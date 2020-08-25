Від початку доби ворог застосував АГС у районі Хутора Вільний, бойових втрат серед українських воїнів немає, - Міноборони. ВIДЕО
Від поточної доби, станом на 12:00, зафіксована одна ворожа провокація на луганському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
"Близько 08:00 години ранку противник застосував автоматичний станковий гранатомет у районі Хутора Вільний. З огляду на провокативний характер обстрілу, вогонь у відповідь не відкривався. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню спільно з СММ ОБСЄ і піротехнічними підрозділами ДСНС України продовжує сприяти проведенню аварійно-відновлювальних робіт на водогонах з відновленням водопостачання на лінії розмежування на об'єктах цивільної інфраструктури Донбасу, які були пошкоджені і призвели до втрати питної води для потреб мирного населення.
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У него - факи.
Да ты экстрасекс!
Так напиши, полное прекращение огня соблюдается?
Просто, одним словом можешь?
а тут таке! до речі спочатку писали - від кулі снайпера...а тоді і цю інформацію прикрили.. бо аниженашилюди нічо не нарушають і не стіляють вже 28 добу в голові главнокабікомандующего... а тут, здрасте,
снайпер!?!... тепер - просто "трагічно загинув"...
Тебя это нервирует.
Вас нервирует всё, что есть хорошего в Украине.
Вам, как воздух, нужен негатив.
А вчора батько Ярослава, перед усім людом сказав, що у похоронці на його сина, були зазначені ТРИ ДАТИ СМЕРТІ.
І мамі Ярослава, запропонували ВИБРАТИ ОДНУ З НИХ.
Це що?
Я, в отличии от вас, действительно радуюсь, что солдаты не гибнут.
У меня информация, что снайпер убил троих.
Но они же никому и ничему не верят.
У них своя "правда".
Після зливу Кремлю спецоперації ГУР і СБУ?
Доречі на Россіі теж немає бойових втрат.
Бо вони з 2015 під грифом.
Ты "координатора" видел?
Я посмотрел, ничё так ...
Посмеялся.
У него уточни.
Антон, твоя подружка, это твоя вторая ипостась?
Адресуй это своё послание https://censor.net/user/47259у.
Это его первоисточник.
Зачем вы сюда приперлись со старой песней "все хорошо, прекрасная маркиза"?
Потерь нет.
Хватит врать.
Богоизбранный нарот, экспериментальный, вместо мозгов хромосому дал!!!
А в последнее время небоевые потери очень сильно выросли на передке...
То там подорвался...то там застрелился...то там упал и убился...
В общем сказки о том чего раньше не было
перемирия уже нет!
а які є ?