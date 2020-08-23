Міністр оборони Білорусі Хренін пригрозив протестувальникам: Матимете справу вже не з міліцією, а з армією. ВIДЕО

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін пригрозив, що протестувальники, які "порушуватимуть порядок і спокій" біля меморіалів загиблим у Другій світовій війні, матимуть справу з армією, а не з поліцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, військові, не допустимо плюндрування цих місць, на них не може бути місця фашизму", - заявив білоруський військовий міністр у своєму відеозверненні.

На підвищених тонах він також додав: "Ми не можемо спокійно дивитися, як під прапорами, під якими фашисти організовували масові вбивства білорусів, росіян, євреїв, представників інших національностей, сьогодні організовуються акції у цих священних місцях. Ми цього допустити не можемо. Тому відсьогодні ми беремо їх під наш захист і охорону".

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Наостанок Хренін попередив: "У разі порушення порядку і спокою у цих місцях ви матимете справу вже не з міліцією, а з армією".