня под названием Москва и копировать она начала ханскую модель Золотой Орды уже, затем поработила себе все бывшие колониальные центры Залесья, последней перед Москвой пала Тверь, самое богатое княжество, а толчок Москве был дан Батыем
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23.08.2020 18:49 Відповісти
"Мы попытались продемонстрировать, насколько Киевская Русь с центром в Киеве была важным международным торговым партнером и могущественным государством, которое играло значительную роль в Европе и мире", Источник: https://censor.net/v3215374\\

Настолько невыносимо важным шо в Европе о нем никто не знает.
Настолько могущественным шо сброд с ыконками - 80к. голов + половцы - был сметен .... экспедиционным корпусом - 20к. воинов.

И что, брешу? Иногда лучше молчать. А то и обосраться мона. В Риме и Греции каменные города были уже как 1-2 тыщи лет, а сам Киев был деревянным и частенько выгорал до последней иконки. ну просто полная кольчуга гордости, да?
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22.08.2020 20:28 Відповісти
нуну поведай мне сказки про дружину князя в 13м веке в 10000 голов только конной кованой рати
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22.08.2020 20:33 Відповісти
какой кованой то 10к.? в одного из 15-20ти князьков? а пупок бы не развязался? может 200чел было в одного вождика дружины(вон как жен у Владимира-варвара)
а остальное - ополченцы.
а то шо 80тыс. собрали против монгол, так ясно что реально - Рим еще тыщу лет назад от 1240-го мог выставить сотни тыс. солдат
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22.08.2020 20:46 Відповісти
тогда поволоклись бы юра на калку до 100 князей даже при обширности рюриковичей столько войск они не смогли бы выставить Да и ополчение не волокли в поле рим мог и что где он не спасли его легионы
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22.08.2020 20:52 Відповісти
ну да, спорить с тобой не буду,если ты даже не в курсе - че именно погиб Рим, то че тут спорить кто бы кого и куда и в каком кол-ве волок то
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22.08.2020 21:48 Відповісти
не верщи как легионер под Адрианополем после знакомства с спатой гота
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23.08.2020 00:29 Відповісти
хм про пожары в Киеве когда всё выгорало в летописях нету упоминания Юрочге в отличи от столь любезной тебе москвабадии где твой предко в охляпку в железный шапка и рваный воняющий мочой тегляй ехал аки боевой хопий за своим боярином рваный задий иваний
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22.08.2020 20:37 Відповісти
так ты по обряду залеских волхвей что отроков посвящали в мужи садяху их на деревянные с Киевом считались начиная от амператора Византии заканчивая Германскими амператорами где твоё залесье тогда было
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22.08.2020 20:54 Відповісти
В Киеве помимо зверинца, были дома и церкви из камня. Та же Десятинная церковь, а на месте твоей московы было тогда вонючее болото, где местные лягушки, усиленные комарами, воевали с жабами .
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22.08.2020 21:31 Відповісти
класс! главное шоб капища не так горели как дома быдла, быдло нарожают еще а хоспоть еще и обидится - сделает как гоморру с Киева
стены значит были из дерева и говна, но зато капища и пара домов олигархов - с камня - ура, достижение прям. и это Киев, а другие города как?

москва может твоя. то шо я не испытываю коровьего оргазма глядя на историю рабства и междоусобиц - не делает из меня парашника, как впрочем, к сожалению, европейца тоже не делает.
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22.08.2020 21:52 Відповісти
идиот ты полный тебе по теме возразить не чего когда Киевский стол имел общение с обоими императорами и был признан по всей Европе твои предки кидались шишками на болотах московии
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23.08.2020 00:32 Відповісти
б*же, а ты в курсе что отправляя самок в Европу, туда же как приданное отправляли колоссальную мзду? т.е. грабили быдло, "столы" эти и ради "связи" с Францией, куда ехать 2 месяца, жаловали туда кучу бабла.
кстати, за саксонца отдали какую-то самку - он, и/или другой юзер - так издевался, шо даже Попа римский брак расторгнул - вернулась в русь и загремела в спецом построенный для нее монастырь(быдло оплатило, не обеднело)
"связной", а теперь - какой толк от этих "связей" кроме того чтобы ты заверещас "мыфяликие, ура, наших самок сам король Харальд и король Карл использовали"
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23.08.2020 07:57 Відповісти
во ты дурень жаловали кучу бабала это московиты своим посольствам только толку было 0 дятел торговые пути так что доход был в отличии от шишко носных твоих предко да твой ведь дальний родич оскопирлся и заявил что он христос русский селиваноф и это в 19 м то веке и вы бегали к нему и скопились Это об культуре твоей лаптеногой родины
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23.08.2020 08:44 Відповісти
вот твои высеры как раз о твоей культуре аж кричат.
смайликами не подавился то? ты тупо кривляешься, а по-факту ноль, трандаболик.
каких то хрестосов приплел, какое то скопление, ты Поехавший по-моему. еще бы Микки Мауса и Альфу Центавра присобачил в высер то
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23.08.2020 08:53 Відповісти
так ты оскопился как водилось на московии в 19 м веке Інформаційний проєкт "ZnaU" створив ролик про Київську Русь англійською мовою - Цензор.НЕТ 2360 и на литографии твой христосий а
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23.08.2020 08:57 Відповісти
Ancient Ukraine
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22.08.2020 20:28 Відповісти
Озвучьте пожалуйста цену этого ролика. Пусть не только англичане а...уевают!
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22.08.2020 20:30 Відповісти
Це волонтерський проєкт. Усі задіяні учасники, включно з авторитетними канадськими, американськими та українськими істориками, долучились на волонтерських засадах. Оплачені лише послуги анімаційної студії - по помірним цінам в межак кількох тисяч $. Тобто, за середній хабар судді чи голови сільради по дерибану земельки, таких роликів можна зробити десятки.
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22.08.2020 21:15 Відповісти
Не ваше с баксом псяче дело
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22.08.2020 21:33 Відповісти
вже була рекламна афера ..перед ЧЄ.
Інформаційний проєкт "ZnaU" створив ролик про Київську Русь англійською мовою - Цензор.НЕТ 4925

спритко і гарнюня (100 000 доларів)

Була афера українофоба і лише потім дизайнера Артьома Лєбєдєва з гербом Полтави"за дуже грубі гроші"("золотие купола" и шо-то свисающее посредине),від якого Полтава все-таки відмовилась...
Інформаційний проєкт "ZnaU" створив ролик про Київську Русь англійською мовою - Цензор.НЕТ 4133 ..

тут гроші на порядок менші.
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23.08.2020 11:20 Відповісти
Кацапи вже почали наповнювати пляшки "вогнем що невщухає"...
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22.08.2020 20:48 Відповісти
И ныне, и присно, и во веки веков !!!
Есть ! Была ! и Будет! Украина Русь !!!!
Москаль Улус,людоедов кацапo Орды
будет гореть в Геенне адова огня !!!
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22.08.2020 20:57 Відповісти
Надзвичайно потрібна і корисна справа. Англомовні люди в доступному форматі можуть довідатись наскільки давні корені має Україна - Русь, центром якої був саме Київ, наскільки тісними були зв'язки із тодішньою Європою, монархіями, Констанстинополем, Ватіканом. Все це за сотні років до московії. Молодці! Шода лише що знову волонтери мусять це робити, де державна підтримка?
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22.08.2020 21:07 Відповісти
ну то треба писати просто RUS

і нема чого кацапам(мокшанам) дарувати "авторські права"..)
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23.08.2020 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC_EZFh69W_TH9X8iphGVw_g Цікавий канал по історії, рекомендую
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22.08.2020 21:13 Відповісти
Мій любимий канал. Місцева вата іздохне прямо на його трансляціях. Смерті вати хочеш?
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22.08.2020 21:34 Відповісти
Прохання усім йти на Ютюб і ставити лайк. Саме там кремлівські троллі пхають пропаганду що Україна це недодержава без історії. Боротьба з роспропагандою є однією з цілей проекту.
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22.08.2020 21:22 Відповісти
-
Київська Русь це старовинна назва України. До VII - VIII століть на території ******** Руси-України жили слов'янські племена: полян, сіверян, древлян, білих хорватів, дулібів, уличів і тиверців і вони предки українців. У VIII століття н.е. виникає перша слов'янська держава, яка носить назву Київська Русь - давня назва України - Русі. Політичним, торговим і культурним центром його з 882 року до 1132 року є місто Київ. Князь київський Віщий Олег, сказав «Се буди мати градом' Руська». Тобто буде на слов'янській території ******** України -Русі. Ну і ніяк не на території дикого жахливого Залісся - Моксель з його личаковими тубільними угро фінськими племенами які тільки в 18 столітті підступно замаскувалися під нібито росіян - руських, але не слов'ян русичів, русинів ....
Київська Русь була одним з найбільш потужних держав свого часу. Розквіту воно досягло в період князювання Ярослава Мудрого. У той час існували потужні питомі слов'янські князівства на території ******** України Русі: Чернігово-Сіверське, Переяславське, Київське, Волинське, Подільське, Галицьке і Туровський князівства і ряд дрібних удільних князівств і тільки вони буквально у всіх стародавніх літописах як вказувалися так і були Руссю.
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22.08.2020 23:08 Відповісти
и тут навязанная фальсификация истории (Киевская Русь)
на старых картах одновременно находятся Украина и Русь (северо-западные земли)
Украину называли раньше страна козаков )
вот советую https://www.youtube.com/channel/UC_EZFh69W_TH9X8iphGVw_g канал познавательный
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22.08.2020 23:20 Відповісти
куIVAN RUS///

абсолютно надуманий "англомовний" словесний "покруч",від якого англомовного просто "виверне"... (((
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23.08.2020 11:11 Відповісти
Все школьные учебники истории времён СССРа, именно так и трактовали зарождение Киевской Руси. То же мне, Америку открыли.
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22.08.2020 23:54 Відповісти
Первый российский монетный двор (тогда он назывался денежный двор) заработал в Москве при Иване Грозном в 1534 году. Ещё были монетные дворы в Новгороде, Пскове, Твери. В Киеве не было. Во всяком случае так говорят нумизматы.
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23.08.2020 00:09 Відповісти
бугага при ване грозном был стандарт дигремный и ездец с татарскими надписями на москвабаде били с ордынских баб ещё с Димки который в благо тохты побил мамая что ближе к орде чем к стандарту Европы
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23.08.2020 00:42 Відповісти
Так, всё абсолютно верно, кроме бугага.
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23.08.2020 05:59 Відповісти
На самом деле расия происходит из Русенберга!
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23.08.2020 09:13 Відповісти
нет она происходит от куска улуса Джучи
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23.08.2020 10:34 Відповісти
Улус Джучи, дал Киевской Руси и всему миру новую форму государственности - военное единоначалие, структурирование армии по принципу пирамиды, десятник, сотник, и далее, как и сейчас, отделение, взвод, рота, в/ч, дивизия. Улус Джучи, дал миру современную налоговую систему. Улус Джучи, дал миру регулярное почтовое сообщение, соединив все малые ячейки общества в единый государственный организм. Совершенствовал торговую систему заменив примитивный бартер, на денежную единицу эквивалента труда, накопительную систему отложенных услуг. Я бы советовал Украине поубавить гонор высокой значимости в истории мира. Я ещё застал в Украине, и сам жил в хатах мазанках с соломенной крышей и глиняными полами. Свет в Черниговской области в сёлах появился в 1964м году.
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23.08.2020 13:13 Відповісти
когда там твоя мамка вши у тебя искала в 70е бугага ты пытался за электрику кукаркать лол про структуру 10 ко Саргоний древний с тебя укатывается вместе с всеми вождями на чиная от богоравных басилелев что под Троей друг другу по щам били заканчивая офигевшими от такой тупости Мария и Сунь цзу Торговая система московии - лол она сырьевая так что не врите и валите учить мат часть
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23.08.2020 19:48 Відповісти
О Боже! С кем я связался. Вообше то я про 14й век писал. А, что это за горошины, у тебя повсюду?
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23.08.2020 19:51 Відповісти
14й век клоун подобная система известна всем задолго до джучи финансы вот Ломбардцы посмеются с Флорентийцами в 14м веке в улусе джучи денежное обращение - лол осбенно у подчинёных ему данниках на столе во Владимире на клязьме сидящих Смеши меня дальше
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23.08.2020 20:07 Відповісти
Так монетку хоть одну покажи мне не Ордынскую не Флорентийскую, а Украинскую, тех времён?! И таки про горошины просвети меня.
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23.08.2020 20:16 Відповісти
деточка гугл в руки смотри монеты Львова и стандарт там чешский а не родной тебе ордынский а ещё бы тебе с монетой князя Владимира ознакомится . а да как там исконно посконый рцузге званий- холоп боевой раб боевой у это эпично прям как нигер у бура только ванятко у мирзы касимвского
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23.08.2020 21:48 Відповісти
Лет 30 назад, были у меня соседи, и у них был пацанчик, в то время лет шесть ему было. Бывало как нашкодит у меня во дворе, так бежит к себе во двор, закрывает калитку изнутри, и начинает обезьянничать из-за штакетного забора, уши оттягивает, язык высовывает, припрыгивает так забавно, странные звуки издаёт. И тоже диалог с ним вести было невозможно. Ему задашь какой либо вопрос, а он вроде бы и отвечает, но совсем не о том, а что то очень отдалённое от темы вопроса. Так вот. О чём это я. Причём здесь монеты Львова, Чешские или Флорентийские. Я тебе советовал поубавить гонор Украинской значимости в истории мира. Перечислял некоторые прогрессивные для Украины действия Орды. Системы налоговые, военные, финансовые, почтовые, а ты несёшь тут пургу, как тот пацан, да ещё и в отсутствии аргументов, так же дразнишься, сыпешь желтые горошины. Говорю тебе, Украине особо гордиться нечем. Постоянно жили под управлением, то Польши, то Австрии, то Литвы, то России. В предательские союзы позорные вступали, то с Турками, то с Крымчаками. Чего стоит один, только, эпизод, Конотопской битвы. А отсутствие Украинских монет, это только один из аргументов.
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26.08.2020 23:48 Відповісти
предательские по отношению к кому кого предал Сагайдачный отлупивший потомока мурзы под Москвой а что надо было с московитами кои содомским образом жили и были за сим делом замечены об чём даже Патрик Гордон писал что московские бояре только содомией и занимались да там каке раз предко Олесика Бузины и был в первые упомянут в числе слуг и боевых холопей коим плетей всыпали за содомию
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27.08.2020 00:18 Відповісти
Мои предки (по бабушкиной линии), левобережные Русские (читай Украинцы), хранили предание о Конотопской битве на протяжении трёх веков. Так, что я этот эпизод истории знаю не из учебников, а по рассказам хоть и не родного но близкого мне человека, мужа моей родной бабушки, (родного деда расстреляли большевики). Конечно не всё я помню в деталях, но по рассказам этого деда, после смерти Гетмана Хмельницкого предатель Выговский перекинулся на сторону воевавшей с Россией Польши. По сколько поддержку у своих казаков он не имел, а с левобережными вообще воевал, то полагался на наёмников из числа Крымских Татар. Вот Татары то и решили исход той битвы. Татарская конница умело маскируясь в ярах (это такие складки местности, типа глубоких оврагов) сидела в засаде, пока твои правобережные предки, сверкая пятками бежали с максимально возможной скоростью, и даже быстрее, а проклятые москали, увлеклись погоней, тут то, слева, справа и сзади, неожиданно появилась Татарская конница и порубала тех москалей.
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27.08.2020 00:23 Відповісти
Весь 15й век Татарские набеги на Русские (читай Украинские) города происходили десятки раз. В Турецкий плен уводили десятки тысяч молодых людей. Многих из них проводили предпродажную кастрацию. В гаремах голубоглазые наложницы типа вашей героини Роксоланы, были Украинками. Так вот это были ваши союзники, которых вы сегодня боготворите.
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27.08.2020 00:28 Відповісти
ну и что дальше челом тебе бью раб твоего султанского величества ничтожный мишка романоф и палчюсь тебе о мой повелитель что имаху меня и мою страну с запороги безбожный жигимонт (ц) Из письмеца московского посольства к Султану Посольство перехватил Сагайдачный и вломил потом москвабаду отак что мимо манек я рузге продавали в хиве и бухаре ещё в 20м веке
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27.08.2020 00:32 Відповісти
вай а кто там Москву ванятке грозному для своих смердоф спалил в 16веке 15й век весь - лол это мы начинаем с Витовта и Ягайло которые своего хана на орде таки садили Как в Чехии короля только в 1476 году это конец 15 го века турки присоединят с трудом Крым чёто у тебя деточка с знанием истории из преданий твоей семейки рузге боевых кастратов рода оглы ибн еничерь коего приволокли в 1829 м по случаю из Турции не вяжется но у тебя весь 15й век твои предки бегат тут хотя бегали они по лесам за Окой и кидались шишками совершая правславный рузге обряд причастия от уда попа московской истенной веры Ваське слепому привет от генуэзцев за поставки баб из княжеств вассальных орде там москвабдского серпуховского нижегородского
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27.08.2020 01:29 Відповісти
Не прикидывайся дурачком. Напиши тоже самое, но на русском или украинском языке. Имей ввиду, я свой род знаю по именам и роду деятельности, глубиной в 6 (шесть) поколений, и глубже тоже знаю, но не достоверно. За реставрацию, родового портрета, две зарплаты отдал. А ты, прадедушку, по имени отчеству сможешь назвать? Это отличительная черта националистов. Они себя ставят в центр мироздания, а сами вообще никаких корней не имеют. От этого у всех людей без фундамента и бред в голове. Ты покопайся в памяти, составь своё родословное дерево. Уверяю тебя, это невероятное потрясающее занятие.
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27.08.2020 07:10 Відповісти
ухаха твой дед боевой холоп бугага с правого берега проваландавшийся ся сюда с воеводой шейненым расказывай сказки другим- твои предки это москвабадские раскольники свалившие на ветку
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27.08.2020 00:29 Відповісти
да про армию розии поведай про её превый уставий налоговая система орды в ВКЛ почта ордынская тут во времена Жечи Посполитой ты совсем уехал как мосмковит получивший культурный шок побывав даже в Прибалтике
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27.08.2020 00:24 Відповісти
Я не понимаю твои пьяные сумбурные речи, с помехами от гороха. Всё пока.
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27.08.2020 00:32 Відповісти
так что там с втоим предками скопцами с ветки ? или там твоим велико руским носителем горшка за Безьбородко у него как писали злые языки смерд из великоросов ему попку вылизывал
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27.08.2020 00:34 Відповісти
Денга. Л.ст.: «Лучник вправо, в двух линейных ободках, между которыми легенда с именем князя». Об.ст.: «Трехстрочная арабская легенда: «Султан Тохтамыш хан да живет долго»Інформаційний проєкт "ZnaU" створив ролик про Київську Русь англійською мовою - Цензор.НЕТ 3488 так чей монет Інформаційний проєкт "ZnaU" створив ролик про Київську Русь англійською мовою - Цензор.НЕТ 9930Інформаційний проєкт "ZnaU" створив ролик про Київську Русь англійською мовою - Цензор.НЕТ 9155
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23.08.2020 21:53 Відповісти
росіяни(за Фоменко) походять від міфічних етРУСків... ))))
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23.08.2020 11:29 Відповісти
Rus прочно ассоциируется в мире с русскими. Люди подумают что украинцы это русские, отделившиеся от других русских. Да они даже Хабиба Нурмагомедова считают русским.
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23.08.2020 13:11 Відповісти
Точнее "Russkaya Pravda or Russian' Justice " а не буквальный перевод Russian truth
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23.08.2020 21:14 Відповісти
Все в принципе достаточно правильно я думаю. Вообще английский сейчас настолько ажен что его ну просто сложно переоценить как таковой. Сам хочу быть к нему по ближе а по сему пошел на курсы https://grade-online.com/ielts/pricing/ чтобы сдать экзамен по IELTS и уехать в англоговорящие страны и ознакомится с их культурой. Пока что все успешно, получаю максимум который возможен от этого курса, благо взял я сразу весь доступ к заданиям. Как то так.
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08.09.2020 09:09 Відповісти
 
 