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Від початку поточної доби зафіксовано 1 провокаційний обстріл із боку найманців РФ, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби в зоні ООС зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Поблизу Авдіївки ворог зробив кілька провокаційних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

"Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Серед українських захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

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Підсумки за минулу добу

22 серпня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Противник здійснив один постріл із ручного протитанкового гранатомета неподалік Мар’їнки. З огляду на провокаційний характер дій противника українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлено 88 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 830 транспортних засобів і 6 059 людей. Також було затримано 10 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 878 осіб. У зворотному напрямку - 2 323 особи. КПВВ "Новотроїцьке" і "Мар'їнка" з вини окупантів не функціонували.

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Автор: 

армія (3771) обстріл (28435) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Від початку поточної доби зафіксовано 1 провокаційний обстріл із боку найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6362
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23.08.2020 17:52
+2
"Провокационный обстрел" - это же не нарушение режима тишины, да, зелебобики? Вот был бы просто обстрел, тогда да, а этот провокационный...
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23.08.2020 17:39
+2
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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23.08.2020 20:38
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"Провокационный обстрел" - это же не нарушение режима тишины, да, зелебобики? Вот был бы просто обстрел, тогда да, а этот провокационный...
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23.08.2020 17:39 Відповісти
А вдруг это праздничный салют в честь Дня флага был?
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23.08.2020 17:42 Відповісти
Думаешь? кацапы пердаками рванули?
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23.08.2020 17:44 Відповісти
Від початку поточної доби зафіксовано 1 провокаційний обстріл із боку найманців РФ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6362
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23.08.2020 17:52 Відповісти
помахали болтом перед рылом бубы...та да,провокаторы.
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23.08.2020 17:56 Відповісти
Потери противника - 1 убит (р-н Авдеевки, снайпер застрелил корректировщика огня)
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23.08.2020 18:53 Відповісти
"С начала текущих суток зафиксирован 1 провокационный обстрел со стороны наемников РФ, - пресс-центр ОС."- провокационный обстрел, это плохо. Дружественный обстрел был бы лучше.
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23.08.2020 19:40 Відповісти
Ну а шо? Послідовність зрозуміла: Створення нових укріплень та вогневих точок і пристрілка зброї по секторах. Провокації вони ж такі неприцільні та провокаційні! А проблему в комплексі "новьіє ліца" не хочуть бачити...
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23.08.2020 19:47 Відповісти
https://censor.net/news/3215327/s_nachala_rejima_tishiny_na_donbasse_zafiksirovany_634_narusheniya_otchet_obse/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74480539
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23.08.2020 20:38 Відповісти
Зведення про всеосяжне перемир'я за 22.08.2020 р.
всього обстрілів з боку супротивника - 12
в т.ч. з стрілковї зброї - 8
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 4

всього вогонь ЗСУ у відповідь - 10
в т.ч. з стрілковї зброї - 7
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 3

втрати з боку ЗСУ: поранені - 1
Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html

Сьгодні у фейсбук:
https://www.facebook.com/aphareus.ua?__tn__=CH-R&eid=ARDK7edAMQFJUsNBVM1RsYNkHDCP2Jr80vim-cL39pgEnDtKXjTRLvONoblpkGASwsrI7DmIpiDvsczj&hc_ref=ARQyyQlpYh-x-ghqLXWuf4rJRYAz303n7IfPT_kSNAKN_C0bTodUWOT1sAjc00BrlbQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCN0LPabCxGw3vdHZURJN-E17xw_TyG6MhXYs8bU-ndhfAjYieNBq2dNEazkQDuTV1DMPn0pLuZ0IxaYdwRAVlPmITB0nFiZGsLZbltBsFXzS-pafp_1qd_T72ZhW6tUS4Frl4HFWiAlxSiaPGe0SBf5vpv3aT-q-rFxRq-JaOnc-4-Zdh9qMUK20ZJ9bl5eImtV60VcBOxZFxlntzkIQ0dMozdxRg_2YeZLwnJ7DVZUaoLZ5c2BtI9htqhDCAkpicva2fYZOm4NVqOjFGtnCTgYUlxSoEMwftj3VoRSuQJuko_lDwVG5eifm3GMJdu2ftxLjEmBuWtz4Wbakk9aA7WYFAAhf31N2aQprnDquMTrbfTukCbELfr Сергій Сердюк

https://www.facebook.com/# 2 ч.

На превеликий жаль у нас знову втрати:
22 серпня (орієнтовно) в Луганській області трагічно загинув (попередньо від кулі снайпера) старший лейтенант (підрозділ не уточнений) Рудик Володимир Володимирович, 1989 р.н., уродженець с.Золотники, Теребовлянський район Тернопільська область. З перших днів війни пішов добровольцем на фронт.
У Золотниківській об'єднаній територіальній громаді 22-24 серпня оголошено Днями жалоби. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!
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23.08.2020 23:29 Відповісти
АТО, найманці, сепаратисти, бойовикі тільки не вороги і окупанти з РФ.
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24.08.2020 08:37 Відповісти
 
 