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Проєкт "Без цензури": Зшити країну. Як Зеленський дискотекою підміняє обов'язки Верховного Головнокомандувача. ВIДЕО

Про зайців у вишиванках, "шльопки", оголену дискотеку на тлі портретів загиблих на війні та інші способи Зе-команди осоромити незалежність України - сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Коли пристрасті вляглися, спробуємо на свіжу голову подивитися на те, що відбувалося 24 серпня на Софійській площі за участю президента.

Що ж не так зі зшиванням України за Зеленським? Чому офіційні урочистості до 29-ї річниці незалежності були не святом, а приниженням держави? Як Володимир Зеленський уникнув розмови про російську агресію, стягування військ до українського кордону і ймовірну державну зраду Андрія Єрмака?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

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Нагадаємо, офіційна урочиста церемонія з нагоди 29-ї річниці Незалежності України на Софійській площі в Києві завершилася попурі з українських пісень різних років українською, російською та кримськотатарською мовами у виконанні відомих артистів.

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (23815) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+51
Тотальная безвксица, пошлятина и спекуляция на незамысловатой любви 73% к ширпотребу. И это не потому что он улавливает спрос. Нет. Просто он не может иначе. Вульгарный балаган 95 квартала во всем: в зайке на фоне портрета воина, голой жопе могилевской, до усрачки сладзенькой таточки либерман, в гопническом кретинизме потапа - нижайший вкус и безыскуссность во всех проявлениях. Оно и понятно. Местечкового еврея можно вынуть из кривоварога, кривойрог невозможно вынуть из провинциального еврея. Видел на Тытрубе, как этот подонок надувал щеки, выдавливал улыбку и тыкал одобрительные большие пальцы в небо. Это было поведением школьника, дегенерата, обитателя шизофренической палаты, но не моего президента. Подонок и ничтожество ему имя, этому бубочке зеленскаму, инфантильному сынку мамыриммы и альфонсу на содержании ленки... тюашо... возразите... она его оманские счета оплачивает...
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25.08.2020 16:14
+46
"голо-сователь" шмаркли готов как и он сам -принять в любое с любой стороні.
Проєкт "Без цензури": Зшити країну. Як Зеленський дискотекою підміняє обов'язки Верховного Головнокомандувача - Цензор.НЕТ 9182
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25.08.2020 15:57
+31
Проєкт "Без цензури": Зшити країну. Як Зеленський дискотекою підміняє обов'язки Верховного Головнокомандувача - Цензор.НЕТ 6424
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25.08.2020 15:52
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Солдати стояли струнко, коли піся коло церкви підморгнула прізідєнту, а фотографії героїв на Стелі смутку почервоніли від сорому... Проєкт "Без цензури": Зшити країну. Як Зеленський дискотекою підміняє обов'язки Верховного Головнокомандувача - Цензор.НЕТ 6869
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26.08.2020 10:55 Відповісти
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