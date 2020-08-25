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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог застосував АГС у районі Хутора Вільний, бойових втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони. ВIДЕО

Від поточної доби, станом на 12:00, зафіксована одна ворожа провокація на луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"Близько 08:00 години ранку противник застосував автоматичний станковий гранатомет у районі Хутора Вільний. З огляду на провокативний характер обстрілу, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу один раз порушив режим припинення вогню, застосувавши БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17 поблизу Майорська, втрат немає, - Штаб ОС

Як повідомлялося раніше, українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню спільно з СММ ОБСЄ і піротехнічними підрозділами ДСНС України продовжує сприяти проведенню аварійно-відновлювальних робіт на водогонах з відновленням водопостачання на лінії розмежування на об'єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які були пошкоджені і призвели до втрати питної води для потреб мирного населення.

Автор: 

Міноборони (7355) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+9
Ага...боевых потерь нет...зато теперь пошли самострелы от неосторожного обращения с оружием...подрывы на неустановленных предметах...а прочие сказки про белого осла...
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25.08.2020 13:36
+6
Не свистіть.
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25.08.2020 13:24
+6
Позавчера снайпер убил нашего,но зеленым соплям это конечно же не интересно,они ну очень заняты отсосом кацапского буя и шабашем (оять же кацапским) в Киеве.
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25.08.2020 13:30
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Не свистіть.
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25.08.2020 13:24 Відповісти
Есть факты?
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25.08.2020 13:25 Відповісти
У него не факты.
У него - факи.
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25.08.2020 13:29 Відповісти
У него желаемое за действительное)) человеку очень хочется чтобы у украинских солдат было больше погибших но к его разочарованию это не так
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25.08.2020 13:31 Відповісти
это ты по двум словам определил, какие у него желания?!
Да ты экстрасекс!
Так напиши, полное прекращение огня соблюдается?
Просто, одним словом можешь?
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25.08.2020 13:45 Відповісти
Обьясните , зачем Украине армия, к чему такие огромные траты на содержание абсолютно бесполезной структуры, при том, что в Конституции ее задачи четко определены, и на лицо грубейшее преступление? И как ЗЕвласти собираются возвращать оккупированные территории?
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25.08.2020 13:48 Відповісти
так, что на счет ответа, "голубь мира"?
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25.08.2020 14:03 Відповісти
Сдрыснул...
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25.08.2020 14:20 Відповісти
22 серпня теж не було бойових втрат? еге ж? не було??? перевір офіціоз !!!
а тут таке! до речі спочатку писали - від кулі снайпера...а тоді і цю інформацію прикрили.. бо аниженашилюди нічо не нарушають і не стіляють вже 28 добу в голові главнокабікомандующего... а тут, здрасте,
снайпер!?!... тепер - просто "трагічно загинув"...

Від початку доби ворог застосував АГС у районі Хутора Вільний, бойових втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1304
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25.08.2020 14:16 Відповісти
С начала суток враг применил АГС в районе Хутора Вильный, боевых потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3416
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25.08.2020 13:25 Відповісти
Продолжайте "перемирие" короче..
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25.08.2020 13:30 Відповісти
Тебя что-то раздражает?
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25.08.2020 13:31 Відповісти
Раздражает не то слово.
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25.08.2020 13:34 Відповісти
А почему если не секрет?
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25.08.2020 13:39 Відповісти
Скоріше, тому, що вона не житель Лугандону.
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25.08.2020 13:42 Відповісти
Ок. Террористы захватили самолет, автобус, поезд...пох, освободить заложников не удалось и с ними заключают перемирие, это реально? А какая разница между террористами захватившими самолет и террористами захватившими часть страны? Доступное сравнение?
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25.08.2020 13:43 Відповісти
А во время "перемирия" Оккупанты на Донбассе роют новые окопы, строят блиндажи и минируют местность противотанковыми минами, - разведка
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25.08.2020 13:57 Відповісти
А тебе брехня заспокоює?
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25.08.2020 13:37 Відповісти
Где брехня?
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25.08.2020 13:44 Відповісти
шодо втрат
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25.08.2020 13:47 Відповісти
Боевых потерь нет 30 дней.
Тебя это нервирует.
Вас нервирует всё, что есть хорошего в Украине.
Вам, как воздух, нужен негатив.
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25.08.2020 13:50 Відповісти
Десь днів зо три на якомусь тв каналі була дискусія Андрія Полтави, з представницею влади з СН. Так ця корабельна сосна пристрасно доводила Полтаві, що інформація про те, що поранений морський піхотинець Ярослав Журавель, помирав ЧОТИРИ дні на полі бою, у час коли Верховний насолоджувався на дачі шашликами, то НЕПРАВДА.
А вчора батько Ярослава, перед усім людом сказав, що у похоронці на його сина, були зазначені ТРИ ДАТИ СМЕРТІ.
І мамі Ярослава, запропонували ВИБРАТИ ОДНУ З НИХ.
Це що?
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25.08.2020 13:57 Відповісти
Террористы все еще на свободе и нет контроля границы с мордором,часть страны под оккупацией.Ты подменяешь понятия.Вроде того, мол радуйтесь, что у вас хоть солдаты не гибнут.
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25.08.2020 14:21 Відповісти
Я ничего не подменяю.
Я, в отличии от вас, действительно радуюсь, что солдаты не гибнут.
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25.08.2020 14:22 Відповісти
А я сожалею, что не гибнут террористы, которые по закону должны в тюрьме сидеть,а не Донбассом управлять, под пиратскими флагами.
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25.08.2020 14:29 Відповісти
так они и до градов дойдут, пока всю серую зону освоят.
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25.08.2020 13:30 Відповісти
Позавчера снайпер убил нашего,но зеленым соплям это конечно же не интересно,они ну очень заняты отсосом кацапского буя и шабашем (оять же кацапским) в Киеве.
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25.08.2020 13:30 Відповісти
Укажите первоисточник.
У меня информация, что снайпер убил троих.
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25.08.2020 13:33 Відповісти
это было не боевая потеря.. скорей всего суицид . вот первоисточник https://www.facebook.com/aphareus.ua
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25.08.2020 13:35 Відповісти
Я в курсе.
Но они же никому и ничему не верят.
У них своя "правда".
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25.08.2020 13:39 Відповісти
А після чого вам вірити?
Після зливу Кремлю спецоперації ГУР і СБУ?
Доречі на Россіі теж немає бойових втрат.
Бо вони з 2015 під грифом.
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25.08.2020 14:08 Відповісти
Да-да!
Ты "координатора" видел?
Я посмотрел, ничё так ...
Посмеялся.
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25.08.2020 14:14 Відповісти
укажите свой первоисточник.
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25.08.2020 13:52 Відповісти
Тот же, что и у Від початку доби ворог застосував АГС у районі Хутора Вільний, бойових втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2930 https://censor.net/user/47259а.
У него уточни.
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25.08.2020 13:54 Відповісти
и все же, укажите свой, я ж не его спросил, я вольфам верю больше...
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25.08.2020 13:58 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3215668/019214c4-6516-7028-909d-62b86347a1cc
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25.08.2020 14:03 Відповісти
так ты просто "пиз@ло обыкновенное, зеленое", чему я не удивлен.
Антон, твоя подружка, это твоя вторая ипостась?
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25.08.2020 14:06 Відповісти
Ну вот видишь?
Адресуй это своё послание Від початку доби ворог застосував АГС у районі Хутора Вільний, бойових втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8369 https://censor.net/user/47259у.
Это его первоисточник.
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25.08.2020 14:11 Відповісти
Зачем ты сознательно говоришь неправду? https://www.facebook.com/aphareus.ua
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25.08.2020 13:34 Відповісти
Работа у них такая - неправду говорить.
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25.08.2020 13:36 Відповісти
а вы друг с другом поговорить не можете, вы ж рядом сидите?
Зачем вы сюда приперлись со старой песней "все хорошо, прекрасная маркиза"?
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25.08.2020 13:51 Відповісти
Хватит ныть.
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25.08.2020 13:52 Відповісти
а по сути есть, что ответить, зелебот?
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25.08.2020 13:55 Відповісти
По сути - хватит ныть.
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25.08.2020 14:02 Відповісти
Мабуть вже недалекий час, коли почуємо: «Та сторона применила с Гуково «Градьі».
Потерь нет.
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25.08.2020 13:32 Відповісти
Тебя раздражает отсутствие потерь?
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25.08.2020 13:35 Відповісти
А Тебя "отсутствие" потерь??? А отсутствие независимых журналистов??? Лишней шевельни!
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25.08.2020 14:08 Відповісти
На Россіі з 2015 року «нєт потєрь».
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25.08.2020 14:09 Відповісти
COVID-14 у свинособак, до сих пор зверствует ! =)))
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25.08.2020 14:26 Відповісти
У нас никогда не было без потерь.Не будте наивным дурачком.Или думаете что кацапы святыми стали вдруг?
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25.08.2020 14:16 Відповісти
Первоисточник про снайпера дай!
Хватит врать.
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25.08.2020 14:20 Відповісти
Вы что!
Богоизбранный нарот, экспериментальный, вместо мозгов хромосому дал!!!
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25.08.2020 14:30 Відповісти
Ага...боевых потерь нет...зато теперь пошли самострелы от неосторожного обращения с оружием...подрывы на неустановленных предметах...а прочие сказки про белого осла...
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25.08.2020 13:36 Відповісти
Они всегда были. и много. больше чем боевые.. https://censor.net/news/3169149/neboevye_poteri_vseh_silovyh_struktur_na_donbasse_za_5_let_prevyshayut_boevye_3379_protiv_3031_matios сейчас слава Богу только не боевые.
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25.08.2020 13:38 Відповісти
Не нужно лепить горбатого клоуна к стенке...в статье речь идет о взагали...
А в последнее время небоевые потери очень сильно выросли на передке...
То там подорвался...то там застрелился...то там упал и убился...
В общем сказки о том чего раньше не было
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25.08.2020 13:41 Відповісти
Откуда информация о резком возрастании небоевых потерь?
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25.08.2020 13:45 Відповісти
работайтє самі, вам за ето платят.
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25.08.2020 14:11 Відповісти
Если погиб, то от неосторожного обращения со снайперской винтовкой. Или небоевая травма - придавило ящиком со снарядами. Или от ангины - промерз ночью. А боевых потерь, ранений нет.
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25.08.2020 13:49 Відповісти
міноборони отримало вказівку від головного дизертира не псувати "мирну" статистику, таким чином нам будуть розповідати про те як бійці на передовій випадково підриваються на мінах, вбивають себе при необережному поводженні із зброєю та вмирають при загадкових обставинах
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25.08.2020 13:53 Відповісти
бубочка!
перемирия уже нет!
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25.08.2020 14:06 Відповісти
А разве оно "перемирие" было???
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25.08.2020 14:13 Відповісти
500 лет кацапы нещадно уничтожают украинцев.А тут зеленое недоразумение сказало "у нас перемирие" и вдруг резко нет потерь.Серьезно?Зеленые,вы и вправду такие тупорылые чтобы в это поверить?Это сродни фразе - "сатане надоело делать зло и он пошел в церкву каятся".И вас баранов не удивляет,почему по прежнему авиаборты по всей Украине развозят тяжелораненых (и откуда они беруться) и почему волонтеры по прежнему собирают деньги как и раньше?Какие ж у нас наивные дебилы живут!!
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25.08.2020 14:13 Відповісти
бойвоих втрат немає
а які є ?
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25.08.2020 17:42 Відповісти
 
 