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15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруська опозиція вимагає від правоохоронних органів розслідувати, яким чином до рук неповнолітнього сина "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу у країні, потрапив автомат.

Про це заявила журналістам член президії координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".

"Факт передачі бойової зброї неповнолітньому потребує перевірки і реакції компетентних органів, і ми просимо звернути на це увагу", - сказала Колесникова.

Напередодні білоруські ЗМІ поширили кадри, на яких Лукашенко прилетів на вертольоті до Палацу незалежності в Мінську. На відео і фотографіях видно, що батька супроводжує 15-річний син Коля. Він, як і Лукашенко-старший, озброєний автоматом Калашникова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко прилетів в оточений силовиками Палац незалежності в Мінську: з вертольота вийшов з автоматом без магазину. ВIДЕО


15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова 01
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова 02
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова 03
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова 04

Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2655) зброя (7461)


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Топ коментарі
+47
У нас клоуну дебилы страну в управление дали -- вот это намного страшнее.
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24.08.2020 17:14
+28
Маски -шоу по калхозному. І сміх і гріх.
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24.08.2020 17:11
+23
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 6888
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24.08.2020 17:42
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Яка ж все такі різниця між Україною та Білоруссю! янукович видавав зброю бандитам, щоб вони нападали на майданівців на вулицях і вбивали їх, а Лукашенко дає автомат своєму сину який разом з ним може пережити захоплення протестувальниками і негайну смерть! Різниця в підходах до свого життя та життя своїх дітей! Лукашенко диктатор, але чесний диктатор, який хоче загинути на своєму посту! Він вбиває опозицію але робить це по-колгоспоному чесно і просто, без ризику для оточуючих! Прийшли, арештували, вивезли, вбили, закопали. Українська бидло-еліта набагато підступніша, вона вбиває руками найманих вбивць, бандитів-спортсменів-тітушок, руками ментів-перевертнів.
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24.08.2020 17:39 Відповісти
https://censor.net/user/336463 Я не розумію,чого всі кажуть,що він поїде на Московію.Він тікати точно не буде.Диктатори не тікають.Яник був бандитом,не диктатором.
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24.08.2020 17:41 Відповісти
ну значит присоединится к чаушеску каддафи и тд
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24.08.2020 17:52 Відповісти
https://censor.net/user/458653 Та буде він ще один строк керувати.
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24.08.2020 17:55 Відповісти
Буде. Швидше й не один, а поки вперед ногами не винесуть. Й таку зачистку зробить, що мама нє горюй. А там якраз і Коля підросте до балотування в президенти.
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24.08.2020 20:20 Відповісти
если белорусы стерпят смачный плевок в лицо - БУДЕТ
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24.08.2020 21:44 Відповісти
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 6888
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24.08.2020 17:42 Відповісти
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24.08.2020 18:25 Відповісти
У нас клоуну дебилы страну в управление дали -- вот это намного страшнее.
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24.08.2020 17:14 Відповісти
я дам вам парабелум (с)
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24.08.2020 17:20 Відповісти
Дадуть хлопавку
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24.08.2020 17:34 Відповісти
Даже наше ссыкло до такого не опускалось
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24.08.2020 17:11 Відповісти
ссыкло клоун, а не диктатор
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24.08.2020 17:12 Відповісти
а тебе хочется что? Что бы он доказал что не сыкун? **** и тычяч нет? Это ты хочешь?
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24.08.2020 19:57 Відповісти
Хрен редьки не слаще ! Путлер , лука мудищев ,»янелох» - палата № 6
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24.08.2020 22:41 Відповісти
Маски -шоу по калхозному. І сміх і гріх.
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24.08.2020 17:11 Відповісти
+++
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24.08.2020 17:27 Відповісти
Так само буде вбивати білорусів, як і його папашка.
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24.08.2020 17:12 Відповісти
як показуе приклад пивнично кореяньского пельменя - як батько кровосись, то сина в два горла ии ковтае..
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24.08.2020 17:18 Відповісти
Сімейство Пабло Ескобара. Як і для колумбійського харизматика кінець буде для них дуже сумний.
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24.08.2020 17:13 Відповісти
загон, видимо такой: бялоруский картохобарон ща как наведёт порядок...
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24.08.2020 17:21 Відповісти
кацапчіной тянет: чісто в стіле маскалей называть белорусов "бЯларусамі" і строчіть за "картоху"
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25.08.2020 02:31 Відповісти
тебе тянет кацапщиной? так подмойся
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25.08.2020 07:49 Відповісти
смойся, клован.
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26.08.2020 02:59 Відповісти
картофелина, ты хоть знаешь кто такой "клован"? вот ты идийот
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26.08.2020 12:16 Відповісти
писАть без ошибок научись, колхозник
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26.08.2020 16:21 Відповісти
колхозник рассказывает мне про колхозника
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26.08.2020 17:53 Відповісти
судя по лексикону и недалёкости - элитный кэлх
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26.08.2020 18:08 Відповісти
картофелина - ты скучна, не пиши мне больше
иди сходи на митинг в поддержку бульбофюрера и понюхай заодно какцапские портки, чтобы уж точно не перепутать где свой, а где чужой
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26.08.2020 18:11 Відповісти
точно кацап
Не надрывайся так, ты уже вскрылся с потрохами, и теперь годен разве что на ливер))
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26.08.2020 18:18 Відповісти
Какой автомат.Папа его власть 26 лет-незаконно удерживает-переписав Конституцию,под себя.
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24.08.2020 17:14 Відповісти
Кто она такая, чтобы с этим разбираться? Она мирный ноль в тоталитарной стране.
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24.08.2020 17:14 Відповісти
Він Колі обіцяв подарувати білорусів, а тут така засада ))) От гівно.
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24.08.2020 17:15 Відповісти
Семейка идиотов
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24.08.2020 17:15 Відповісти
Семейка Аддамс
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24.08.2020 17:29 Відповісти
Пацан не виноват. Родителей не выбирают.
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24.08.2020 19:10 Відповісти
Сейчас папаша подделает свидетельство о рождении
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24.08.2020 17:16 Відповісти
Картофельный рембо))
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24.08.2020 17:17 Відповісти
"Всем мордой в землю!" - работает колхозно-семейный спецназ" !
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25.08.2020 23:59 Відповісти
Тоже без магазина? Интересно, зачем им всего по одному патрону?
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24.08.2020 17:19 Відповісти
Ты овца, это самое бОльшее что тебя тревожит?
Об вас ноги вытерли, вас опускали дубинками в СИЗО, самых активных вешали в лесу или прикапывали никто не знает где, а тебя Коля с автоматом волнует?
Не хочу материться, но это пздц. С такой жопозицией у Белоруссии нет шансов стать Беларусью.
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24.08.2020 17:19 Відповісти
В десятку. Других вопросов к этому идиоту у нее нет? Оппозиция такое же болото и колхоз , как сам Лукодрыщ.
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24.08.2020 17:32 Відповісти
Глупое заявление.
Скажет что это ММГ или страйкбольный привод или еще что то в этом роде.
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24.08.2020 17:21 Відповісти
Ой дебилы
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24.08.2020 17:23 Відповісти
коляну мона, все жду когда у него усы расти начнут - на танк пересядет!
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24.08.2020 17:24 Відповісти
Байстрюк хочет после таракана тоже страной поуправлять... а тут народ возмутился.
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24.08.2020 17:25 Відповісти
колюне дали ружжо со словами: -- И https://citaty.info/topic/zavtra завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Они надеются нас взять живьём, https://citaty.info/topic/deti дети ! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в https://citaty.info/topic/gory горы . Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую https://citaty.info/topic/pomosh помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта https://citaty.info/topic/mysli мысли .
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта https://citaty.info/topic/mysli мысли ?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
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24.08.2020 17:27 Відповісти
Может семейство собирается уйти партизанить...народ для них становится опасен.
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24.08.2020 17:28 Відповісти
Такий молодий, а вже мертвий......
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24.08.2020 17:28 Відповісти
там никого не осталось? Пылесос уже ушел?15-летнему сыну Лукашенко Коле дали автомат, с этим нужно разобраться, - Колесникова - Цензор.НЕТ 9734
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24.08.2020 17:29 Відповісти
Подожди, там еще депиллятор с феном крадуться.
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24.08.2020 18:20 Відповісти
Пфф. Скажут, что у Коленки был муляж. Дело закрыто.
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24.08.2020 17:32 Відповісти
Ымпыратор
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24.08.2020 17:33 Відповісти
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 907
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24.08.2020 17:34 Відповісти
А я хочу гондосика увидетть с Дашкой и Юльку с пакемоном!
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24.08.2020 17:54 Відповісти
Гундосика за "дашкой" видно не будет. Бабульке "покемон" с патронным ящиком не поднять (лабутены поотлетают).
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24.08.2020 18:22 Відповісти
Погрузит на свою коляску - будет тачанка!
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24.08.2020 18:27 Відповісти
Злые вы...
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24.08.2020 22:31 Відповісти
Жулька щас танцует с COVID !
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24.08.2020 23:09 Відповісти
Кто придумал фишку про Лукашенко с автоматом и Колей - гений. Теперь вместо обсуждения реальных вопросов обсуждают эту совершенно неважную хрень. Если бы с автоматом в свою резиденцию прилетел бы какой-нибудь Макрон, Меркель, или даже Путин - это понятно.
Но тут-то??? Лукашенко может хоть на дрессированной пантере ездить, с кучей негров - это совершенно неважно.
Важны лишь две вещи сейчас:
- Не разваливается ли белорусская экономика / общество от разбегающихся граждан? ( нет, гражданам глубоко плевать, и максимум что они готовы делать это шататься туда-сюда, воображая себя революционерами).
- Не появляется ли новая политическая фигура, которая может сместить Лукашенко, например Министр обороны, или Председатель КГБ. (тоже нет).
Что Лукашенко пообещал России за поддержку, и как обеспечены эти обещания хитро сделанного колхозана - тут никто ничего долго не узнает.
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24.08.2020 18:30 Відповісти
Мафіозно-диктаторські режими, які межують з вільною Європою довго існувати не зможуть. Дуже великий контраст коли переїжджаєш західний кордон України, рано чи пізно мафіозно-комуняцьке кодло буде знищене повсталими народами Східної Європи.
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24.08.2020 17:35 Відповісти
Именно так и будет: правильно пишет пан А.Островский:

нет и не может быть шансов на выживание у тупого диктаторско-колхозного режима, который на западе и на севере граничит с тремя развитыми европейскими странами ЕС, а вдоль всей южной границы имеет соседом свободолюбивую демократическую Украину.
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25.08.2020 18:29 Відповісти
"...как я провел это лето..."(с)
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 8702
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24.08.2020 17:40 Відповісти
Это ваш будущий президент, привыкайте терпилы
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24.08.2020 17:43 Відповісти
Я в детском лагере пионером уже автомат держал.
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24.08.2020 17:44 Відповісти
Не звизди о пионерском лагере
Может ты имел ввиду Зарницу?
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24.08.2020 19:37 Відповісти
Был такой лагерь. Для детей сотрудников КГБ. Отстреливались по полной уже в 12 лет.
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24.08.2020 19:56 Відповісти


15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 9992
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24.08.2020 23:20 Відповісти
Стоял в почетном карауле у памятника партизанам, погибшим от рук ваших друзей.
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29.08.2020 13:57 Відповісти
Есть предложение Сашу 3% лишить родительских прав, а Колю отправить в интернат для малолетних преступников в Зимбабве.
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24.08.2020 17:49 Відповісти
Идиоты ,они это серьезно🤔🤦🤫🙄
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24.08.2020 17:50 Відповісти
Ну был автомат. И что? У вас кучу народа за непоймишо откиздили менты, а они к автомату доковырялись...
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24.08.2020 18:28 Відповісти
Круто що білорусів хвилює більше сорочку з автоматом, ніж те що вже купу протестувальників повішали і покалічили.
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24.08.2020 18:43 Відповісти
15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова - Цензор.НЕТ 5011
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24.08.2020 18:46 Відповісти
100500
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24.08.2020 23:10 Відповісти
Вот если бы вместо бронежилетов на них были нашиты бубенцы --всё было по-серьёзному и на много смешней.
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24.08.2020 18:47 Відповісти
ничего личного,
просто для семьи луки Беларусь - это симейный бизнес...
и когда этот старый ус помрёт
этот младший его заменит если его вовремя не остановить
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24.08.2020 18:55 Відповісти
сцарь заигрался и положил на законы (как и зеля), а зеля только молодая гнида, а эта опытная...
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24.08.2020 19:01 Відповісти
Не Сашу,не Колю-автомат не спасёт.
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24.08.2020 19:53 Відповісти
типа сын Шейха коменданте на коне такой..перец
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24.08.2020 20:55 Відповісти
Компетентные органы уже в ОПГ переросли.
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24.08.2020 21:36 Відповісти
Колюню на одной сосне с папкой вверх ногами подвесить для противовеса. и смотреться красиво будет.
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24.08.2020 22:05 Відповісти
ЧТО ТО КАДДАФИ ПОПАХИВАЕТ !)
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25.08.2020 00:18 Відповісти
мда, такого я не мог себе представить. на фоне Лукашенко/Януковича, Шеварднадзе более чем достойно ушел, сидел себе в резиденции и не трогали
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25.08.2020 09:36 Відповісти
Правий був совковий війьковий лікар, який діагностував мозаїчну психопатію у Лукавого. То по двору серед омонівців з калашом ганяє, то ланку ударних гелікоптерів проти восьми кульок з прапорцем піднімає. А у синочка мабуть та сама проблема.
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25.08.2020 10:16 Відповісти
Коля - счастливый ребёнок.У него любящий папа, который подарил ему настоящий автомат.... И за хорошее поведение может разрешить пострелять по митингующим....Стрельба по бегущей и вопящей цели, добивание раненых, расстрел пленных в упор.... Коля вырастет монстром, как и папаша....Надо их усыплять....Белорусы, открутите Саше и Коле головы - спасите свою страну!!!
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25.08.2020 17:11 Відповісти
 
 