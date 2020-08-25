УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5242 відвідувача онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
11 685 50

Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності. ВIДЕО

На майдан Незалежності в центрі Мінська, де 25 серпня ввечері опозиція запланувала відзначити неофіційний День Незалежності Білорусі, стягують військову техніку.

Про це повідомляють "Белсат" і TUT.by у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

ЗМІ публікують відео очевидців. На одному з них зафіксовано, як колона автомобілів направляється в бік площі - близько десяти військових вантажівок, два водомети, вісім автозаків і машини з колючим дротом.

Святкування неофіційного Дня Незалежності в Мінську та інших білоруських містах заплановано на 18:00. Формат святкування Дня незалежності ситуативний - це можуть бути як мітинги, так і марші, живі ланцюги або автопробіги.

Опозиційна екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська у відео повідомила, що на площі в столиці очікують появи депутатів, які ухвалили історичне рішення про вихід зі складу СРСР і державний суверенітет.

Також читайте: КС Білорусі назвав Координаційну раду опозиції "неконституційною"

Автор: 

Білорусь (7929) Мінськ (828)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 540
показати весь коментар
25.08.2020 17:24
+17
А с той стороны несут шарики цветные... и цветочки...
показати весь коментар
25.08.2020 17:17
+14
.
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!

Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.

Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).

То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.

Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.

Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.

Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).

Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.

А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».

Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.

В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите

меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.

Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.

Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.

Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
.э.
показати весь коментар
25.08.2020 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А с той стороны несут шарики цветные... и цветочки...
показати весь коментар
25.08.2020 17:17 Відповісти
Где ты, ска, видишь хоть один шарик или цветочек? Умерь свои влажные фантазии. Минск 25 08 :Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 1380
показати весь коментар
25.08.2020 22:42 Відповісти
Буде парад.
показати весь коментар
25.08.2020 17:19 Відповісти
Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 5436
показати весь коментар
25.08.2020 17:38 Відповісти
Агония.

Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 2795
показати весь коментар
25.08.2020 17:19 Відповісти
.
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!

Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.

Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).

То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.

Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.

Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.

Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).

Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.

А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».

Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.

В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите

меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.

Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.

Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.

Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
.э.
показати весь коментар
25.08.2020 17:20 Відповісти
Так Менгеле починав в СРСР, так що він швидше комуністичний кат.
показати весь коментар
25.08.2020 17:21 Відповісти
Газовую камеру изобрел полковник НКВД Берман , а приписывают проклятым немцам .

..
показати весь коментар
25.08.2020 19:10 Відповісти
Как скрещивали обезьяну с человеком.

https://www.m24.ru/articles/ehksperimenty/14102014/57707 https://www.gazeta.ru/science/2016/02/09_a_8064467.shtml

https://www.m24.ru/articles/ehksperimenty/14102014/57707
https://zen.yandex.ru/media/popsci/jutkie-eksperimenty-sovetskogo-uchenogo-po-skrescivaniiu-cheloveka-s-obezianoi-5ead2cf0765171260b16f055
показати весь коментар
25.08.2020 20:33 Відповісти
Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 7356
показати весь коментар
25.08.2020 17:22 Відповісти
Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 540
показати весь коментар
25.08.2020 17:24 Відповісти
А шо случилось?

Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 207
показати весь коментар
25.08.2020 17:24 Відповісти
Є точка зору про перехоплення керівництва протестами з кацапських рук. " Гиркин заявил, что протесты организовывала Россия, но Западу удалось эти протесты перехватить. Да уж, когда я увидела Тихановскую в компании Бернара-Анри Леви, то поняла, что Россия этим уже не управляет. Гиркин предлагает Лукашенко свою помощь. Но надо быть полным идиотом, чтобы добровольно запустить в страну банду Гиркина, чтобы они там устроили гражданскую войну. Гиркин говорит, что это их газовики оплачивали оппозицию в Беларуси. Ну теперь их будут оплачивать газовики американские."
показати весь коментар
25.08.2020 17:26 Відповісти
У меня такая точка зрения и про наши события. Ты лишний раз подтвердил её...
показати весь коментар
25.08.2020 17:28 Відповісти
Про наші, це про 2013-2014?
показати весь коментар
25.08.2020 17:29 Відповісти
Да. Уж очень неестественно из уст чивокуни и азирова накачивалась эта истерия по поводу евроинтеграции. А потом такой же неестественный поворот в сторону рашки, который не мог быть ничем, кроме провокации реакции возмущения. Ну и дальше по сценарию - бить студентов, когда они уже начали расходиться - еще одна провокация реакции возмущения. И т.д. и т.п.
показати весь коментар
25.08.2020 17:34 Відповісти
Потом отрезанное ухо Булатова, похищение и убийство Вербицкого, позже избиение Черновол...
показати весь коментар
25.08.2020 18:17 Відповісти
Военная операция по захвату Украины не могла быть спонтанной. Она только планируется несколько лет, под нее аккумулируются средства, создается материально-техническое обеспечение, мобилизуется личный состав, этот состав снабжается, обучается, тренируется. Всё это выдвигается в места сосредоточения (а это не дешевая логистика). Т.е. это огромная машина, которая пожирает деньги круче, чем паровоз. И представь, что это всё проделано, а формального повода напасть нет. Такие риски не допустимы, а значит, создать повод - это тоже задача нападающей стороны. Чуркина с бумажкой от чивокуни в ООН помнишь?
показати весь коментар
25.08.2020 18:22 Відповісти
Так я о том же. Российский омон переодетый в беркут рулил как хотел - подогревал Майдан, когда казалось всё стихает.
показати весь коментар
25.08.2020 18:33 Відповісти
Пролетариат всегда прав. Хотя если вспомнить профессора Пребраженского не всегда...
показати весь коментар
25.08.2020 17:23 Відповісти
Полетариат всегда пролетает...
показати весь коментар
25.08.2020 17:26 Відповісти
...как лист композитной древесины над столицей Франции.
показати весь коментар
25.08.2020 20:38 Відповісти
Искупают от души, а пока Язвяк нам вещает:"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться"
показати весь коментар
25.08.2020 17:25 Відповісти
Санкції на перших осіб не вводять, пора вже знати.
показати весь коментар
25.08.2020 17:28 Відповісти
Principe da,no ES nepriznajiot ego kak pervogo ili prezidenta,on jest nikto v dani moment.Mozet i vesti emu personalnije sankciji jesli vengry nebudet protiv
показати весь коментар
25.08.2020 17:34 Відповісти
Доки він буде сидіти в Мінську не введуть, коли буде в Ростові, тоді да.
показати весь коментар
25.08.2020 17:35 Відповісти
Nasi tak veli ego v spisok pod sankciji
показати весь коментар
25.08.2020 17:36 Відповісти
Нефіг було кульки збивати.
показати весь коментар
25.08.2020 17:38 Відповісти
Санкции ЕС абсолютно безболезненные и неэффективные . Запретят десятку чиновников ездить туристами . Лукшенко только будет рад .

..
показати весь коментар
25.08.2020 19:13 Відповісти
У Зеленського приховують трагедію через "перемир'я": На Донбасі від кулі снайпера загинув офіцер ООС, - побратими

Офіційної інформації від ЗСУ про загибель бійця немає.​

Під час перемир'я, оголошеного на Донбасі з 27 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил в Луганській області загинув лейтенант ЗСУ Володимир Рудик, повідомляють http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.
Рудик загинув в Луганській області орієнтовно 22 серпня від кулі снайпера. Про це в Facebook написав Сергій Сердюк. "На превеликий жаль у нас втрати. 22 серпня (орієнтовно) в Луганській області трагічно загинув (кульове поранення правого лобного відділу) старший лейтенант (підрозділ не уточнюється) Рудик Володимир Володимирович, 1989 року народження", - написав на своїй сторінці Сердюк.
Він додав, що український боєць був родом з села Злотники Теребовлянського району Тернопільської області. У військового залишилися батьки та сестра. На фронт Герой пішов добровольцем з найперших днів подій на сході України.
Володимир Рудик пройшов весь шлях від рядового до старшого лейтенанта у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Отримав шість державних нагород. Офіційної інформації від ЗСУ про загибель бійця немає. 22-24 серпня в Золотниковській сільраді оголосили траур по односельчанину.
показати весь коментар
25.08.2020 17:26 Відповісти
Теперь это всё типа "само":

https://censor.net/photo_news/3215652/v_rayione_provedeniya_oos_v_rezultate_neostorojnogo_obrascheniya_s_orujiem_pogib_ukrainskiyi_voin_vladimir
показати весь коментар
25.08.2020 17:32 Відповісти
А де це https://censor.net/user/474740 який питав мене де факти? Агов!
показати весь коментар
25.08.2020 17:50 Відповісти
Как старый таракан не хочет терять власть...
Гори в аду ****, и Зе забери..
Тимошенко уже на подходе в ад...
показати весь коментар
25.08.2020 17:30 Відповісти
Список Юлькиних злопихателів поповнився ще одним екземпляром.
показати весь коментар
25.08.2020 18:18 Відповісти
Ну а чё нет?
Им там будет хорошо.

Будут бабу Юлю жарить по всякому..
показати весь коментар
25.08.2020 23:26 Відповісти
Запасаємось поп-корном...
показати весь коментар
25.08.2020 17:35 Відповісти
Автозаки и водометы стягивают в центр Минска, где анонсирован митинг к неофициальному Дню независимости - Цензор.НЕТ 1964
показати весь коментар
25.08.2020 17:35 Відповісти
ЗАО"Беларусь"
показати весь коментар
25.08.2020 17:36 Відповісти
Фсе там будит хорошо,не считая пару-тройку сбитых ядернодрононосцев с северного,западаного...ну и южного соседа...
показати весь коментар
25.08.2020 17:48 Відповісти
Поки на табуретці сидить ЗЕбєня, нічого не допоможе.
показати весь коментар
25.08.2020 18:20 Відповісти
кому помогать? болотным рабам? зачем?
показати весь коментар
25.08.2020 18:57 Відповісти
Людей на Цензоре всё меньше становиться с каждым днём, их место занимают вевельсбургские рабы и любители вставить не в тему 5 копеек.
показати весь коментар
25.08.2020 22:48 Відповісти
В спам, ботяра рашистський
показати весь коментар
25.08.2020 18:44 Відповісти
Чем же ответят ливаруционэры?
Выложат из цветов лозунг "Уходи" на всю площадь, и станцуют? Интрига, однако!
Блин, как в индийском кино - не хочешь ничего делать - танцуй.
показати весь коментар
25.08.2020 18:08 Відповісти
Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2445
показати весь коментар
25.08.2020 18:15 Відповісти
Пусть зовут этих ливарюцианерав
Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 6137
показати весь коментар
25.08.2020 18:18 Відповісти
И "Грады" не забудьте.
показати весь коментар
25.08.2020 18:33 Відповісти
где видос как Турчинов кидает на БТР коктейли Молотова в 2014 ? ну походу картофаном кидать бессмыслено
показати весь коментар
25.08.2020 21:11 Відповісти
Лукашеску вам ещё покажет кузькину мать с такими революционерами
показати весь коментар
25.08.2020 22:58 Відповісти
 
 