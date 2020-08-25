Родичі українських в'язнів Кремля просять Німеччину вплинути на Росію, щоб обмін утримуваними особами відбувся. ВIДЕО

Батько одного із затриманих у Криму українців передав до Посольства Німеччини в Києві послання до глави Міністерства закордонних справ Німеччини. У листі родичі заґратованих Кремлем українців просять Німеччину вплинути на пришвидшення обміну бранців.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Валентина Вигівського затримали восени 2014 року. Він повіз гроші на операцію для знайомої. Натомість отримав 11 років колонії за обвинуваченням у шпигунстві.

Батько ув'язненого Петро Вигівський до Посольства Німеччини приніс колективний лист родичів політв'язнів Кремля. Вони просять голову МЗС Німеччини пришвидшити звільнення їхніх рідних, яких не обмінюють.

"Дуже часто і наш президент, і представники президента анонсують обміни, але кожного разу цей обмін не відбувається... У нас майже немає виходу. Ми проводили акції, зверталися, але до цього часу ніякої відповіді не отримали", - говорить Петро Вигівський.

Правозахисники повідомляють про 133 громадян України, зокрема 97 кримських татар. При цьому 112 з них незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, решта - обмежені в пересуванні за місцем свого проживання. Більшість з них потребує меддопомоги. А в одного із в'язнів - Мусліма Алієва - підтверджено COVID-19.

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Ще 235 українців незаконно позбавлено волі на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Вигівському з німецьким дипломатом зустрітися не вдалося, адже той саме спілкувався з українським колегою. Тема полонених - на порядку денному майбутньої зустрічі "нормандської четвірки".

"Зараз ми обговорили шлях підготовки до неї - у нас є зараз підстави вважати, що ця зустріч відбудеться в повноцінному чотиристоронньому форматі, і до нас приєднається міністр закордонних справ Російської Федерації. Нам вдалося досягнути прогресу на Мінському шляху і в "нормандському форматі", - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Вигівський все ж боїться, що обміну знов не відбудеться.

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