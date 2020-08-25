Ветерани під Офісом президента вимагали ухвалити закон про колабораціоністів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
РВУ (Рух ветеранів України), зокрема і ветерани полку "Азов", які брали участь у нинішньому Марші Захисників до Дня Незалежності України в Києві, прийшли під Офіс президента вимагати ухвалення "Закону про колабораціоністів".
Спочатку охорона і поліцейські намагалися не пропустити ветеранів під будівлю ОП, але врешті-решт відступили - обійшлося без серйозних сутичок, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вимагаємо від Зеленського ухвалити закон про колабораціоністів. Ми постійно чуємо про розведення військ, а по факту - про капітуляцію. Українська влада розглядає можливість виборів на Донбасі, коли там будуть перебувати російські війська і бойовики "ЛДНР". Ніхто не запитав українців, чи хотіли вони бачити в ТКГ Фокіна і Кравчука. Мир за всяку ціну - це ціна, яку Зеленський готовий заплатити, щоб врятувати свої рейтинги. Мир на колінах не вимолюють", - заявив перший командир "Азова" Андрій Білецький.
Білецький додав, що в майбутній закон про колабораціоністів повинні потрапити представники партії ОПЗЖ - зокрема, Ілля Ківа, який заявляє про створення проросійських силових організацій в Україні, і Віктор Медведчук, власник медіахолдингу з проросійською риторикою. Також - партія блогера Шарія.
Під час протесту під ОП азовці заявили, що відповідний законопроєкт про колабораціоністів вже готовий - його потрібно тільки зареєструвати у ВРУ.
"Сьогодні, в День Незалежності, ми пройшли багатотисячним маршем центром столиці. А зараз під Офісом Президента, тому що тут працюють люди, які прямо загрожують українській незалежності і безпеці. Ми вимагаємо зареєструвати законопроєкт про захист української держави від дії колабораціоністів. Цей документ вже написаний. Дії колабораціоністів сьогодні є однією з найбільших загроз для України - ті, хто працюють на ворога, повинні відповісти перед законом", - заявив ветеран полку "Азов" Максим Жорін.
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Во время празднования Дня Независимости в Киеве, на котором присутствовал Президент Зеленский, была исполнена русскоязычная песня со словами:
«Киевская девушка, а не проститутка, вор или цыганка».
Какой позор, какая расистская чушь.
Это то, что продвигает RUteam Зеленского.
А бабы все и так голые. Просто они это тщательно скрывают Но напрасно Надо дарить людям счастье! У меня летом жена по дому ходит голая даже в День независимости хотя я тоже бывший военный и живу в воюющей стране.
https://twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1297909300451475456 32 мин
Пусть разучивает "Владимирский централ".
Пригодится.
Скоро.
Самокритично и полностью справедливо для всех твоих крепостных совкосородичей-*********.
Мнения / Общество 23-авг, 20:559 2 386 0
Удивляться тому, что когда в политику приходят актеры, они продолжают играть на сцене - смысла особого нет.
Как и нет никакого смысла пытаться объяснить бездарную работу пиарщиков Зеленского, которые ради победы на местных выборах придумали как сделать его ближе к народу.
Однозначно надо признать, что сериал подаривший Украине образ президента учителя - Голобородько, однозначно успешный!
Пускай официальная касса его не такая впечатляющая как у Аватара, но по драматургии сиквела воплощенного в жизнь он в разы превосходит его и в разы куда более прибыльный для актеров в нем задействованных.
Собственно поэтому, особенно обижаться на далекого от политики Зеленского не стоит.
Заняв пост президента страны, он для себя лично воспринял это как еще одну роль и побегав несколько месяцев без сценариста сдался.
Теперь он говорит меньше, обещает еще меньше, но зато снова может играть по сценарию, и дурачиться на сцене.
Он почти вернулся в роль Голобородько, с поправкой на то, что тот был образованный учитель, а персонаж которого воплощает Зеленский необразованный комик с манией величия.
Голобородько видел и знал, что он пришел бороться с коррупцией, Зеленский тихо перед ней капитулировал.
Собственно дабы скрыть эту его неожиданную неспособность и дальше продолжать напоминать персонажа сериала и запускают для тупого украинского плебса разного рода веселые и смешные сюжеты во многом являющиеся продолжением линии веселящегося учителя Голобородько во власти, с поправкой на то, что данное веселье никак не применяет вреда олигархам.
Зеленскому вернули сцену, вернули право веселить своими вульгарными шутками толпу и он счастлив.
Украинцам же продолжают доказывать, что их выбор был очень правильным, что родитель "Зе"леной силы весьма и весьма няшный, а значит надо голосовать за тех клоунов и коррупционеров которых он поведет под своими флагами на местные выборы.
Идея конечно хорошая, тем более, что после победы на местных выборах Украина гарантировано получит пилюлю от смеха, и совсем будет не удивительно, что после этапа правления комедийной "Зе" команды на уровне местной власти, комедиантов будут при встрече бить, а комедии запретят как вид искусства.
Впрочем это может случиться лишь для тех кто сможет пережить этот период ЗеВластия.
P.S. Многие часто приводят в сравнение с Зеленским американского президента Рейгана, который тоже до политической карьеры был актером.
Так вот, сравнение просто никакое.
Рейган за время своего правления всего навсего закончил "Холодную войну".
А его экономическая политика получила название "рейганомики" - экономики, основанной на сокращении налогов и государственного вмешательства.
Есть очень глубокое сомнение, что олигархозависимый Зеленский сможет предложить в своей "зеленомике", что-то близко похожее.
Сегодня утром, злой и коварный враг напал на нашу землю.
Сегодня решается судьба нашей Родины.
К оружию !!!
маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм.30 ноября 1939 года.
Давно нужен Закон Украины о покарании предателей Родины, госизменников и изменников военной присяге. Сроки лишения свободы - от 10 до 30 лет строгача или виселица!
Вы в курсах, что у вас очко дырявое с самого рождения, когда вас из жопы мусорной псины алкаш в помойное ведро вышкреб.
Полк Азов - доблестный страж людей от зверья СовкоМордора!
Але - справа марна... Внести проект можна, не проблема... Прийняти - неможливо. Навіть пройти профільний комітет ********* складу ВР - такому проекту нема шансів, від слова "зовсім".
Вихід: Потрібен імпічмент.
Наступні місцеві вибори мають пройти під гаслом: "зрадників України, клована і його слуг уродів - геть!"
Тобто, кожен з тих, хто обиратиметься в місцеві депутати, мають надати гарантії, що на першому же засіданні місцевої ради проголосують "за" постанову ради з вимогою щодо імпічменту та позачергових виборів Верховної Ради. Того, хто таких гарантій не надасть - депутатом не обирати! Однією з таких гарантій може бути балотування депутатом від опозиційних політичних партій (окрім шариків і зажопів - бо це приховані прокасапські уроди).
Видео 24-авг, 17:569 580 0
Телеканал «Наш», владельцем которого является экс-регионал Евгений Мураев выпустил антиукраинский ролик ко Дню Независимости. Об этом в Facebook сообщила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.
Ролик начинается с того, что женщина смотрит на флаг Украины, после чего время якобы отматывается назад и мелькают кадры исторических событий. В конце молодая девушка, стоя перед бюллетенем на всеукраинском референдуме о провозглашении независимости Украины, отходит от бюллетеня.
Журналистка обращает внимание на то, что подобным роликом телеканал хотел показать, что суверенитет Украины является ошибкой, при этом не нужно было поддерживать независимость. Данилюк-Ярмолаева потребовала, чтобы СБУ надлежащим образом отреагировала на данный ролик.
Вот это был бы сериал,бл,машина времени,там из нынешних керманычей единицы остались бы..
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Порошенко сильно рвётся к власти, устроив из своих прихильникив "государство в государстве". Законы для них неписаны. На форумах этих людей сквозит жуткая агрессия ко всем людям и оппонентам порошенко.
Ненавистные, да к тому ж ещё и шовинисты. Чем они отличаются от россиян? Только тем, что таких россиян в стране большинство, а наших ненавистников меньшинство. Но они очень агрессивны, всем диктуют, как им жить. И при этом считают себя патриотами Украины, хотя ненавидят украинцев лютой ненавистью, такой же, как те же шовинисты - россияне нас ненавидят.
К чему все это приведёт? Ни к чему хорошему.