Ветерани під Офісом президента вимагали ухвалити закон про колабораціоністів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

РВУ (Рух ветеранів України), зокрема і ветерани полку "Азов", які брали участь у нинішньому Марші Захисників до Дня Незалежності України в Києві, прийшли під Офіс президента вимагати ухвалення "Закону про колабораціоністів".

Спочатку охорона і поліцейські намагалися не пропустити ветеранів під будівлю ОП, але врешті-решт відступили - обійшлося без серйозних сутичок, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо від Зеленського ухвалити закон про колабораціоністів. Ми постійно чуємо про розведення військ, а по факту - про капітуляцію. Українська влада розглядає можливість виборів на Донбасі, коли там будуть перебувати російські війська і бойовики "ЛДНР". Ніхто не запитав українців, чи хотіли вони бачити в ТКГ Фокіна і Кравчука. Мир за всяку ціну - це ціна, яку Зеленський готовий заплатити, щоб врятувати свої рейтинги. Мир на колінах не вимолюють", - заявив перший командир "Азова" Андрій Білецький.

Білецький додав, що в майбутній закон про колабораціоністів повинні потрапити представники партії ОПЗЖ - зокрема, Ілля Ківа, який заявляє про створення проросійських силових організацій в Україні, і Віктор Медведчук, власник медіахолдингу з проросійською риторикою. Також - партія блогера Шарія.

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Під час протесту під ОП азовці заявили, що відповідний законопроєкт про колабораціоністів вже готовий - його потрібно тільки зареєструвати у ВРУ.

"Сьогодні, в День Незалежності, ми пройшли багатотисячним маршем центром столиці. А зараз під Офісом Президента, тому що тут працюють люди, які прямо загрожують українській незалежності і безпеці. Ми вимагаємо зареєструвати законопроєкт про захист української держави від дії колабораціоністів. Цей документ вже написаний. Дії колабораціоністів сьогодні є однією з найбільших загроз для України - ті, хто працюють на ворога, повинні відповісти перед законом", - заявив ветеран полку "Азов" Максим Жорін.

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