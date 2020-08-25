Проєкт "Без цензури": Зшити країну. Як Зеленський дискотекою підміняє обов'язки Верховного Головнокомандувача. ВIДЕО

Про зайців у вишиванках, "шльопки", оголену дискотеку на тлі портретів загиблих на війні та інші способи Зе-команди осоромити незалежність України - сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Коли пристрасті вляглися, спробуємо на свіжу голову подивитися на те, що відбувалося 24 серпня на Софійській площі за участю президента.

Що ж не так зі зшиванням України за Зеленським? Чому офіційні урочистості до 29-ї річниці незалежності були не святом, а приниженням держави? Як Володимир Зеленський уникнув розмови про російську агресію, стягування військ до українського кордону і ймовірну державну зраду Андрія Єрмака?

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Нагадаємо, офіційна урочиста церемонія з нагоди 29-ї річниці Незалежності України на Софійській площі в Києві завершилася попурі з українських пісень різних років українською, російською та кримськотатарською мовами у виконанні відомих артистів.