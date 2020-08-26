Будівництво нового аеропорту в Дніпрі розпочнеться до кінця вересня, - Зеленський. ВIДЕО

Будівництво злітно-посадкової смуги аеропорту м. Дніпро розпочнеться до кінця вересня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в ході робочої поїздки до Дніпропетровської області.

"Після 15 вересня під головуванням міністра інфраструктури Владислава Криклія відповідні органи проведуть більшість важливих тендерних процедур і, я впевнений, що до кінця вересня ми побачимо вже роботи, які будуть на місці. Як ми і обіцяли, цього року почнемо будувати. Ми максимально прискорюватимемо цей процес", - сказав він.

При цьому глава Дніпропетровської обладміністрації Олександр Бондаренко також додав, що із 15 вересня стартує будівництво терміналу аеропорту, яке здійснюватиме приватний інвестор компанія DCH.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що фінансування будівництва аеропорту в Дніпрі розширено зі 100 млн грн до 300 млн грн за рахунок коштів 2019 року.

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Як повідомлялося, за держкошти в новому аеропорту Дніпра планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал у єдиному комплексі будуватиме українська промислово-фінансова група DCH. Планується його висока пропускна здатність - до 1 тис. осіб/год.

Загальна вартість проєкту - 4,8 млрд грн.