"Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати": українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста. ВIДЕО (оновлено)

Українська режисерка Єлизавета Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у фільмі коментарі у справі Шеремета дають перший заступник глави НПУ Євген Коваль, начальник карного розшуку Вадим Дзюбинський, колишній Генеральний прокурор Святослав Піскун, експерти-криміналісти та слідчі.

Фільм опубліковано на сторінці Справа Шеремета відеохостингу youtube.

"Убивство журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року, стало одним з найбільш резонансних злочинів у новітній історії України, досудове розслідування якого з самого початку викликало бурхливу реакцію у громадськості. З подачі сторони захисту правоохоронним органам закидають найрізноманітніші обвинувачення - від приховування доказів до замовного розслідування. Чи мають підстави такі обвинувачення? Відповідь на це питання намагаються знайти автори фільму "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати"."Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати" - проєкт українського продакшена "ТТБ-Студія". Національна поліція України дала згоду розкрити деякі матеріали досудового розслідування і в ексклюзивних коментарях опублікувати версію слідства. Ця кінострічка - спроба знайти відповіді, які виникають у громадськості, відтворити хронологію підготовки до злочину і максимально доступно викласти факти і докази, встановлені в результаті досудового розслідування. Втім, як підкреслюють автори, в розслідуванні досі є "білі плями", а крапку у справі має поставити суд. У фільмі - відверті коментарі слідчо-оперативної групи й ексклюзивна інформація від експертів, а також матеріали слідства: оперативне відео, висновки експертиз і документи, які досі не були відкриті для громадськості. Знімальна група отримала від слідства дозвіл на оприлюднення багатьох матеріалів вперше", - пишуть автори фільму в коментарі.

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Адвокат підозрюваного у вбивстві Антоненка вважає показ цього фільму тиском на суд і порушенням презумпції невинуватості. Про це адвокат Леонід Маслов повідомив на сайті юридичної компанії "Сенс Україна".

За словами Маслова, судді у справі про вбивство Шеремета Голуб, Сидоров і Антонюк повинні були звернутися до Вищої ради правосуддя із заявою про тиск.

Маслов опублікував заяву Кулика про порушення презумпції невинуватості та права на справедливий суд, адресований Шевченківському районному суду і Вищої ради правосуддя.

У документі Кулик стверджує, що у фільмі сторона звинувачення транслювала відомості, яких немає в матеріалах досудового розслідування і поширювала неправдиві дані.

















