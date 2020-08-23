Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією. ВIДЕО
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін пригрозив, що протестувальники, які "порушуватимуть порядок і спокій" біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні, матимуть справу з армією, а не з поліцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми, військові, не допустимо плюндрування цих місць, на них не може бути місця фашизму", - заявив білоруський військовий міністр у своєму відеозверненні.
На підвищених тонах він також додав: "Ми не можемо спокійно дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей, сьогодні організовуються акції у цих священних місцях. Ми цього допустити не можемо. Тому відсьогодні ми беремо їх під наш захист і охорону".
Наостанок Хренін попередив: "У разі порушення порядку і спокою у цих місцях ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією".
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Люди вплотную приблизились к резиденции Таракана
Бо Диктатор знає ,що таке майдан,а домоосподарки як його організувати і підтримувати -НІ.
но пуйло по Украине знает чем это кончается ...
ещё пуйло знает, что если таракан не победит, то следующим будет он , по аналогии...
но, законы жизни и борьбы ещё никто не отменял!
держим кулаки за сябров!
Живе Беларусь!
Слава Украине!!!
В январе 1991 года принимал участие в событиях по захвату советскими войсками телецентра в https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81 Вильнюсе , в результате чего погибло 14 человек, более 700 были раненыhttps://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#citenote7 [7] . Помощник https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва Анатолий Черняев утверждал, что решение о применении армии было принято лично Варенниковым без согласования с президентом СССРhttps://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#citenote8 [8] .
В июле https://www.wikiwand.com/ru/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года подписал обращение «https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Слово к народу ». 18 августа https://www.wikiwand.com/ru/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 года вместе с первым заместителем председателя Совета обороны СССР Олегом Баклановым, секретарём ЦК КПСС Олегом Шениным и начальником 9-го управления КГБ Юрием Плехановым летал к Горбачеву в Форос насчёт введения чрезвычайного положения в определённых районах страны. Затем поддержал https://www.wikiwand.com/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E Государственный комитет по чрезвычайному положению ,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JPCne2-sjzQ&feature=emb_logo
Чи Хрєнін прозоро натякає на використання вогнепальної зброї війчґськовимт проти протестувальників?
У військових, гумових кийків, я так розумію, немає
хрен-ИН просто дурак совкодрочерный.
В самом южном населенном пункте России выпал снег
идет подготовка к использованию армии против протестующих
причем скорее всего под видом белорусской армии будуи кацапы...
Хотя тебе ротожопому не привыкать)))
хто таких ублюдків виродив?
.. коли тебе покинули майже всі..
Залишився син і прес-аташе..)))
надеюсь тебя порежут на куски как хрен
а козлы ими гордятся.
И хотя очень много в интернете всяких мнений от совкодрочеров, типа "какая Беларусь чистенькая да опрятненькая", и "если Лукашенко не станет, то РБ - конец".. я БЛАГОДАРЕН БОГУ, ЧТО В УКРАИНЕ НЕТ ТАКОГО ДИБИЛИЗМА, НЕТ ТАКОГО ДИКТАТОРА, НЕТ КОЛХОЗНОГО ФАШИЗМА!!!
Добре, що Україна позбавилася в свій час від держмародера Януковича та партії регіонів які теж були фашистськими, розділяли людей по мові, на Захід та Схід, тягнули нас в болото "руssкого мірка"! Дякую Тобі Боже, що ти нас захистив від цього зла, хоча й через дуже тяжкі втрати та жертви...
Или под наркотой.
"Призывную армию вывести из казарм не сложно , а вот загнать обратно -- проблемма"
Это сказал один генерал, у которого извилин было гораздо больше , чем у всего Тараканьего шобла , включая соотвествующего министера !
Знал , что неведомо в кого будет потом стрелять такая армия , хто загнёться по гусеницами танка -- может как раз омон и загнётся !
Ну полный идиот.