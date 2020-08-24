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Новини Відео Революція в Білорусі
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У Лукашенка заявляють, що учасники "Маршу нової Білорусі" хотіли штурмувати Палац незалежності, але передумали. ВIДЕО

Речниця "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Наталія Ейсмонт заявила, що "так звані мітингувальники" пішли на, "можна сказати, своєрідний штурм" президентського палацу, але "злякалися і передумали".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

"Після цього президент викликав вертоліт і облетів місто, з висоти подивився на так званий мітинг, також контролював, звичайно, обстановку. Повернувшись незабаром у Палац незалежності, насамперед президент подякував хлопцям, тим, хто захищав Палац по периметру. Також підійшов і до хлопців з ОМОНу, поспілкувався з ними, подякував і їм", - заявила Ейсмонт.

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Вона додала, що, "як і обіцяв президент, він нікуди не тікав, і діти його також були з ним".

На відео чути, що силовики зустріли Лукашенка оплесками і вигукували, що вони з ним "до кінця". "Дякую, хлопці, ви - красені. Ми з ними розберемося", - сказав він.

Euroradio коментує заяву прессекретаря: "У пресслужбі Олександра Лукашенка заявили, що він весь день провів у Палаці незалежності: спостерігав за протестами із "ситуаційного штабу", потім викликав вертоліт, облетів місто і повернувся до палацу. Але чомусь ніхто не сфотографував вертоліт, що летів за Лукашенком, щоб він облетів місто. Стелс якийсь, а не вертоліт! Водночас є десятки фото та відео, на яких він прибув до Палацу незалежності близько 19:00 і полетів близько 21:00" .

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2655) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+36
Так ведь НАТО хотели штурмовать Беларусь. А теперь оказалось луку хотели штурмовать белорусы. Путается в показаниях.
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24.08.2020 01:56
+28
мудак він
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24.08.2020 01:52
+28
сказочный мудак
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24.08.2020 02:00
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позорище, воевать с собственньім народом и разбираться с ним.
на колени стань и проси прощения у белорусов, негодяй!
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24.08.2020 10:00 Відповісти
старое чучело в разгрузке напоминает другое, уже наше чучело, в полной экипировке и с пестиком, на передке...
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24.08.2020 10:03 Відповісти
"так звані мітингувальники" пішли на, "можна сказати, своєрідний штурм" президентського палацу, але побачили Бацьку у брудному спідньому з калашом - "злякалися і передумали"..)
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24.08.2020 10:42 Відповісти
Идет рейдерский захват страны. У плохого Лукашенко еще более худшими западными кукловодами. А люди - это лишь инструмент в этой войне. Украина все это прошла и до сих пор не может вернуться к уровню жизни, который был при плохой (без кавычек) власти. Принято называть причиной всех наших бед агрессию РФ. Но любой думающий понимает, что агрессия РФ - это следствие произошедшего, а не первопричина наших бед.
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24.08.2020 10:57 Відповісти
Тебе на сру весну.
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24.08.2020 13:19 Відповісти
Знаешь почему ты ту высрался, а не написал по сути? Потому что по сути тебе сказать нечего.
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24.08.2020 13:34 Відповісти
Знаешь, пропагандон, прибери свой прокремлевский помет про "западных кукловодов" и "агрессия рф - это следствие" и вернись к щам и боярке.
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24.08.2020 13:38 Відповісти
Смотрю, срать - это прям твое. Вести цивилизованную дискуссию ты не умеешь.
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24.08.2020 14:28 Відповісти
Ты слишком высокого мнения о себе, лапоть. Примитивный, как твои затасканные шаблоны.
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24.08.2020 14:32 Відповісти
Ох, и логика... Агрессия есть агрессия. Никак не следствие внутриполитической дури, а следствие агресивной настроенности соседа.
Чтоб понятнее было: вот у вас дома заварушка, и под шумок сосед решил забор трохи подвинуть, Кто есть ху?
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24.08.2020 14:03 Відповісти
Ну насмешил(а). Как раз в вашем примере причиной потери забора и есть заварушка. Если бы не было заварушки, забор остался бы на месте. Пенять на соседа (в вашем примере) - последнее дело. Всему виной - ваша слабость. Если проводить аналогию с Крымом, то попытка его отъема РФ была еще в 1994 году, но ничего не произошло, т.к. государство было сильное. Если говорить о Донбассе, то никакая бы агрессия РФ не была возможна, если бы власть в Украине поменялась конституционным путем. Подучите историю и основы логики.
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24.08.2020 14:25 Відповісти
Йес, сэр ( мэм)!
Старательно изучая логику, все же прихожу к выводу: причиной передвигания забора есть лицо, передвигающее забор. Что его подвигло на это действие -- се уже его мотивы.
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25.08.2020 11:30 Відповісти
мордовська агресія триває з 1991 року.
А з 2014 агресія вийшла за межі економічно-політично-агентурного протистояння та перейшло у фазу війни. Нехай і малоінтенсивної на цей час
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24.08.2020 22:12 Відповісти
Автоматчики, колючая проволока, северная корея не за горами

У Лукашенка заявляють, що учасники "Маршу нової Білорусі" хотіли штурмувати Палац незалежності, але передумали - Цензор.НЕТ 1669
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24.08.2020 13:05 Відповісти
https://t.me/kyky_org/2712
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24.08.2020 13:34 Відповісти
"У Лукашенко заявляют, что участники "Марша новой Беларуси" хотели штурмовать Дворец независимости, но передумали"

Лукашенко уже готовился к савари на свой народ, а тут такой облом.

У Лукашенка заявляють, що учасники "Маршу нової Білорусі" хотіли штурмувати Палац незалежності, але передумали - Цензор.НЕТ 2218
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24.08.2020 13:10 Відповісти
лукавый сцарь №2
перший зеля, ну то таке...

№0 - *****
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25.08.2020 11:36 Відповісти
пацани, згадуєм хто альфач №0?
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25.08.2020 11:41 Відповісти
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