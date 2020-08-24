15-річному сину Лукашенка Колі дали автомат, з цим потрібно розібратися, - Колесникова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруська опозиція вимагає від правоохоронних органів розслідувати, яким чином до рук неповнолітнього сина "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу у країні, потрапив автомат.

Про це заявила журналістам член президії координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Інтерфакс".

"Факт передачі бойової зброї неповнолітньому потребує перевірки і реакції компетентних органів, і ми просимо звернути на це увагу", - сказала Колесникова.

Напередодні білоруські ЗМІ поширили кадри, на яких Лукашенко прилетів на вертольоті до Палацу незалежності в Мінську. На відео і фотографіях видно, що батька супроводжує 15-річний син Коля. Він, як і Лукашенко-старший, озброєний автоматом Калашникова.

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