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ДТП на Дарницькій площі в Києві: 7 автомобілів "проскочили" на червоний, восьмий зіткнувся із Subaru. ВІДЕО камер спостереження

У Києві на Дарницькій площі водій автомобіля Chery, проігнорувавши заборонний сигнал світлофора, виїхав на перехрестя та допустив зіткнення з автомобілем Subaru.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на київську поліцію, в результаті ДТП ніхто не постраждав. Примітно, що камери спостереження зафіксували, що ще сім водіїв рухалися через перехрестя на червоне світло. Незважаючи на порушення ПДР, їм вдалося проскочити перехрестя без наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території військового коледжу в Києві нетверезий водій скоїв наїзд на трьох курсанток, їхній стан важкий. ФОТО

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19463) порушення (604)


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Топ коментарі
+36
Один олень отстал от стада...
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26.08.2020 10:48
+17
проезд на желтый тоже запрещен.
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26.08.2020 10:45
+16
не хватает зарплаты штрафы платить - не покупай машину или не нарушай, все ж просто
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26.08.2020 10:53
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победила национальная полиция
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26.08.2020 11:08 Відповісти
У кого-то отказали тормоза: или у авто, или у водителя...
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26.08.2020 12:08 Відповісти
ДТП на Дарницькій площі в Києві: 7 автомобілів "проскочили" на червоний, восьмий зіткнувся із Subaru - Цензор.НЕТ 4412
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26.08.2020 11:01 Відповісти
Ну и при чем здесь камеры автоматической фиксации превышения скорости? Как эти камеры снизили кол-во аварий по вине таких вот оленей? Причем, проезд на желтый (а уж тем более на красный) на таких перекрестках - это в десятки раз большая вероятность аварий, чем 80 км/час по 10-и полосной набережной. Это ярчайшее подтверждение того, что реальные причины аварий никого не интересуют. Только в очередной раз залезть в карман людям, прикрывшись лозунгом о "снижении аварийности".
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26.08.2020 11:07 Відповісти
а если бы медленно ехал на красный, даже пьяный, то в дтп бы не попал.
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26.08.2020 11:07 Відповісти
Не успэль, джигит помешаль...
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26.08.2020 11:18 Відповісти
Мне кажется там светофор слева плохо виден, особенно для авто, подъезжающих по крайней правой полосе. Нужно просто повесить светофоры над каждой полосой.
Так что нацполиция тут скорее среди виноватых...
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26.08.2020 11:37 Відповісти
Отлично там виден светофор с любой полосы. Он там достаточно высоко висит. И справа для летунов по полосе общественного транспорта тоже есть отдельный. Но нацполиция среди виноватых однозначно. Я вообще не понимаю, как на дорогу попадают эта туча идиотов, кроме как за деньги.
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26.08.2020 12:19 Відповісти
кстати, задолбали вешать так высоко светофор, что подьехав к стоп-линии - нифига тот светофор не видно
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26.08.2020 12:34 Відповісти
На Голосєєвському проспекті раз бачив таке місце (не знаю чи досі там є):
світлофор висить так високо і ще чимось прикритий по дорозі (мабуть попереднім знаком + гілкі дерев), що замічаєш його у темноті аж коли майже проскочиш
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26.08.2020 13:22 Відповісти
Да, это проблема в Киеве. В Одессе светофоры обычно дублируются через дорогу, поэтому, стоя на стоп-линии, прекрасно его видишь.
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26.08.2020 23:51 Відповісти
у меня, в пригороде, повесили дублирующие светофоры - так идийоты стали, проезжая перекрёсток, останавливаться у такого дублирующего светофора и ждать зелёного... особенно при поворотах в перпендикулярных направлениях...
через пару недель сняли, бо идийоты неизличимы
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27.08.2020 04:08 Відповісти
Копец...
У нас тут есть проблема, на некоторых перекрёстках стоят пешеходные светофоры, так вот, идиоты, выезжая с второстепенной, ждут зелёного сигнала ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ, даже когда по главной нет транспорта, приходится стоять за ними или объезжать...
Но чтобы без таблички СТОП вот так стояли...
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27.08.2020 11:15 Відповісти
Там і справа є світлофор із стрілочкою направо.
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26.08.2020 12:23 Відповісти
Водію повилазило.
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26.08.2020 12:37 Відповісти
Там развязка - дебильней некуда. Гвозди в голову надо забить тому, кто эту развязку придумывал. Постоянно там аварии.

(Что конечно не оправдывает проезд на красный.)
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26.08.2020 14:01 Відповісти
єто да, завжди уникаю дарницьку площу
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26.08.2020 14:08 Відповісти
Анонсировали многоуровневую, но к евро 2012 загудела пилорама🙂
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26.08.2020 14:12 Відповісти
Не дал боженька мозгов устроителям светофоров... ну не дал.
Я знаю массу сфетоворов, на которых выезжая на зелены, ты попадаешь на зеленый для пешеходов! И это не по зеленой стрелочке, а на свой зеленый!
Тачки едут, пешеходы идут,,, И все на зеленый.
Дебилы бл.(
А решения в таких критических случаях, когда пытаются проскочить - в увеличении задержек на соседний зеленый, ну так( Ну тври же ломятся... А дпс спит(
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26.08.2020 18:57 Відповісти
А на який летів отой червоний жужик не видно.
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26.08.2020 15:26 Відповісти
алень и не жалко ему свою машину...
те семеро - это трындец, где же камеры??? где штраф по 300 баксов с носа, чтоб второй раз проезжать не возникало желания, где полициЯнты??? где наши деньги в работе, а не в карманах зЕновников???
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26.08.2020 16:20 Відповісти
Куй нам, а гроші владі
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26.08.2020 18:59 Відповісти
Ну из личного опыта, по киеву когда ездишь - если остановишься на желтый - тебе сзади ещё и сигналить недовольные будут, мол, чо тупишь, надо было проскочить.
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26.08.2020 23:36 Відповісти
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