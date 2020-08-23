Лукашенко прилетів в оточений силовиками Палац незалежності в Мінську: з вертольота вийшов з автоматом без магазину. ВIДЕО

Увечері 23 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прилетів на вертольоті на майданчик до Палацу незалежності в Мінську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Судячи з опублікованого відео, Лукашенко вийшов із вертольота в бронежилеті та з автоматом Калашникова (без магазину) в руках і уточнив у охорони, чи залишився хтось ще "там". Судячи з усього, на проспекті Переможців.

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Зазначається, що сьогодні білоруси знову вийшли на акції протесту. Стела в Мінську оточена військовими і огороджена колючим дротом, виставлено кордони на підході до площі Державного прапора та Палацу незалежності. Туди прийшли колони демонстрантів. Вийшли на вулиці і жителі регіонів. Поки ніде немає ні провокацій, ні розгонів.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.