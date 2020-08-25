"Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році. ВIДЕО
Батьки і діти бійця зведеного загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році, взяли участь у марші ветеранів під час святкування Дня незалежності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, мати бійця Надія Попович розповіла про обставини загибелі сина і про спроби публічно принизити подвиг захисників України.
"Слово "загинув" дуже хворобливе для нас. Неправильне формулювання."Віддав життя за Україну" - так правильно говорити. Всі пишуть "загинув", "сім'ї загиблих". Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - говорить Надія Попович.
"Селюков. Ви мене розумієте", - уточнює вона, ймовірно натякаючи на заяву української ведучої Сніжани Єгорової.
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https://twitter.com/Bykvu/status/1297936813680713737 17 год
Принаймні одна людина на офіційному святкуванні Дня незалежності відтягнулась на повну!
Відео танцюриста:
https://twitter.com/i/status/1297936813680713737
В ході навчань або патрулювання проплило вздовж берега два-три корабля, пролитіла над містами ланка бойових літаків і то все свято. Та й що святкувати доки території окуповані? Поставте на площах міст бойову техніку аби діти полазили та патріотизму повчилися, виставте зброю з якою воюють аби діти могли подивитися та помацати, дайте їм шолом приміряти. Почастуйте дітей кашею з чаєм під розповіді бувалих бійців про бої. Так вони більше наберуться любові до армії ніж від маршируючих "коробок". Особисто мій малий і досі пам'ятає, як "Правий сектор" пригнав декілька бойових машин і дали цілий день дітям по ним лазити. А муштрою для красивої ходи коробкою у дітей бажання служити не викличеш.
Якщо ці танцульки гидота то, і пишний парад- пережиток Совка.
http://veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=730:sudya-snajper-mamaluj-nelzya-cheloveku-nastolko-poteryat-sovest-chtoby-reshit-oni-za-menya-pust-umirayut-a-ya-za-nikh-zhit-budu&catid=33&Itemid=132
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Вчера по сводкам ранено два морпеха ВОГом с коптера. По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко. Тот самый который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля. Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав уже мертв.
https://www.facebook.com/viktor.sizon.5/posts/194660915359348
Шобло й*бло шапіто
Такого не було при жодній владі в Україні , щоб в Державне свято , влада влаштувала танці в трусах біля церкви та стели полеглим воїнам . Танці на могилах .... ось таку незалежність ми здобули ..... в мене все ...
Ви тільки гляньте, як той дурачок себе веде...
" Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... от тоді я
І лани, і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... а до того
Я не знаю бога."
Збудеться те, що нам заповів Кобзар. А тоді ми возвеличим справжніх героїв і вони упокояться у Пантеонах Слави.
17:35 24 авг. 674Читайте на: https://lenta.ua/ua/poroshenko-ocholiv-marsh-nezalezhnosti-i-povidomiv-pro-duzhe-trivozhnim-dzvinochkom-dlya-vladi-65060/ УКР https://lenta.ua/poroshenko-vozglavil-marsh-nezavisimosti-i-soobshchil-ob-ochen-trevozhnom-zvonochke-dlya-vlasti-65060/ РУС
Участники акции несли огромный баннер с лозунгом «С Независимостью не шутят».
https://censor.net/video_news/3215658/my_ne_semi_pogibshih_my_semi_teh_kto_otdal_jizn_za_ukrainu_mama_boyitsa_otryada_dika_kachka_vps_ukrainy#commentform
И среди всех идущих в колоне за ПОРОШЕНКО не нашлось человека способного сообразить --- МОГ ЛИ ПОРОШЕНКО ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ ИМЕЯ ФАБРИКУ В РАСИИ, ОН очередной раз надул всех. ОН и НЕ собирался заканчивать с войной. И даже сейчас ему хватило наглости возглавить тех кто уцелел в тех котлах. порошенко = это партия регионов сегодняшнего дня и они должны ответить за всё содеяное перед судом Народа.
Дуже правильні слова.
Сил батькам воїна, який віддав життя за Україну, виховати його дітей.