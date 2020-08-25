"Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати": українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста. ВIДЕО (оновлено)
Українська режисерка Єлизавета Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у фільмі коментарі у справі Шеремета дають перший заступник глави НПУ Євген Коваль, начальник карного розшуку Вадим Дзюбинський, колишній Генеральний прокурор Святослав Піскун, експерти-криміналісти та слідчі.
Фільм опубліковано на сторінці Справа Шеремета відеохостингу youtube.
"Убивство журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року, стало одним з найбільш резонансних злочинів у новітній історії України, досудове розслідування якого з самого початку викликало бурхливу реакцію у громадськості. З подачі сторони захисту правоохоронним органам закидають найрізноманітніші обвинувачення - від приховування доказів до замовного розслідування. Чи мають підстави такі обвинувачення? Відповідь на це питання намагаються знайти автори фільму "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати"."Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати" - проєкт українського продакшена "ТТБ-Студія". Національна поліція України дала згоду розкрити деякі матеріали досудового розслідування і в ексклюзивних коментарях опублікувати версію слідства. Ця кінострічка - спроба знайти відповіді, які виникають у громадськості, відтворити хронологію підготовки до злочину і максимально доступно викласти факти і докази, встановлені в результаті досудового розслідування. Втім, як підкреслюють автори, в розслідуванні досі є "білі плями", а крапку у справі має поставити суд. У фільмі - відверті коментарі слідчо-оперативної групи й ексклюзивна інформація від експертів, а також матеріали слідства: оперативне відео, висновки експертиз і документи, які досі не були відкриті для громадськості. Знімальна група отримала від слідства дозвіл на оприлюднення багатьох матеріалів вперше", - пишуть автори фільму в коментарі.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП. ФОТО
Адвокат підозрюваного у вбивстві Антоненка вважає показ цього фільму тиском на суд і порушенням презумпції невинуватості. Про це адвокат Леонід Маслов повідомив на сайті юридичної компанії "Сенс Україна".
За словами Маслова, судді у справі про вбивство Шеремета Голуб, Сидоров і Антонюк повинні були звернутися до Вищої ради правосуддя із заявою про тиск.
Маслов опублікував заяву Кулика про порушення презумпції невинуватості та права на справедливий суд, адресований Шевченківському районному суду і Вищої ради правосуддя.
У документі Кулик стверджує, що у фільмі сторона звинувачення транслювала відомості, яких немає в матеріалах досудового розслідування і поширювала неправдиві дані.
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Факти слідства.
1. Антонентко живе в Києві поруч з місцем вибуху, ну як і ще 150 тис. людей.
2. Антоненко та Кузьменко не ходили в Інтернет і не дзвонили по телефону в ніч коли закладали вибхівку, ну як і ще десятки тисяч людей з тих хто живуть поблизу і які спали, бухали або трахались в цей час.
3. Дугарь щось сказала по телефону про те що знайшла в себе сумку сапера свого свіпмешканця, це взагалі окуєнний доказ, але невідомо доказ чого! Доказ в того що Дугарь військова і в неї бой-френд сапер!
Все на цьому факти слідства закінчують і починаються фальсифікації!
Спочатку нам кажуть не вірити власним очам, бо там млять якась ізометрія в камері яка урівнює зріст неоднакових людей! А потім та сама ізометрія в камері робить обличчя іншої жінки схожою на Дугарь - ну це взагалі маразм який можуть заявляти тільки українські експерти яких давно потрібно всіх посадити за системні та масові фальсифікації доказів! А головний доказ це якась експертиза яка взагалі не може бути доказом в суді бо це гадання на кофейній гущі! А те що КНДІСЕ знайшло міжнародного експерта по гаданню на кофейній гущі, яке жодним судом як доказ не визнається і спільно з ним щось підписало - це привід повністю ліквідувати КНДІСЕ як заклад і заборонити всім його експертам та керівникам далі працювати за даним фахом!
Да, Павкл, когда то редактировал Белорусскую Деловую Газету, в 90-е. Это было хорошее издание с солидной информацией на уровне Беларуси. Но президентом? Никогда. Поддержать других, да!
Обслуговував Бєрєзовского- в президенти Білорусі.
(Те,що побавлений громадянства Білорусі ще в 2010 з-за наявності паспорта рф-то фігня !)
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А другая сторона кем представлена, или это пиар для обвинения в этом шитым белыми нитками деле?
Источник: https://censor.net/v3215628
Аваков еще и бюджетные средства тратит на это г-но?
За чьи деньги
банкетотмазывание фальсификаторов "дела Шеремета"?
"Назначение виноватых" - назовем это "кино" так
Не пройдет, таварищ Сабаков! 👿
шенно очевидно что истинные причины представляют для когото серьёзную опасность и гада
ть тут совершенно бесполезно понятно только что при папередниках это был 100%-ный висяк
а при этих его решили таки на кого то повесить............
авакян,бубочка и бенедиктова..
подымите руки, кто верит этой говномусарне собакова, где убивают детей, насилуют женщин и при этом все концы стараются спрятать в воду.Свободу Антоненко,Кузменко, Яне!!!
за все ответите мусорские гниды!!!