ДТП на Дарницькій площі в Києві: 7 автомобілів "проскочили" на червоний, восьмий зіткнувся із Subaru. ВІДЕО камер спостереження

У Києві на Дарницькій площі водій автомобіля Chery, проігнорувавши заборонний сигнал світлофора, виїхав на перехрестя та допустив зіткнення з автомобілем Subaru.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на київську поліцію, в результаті ДТП ніхто не постраждав. Примітно, що камери спостереження зафіксували, що ще сім водіїв рухалися через перехрестя на червоне світло. Незважаючи на порушення ПДР, їм вдалося проскочити перехрестя без наслідків.

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