Нобелівську лауреатку Алексієвич допитали в СК Білорусі: Винною себе не вважаю, підстав нас судити немає. ВIДЕО

Нобелівську лауреатку з літератури Світлану Алексієвич, що входить до Координаційної ради білоруської опозиції, сьогодні допитали в Слідчому комітеті Білорусі.

Про це повідомляє білоруське "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Алексієвич приїхала на допит разом із членами Координаційної ради Максимом Знаком, Павлом Латушком і Марією Колесниковою. Підтримати Алексієвич прийшли люди, вони зустріли її оплесками.

Сама Алексієвич заявила, що не почувається винною і підкреслила, що її мета - не перевороти влаштовувати, а допомогти подолати політичну кризу в Білорусі.

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