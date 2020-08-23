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Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією. ВIДЕО

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін пригрозив, що протестувальники, які "порушуватимуть порядок і спокій" біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні, матимуть справу з армією, а не з поліцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, військові, не допустимо плюндрування цих місць, на них не може бути місця фашизму", - заявив білоруський військовий міністр у своєму відеозверненні.

На підвищених тонах він також додав: "Ми не можемо спокійно дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей, сьогодні організовуються акції у цих священних місцях. Ми цього допустити не можемо. Тому відсьогодні ми беремо їх під наш захист і охорону".

Читайте також: Лукашенко привів збройні сили Білорусі в повну бойову готовність: "Ми бачимо серйозне ворушіння військ НАТО"

Наостанок Хренін попередив: "У разі порушення порядку і спокою у цих місцях ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією".

Автор: 

Білорусь (7929) протест (2397)


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Топ коментарі
+38
Лгать и предавать не впервой. Первая присяга:
Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией - Цензор.НЕТ 5487
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23.08.2020 19:11
+33
Майже ні. Министр обороны Беларуси Хренин пригрозил протестующим: Будете иметь дело уже не с милицией, а с армией - Цензор.НЕТ 9096
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23.08.2020 19:01
+33
Я так розумію, їх план втопити Луку в квітах і кульках.
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23.08.2020 19:07
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Он сказал что Майдане не будет .. Но в майдановцев стреляли с калашей и Майдан победил ..Белорусы наивны что Лукашенко не выключит сам режим Бога ...Он не сдастся и ему насрать на толпу он их сейчас будет давить ..
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23.08.2020 19:59 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/23/390642/

Люди вплотную приблизились к резиденции Таракана
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23.08.2020 20:06 Відповісти
Хренин собачий!!!
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23.08.2020 20:00 Відповісти
Блізкі да Аляксандра Лукашэнкі тэлеграм-канал «Пул первого» выклаў відэа, на якім бачна, як ён прыляцеў у палац Незалежнасьці на верталёце - у бронікамізэльцы і з аўтаматам у руках. Раней відавочцы паведамлялі, што верталёт праляцеў над пратэстоўцамі. https://twitter.com/svaboda/status/1297574578705833984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AUKRINFORM&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ru%2F
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23.08.2020 20:01 Відповісти
Спектакль продолжается.....
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23.08.2020 20:03 Відповісти
Мушку, Хренин! Пиляй мушку, пока не началось!
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23.08.2020 20:04 Відповісти
Надеюсь они обосрались от вида толпы и подумали что Майдан наблыжается и пугают оружием
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23.08.2020 20:07 Відповісти
"Штаб домогосподарок" боїться майдану більше від Диктатора..
Бо Диктатор знає ,що таке майдан,а домоосподарки як його організувати і підтримувати -НІ.
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23.08.2020 20:10 Відповісти
стрелять в людей таракану может позволить токо пуйло...
но пуйло по Украине знает чем это кончается ...
ещё пуйло знает, что если таракан не победит, то следующим будет он , по аналогии...
но, законы жизни и борьбы ещё никто не отменял!
держим кулаки за сябров!
Живе Беларусь!
Слава Украине!!!
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23.08.2020 20:09 Відповісти
Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 1694
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23.08.2020 20:10 Відповісти
********, кремльовскій фашист. За якогось підараса готовий проливати ріки крові. Теж мені генерал Варєнніков 2.

В январе 1991 года принимал участие в событиях по захвату советскими войсками телецентра в https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вильнюсе , в результате чего погибло 14 человек, более 700 были раненыhttps://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#citenote7 [7] . Помощник https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва Анатолий Черняев утверждал, что решение о применении армии было принято лично Варенниковым без согласования с президентом СССРhttps://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#citenote8 [8] .
В июле https://www.wikiwand.com/ru/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года подписал обращение «https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слово к народу ». 18 августа https://www.wikiwand.com/ru/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года вместе с первым заместителем председателя Совета обороны СССР Олегом Баклановым, секретарём ЦК КПСС Олегом Шениным и начальником 9-го управления КГБ Юрием Плехановым летал к Горбачеву в Форос насчёт введения чрезвычайного положения в определённых районах страны. Затем поддержал https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E Государственный комитет по чрезвычайному положению ,
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23.08.2020 20:10 Відповісти
У охреневшего Хренина явно лишняя хромосома.
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23.08.2020 20:13 Відповісти
Бєларусь... Бєларусь ...
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23.08.2020 20:14 Відповісти
На подступах к резиденции Лукашенко появилась бронетехника - Видео
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23.08.2020 20:15 Відповісти
народу там тьма не сосчитать
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23.08.2020 20:16 Відповісти
В Минском ресторане. Официант революционерам: - Вам поросёнка с хреном или без? Ответ меня убил - ХРЭНИНА, калі ласка - адрэжце!!!
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23.08.2020 20:15 Відповісти
Друга світова стала для совків релігією. Свята медсестричка, син її політрук, сталінообрана башта танка т-34 замість вівтаря, русскій офіцер з заградотряда як піп...
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23.08.2020 20:15 Відповісти
Одна винтовка на троих на на той стороне все сплошь эссесовцы поголовно моторизованные и автоматизированные. Десятки тяжелых танков летом 41-го (!!) медленно ползущие на последний взвод защитников какого-то переезда с гранатами и поломанным Максимом.
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23.08.2020 21:33 Відповісти
Дешовый спектакль что и с отравлением Навального
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23.08.2020 20:19 Відповісти
поплачь ,легче будет
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23.08.2020 20:23 Відповісти
Я все просмотрел внимательно от Омска и до прибытия в Берлин....дешовый развод быдла...
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23.08.2020 20:25 Відповісти
тебя развели ?
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23.08.2020 20:27 Відповісти
С армией на людей? Если там не все раненые, то они сперва своего генерала вздернут за приказ на людей направить оружие.
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23.08.2020 20:20 Відповісти
Да он имел в виду будете иметь дело с российской армией.Не думаю,что все солдаты в Белорусской армии,готовы стрелять в своих людей.
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23.08.2020 21:15 Відповісти
На статью он себе уже наговорил.
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23.08.2020 21:16 Відповісти
Лукашенко с оружием в руках прибыл к Дворцу независимости
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JPCne2-sjzQ&feature=emb_logo
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23.08.2020 20:22 Відповісти
уже все видели ,ты посмотри видео у дворца там людей сотни тысяч
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23.08.2020 20:24 Відповісти
Сальвадор Альенде тоже с автоматом был...
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23.08.2020 21:19 Відповісти
Кончений ватник 👎
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23.08.2020 20:23 Відповісти
Падло усатое с автоматом ...Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 1571
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23.08.2020 20:24 Відповісти
хочет застрелится
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23.08.2020 20:25 Відповісти
Зассыт
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23.08.2020 23:18 Відповісти
на всех обоймы не хватит.
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23.08.2020 20:53 Відповісти
...тем более что её в этом автомате и нету...
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24.08.2020 00:04 Відповісти
это однозарядный автомат ...стреляет картошкой!
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24.08.2020 00:19 Відповісти
Интересно, уссатое чмо знает что за девайс в клешне держит и кому такие штуки вьідают? ))))
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23.08.2020 23:54 Відповісти
Хером тебе по всей морде, кацапский дебил херов.
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23.08.2020 20:27 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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23.08.2020 20:28 Відповісти
Хренин что брат Путина?
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23.08.2020 20:29 Відповісти
в Сентябре такие события начнутся в России
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23.08.2020 20:30 Відповісти
добре б було
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23.08.2020 21:30 Відповісти
Що, міліцію влада Білорусі вже не контролює?
Чи Хрєнін прозоро натякає на використання вогнепальної зброї війчґськовимт проти протестувальників?
У військових, гумових кийків, я так розумію, немає
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23.08.2020 20:30 Відповісти
Армия воюющая против своего народа, не армия, а вооруженная орда.
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23.08.2020 20:31 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/18/390034/ Директор музея из Волковыска, который отказался подписать протокол на выборах, найден мертвым
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23.08.2020 20:32 Відповісти
Как любит вата ссылаться на вторую мировую войну, которую их кумир, уголовник по кличке Рябой, более известный как Сталин, и развязал вместе с другом своим Гитлером.
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23.08.2020 20:35 Відповісти
похоже мозги всех министров и презика в Беларуси поразил то ли ковид , то ли какая то зараза. реально психушка плачет практически по всех
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23.08.2020 20:41 Відповісти
А этот хрен_ИН будет дело иметь также но уже не с армией, а с Гаагским Трибуналом!
хрен-ИН просто дурак совкодрочерный.
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23.08.2020 20:46 Відповісти
На Альенде, не тянет. Фасон - не тот...
Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 7889
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23.08.2020 20:46 Відповісти
Водно министр получил методички из-за поребрика
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23.08.2020 20:48 Відповісти
С Лукой хоть немного отдохнет Украина.
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23.08.2020 20:48 Відповісти
Кацап ТВ хоть сосредоточат внимание на белорусах, а не на нас!))
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23.08.2020 21:00 Відповісти
https://ria.ru/20200823/sneg-1576209869.html

В самом южном населенном пункте России выпал снег
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23.08.2020 20:53 Відповісти
ну вот и все


идет подготовка к использованию армии против протестующих
причем скорее всего под видом белорусской армии будуи кацапы...
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23.08.2020 20:54 Відповісти
*****-ты?
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23.08.2020 21:13 Відповісти
Ай, как некрасиво! Похоже вся эта братия повстанцев такие же некультурные и недалекоглядные как ты! Хренин вас успокоит!))
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23.08.2020 21:24 Відповісти
Тебя судя по всему успокоил на полшишки,кацап?))
Хотя тебе ротожопому не привыкать)))
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23.08.2020 22:06 Відповісти
"Смелые" беларусские военные с криками урааааааа двинутся против гражданских? А вдруг в руках гражданского случайно лопнет шарик, что же тогда будет? "Смелые" написал в кавычках, потому что только трусы могут убивать собственных безоружных (с шариками) граждан.
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23.08.2020 21:03 Відповісти
Если таракан решится на использовании беларуской армии против народа - он сразу же подпишет себе смертный приговор, ибо армия - не ОМОН, солдаты не будут стрелять в свой народ.
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24.08.2020 18:46 Відповісти
ещё одно тупое совковое быдло выползло, выродок готов в людей стрелять, ах ти ж падонок будешь на одном суку с лукой висеть!!!
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23.08.2020 21:04 Відповісти
Ой, Хрєнін... Ти точно хрєнін
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23.08.2020 21:05 Відповісти
от потвора. по своєму народу стріляти хоче.
хто таких ублюдків виродив?
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23.08.2020 21:12 Відповісти
он угрожает не всему народу, а нескольким сотням тысяч белорусов которые хотят осуществить государственный переворот....В Белорусси 9 милионов людей и далеко не все разделяют стремление к революции.
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24.08.2020 19:32 Відповісти
Ач,яке воно строге і суворе,хоча й підгузники мокрі.Як воно-гівно гарно грозиться народу армією,питання тільки у тому,чією армією:своєю чи чужинською?І от цікаво:тільки-тільки народ починає "бузити"проти своїх до чортиків наостогидлих правителів,так зразу -Х-х-хвашисти,гади,падлюки! Нє-є-ме-е отдадим завоеваний дедов-прадедов и вообче-МІНСЬКНАШ! Але,загалом,тривожно за білорусів,бо отот таракан таки може закликати козломордяцьку армію і пролити ріки народної крові.
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23.08.2020 21:12 Відповісти
а не з приводу саме цього у нас зелене перемир'я?
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23.08.2020 21:13 Відповісти
Министр быстро бегает а то может скорости не хватить
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23.08.2020 21:20 Відповісти
кацапи стріляти будуть. перекинуть кацапів з даунбаца на Білорусь.
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23.08.2020 21:24 Відповісти
как Вы говорите кацапы стрелять будут вот тогда и посмотрим кто куда бежать будет за кацапами если успеют
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23.08.2020 21:39 Відповісти
дав же Бог хвамілію
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23.08.2020 21:22 Відповісти
а вообще чудная страна вайтраша защищать памятники, а не собственный народ
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23.08.2020 21:25 Відповісти
Молодежь, айтишники! Бегите оттуда пока не поздно, пока Лука и его банда шизанутых совкодрочеров живые толку там не будет!!!
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23.08.2020 21:29 Відповісти
Світлина "із найближчого майбутнього Динтатора"..

.. коли тебе покинули майже всі..
Залишився син і прес-аташе..)))

Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 5329
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23.08.2020 21:35 Відповісти
быдло ватное "забыло" что столько литвинов как Москва, Муссолини даже и не мечтал уничтожить(их банально столько не было, да и нету щас, сколько под нож Москва пустила).
надеюсь тебя порежут на куски как хрен
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23.08.2020 21:39 Відповісти
пусть лучше расскажет о кацапофашистском флаге и георгиевской ленте, за которые во время Второй мировой могли расстрелять.

а козлы ими гордятся.
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23.08.2020 21:40 Відповісти
Г..дон в камуфляже. Как бы ты заговорил, если бы все люди были по-настоящему вооружены?
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23.08.2020 21:50 Відповісти
Фашистский дурдом во главе с людоедами-мракобесами... Беларусы я вам реально сочувствую...
И хотя очень много в интернете всяких мнений от совкодрочеров, типа "какая Беларусь чистенькая да опрятненькая", и "если Лукашенко не станет, то РБ - конец".. я БЛАГОДАРЕН БОГУ, ЧТО В УКРАИНЕ НЕТ ТАКОГО ДИБИЛИЗМА, НЕТ ТАКОГО ДИКТАТОРА, НЕТ КОЛХОЗНОГО ФАШИЗМА!!!
Добре, що Україна позбавилася в свій час від держмародера Януковича та партії регіонів які теж були фашистськими, розділяли людей по мові, на Захід та Схід, тягнули нас в болото "руssкого мірка"! Дякую Тобі Боже, що ти нас захистив від цього зла, хоча й через дуже тяжкі втрати та жертви...
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23.08.2020 21:58 Відповісти
наверно єто кацапская гєбня .а не военньій.
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23.08.2020 22:03 Відповісти
В общем, обещают народцу знатный геноцид от опричников. Палить деревнями будут. Вешать сотнями. Стрелять вообще во все, что движется. Знатное государство там. Вот бы ватников тудой эшелонами. На перековку.
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23.08.2020 22:05 Відповісти
Буде мати справу не з пляшкою, а з черенком від лопати.
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23.08.2020 22:14 Відповісти
Этот сбежит первым.
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23.08.2020 22:20 Відповісти
Бред сивой кобылы.
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23.08.2020 22:48 Відповісти
Стандартный дебил
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24.08.2020 00:33 Відповісти
Да он бухой в хлам!
Или под наркотой.
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24.08.2020 01:03 Відповісти
Еще один маразматик
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24.08.2020 02:20 Відповісти
Этот утырок, по моему, имеет гражданство России. Во всяком случае подкармливают его точно из страны-бензоколонки
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24.08.2020 04:18 Відповісти
Ну вот , ещё один дегенерат , шо никогда не слышал выражение :
"Призывную армию вывести из казарм не сложно , а вот загнать обратно -- проблемма"

Это сказал один генерал, у которого извилин было гораздо больше , чем у всего Тараканьего шобла , включая соотвествующего министера !

Знал , что неведомо в кого будет потом стрелять такая армия , хто загнёться по гусеницами танка -- может как раз омон и загнётся !
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24.08.2020 07:21 Відповісти
на фото президент Литвы в живой цепи поддержки митингующих белорусов(заметьте рядом с женщиной президентом нет 6 охранников как у нашего труса) почему наш гидрант не стал также в Украине?или он за убийцу диктатора?Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією - Цензор.НЕТ 9056
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24.08.2020 07:48 Відповісти
Правильно порядок должен быть а бродят с флагами.А так армия она же наемная ослы там без мозгов по этому есть уже наработки.Сначала саперными лопатками порубить в фарш, потом на стадион закрыть и выбить на хер всех и тогда в стране порядок.Во главе УБЛЮДОК внизу армия а под ногами фарш с мусора от людей .ВПЕРЕД ТВАРИ вас ждет слава
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24.08.2020 10:22 Відповісти
Ну, що ж, хорошій людині прізвище Хренін не дадуть...
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24.08.2020 11:15 Відповісти
Ой придурок этот Хрен.
Ну полный идиот.
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24.08.2020 15:37 Відповісти
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