Тимошенко у критичному стані: вживаються заходи для вентиляції легень, - нардеп "Батьківщини" Івченко. ВIДЕО

У Тимошенко висока температура, вживаються заходи для вентиляції легень.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що вона підключена до апарату - це неправда. Люди в критичному стані, яких потрібно рятувати з того світу, підключаються до апарату ШВЛ. Юлія Тимошенко в критичному стані, у неї висока температура, вона вживає всі відповідні до протоколу заходи для вентиляції легень, але це не апарат ШВЛ, це відповідні інші апарати, які потрібно застосовувати відповідно до протоколу", - заявив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан Тимошенко залишається важким, розпочато інтенсивну терапію, - пресслужба