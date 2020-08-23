Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від посольства Республіки Білорусь в Україні до Майдану Незалежності пройшли учасники акції солідарності з білоруським народом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори нагадали, що 23 серпня 1989 року 25% населення трьох прибалтійських республік - Литви, Латвії, Естонії - вишикувалися в живий ланцюг завдовжки 670 кілометрів, у такий спосіб з'єднавши Таллінн, Ригу та Вільнюс.

Тому сьогодні активісти в різних країнах утворили живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

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Фото, відео: Олег Богачук

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