ДТП на Дарницькій площі в Києві: 7 автомобілів "проскочили" на червоний, восьмий зіткнувся із Subaru. ВІДЕО камер спостереження
У Києві на Дарницькій площі водій автомобіля Chery, проігнорувавши заборонний сигнал світлофора, виїхав на перехрестя та допустив зіткнення з автомобілем Subaru.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на київську поліцію, в результаті ДТП ніхто не постраждав. Примітно, що камери спостереження зафіксували, що ще сім водіїв рухалися через перехрестя на червоне світло. Незважаючи на порушення ПДР, їм вдалося проскочити перехрестя без наслідків.
Топ коментарі
+36 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар26.08.2020 10:48
+17 Eugeniusz 1
показати весь коментар26.08.2020 10:45
+16 Roman Maksymyuk #424494
показати весь коментар26.08.2020 10:53
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Так что нацполиция тут скорее среди виноватых...
світлофор висить так високо і ще чимось прикритий по дорозі (мабуть попереднім знаком + гілкі дерев), що замічаєш його у темноті аж коли майже проскочиш
через пару недель сняли, бо идийоты неизличимы
У нас тут есть проблема, на некоторых перекрёстках стоят пешеходные светофоры, так вот, идиоты, выезжая с второстепенной, ждут зелёного сигнала ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ, даже когда по главной нет транспорта, приходится стоять за ними или объезжать...
Но чтобы без таблички СТОП вот так стояли...
(Что конечно не оправдывает проезд на красный.)
Я знаю массу сфетоворов, на которых выезжая на зелены, ты попадаешь на зеленый для пешеходов! И это не по зеленой стрелочке, а на свой зеленый!
Тачки едут, пешеходы идут,,, И все на зеленый.
Дебилы бл.(
А решения в таких критических случаях, когда пытаются проскочить - в увеличении задержек на соседний зеленый, ну так( Ну тври же ломятся... А дпс спит(
те семеро - это трындец, где же камеры??? где штраф по 300 баксов с носа, чтоб второй раз проезжать не возникало желания, где полициЯнты??? где наши деньги в работе, а не в карманах зЕновников???