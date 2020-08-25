Від початку доби ворог застосував АГС у районі Хутора Вільний, бойових втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від поточної доби, станом на 12:00, зафіксована одна ворожа провокація на луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"Близько 08:00 години ранку противник застосував автоматичний станковий гранатомет у районі Хутора Вільний. З огляду на провокативний характер обстрілу, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню спільно з СММ ОБСЄ і піротехнічними підрозділами ДСНС України продовжує сприяти проведенню аварійно-відновлювальних робіт на водогонах з відновленням водопостачання на лінії розмежування на об'єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які були пошкоджені і призвели до втрати питної води для потреб мирного населення.