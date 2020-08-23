Від початку поточної доби зафіксовано 1 провокаційний обстріл із боку найманців РФ, - пресцентр ОС. ВIДЕО
Від початку поточної доби в зоні ООС зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Поблизу Авдіївки ворог зробив кілька провокаційних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.
"Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Підсумки за минулу добу
22 серпня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Противник здійснив один постріл із ручного протитанкового гранатомета неподалік Мар’їнки. З огляду на провокаційний характер дій противника українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.
За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 88 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 830 транспортних засобів і 6 059 людей. Також було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 878 осіб. У зворотному напрямку - 2 323 особи. КПВВ "Новотроїцьке" і "Мар'їнка" з вини окупантів не функціонували.
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всього обстрілів з боку супротивника - 12
в т.ч. з стрілковї зброї - 8
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 4
всього вогонь ЗСУ у відповідь - 10
в т.ч. з стрілковї зброї - 7
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 3
втрати з боку ЗСУ: поранені - 1
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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На превеликий жаль у нас знову втрати:
22 серпня (орієнтовно) в Луганській області трагічно загинув (попередньо від кулі снайпера) старший лейтенант (підрозділ не уточнений) Рудик Володимир Володимирович, 1989 р.н., уродженець с.Золотники, Теребовлянський район Тернопільська область. З перших днів війни пішов добровольцем на фронт.
У Золотниківській об'єднаній територіальній громаді 22-24 серпня оголошено Днями жалоби. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!