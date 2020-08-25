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Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченківський районний суд Києва почав підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Головуючим суддею призначено Оксану Голуб, також до колегії входять судді Марина Антонюк та Євген Сидоров.
На лаві підсудних перебувають Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко.
Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвоката разом з іншими підсудними.
Під будівлею суду відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь та Кузьменко. Активісти розгорнули банери на їхню підтримку, а також збирають підписи під зверненням до омбудсмена.
Фото і відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+11 Moto Gaz #420961
показати весь коментар25.08.2020 14:20
+7 Andy Tiger
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+6 Володимир Горбатько
показати весь коментар25.08.2020 14:33
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Он на морду чистый вор - джин,джара.." (с)
Але вони уже років 4 чи 5 у цим же "судом" за гратами утримуються.