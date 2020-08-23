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Лукашенко прилетів в оточений силовиками Палац незалежності в Мінську: з вертольота вийшов з автоматом без магазину. ВIДЕО

Увечері 23 серпня "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прилетів на вертольоті на майданчик до Палацу незалежності в Мінську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Судячи з опублікованого відео, Лукашенко вийшов із вертольота в бронежилеті та з автоматом Калашникова (без магазину) в руках і уточнив у охорони, чи залишився хтось ще "там". Судячи з усього, на проспекті Переможців.

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Зазначається, що сьогодні білоруси знову вийшли на акції протесту. Стела в Мінську оточена військовими і огороджена колючим дротом, виставлено кордони на підході до площі Державного прапора та Палацу незалежності. Туди прийшли колони демонстрантів. Вийшли на вулиці і жителі регіонів. Поки ніде немає ні провокацій, ні розгонів.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

Дивіться також: "Марш нової Білорусі" дійшов до Палацу незалежності, на територію прилетів Лукашенко, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2655) зброя (7461) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+73
Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина - Цензор.НЕТ 1424
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23.08.2020 20:39
+56
С одним патроном.
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23.08.2020 20:35
+41
Лукашенко прилетел в оцепленный силовиками Дворец независимости в Минске: из вертолета вышел с автоматом без магазина - Цензор.НЕТ 5512

...
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23.08.2020 20:42
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Рэмбо: Последняя кровь.
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24.08.2020 10:39 Відповісти
А автомат зачем? Да еще и без магазина!. Ну прям Сальвадор Альенде!
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24.08.2020 12:08 Відповісти
Цей негідник не вагаючись і сам стрілятиме в беззбройних людей, і свого Колю навчить. А наказ стріляти він уже віддав.
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24.08.2020 13:06 Відповісти
Лукашенко прилетів в оточений силовиками Палац незалежності в Мінську: з вертольота вийшов з автоматом без магазину - Цензор.НЕТ 4863
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24.08.2020 13:25 Відповісти
Шизоид...Альенде картофельный=) Дурачок.. Еще и Коленьку своего в солдатика переодел и дал ребенку автомат.... Коленька будет висеть на соседней осине благодаря Бате=)
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24.08.2020 13:30 Відповісти
Он с малолетства своего сынульку-дурачка переодевает в военную форму -на парад брал его - я тогда офигел - это парад или утренник в детсаду саду?
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24.08.2020 18:14 Відповісти
Одно дело пилотку надеть с игрушечными лампасами на дурочка малолетнего, а совсем другое дать недорослю автоматик... Вчера он сынку смертный приговор подписал... Шизик
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24.08.2020 18:41 Відповісти
Как психолог, скажу, что у Луки однозначно параноидальная шизофрения, в частности, мания величия. Вялое течение болезни обострилось в ходе событий, не соответствующих его внутренней реальности, т.е. его представлений о том, какой он великий и как народу при нем хорошо живется. А мудрый бы человек на его месте, не боролся со своим народом, а дал бы возможность прийти к власти реальному победителю выборов. И вот, если бы люди увидели, что при Луке было лучше, то они бы в следующий раз за него голосовали. Но теперь поздно, уже пролита кровь. Но скинуть его без гражданской войны или военного переворота вряд ли удастся, ведь на глубокую озабоченность Запада трудно рассчитывать.
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24.08.2020 14:47 Відповісти
Так в этом и проблема что он «поехал». И прольёт море крови.... Лукашеску....Я цитирую слова Немцова которые наиболее ярко подходят -«*******» ...
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24.08.2020 18:17 Відповісти
У Луки немного другой диагноз уже лет 40 - мозаичная психопатия.
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24.08.2020 18:38 Відповісти
Шизофреник он то шизофреник, но вот автомат без магазина, тут психологи поработали, типа я вооружен, но не желаю по вам стрелять...Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Хитрый, умный враг, сумевший сидеть без малого тридцать лет на шее белорусского народа.
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24.08.2020 20:55 Відповісти
Совсем плохой стал
https://www.youtube.com/watch?v=kiUBuTCKZ-w
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24.08.2020 22:21 Відповісти
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