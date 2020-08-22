Інформаційний проєкт "ZnaU" створив ролик про Київську Русь англійською мовою. ВIДЕО

Новий відеоролик покликаний пояснити англомовним людям, як зароджувалася Київська Русь та її роль у становленні сучасної України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку проєкту.

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"Ми спробували продемонструвати, наскільки Київська Русь із центром у Києві була важливим міжнародним торгівельним партнером і могутньою державою, яка відігравала значну роль у Європі та світі", - йдеться в коментарі під відео.

Зазначимо, що українці Канади, США та громадяни України в 2019 році почали інформаційний проєкт "ZnaU". Його основна мета - популяризувати історію і культуру. Особливість проєкту в тому, що вся текстова і відеоінформація подається англійською мовою в максимально доступній і лаконічній формі.