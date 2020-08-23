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Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від посольства Республіки Білорусь в Україні до Майдану Незалежності пройшли учасники акції солідарності з білоруським народом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори нагадали, що 23 серпня 1989 року 25% населення трьох прибалтійських республік - Литви, Латвії, Естонії - вишикувалися в живий ланцюг завдовжки 670 кілометрів, у такий спосіб з'єднавши Таллінн, Ригу та Вільнюс.

Тому сьогодні активісти в різних країнах утворили живий ланцюг солідарності з білоруським народом.

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Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 01
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 02
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 03
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 04

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Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 05
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 06
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 07
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 08
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 09

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Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 10

Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 11
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 12
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 13
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 14
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 15

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Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 16
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 17
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 18
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 19
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 20
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 21

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Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 22
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 23
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 24
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 25

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Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 26

Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 27
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 28
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 29
Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності 30
Фото, відео: Олег Богачук

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Автор: 

акція (1454) Білорусь (7929) Київ (19461) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+9
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Киевляне выстроились в цепь солидарности с белорусским народом и прошли от посольства РБ до Майдана Незалежности - Цензор.НЕТ 5392
показати весь коментар
23.08.2020 22:05
+4
https://twitter.com/RadioLemberg

https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1297077840014450688 22 авг.

Ні, нам це зовсім не в плюс.
Франкомовна Африка - це зона впливу Франції, а держзаколот в Малі - це ще один важіль тиску на Макрона стосовно всіх інших питань, зокрема питання України
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23.08.2020 22:05
+4
Беларусы галасавалі?
Ці ўсё ж такі Лукашэнка галасаваў?
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23.08.2020 22:08
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Апрель, 2009
ГВАЛТ!!! Киевляне выстроились в цепь солидарности с белорусским народом и прошли от посольства РБ до Майдана Незалежности - Цензор.НЕТ 5397

"Президент Беларуси Александр Лукашенко, обвинив власти России в непорядочности, запретил отныне членам своего правительства "ползать на коленях" по кабинетам российских чиновников. "
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23.08.2020 22:00 Відповісти
Такое ощущение, что мы живём в каком-то средневековом театре. Ходим туда-сюда и думаем, что это что-то решит.
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23.08.2020 22:02 Відповісти
Уже решило. Балтийские страны освободились от российской оккупации.
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23.08.2020 22:50 Відповісти
Вы сегодня вышли из 30-летней комы? Много Вас ещё открытий ждёт
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23.08.2020 22:55 Відповісти
Не надо лгать. Такими акциями достигается результат.
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23.08.2020 22:59 Відповісти
https://twitter.com/RadioLemberg

https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1297060774398119936 22 авг.

Під шумок збурення в Білорусі Московія вчинила державний переворот в черговій африканській країні.
Лідери держперевороту, які усунули від влади президента Малі, перед поверненням до країни були на військових спецнавчаннях в Московії з січня 2020 р.

Киевляне выстроились в цепь солидарности с белорусским народом и прошли от посольства РБ до Майдана Незалежности - Цензор.НЕТ 4339
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23.08.2020 22:03 Відповісти
https://twitter.com/RadioLemberg

https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg https://twitter.com/RadioLemberg/status/1297077840014450688 22 авг.

Ні, нам це зовсім не в плюс.
Франкомовна Африка - це зона впливу Франції, а держзаколот в Малі - це ще один важіль тиску на Макрона стосовно всіх інших питань, зокрема питання України
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23.08.2020 22:05 Відповісти
Нехай ще подякують ім що голосували в ООН завжди проти Украіни
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23.08.2020 22:05 Відповісти
Беларусы галасавалі?
Ці ўсё ж такі Лукашэнка галасаваў?
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23.08.2020 22:08 Відповісти
А інші всі роки тупо мовчали ! Те ж біларуси до речі
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23.08.2020 22:12 Відповісти
Українці теж тупо мовчали коли Ірак анексував Кувейт. А США, Велика Британія і Франція Кувейт визволили.
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23.08.2020 22:52 Відповісти
я не в курсі може - народ Кувейта наш братній слов,янський нарід ??
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23.08.2020 23:04 Відповісти
Для Великої Британії нарід Кувейта теж ніби братній англо-саксонський нарід
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23.08.2020 23:20 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Киевляне выстроились в цепь солидарности с белорусским народом и прошли от посольства РБ до Майдана Незалежности - Цензор.НЕТ 5392
показати весь коментар
23.08.2020 22:05 Відповісти
Смешные .
Мирная демонстрация по своей сути есть лишь форма выражения своей покорности .
Вы покорны ? Тогда полиция вас бьёт , бросает в вас гранаты и стреляет в вас .
Пока вы не начнёте отвечать - вы говно . И Ганди - говно . И хабаровчане - говно .
Целая страна говорит одному челу - ты кровавый маньяк , ты диктатор , ты нас обманул .
А он им говорит - ну и что ? Что вы мне сделаете ? У меня полиция и армия , а вы - говно .
Вы знаете , я тащусь от такой демократии !
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23.08.2020 22:09 Відповісти
это правильно


когда из Беларуси хлынет поток беженцев - они должны знать, что в Украине их примут как своих
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23.08.2020 22:09 Відповісти
От тільки потік біженців хлине в кацапію. До України малесенький струмочок...
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24.08.2020 09:01 Відповісти
что за бред? митингари-змагары и в кацапию??? после того, как их ********* росОМОН и на заметку возьмет ФСБ???
что ты куришь??????????????
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24.08.2020 10:17 Відповісти
в кацапию хлынут обычные ватные работяги, а не змагары, и не сейчас, а много позже, когда в Беларуси совсем уж жопа будет
как сейчас валят из ОРДИЛО в кацапию
но до этого момента еще не близко
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24.08.2020 10:18 Відповісти
В Украину побегут лишь безумцы . Либо распоследние жуулики .
И нахрена они здесь ?
Своих мало ?
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23.08.2020 22:11 Відповісти
Есть большая вероятность того, что РБ спровоцирует военный конфликт с Украиной (это даст право вмешаться открыто и РФ, против нашей страны)...
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23.08.2020 22:14 Відповісти
В Орде на Дальнем Востоке херня , на Кавказе херня , в Африке херня - ей сейчас только Лукашеску с его хернёй . и будет полный порядок ...
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23.08.2020 22:20 Відповісти
Какой конфликт. Украина не собирается поддерживать там военными силами никого. На это имеет право (признано Европой и Америкой) только одна страна,со своим узким миром.
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23.08.2020 22:30 Відповісти
ВБ2
Вы не понимаете... Во всем же ж "виноваты фашисты-бандеровцы"...
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23.08.2020 22:53 Відповісти
Протестующие у Дворца независимости в Минске пытались штурмовать здание, где находился президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявила пресс-секретарь главы государства https://www.gazeta.ru/tags/person/natalya_eismont.shtml Наталья Эйсмонт. Об этом пишет ТАССhttp://www.tass.ru/ .
«Ближе к вечеру митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства находился во Дворце», - сказала Эйсмонт.
Пресс-секретарь добавила, что протестующим не хватило смелости, и они побежали.
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23.08.2020 22:22 Відповісти
Чем ответит купечество Хабаровск?
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23.08.2020 22:57 Відповісти
Добре, сынку! Добре!
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23.08.2020 23:23 Відповісти
 
 