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Новини Відео Убивство Шеремета
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"Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати": українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста. ВIДЕО (оновлено)

Українська режисерка Єлизавета Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у фільмі коментарі у справі Шеремета дають перший заступник глави НПУ Євген Коваль, начальник карного розшуку Вадим Дзюбинський, колишній Генеральний прокурор Святослав Піскун, експерти-криміналісти та слідчі.

Фільм опубліковано на сторінці Справа Шеремета відеохостингу youtube.

"Убивство журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року, стало одним з найбільш резонансних злочинів у новітній історії України, досудове розслідування якого з самого початку викликало бурхливу реакцію у громадськості. З подачі сторони захисту правоохоронним органам закидають найрізноманітніші обвинувачення - від приховування доказів до замовного розслідування. Чи мають підстави такі обвинувачення? Відповідь на це питання намагаються знайти автори фільму "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати"."Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати" - проєкт українського продакшена "ТТБ-Студія". Національна поліція України дала згоду розкрити деякі матеріали досудового розслідування і в ексклюзивних коментарях опублікувати версію слідства. Ця кінострічка - спроба знайти відповіді, які виникають у громадськості, відтворити хронологію підготовки до злочину і максимально доступно викласти факти і докази, встановлені в результаті досудового розслідування. Втім, як підкреслюють автори, в розслідуванні досі є "білі плями", а крапку у справі має поставити суд. У фільмі - відверті коментарі слідчо-оперативної групи й ексклюзивна інформація від експертів, а також матеріали слідства: оперативне відео, висновки експертиз і документи, які досі не були відкриті для громадськості. Знімальна група отримала від слідства дозвіл на оприлюднення багатьох матеріалів вперше", - пишуть автори фільму в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина колони Маршу захисників України прийшла до ОП вимагати звільнення Антоненка, Дугарь і Кузьменко: ніч активісти проведуть під ОГП. ФОТО

Адвокат підозрюваного у вбивстві Антоненка вважає показ цього фільму тиском на суд і порушенням презумпції невинуватості. Про це адвокат Леонід Маслов повідомив на сайті юридичної компанії "Сенс Україна".

За словами Маслова, судді у справі про вбивство Шеремета Голуб, Сидоров і Антонюк повинні були звернутися до Вищої ради правосуддя із заявою про тиск.

Маслов опублікував заяву Кулика про порушення презумпції невинуватості та права на справедливий суд, адресований Шевченківському районному суду і Вищої ради правосуддя.

У документі Кулик стверджує, що у фільмі сторона звинувачення транслювала відомості, яких немає в матеріалах досудового розслідування і поширювала неправдиві дані.

Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 01Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 02
Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 03
Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 04
Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 05
Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 06
Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 07
Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 08
Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 09
Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати: українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста 10

Автор: 

Нацполіція (15163) розслідування (2270) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+31
Цей фільм є засобом переконати людей, що поліція має докази. А зроблено це тому, що доказів у них нема, бо інакше давно був би суд.
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25.08.2020 11:21
+26
" в сотрудничестве с Нацполицией"

нуну...
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25.08.2020 11:14
+22
Країна в зеленій дупі, а вони, щоб виправдати своє беззаконня, відосіки та інтерв'ю з піськуном. Дніще за дніщем. Вибрали відосіка, отримуйте бідосіки.
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25.08.2020 11:19
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" в сотрудничестве с Нацполицией"

нуну...
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25.08.2020 11:14 Відповісти
Шеремет зараз був би першим кандидатом на посаду Президента в Білорусі, тому його і вбили і не потрібно притягувати за вуха українських волонтерів там де працювало білоруське КДБ!
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25.08.2020 11:18 Відповісти
Очень большие подозрения, что Шеремет работал на рашенские службы. Обычные легенды прикрытия -- дипломат и журналист. И далеко не у каждого журналиста на счетах в банке лежат миллионы евро. Да и накануне встречи он ездил в Москву и встречался с очень "интересными" людьми.
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25.08.2020 11:32 Відповісти
Вбивство Шеремета вигідно було виключно Лукашенку і тому вбивати Шеремета могли тільки білорусі або найняті ними найманці які дуже ймовірно мали відношення до СБУ, через що СБУ переховує відео з камер. У нас всі бандити це або менти або СБУшники.
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25.08.2020 12:12 Відповісти
У Лукашенка было несколько противников на предыдущих выборах. И гораздо более известных чем Шеремет. И все они выдавлены из страны, но вполне себе живы. Какой смысл так громко устранять малоизвестного "оппонента", который ни словом не обмолвился, что вообще будет участвовать в выборах?
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25.08.2020 12:46 Відповісти
Скорше за все Лукашенко знав про перемовини Шеремета з путіним про висування Шеремета в якості альтернативи Лукашенку в Білорусі. Лукашенка могли просто вбити і провести дострокові вибори на яких би переміг Шеремет.
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25.08.2020 12:52 Відповісти
Не треба забувати , що Шеремет винен Путіну особисто, тому що саме Путін витягнув його з тюрми в білорусії. Це ж чудова історія для проросійської білорусі - демократ заміна Лукашенко. Зробити з цього предвиборчу агітку за допомогою Росія 1 і вісімдесят відсотків білорусів не встоіть. Тому Шеремет, лояльний по самий гроб до Путіна - основний кандидат на перемогу, згоден з Вами абсолютно.
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25.08.2020 16:48 Відповісти
Снова таблетки кончились, болезненный? Или чукча не читатель? Откуда больше миллиона евро у "гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента" журналиста - это вопрос очень и очень интересный. Наверное наколядовал?
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25.08.2020 12:48 Відповісти
Те що журналісти отримують мільйони доларів в якості оплати за свою роботу це не секрет. Погляньте на декларації українських журналістів.
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25.08.2020 12:53 Відповісти
Да-да-да. Гонимый белорусский оппозиционный журналист миллионер. Звучит то как.
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25.08.2020 13:00 Відповісти
Нормально звучить. путін щедро платив Шеремету за критику Лукашенка, і тоді коли Шеремет працював в Білорусі і тим більше тоді коли Шеремет працював в росії і адміністрував опозиційний сайт Білоруський партизан! Лукашенко терпів, терпів і вирішив нарешті вбити Шеремета щоб зупинити критику в мережі Інтернет! І зараз путін так само пішов в атаку на Лукашенка - купив Тихановського який почав їздити по Білорусі і знімати ролики з критикою Лукашенка! Всього менше року роботи і Лукашенко вже з автоматом захищає власну резиденцію від власного народу!
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25.08.2020 13:12 Відповісти
"Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати": українська режисерка Татаринова у співпраці з Нацполіцією зняла документальний фільм про вбивство журналіста - Цензор.НЕТ 9532
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25.08.2020 14:13 Відповісти
Какие миллионы евро? Счета в студию, будь ласка иначе это обычный пропагандистский высер
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25.08.2020 13:30 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/styler/ubiystvo-sheremeta-nazvana-novaya-versiya-1576562139.html
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25.08.2020 14:15 Відповісти
Я и не притягиваю . Мне просто очень сомнительно, что в сотрудничестве с полицаями можно снять что-то достоверное .
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25.08.2020 11:40 Відповісти
Фільм показав ще раз відсутність неспростовних доказів та взагалі відсутність будь яких фактів які б давали можливість заявити про причетність арештованих до вбивства Шеремета.
Факти слідства.
1. Антонентко живе в Києві поруч з місцем вибуху, ну як і ще 150 тис. людей.
2. Антоненко та Кузьменко не ходили в Інтернет і не дзвонили по телефону в ніч коли закладали вибхівку, ну як і ще десятки тисяч людей з тих хто живуть поблизу і які спали, бухали або трахались в цей час.
3. Дугарь щось сказала по телефону про те що знайшла в себе сумку сапера свого свіпмешканця, це взагалі окуєнний доказ, але невідомо доказ чого! Доказ в того що Дугарь військова і в неї бой-френд сапер!
Все на цьому факти слідства закінчують і починаються фальсифікації!
Спочатку нам кажуть не вірити власним очам, бо там млять якась ізометрія в камері яка урівнює зріст неоднакових людей! А потім та сама ізометрія в камері робить обличчя іншої жінки схожою на Дугарь - ну це взагалі маразм який можуть заявляти тільки українські експерти яких давно потрібно всіх посадити за системні та масові фальсифікації доказів! А головний доказ це якась експертиза яка взагалі не може бути доказом в суді бо це гадання на кофейній гущі! А те що КНДІСЕ знайшло міжнародного експерта по гаданню на кофейній гущі, яке жодним судом як доказ не визнається і спільно з ним щось підписало - це привід повністю ліквідувати КНДІСЕ як заклад і заборонити всім його експертам та керівникам далі працювати за даним фахом!
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25.08.2020 12:21 Відповісти
Так это всё и так известно, без всяких фильмов.
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25.08.2020 12:43 Відповісти
крім того, нема основного - мотивів злочину кожного з підозрюваних
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25.08.2020 12:50 Відповісти
Ось що буває коли міністр МВС непрофесіонал та розумово обмежена людина.
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25.08.2020 12:54 Відповісти
+100500!! зачет. правящие ублюдки рано или поздно ответят за все!!!
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25.08.2020 15:44 Відповісти
Никогда!
Да, Павкл, когда то редактировал Белорусскую Деловую Газету, в 90-е. Это было хорошее издание с солидной информацией на уровне Беларуси. Но президентом? Никогда. Поддержать других, да!
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25.08.2020 11:52 Відповісти
Павло Шеремет це був найбільш реальний кандидат на Президента Білорусі. Він був дуже впізнаваний в Білорусі, набагато більш впізнаваний ніж будь який лідер опозиції Білорусі зараз! За Шеремета масово проголосували б виборці Білорусі і це показували опитування і тому Шеремета вбили. Системно готувались і вбили!
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25.08.2020 12:25 Відповісти
Логічно. Обслуговував Коломойського-в президенти України.
Обслуговував Бєрєзовского- в президенти Білорусі.
(Те,що побавлений громадянства Білорусі ще в 2010 з-за наявності паспорта рф-то фігня !)
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25.08.2020 17:05 Відповісти
Країна в зеленій дупі, а вони, щоб виправдати своє беззаконня, відосіки та інтерв'ю з піськуном. Дніще за дніщем. Вибрали відосіка, отримуйте бідосіки.
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25.08.2020 11:19 Відповісти
продюсер некто Аваков А.Б.
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25.08.2020 11:19 Відповісти
"в фильме коментарии по делу Шеремета дают первый заместитель главы НПУ Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший Генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты и следователи"
------------
А другая сторона кем представлена, или это пиар для обвинения в этом шитым белыми нитками деле?
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25.08.2020 11:20 Відповісти
Цей фільм є засобом переконати людей, що поліція має докази. А зроблено це тому, що доказів у них нема, бо інакше давно був би суд.
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25.08.2020 11:21 Відповісти
Отбелить зебилов, в деле где люди просто так провели несколько месяцев в камерах
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25.08.2020 11:23 Відповісти
Кажуть, що на крадії шапка горить! Це саме той випадок.
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25.08.2020 11:25 Відповісти
Таки да. Есть доказательства -- судите и садите, нет доказательств -- выпускайте и извиняйтесь. А не тупые видосики снимайте. Не страна, а продакшин студия "95 квартал"
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25.08.2020 11:34 Відповісти
сиквел... Полицейская академия 101, кинокомедия, студия Криворожский квартал и ленка, 12+, в главных ролях Рюкзаков в качестве авакава, клоун зеленьський в роли президента, мендель в роли мендель... смотреть всем...
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25.08.2020 11:22 Відповісти
"Елизавета Татаринова в сотрудничестве с Нацполицией сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета."

Источник: https://censor.net/v3215628

Аваков еще и бюджетные средства тратит на это г-но?
За чьи деньги банкет отмазывание фальсификаторов "дела Шеремета"?
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25.08.2020 11:27 Відповісти
Зрозуміло фільм на захист Авакова,адже він без судду і слідства звинуватив людей у злочині і тому за гроші платників податків знімають фільм на захист цього незаміного міністра ,який до призначення міністром ніколи не працював в МВС ,окрім хіба що на нього були справи.
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25.08.2020 11:40 Відповісти
На 17 хвилині йде зізнання в фальсифікації експертизи (фактично кримінальному злочині).
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25.08.2020 11:47 Відповісти
После выбора нелоха в 19 году , " презумпция невиновности " перестала существовать . Но появился рейтинг, он теперь судит всех граждан , особенно патриотов и волонтеров
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25.08.2020 11:53 Відповісти
не пам,ятаю точно,приблизно 10 років назад,я написав листа Притулі (всім відомій ).В листі я звинуватив її у співпраці з ФСБ.саме завдяки її старанням і був вбитий Гонгадзе.тепер дубль 2-Шеремет їхав на авто Притули з квартири притули.Чомусь ніхто не проводить паралелі.ПРИТУЛА-агент ФСБ.
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25.08.2020 11:54 Відповісти
Дело Шеремета - это попытка окончательно поставить под контроль тех националистов, которых не удалось купить Коломойскому, Ахметову, Медведчуку..., показав,что будет с теми, кто еще не на содержании!
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25.08.2020 12:14 Відповісти
"вбито відомого журналіста" - кому відомого?
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25.08.2020 12:27 Відповісти
ще й аХВігенного прокурора піЦкуна сюди поставили коменти давати, охреніти!
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25.08.2020 12:33 Відповісти
Поразительно ! Но пока ни одного трезвого комента не написано!
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25.08.2020 12:54 Відповісти
Ну а что писать об этом"широко известном в узких кругах" Шеремете, если 95% населения Украины об этом персонаже и слыхом не слыхивали? Разве что дело раздутое, заказное и шито белыми нитками.
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25.08.2020 13:15 Відповісти
Новая власть делает ужастное преступление когда ставит иностранного журналюгу приехавшего в Украину с одной целью - заработать на войне и горе украинского народа путем написания острых публикаций в прессе выше собственных граждан обвиняя их в преступлениях которых они не совершали. Мне насрать, кто завалил Пашу Шеремета, нехрен было вообще приезжать в Украину, пусть бы в своей Белоруссии заказные статейки писал, но мне не насрать, на то что из за него страдают невинные украинцы-патриоты. Если власть это непрекратит я буду одним из первым, кто при случае харкнет на его могилу. Уже два года как помер, а воняет досихпор и жить простым украинцем недает.
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25.08.2020 13:35 Відповісти
Кино об расследовании убийства до суда и приговора

"Назначение виноватых" - назовем это "кино" так

Не пройдет, таварищ Сабаков! 👿
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25.08.2020 14:02 Відповісти
в какие бы игры не играл этот самый Шеремет, или Притула, или на пару, или както ещё совер
шенно очевидно что истинные причины представляют для когото серьёзную опасность и гада
ть тут совершенно бесполезно понятно только что при папередниках это был 100%-ный висяк
а при этих его решили таки на кого то повесить............
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25.08.2020 14:12 Відповісти
оскара рюкзакян продакшн!
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25.08.2020 14:22 Відповісти
на канал "справа шеремета" подписано три клоуна...
авакян,бубочка и бенедиктова..
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25.08.2020 14:28 Відповісти
разместить пургу у шарика было просто стрёмно?
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25.08.2020 14:30 Відповісти
мне как то пофиг какой то шеремет. подорвали , ну и фиг с ним. видать кому то насрал в тапки . знаю одно, что там работали профи и дебилы из прокурватуры и мусарни ничего не докажут. дело шито белыми нитками.обвинили реально не причастных людей, все доказательства притянуты за уши. ну а если фильм снят при помощи мусарни, это трешь.
подымите руки, кто верит этой говномусарне собакова, где убивают детей, насилуют женщин и при этом все концы стараются спрятать в воду.Свободу Антоненко,Кузменко, Яне!!!
за все ответите мусорские гниды!!!
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25.08.2020 15:41 Відповісти
Фильм про преступление (обвинение в преступлении заведомо не виновных) Рюкзакова снятый в сотрудничестве с ним! В последние время полиция превращена в "РюкзакOFF Синема Пикчерез ", совместно со "студией 95 Квартал" снимают фильмы про террористов.
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25.08.2020 16:33 Відповісти
Это не просто пропагандистское говно, -это попытка обелить преступные действия Рюкзакова, обвинив без суда не виновных людей. На Роssии так же помнится снимали всякие кино-фальшивки про противников Путина и крутили их по всем говноканалам. Рюкзаков и президент ЗЕро решил ничего не выдумывать и идти путем своих руssких собратьев.
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25.08.2020 16:57 Відповісти
Явная заказуха . Попытка обелить себя в глазах общественности . Где матив ? Где хоть одно ЖЕЛЕЗНОЕ доказательство ? Все из за той пресс - конференции . А ведь придется отвечать за свои слова и Авакову и Зеле .
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25.08.2020 17:30 Відповісти
 
 