Сьогодні в Україні святкують День Державного Прапора: Зеленський закликає громадян вивісити прапори з вікон. ВIДЕО
У неділю, 23 серпня, в Україні відзначається День Державного Прапора.
Свято встановлено "на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України", згідно з Указом президента від 23 серпня 2004 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
У 2009 році було внесено зміни в цей указ і запроваджено щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.
Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора та закликав вивішувати прапори з вікон.
"Всі знають, які кольори символізують свободу, незламність і гідність. Це - синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі", - зазначив глава держави.
Він закликав українців вивісити сьогодні прапор зі свого вікна чи пов'язати на руку синьо-жовту стрічку, "або просто про себе, в душі, попросіть у Бога процвітання для нашої країни".
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Кліп - вогонь. Дух України в одному відео
https://youtu.be/b1n9XoEGokA Nokturnal Mortum - Україна (fan made video)
(и опять как вижу гордый военный парад... начинаю сердцем выть вспоминая прошлогоднее уё**** кордебалетное! ) и чем же оно удивит нас завтра?))) (даже думать не буду!!!)
В правильному місці, час і з правильними людьми.
Хто має бути мером столиці України у мене немає сумнівів.
А хабалка зелена Верещук , могла б стати мером Ростову.
Адже незабаром там буде велика українська діаспора на чолі із янукОвощем 🤣 і зеленим блазнем !!
Подразделения Вооруженных сил Украины 23 августа получат 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного Флага, сообщает корреспондент Укринформа.
"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - сказал президент Зеленский.
ВИДЕО https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3086150-prezident-vrucil-vooruzennym-silam-sertifikaty-na-novejsee-vooruzenie-i-tehniku.html
https://youtu.be/b1n9XoEGokA Nokturnal Mortum - Україна (fan made video)
(чи ви пішохідочка? тоді навпаки - поки жовте й червоне, водіям тре' їхати)
А вообще, когда он делает такие заявления, становится понятно, как далек он от Украины и как он до сих пор живет в российском ментальном поле. Нормальные украинцы и так флаг уважают и вывешивают его. А для Зе и его фанатов украинский флаг - это какая-то экзотика, нужно призывать его вывешивать, уважать и т.д. Национальные символы Украины - диковинки для него.
Слава Україні!
Героям - Слава !!!