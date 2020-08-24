У Лукашенка заявляють, що учасники "Маршу нової Білорусі" хотіли штурмувати Палац незалежності, але передумали. ВIДЕО
Речниця "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Наталія Ейсмонт заявила, що "так звані мітингувальники" пішли на, "можна сказати, своєрідний штурм" президентського палацу, але "злякалися і передумали".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
"Після цього президент викликав вертоліт і облетів місто, з висоти подивився на так званий мітинг, також контролював, звичайно, обстановку. Повернувшись незабаром у Палац незалежності, насамперед президент подякував хлопцям, тим, хто захищав Палац по периметру. Також підійшов і до хлопців з ОМОНу, поспілкувався з ними, подякував і їм", - заявила Ейсмонт.
Вона додала, що, "як і обіцяв президент, він нікуди не тікав, і діти його також були з ним".
На відео чути, що силовики зустріли Лукашенка оплесками і вигукували, що вони з ним "до кінця". "Дякую, хлопці, ви - красені. Ми з ними розберемося", - сказав він.
Euroradio коментує заяву прессекретаря: "У пресслужбі Олександра Лукашенка заявили, що він весь день провів у Палаці незалежності: спостерігав за протестами із "ситуаційного штабу", потім викликав вертоліт, облетів місто і повернувся до палацу. Але чомусь ніхто не сфотографував вертоліт, що летів за Лукашенком, щоб він облетів місто. Стелс якийсь, а не вертоліт! Водночас є десятки фото та відео, на яких він прибув до Палацу незалежності близько 19:00 і полетів близько 21:00" .
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.
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на колени стань и проси прощения у белорусов, негодяй!
Чтоб понятнее было: вот у вас дома заварушка, и под шумок сосед решил забор трохи подвинуть, Кто есть ху?
Старательно изучая логику, все же прихожу к выводу: причиной передвигания забора есть лицо, передвигающее забор. Что его подвигло на это действие -- се уже его мотивы.
А з 2014 агресія вийшла за межі економічно-політично-агентурного протистояння та перейшло у фазу війни. Нехай і малоінтенсивної на цей час
Лукашенко уже готовился к савари на свой народ, а тут такой облом.
перший зеля, ну то таке...
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