15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Білоруська опозиція вимагає від правоохоронних органів розслідувати, яким чином до рук неповнолітнього сина "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу у країні, потрапив автомат.
Про це заявила журналістам член президії координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".
"Факт передачі бойової зброї неповнолітньому потребує перевірки і реакції компетентних органів, і ми просимо звернути на це увагу", - сказала Колесникова.
Напередодні білоруські ЗМІ поширили кадри, на яких Лукашенко прилетів на вертольоті до Палацу незалежності в Мінську. На відео і фотографіях видно, що батька супроводжує 15-річний син Коля. Він, як і Лукашенко-старший, озброєний автоматом Калашникова.
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иди сходи на митинг в поддержку бульбофюрера и понюхай заодно какцапские портки, чтобы уж точно не перепутать где свой, а где чужой
Не надрывайся так, ты уже вскрылся с потрохами, и теперь годен разве что на ливер))
Об вас ноги вытерли, вас опускали дубинками в СИЗО, самых активных вешали в лесу или прикапывали никто не знает где, а тебя Коля с автоматом волнует?
Не хочу материться, но это пздц. С такой жопозицией у Белоруссии нет шансов стать Беларусью.
Скажет что это ММГ или страйкбольный привод или еще что то в этом роде.
- Они надеются нас взять живьём, https://citaty.info/topic/deti дети ! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в https://citaty.info/topic/gory горы . Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую https://citaty.info/topic/pomosh помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта https://citaty.info/topic/mysli мысли .
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта https://citaty.info/topic/mysli мысли ?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
Но тут-то??? Лукашенко может хоть на дрессированной пантере ездить, с кучей негров - это совершенно неважно.
Важны лишь две вещи сейчас:
- Не разваливается ли белорусская экономика / общество от разбегающихся граждан? ( нет, гражданам глубоко плевать, и максимум что они готовы делать это шататься туда-сюда, воображая себя революционерами).
- Не появляется ли новая политическая фигура, которая может сместить Лукашенко, например Министр обороны, или Председатель КГБ. (тоже нет).
Что Лукашенко пообещал России за поддержку, и как обеспечены эти обещания хитро сделанного колхозана - тут никто ничего долго не узнает.
нет и не может быть шансов на выживание у тупого диктаторско-колхозного режима, который на западе и на севере граничит с тремя развитыми европейскими странами ЕС, а вдоль всей южной границы имеет соседом свободолюбивую демократическую Украину.
Может ты имел ввиду Зарницу?
просто для семьи луки Беларусь - это симейный бизнес...
и когда этот старый ус помрёт
этот младший его заменит если его вовремя не остановить