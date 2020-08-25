"Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - мама бійця загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році. ВIДЕО

Батьки і діти бійця зведеного загону "Дика качка" ВПС України Дениса Поповича, полеглого на ОП "Зеніт" в 2015 році, взяли участь у марші ветеранів під час святкування Дня незалежності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, мати бійця Надія Попович розповіла про обставини загибелі сина і про спроби публічно принизити подвиг захисників України.

"Слово "загинув" дуже хворобливе для нас. Неправильне формулювання."Віддав життя за Україну" - так правильно говорити. Всі пишуть "загинув", "сім'ї загиблих". Ми не сім'ї загиблих, ми - сім'ї тих, хто віддав життя за Україну", - говорить Надія Попович.

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"Селюков. Ви мене розумієте", - уточнює вона, ймовірно натякаючи на заяву української ведучої Сніжани Єгорової.