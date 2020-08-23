Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон. ВIДЕО

У неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора.

Свято встановлено "на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України", згідно з Указом президента від 23 серпня 2004 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

У 2009 році було внесено зміни в цей указ і запроваджено щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора та закликав вивішувати прапори з вікон.

"Всі знають, які кольори символізують свободу, незламність і гідність. Це - синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі", - зазначив глава держави.

Він закликав українців вивісити сьогодні прапор зі свого вікна чи пов'язати на руку синьо-жовту стрічку, "або просто про себе, в душі, попросіть у Бога процвітання для нашої країни".

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