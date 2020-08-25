Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності. ВIДЕО

На майдан Незалежності в центрі Мінська, де 25 серпня ввечері опозиція запланувала відзначити неофіційний День Незалежності Білорусі, стягують військову техніку.

Про це повідомляють "Белсат" і TUT.by у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

ЗМІ публікують відео очевидців. На одному з них зафіксовано, як колона автомобілів направляється в бік площі - близько десяти військових вантажівок, два водомети, вісім автозаків і машини з колючим дротом.

Святкування неофіційного Дня Незалежності в Мінську та інших білоруських містах заплановано на 18:00. Формат святкування Дня незалежності ситуативний - це можуть бути як мітинги, так і марші, живі ланцюги або автопробіги.

Опозиційна екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська у відео повідомила, що на площі в столиці очікують появи депутатів, які ухвалили історичне рішення про вихід зі складу СРСР і державний суверенітет.

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