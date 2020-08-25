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Новини Відео Убивство Шеремета
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Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський районний суд Києва почав підготовче засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Головуючим суддею призначено Оксану Голуб, також до колегії входять судді Марина Антонюк та Євген Сидоров.

На лаві підсудних перебувають Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко.

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Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвоката разом з іншими підсудними.

Під будівлею суду відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь та Кузьменко. Активісти розгорнули банери на їхню підтримку, а також збирають підписи під зверненням до омбудсмена.

Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 01
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 02
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 03
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 04
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 05
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 06
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 07
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 08
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 09
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 10
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 11
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 12
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 13
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 14
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 15
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 16
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 17
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 18
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 19
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 20
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 21
Суд почав підготовче засідання у справі Шеремета: під будівлею відбувається акція на підтримку Антоненка, Дугарь і Кузьменко 22

Фото і відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

суд (11674) юстиція (732) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+11
Зеленский подонок
Слугинарода отбросы
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25.08.2020 14:20
+7
ставлення до прапору двох президентів, хоча другий тількі номінально
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко - Цензор.НЕТ 7547
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко - Цензор.НЕТ 3988
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25.08.2020 14:26
+6
Земерзота таки вирішила посадити Антоненка. Пробна куля, так би мовити. Якщо піпл мовчки схаває, то візьмуться за інших.
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25.08.2020 14:33
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25.08.2020 14:20 Відповісти
"А налево - прокурор,дралаху-дралая,
Он на морду чистый вор - джин,джара.." (с)
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25.08.2020 14:24 Відповісти
Земерзота таки вирішила посадити Антоненка. Пробна куля, так би мовити. Якщо піпл мовчки схаває, то візьмуться за інших.
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25.08.2020 14:33 Відповісти
Слипка спопнется. Там пипец нарушений УК и УПК.
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25.08.2020 15:02 Відповісти
По "Торнадо" порушень не менше, якщо не більше.
Але вони уже років 4 чи 5 у цим же "судом" за гратами утримуються.
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25.08.2020 15:48 Відповісти
закрий рота
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25.08.2020 16:04 Відповісти
ставлення до прапору двох президентів, хоча другий тількі номінально
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко - Цензор.НЕТ 7547
Суд начал подготовительное заседание по делу Шеремета: под зданием проходит акция в поддержку Антоненко, Дугарь и Кузьменко - Цензор.НЕТ 3988
показати весь коментар
25.08.2020 14:26 Відповісти
У меня на серой разгрузке до сих пор нашит флажок (Украины, не на липе). С разгрузкой отвоевали трое (я уже писал), на липах менялись только группа крови. Под лямкой таскания позывные всех, кто носил.
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25.08.2020 15:33 Відповісти
Злочинці судять невинних героїів і патріотів.
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25.08.2020 17:00 Відповісти
"Судді відмовилися дозволити Антоненку сидіти біля адвоката разом з іншими підсудними", дальше можно ничего хорошего от этого "суда" не ждать.
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25.08.2020 17:58 Відповісти
 
 