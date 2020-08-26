Будівництво нового аеропорту в Дніпрі розпочнеться до кінця вересня, - Зеленський. ВIДЕО
Будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту м. Дніпро розпочнеться до кінця вересня 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в ході робочої поїздки до Дніпропетровської області.
"Після 15 вересня під головуванням міністра інфраструктури Владислава Криклія відповідні органи проведуть більшість важливих тендерних процедур і, я впевнений, що до кінця вересня ми побачимо вже роботи, які будуть на місці. Як ми і обіцяли, цього року почнемо будувати. Ми максимально прискорюватимемо цей процес", - сказав він.
При цьому глава Дніпропетровської обладміністрації Олександр Бондаренко також додав, що із 15 вересня стартує будівництво терміналу аеропорту, яке здійснюватиме приватний інвестор компанія DCH.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що фінансування будівництва аеропорту в Дніпрі розширено зі 100 млн грн до 300 млн грн за рахунок коштів 2019 року.
Як повідомлялося, за держкошти в новому аеропорту Дніпра планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал у єдиному комплексі будуватиме українська промислово-фінансова група DCH. Планується його висока пропускна здатність - до 1 тис. осіб/год.
Загальна вартість проєкту - 4,8 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я видел на видео, как они заключали пари, видел открытый в срок мост. Теперь Зе должен сдержать обещание и начать строительство ВПП, а Филатов - терминала. Вот и вся победа.
За счёт каких денег государство строит?
а вот за госкошт отремонтировать старые полосы для каломойши - денег хватит, да ???
это можно уже начинать...что ждать 2 недели???
Інформація про відміну Дата відміни 15 серпня 2020 12:00
Причина відміни - Подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій
ты проиграл, не начнется и до конца ноября
Несмотря ни на что, если до конца сентября не начнётся строительство ВПП, тогда можно будет сказать, что Зе не сдержал словo по поводу сентября, а затем посмотрим сдержит ли он слово по поводу "до конца года". Повторяю: я ничего не проиграю в любом случае, ибо ничего не утверждаю.
Кто обещал в прошлом году Филатову начало строительства ВПП "в обмен" на открытие моста?
Президент Владимир Зеленский похвалил областную власть Днепропетровщины за «неплохой результат» в ремонтах трасс в регионе. Речь идет о трассах Днепр- Кривой Рог и Днепр - Никополь.
Все бы ничего, только почти во всех локациях, куда приезжал глава государства, его встречали митинги с жалобами на коррупцию главы областного совета Святослава Олейника, в частности кражах на ремонтах тех самых дорог, которые он назвал «неплохим результатам». Речь идет об участках дороги, которые ремонтировала подконтрольная Олейнику «УПС». В «СтопКоррупції» заявляли о том, что на этих участках видно битумные пятна, колейность и трещины, которые после первой же зимы превратятся в выбоины.
У центрі Дніпра на вулиці Троїцька площа відбувся мітинг, доки президент відвідував школу неподалік. Активісти зібралися щоб задати питання президенту Зеленському щодо його подальших дій стосовно війни на Сході України. Активістів до Зеленського не пропустили поліцейські та охоронці у цивільному.
Також активісти перекрили дорогу, в очікуванні кортежу, безперервно перетинаючи проїзну частину по пішохідному переходу. Через це кортеж Зеленського змінив маршрут рух. За словами активіста, на місце подій підтягнулися тітушки.https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/zelenskiy-vtik-vid-mitingu-u-tsentri-dnipra-202008261206852 Відео у Facebook оприлюднив активіст Олег Чистопольцев .
Делаем ставки, господа: через сколько лет 4,8 млрд грн. помножатся на 2?
Даю на это 2,5 года.