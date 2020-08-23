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Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон. ВIДЕО

У неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора.

Свято встановлено "на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України", згідно з Указом президента від 23 серпня 2004 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

У 2009 році було внесено зміни в цей указ і запроваджено щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора та закликав вивішувати прапори з вікон.

"Всі знають, які кольори символізують свободу, незламність і гідність. Це - синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі", - зазначив глава держави.

Він закликав українців вивісити сьогодні прапор зі свого вікна чи пов'язати на руку синьо-жовту стрічку, "або просто про себе, в душі, попросіть у Бога процвітання для нашої країни".

Читайте також: У Києві Кличко підняв найбільший прапор України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) привітання (730) свято (682) прапор (482)


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Топ коментарі
+39
я вывесил флаг на балконе еще вчера с вечера.. моего ватного соседа совкового полкана-пенса, карежит от злобы.. прошел мимо не поздоровался..
Слава Украине!.. Смерть Рашке!
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23.08.2020 09:27
+34
ВІТАЮ браття і сестри !!!
Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага: Зеленский призывает граждан вывесить флаги из окон - Цензор.НЕТ 9337

...
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23.08.2020 09:26
+27
В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт дававСьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 3585Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 8928
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23.08.2020 10:28
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Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 6289
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Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 7860 Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 9662

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23.08.2020 10:03 Відповісти
Думаю, сподобається. Фан-кліп на епічну пісню всесвітньо знаменитої у своєму жанрі харківської групи (власну версію, до речі, не так давно зробили Вопли Видоплясова... але як про мене, оригінал незрівнянно потужніший).
Кліп - вогонь. Дух України в одному відео Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 6425
https://youtu.be/b1n9XoEGokA Nokturnal Mortum - Україна (fan made video)
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23.08.2020 11:30 Відповісти
класс!!! высший класс!
(и опять как вижу гордый военный парад... начинаю сердцем выть вспоминая прошлогоднее уё**** кордебалетное! ) и чем же оно удивит нас завтра?))) (даже думать не буду!!!)
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23.08.2020 11:40 Відповісти
Та мабуть замість піанін будуть балалайки.
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23.08.2020 11:59 Відповісти
а какошники?
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23.08.2020 12:07 Відповісти
А замість реперши у капелюшку буде балерина у кАкАшнику.
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23.08.2020 12:18 Відповісти
а я предлагаю вывесить зеленского из окна
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23.08.2020 10:09 Відповісти
Порада слушна і корисна для Українців 😀
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23.08.2020 10:13 Відповісти
Поки Верещука з Пальчевським бореться з Бандерою, Кличко відкриває найбільший прапор України!! 👍👍👍
В правильному місці, час і з правильними людьми.
Хто має бути мером столиці України у мене немає сумнівів.
А хабалка зелена Верещук , могла б стати мером Ростову.
Адже незабаром там буде велика українська діаспора на чолі із янукОвощем 🤣 і зеленим блазнем !!
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23.08.2020 10:12 Відповісти
в дупу иди "вывеситиватель". я яныка так ненавидел как это ничтожество.
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23.08.2020 10:23 Відповісти
а шо вместе с Петей и заработок ушёл...от же он жлобяра...))
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23.08.2020 13:31 Відповісти
моя ненависть к тупому гному уже плавно переходит в отвращение
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23.08.2020 10:25 Відповісти
В День Державного Прапора не забувайте цих двох людей,які віддали за нього життя.Це Володимир Рибак та студент Юра Поправко.По живому порізані імєнно за Прапор.Як і не забувайте те,що у той самий день,коли їх вбивали "Квратал 95" через сотню метрів концерт дававСьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 3585Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 8928
показати весь коментар
23.08.2020 10:28 Відповісти
вы не в курсе, им дали Героев Украины?
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23.08.2020 16:03 Відповісти
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 6083
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23.08.2020 10:37 Відповісти
Зникла геть ця ополченочка. Сподіваюсь, що більше не з'явиться.
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23.08.2020 10:48 Відповісти
Президент вручил Вооруженным силам сертификаты на новейшее вооружение и технику

Подразделения Вооруженных сил Украины 23 августа получат 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного Флага, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - сказал президент Зеленский.
ВИДЕО https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3086150-prezident-vrucil-vooruzennym-silam-sertifikaty-na-novejsee-vooruzenie-i-tehniku.html
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23.08.2020 10:42 Відповісти
я тоже призываю этого поца наконец-то получить повестку в военкомат! )
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23.08.2020 10:53 Відповісти
З Днем Державного Прапора! Слава Україні!
https://youtu.be/b1n9XoEGokA Nokturnal Mortum - Україна (fan made video)

Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 111
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23.08.2020 10:56 Відповісти
Я знаю цю фоточку . десь із 1945- го року . ТА - найвеличніший героїзм наших синів !
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24.08.2020 11:58 Відповісти
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 194
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23.08.2020 11:12 Відповісти
мне не нравятся желтый и красный цвета. бесят.
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23.08.2020 11:30 Відповісти
Не все ж вам педаль у підлогу, Настю. Я все розумю, але треба і пішоходам перейти вулицю...
(чи ви пішохідочка? тоді навпаки - поки жовте й червоне, водіям тре' їхати)
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23.08.2020 11:33 Відповісти
Розумію політичний підтекст...
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23.08.2020 12:15 Відповісти
Мабуть, пані Анастасія не змогла б жити у Румунії або Молдові...

Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 9164
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23.08.2020 13:36 Відповісти
...а в Іспанії взагалі швах

Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 4249
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23.08.2020 13:38 Відповісти
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23.08.2020 12:16 Відповісти
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 7985
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23.08.2020 12:17 Відповісти
Про то, что лучше вывесить Зеленского, шутка уже была?
А вообще, когда он делает такие заявления, становится понятно, как далек он от Украины и как он до сих пор живет в российском ментальном поле. Нормальные украинцы и так флаг уважают и вывешивают его. А для Зе и его фанатов украинский флаг - это какая-то экзотика, нужно призывать его вывешивать, уважать и т.д. Национальные символы Украины - диковинки для него.
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23.08.2020 12:28 Відповісти
коли ця курва вивчить два слова "Слава Україні"?
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23.08.2020 12:46 Відповісти
а ты мог бы Порошенко курвой назвать?...или ссыкотно)))
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23.08.2020 13:49 Відповісти
напевно ти голосував за зеосла, вибач, я не хотів тебе образити.
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23.08.2020 20:12 Відповісти
Так він вже вивчив ! Хоча в двох словах картавив тричі !)
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24.08.2020 12:02 Відповісти
всё верно сказал.
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23.08.2020 14:36 Відповісти
Хай живе прапор кольору української душі!
Слава Україні!
Героям - Слава !!!
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23.08.2020 14:44 Відповісти
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 4442
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23.08.2020 14:57 Відповісти
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 2102
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23.08.2020 20:45 Відповісти
Яким боком це чмо зелене, до Прапора України???
Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон - Цензор.НЕТ 9826
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23.08.2020 23:36 Відповісти
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