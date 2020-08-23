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Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Від посольства Республіки Білорусь в Україні до Майдану Незалежності пройшли учасники акції солідарності з білоруським народом.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організатори нагадали, що 23 серпня 1989 року 25% населення трьох прибалтійських республік - Литви, Латвії, Естонії - вишикувалися в живий ланцюг завдовжки 670 кілометрів, у такий спосіб з'єднавши Таллінн, Ригу та Вільнюс.
Тому сьогодні активісти в різних країнах утворили живий ланцюг солідарності з білоруським народом.
Топ коментарі
+9 Advokat Vasil Savchuk
показати весь коментар23.08.2020 22:05
+4 olele
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+4 Руслан Сварожич
показати весь коментар23.08.2020 22:08
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ГВАЛТ!!!
"Президент Беларуси Александр Лукашенко, обвинив власти России в непорядочности, запретил отныне членам своего правительства "ползать на коленях" по кабинетам российских чиновников. "
https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1297060774398119936 22 авг.
Під шумок збурення в Білорусі Московія вчинила державний переворот в черговій африканській країні.
Лідери держперевороту, які усунули від влади президента Малі, перед поверненням до країни були на військових спецнавчаннях в Московії з січня 2020 р.
https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1297077840014450688 22 авг.
Ні, нам це зовсім не в плюс.
Франкомовна Африка - це зона впливу Франції, а держзаколот в Малі - це ще один важіль тиску на Макрона стосовно всіх інших питань, зокрема питання України
Ці ўсё ж такі Лукашэнка галасаваў?
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Мирная демонстрация по своей сути есть лишь форма выражения своей покорности .
Вы покорны ? Тогда полиция вас бьёт , бросает в вас гранаты и стреляет в вас .
Пока вы не начнёте отвечать - вы говно . И Ганди - говно . И хабаровчане - говно .
Целая страна говорит одному челу - ты кровавый маньяк , ты диктатор , ты нас обманул .
А он им говорит - ну и что ? Что вы мне сделаете ? У меня полиция и армия , а вы - говно .
Вы знаете , я тащусь от такой демократии !
когда из Беларуси хлынет поток беженцев - они должны знать, что в Украине их примут как своих
что ты куришь??????????????
как сейчас валят из ОРДИЛО в кацапию
но до этого момента еще не близко
И нахрена они здесь ?
Своих мало ?
Вы не понимаете... Во всем же ж "виноваты фашисты-бандеровцы"...
«Ближе к вечеру митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства находился во Дворце», - сказала Эйсмонт.
Пресс-секретарь добавила, что протестующим не хватило смелости, и они побежали.
купечествоХабаровск?