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Будівництво нового аеропорту в Дніпрі розпочнеться до кінця вересня, - Зеленський. ВIДЕО

Будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту м. Дніпро розпочнеться до кінця вересня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в ході робочої поїздки до Дніпропетровської області.

"Після 15 вересня під головуванням міністра інфраструктури Владислава Криклія відповідні органи проведуть більшість важливих тендерних процедур і, я впевнений, що до кінця вересня ми побачимо вже роботи, які будуть на місці. Як ми і обіцяли, цього року почнемо будувати. Ми максимально прискорюватимемо цей процес", - сказав він.

При цьому глава Дніпропетровської обладміністрації Олександр Бондаренко також додав, що із 15 вересня стартує будівництво терміналу аеропорту, яке здійснюватиме приватний інвестор компанія DCH.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що фінансування будівництва аеропорту в Дніпрі розширено зі 100 млн грн до 300 млн грн за рахунок коштів 2019 року.

Читайте: Зеленський прибув з робочим візитом на Дніпропетровщину

Як повідомлялося, за держкошти в новому аеропорту Дніпра планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал у єдиному комплексі будуватиме українська промислово-фінансова група DCH. Планується його висока пропускна здатність - до 1 тис. осіб/год.

Загальна вартість проєкту - 4,8 млрд грн.

Автор: 

аеропорт (1850) Дніпро (3273) Зеленський Володимир (23815)


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Топ коментарі
+13
Смотрю,оптимисты поверили в очередное фуфло от клована.)
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26.08.2020 12:26
+7
Філатов таки переміг!!!Довго ЗЕбіли шукали та рили під нього...
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26.08.2020 12:25
+6
Піарщик в своїй стихії.
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26.08.2020 12:27
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Філатов таки переміг!!!Довго ЗЕбіли шукали та рили під нього...
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26.08.2020 12:25 Відповісти
- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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26.08.2020 13:42 Відповісти
Что за чушь! Было обещано что при условии открытия моста, будут выделены деньги на ВПП, а терминал строить будут местные. Обе стороны сдержали обещания, и никто никого не победил - победило строительство обоих объектов, но это не кто, а что.
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26.08.2020 14:11 Відповісти
Зайди до Филатова на ФБ та почитай і послухай що він по цьому поводу говорить и не чухай!
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26.08.2020 23:58 Відповісти
Ты утверждаешь - ты и чухай, находи конкретную ссылку, где показана победа Филатова, а я не собираюсь гулять по его ФБ и искать для тебя подтверждения.
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30.08.2020 19:34 Відповісти
Тупайленко, я стверджую тому, що і читала і дивилась!!!
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31.08.2020 13:31 Відповісти
Тупое невоспитанное быдло, на заборе тоже много, что написано. Можешь переписать всё с заборов в свои методички с грифом "истина в последней инстанции".

Я видел на видео, как они заключали пари, видел открытый в срок мост. Теперь Зе должен сдержать обещание и начать строительство ВПП, а Филатов - терминала. Вот и вся победа.
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31.08.2020 22:24 Відповісти
Не захотел таки с Филатовым ссориться, молодец.
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26.08.2020 12:25 Відповісти
Хотелось бы услышать по этому вопросу мнение Ярославского, а не обещания Зеленского
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26.08.2020 12:26 Відповісти
Смотрю,оптимисты поверили в очередное фуфло от клована.)
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26.08.2020 12:26 Відповісти
Смотрю зехейтеры превратились во вывсеврете и ихтамнету. Если до конца сентября работы начнутся, то вы готовы публично извиниться перед Зеленским?
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26.08.2020 14:13 Відповісти
А если не начнется,ты на бутылку сядешь?
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26.08.2020 14:36 Відповісти
Я ничего не утверждал, а садиться дожен тот, кто утверждает, после того, как проиграет. Сядешь?!
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30.08.2020 20:03 Відповісти
Сливаешься,набутылочник? Не утверждал он..бугага.)
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30.08.2020 21:40 Відповісти
У тебя дислексия?! Прочитай ещё раз, что я написал. Да, в отличие от самоуверенных дебилов, я не утверждаю, когда речь касается будущего. Так что речь о тебе, возможном в будущем наезднике бутылки.
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30.08.2020 23:04 Відповісти
Я лишь прочитал,что ты стрелочник и фуфло. Не более.
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31.08.2020 14:24 Відповісти
Это ты просто в зеркало посмотрел и увидел там описанную тобой выше персону , а с темы, как всегда, ты слился, ибо яиц ответить за свои слова у тебя нет и не будет.
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31.08.2020 22:17 Відповісти
Подшконарник-угомонись. Твои сеансы самовнушения жалки,как и твоя житуха.
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31.08.2020 22:44 Відповісти
Слившееся безъяйцевое чмо, вперёд по трубам! Аривидерче! GFY!
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01.09.2020 05:55 Відповісти
Самоудовлетворился,петушок?) Вперед на пункт приема стеклотары)
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01.09.2020 07:41 Відповісти
Я же не ты.
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01.09.2020 13:59 Відповісти
Піарщик в своїй стихії.
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26.08.2020 12:27 Відповісти
В чём пиар?
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26.08.2020 14:14 Відповісти
хорошо распоряжаться бюджетными деньгами, особенно перед выборами
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26.08.2020 12:30 Відповісти
О строительстве ВПП было сказано в прошлом году.

За счёт каких денег государство строит?
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26.08.2020 14:16 Відповісти
Очередной фуфломицин в уши зебилов
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26.08.2020 12:32 Відповісти
Очередные понты от вывсеврете зехейтеров.
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26.08.2020 14:18 Відповісти
Перевожу с Бубочкиного бе-ме-зе ... " До конца года мы максимально украдём на этом проэкте , надо спешить , подгорает " ..
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26.08.2020 12:32 Відповісти
Та вроді ж Ярославський буде будувати. Там сильно не *******...
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26.08.2020 13:32 Відповісти
Это не перевод, а спекулятивная интертрепация слов Зе.
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26.08.2020 14:19 Відповісти
а проект и согласование? ничего ж не готово (по новому аэропорту)
а вот за госкошт отремонтировать старые полосы для каломойши - денег хватит, да ???
это можно уже начинать...что ждать 2 недели???
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26.08.2020 12:33 Відповісти
знову побрехенькі від пісюаніста-уклоніста
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26.08.2020 12:40 Відповісти
Если до конца сентября начнётся строительство ВПП, то чем ответите за эти обвинения во лжи?
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26.08.2020 14:21 Відповісти
пілять, а що воно взагалі виконало? Я з упоротими "сєкти святага члєнограя" не спілкуюся..
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26.08.2020 14:53 Відповісти
Для упоротых из секты "долой формальную логику": даже если он врал до этого, это не значит, что соврал сейчас.
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30.08.2020 19:31 Відповісти
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-30-008237-c

Інформація про відміну Дата відміни 15 серпня 2020 12:00
Причина відміни - Подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій
ты проиграл, не начнется и до конца ноября
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27.08.2020 09:14 Відповісти
Я не проиграл, потому что ничего не утверждал.

Несмотря ни на что, если до конца сентября не начнётся строительство ВПП, тогда можно будет сказать, что Зе не сдержал словo по поводу сентября, а затем посмотрим сдержит ли он слово по поводу "до конца года". Повторяю: я ничего не проиграю в любом случае, ибо ничего не утверждаю.
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30.08.2020 19:29 Відповісти
Ещё скажи что это твоя заслуга и твоей команды...
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26.08.2020 12:44 Відповісти
Неужели попаредника?!

Кто обещал в прошлом году Филатову начало строительства ВПП "в обмен" на открытие моста?
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26.08.2020 14:23 Відповісти
Филатов предельно ясно выразился о предвыборной кампании этого цирка.
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26.08.2020 14:33 Відповісти
Сейчас речь не о предвыборной компании, а о ВПП "в обмен" на открытие моста.
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30.08.2020 20:06 Відповісти
це виступав директор автодору і будівництва аєродромів?
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26.08.2020 12:52 Відповісти


Президент Владимир Зеленский похвалил областную власть Днепропетровщины за «неплохой результат» в ремонтах трасс в регионе. Речь идет о трассах Днепр- Кривой Рог и Днепр - Никополь.
Все бы ничего, только почти во всех локациях, куда приезжал глава государства, его встречали митинги с жалобами на коррупцию главы областного совета Святослава Олейника, в частности кражах на ремонтах тех самых дорог, которые он назвал «неплохим результатам». Речь идет об участках дороги, которые ремонтировала подконтрольная Олейнику «УПС». В «СтопКоррупції» заявляли о том, что на этих участках видно битумные пятна, колейность и трещины, которые после первой же зимы превратятся в выбоины.
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26.08.2020 12:53 Відповісти
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Зеленський втік від мітингуючих, які вимагали зустрічі з ним у центрі Дніпра

У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .
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26.08.2020 13:04 Відповісти
Не треба кричать - "гражданских отсечь...". Простіше просто " тихенько втекти городами...".
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26.08.2020 13:43 Відповісти
Таких мини-митингов много, как и провокаторов на них, но это не значит, что президенты должны посещать каждый такой митинг и отвечать на вопросы всех желающих, особенно желающих конфронтаций, как те, которые на этом видео. Посмотрите на подобное в тех же странах Запада, и покажите мне, где президенты общаются в подобных ситуаций с кучкой негодующих.
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26.08.2020 14:36 Відповісти
Хо-хо! Это ж сколько денег будет спи... , пардон -- пропадёт! )))
Делаем ставки, господа: через сколько лет 4,8 млрд грн. помножатся на 2?
Даю на это 2,5 года.
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26.08.2020 13:28 Відповісти
Шо тепер ждать в Дніпрі? Ураган, наводнєніє, башня завалиться, чи ще шось їбоне? Тревожно мені шось....
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26.08.2020 13:30 Відповісти
Язык у вислюка заплетается,уже наверное ,закинул пару айкосов для храбрости.
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26.08.2020 14:41 Відповісти
Покажите мне какое из его обещаний выполнено . Очередной трёп .
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26.08.2020 15:34 Відповісти
********! И кто поверит этому пацанчику с района? Этот поц не знает, что бюджетом предусмотрено только 100 млн. грн на проектные работы. Это в Киеве оно **********, а в Днепре - говно.
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26.08.2020 17:51 Відповісти
 
 