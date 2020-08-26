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ЄС надав українським прикордонникам обладнання для автоматизованого температурного скринінгу в межах протидії COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Євросоюз подарував прикордонникам автоматичну систему температурного контролю вартістю 1 млн грн. Її встановили в аеропорту "Бориспіль". Система вимірює температуру у тих, хто прибувають в Україну.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Система температурного скринінгу впродовж декількох днів уже працює на одному з напрямків в аеропорту "Бориспіль". Вона допомагає прикордонникам виявляти пасажирів із симптомами лихоманки, мінімально порушуючи звичну роботу аеропорту і зменшуючи ризик подальшого поширення інфекції, оскільки дає можливість миттєвого безконтактного вимірювання температури у пасажирів на відстані", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ми створюємо в аеропорту "Бориспіль" лабораторію, яка даватиме результат всім прибулим через дві години, - Ляшко

Раніше Євросоюз передав Держприкордонслужбі та Держмитслужбі засоби особистого захисту і безконтактні інфрачервоні термометри.

ЄС надав українським прикордонникам обладнання для автоматизованого температурного скринінгу в межах протидії COVID-19 01
ЄС надав українським прикордонникам обладнання для автоматизованого температурного скринінгу в межах протидії COVID-19 02
ЄС надав українським прикордонникам обладнання для автоматизованого температурного скринінгу в межах протидії COVID-19 03

Автор: 

Бориспіль (1144) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) карантин (18172) допомога (8343) Євросоюз (13401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Ворье конченое!!!
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26.08.2020 17:41
+7
Не знаю, но я в общем к тому, что очень сомнительно то, что сей прибамбас стоит 1 000 000 Евро.
Похожие устройства продаются и их цена до 20 000 долларов...
Вот к примеру:
https://elektron.kiev.ua/p1165420729-teplovizionnaya-videokamera-zkteco.html p1165420729-teplovizionnaya-videokamera-zkteco.html
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26.08.2020 17:49
+6
Как то многовато 1млн евро. Хоть и подарок, но ценник явно завышен
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26.08.2020 17:39
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Как то многовато 1млн евро. Хоть и подарок, но ценник явно завышен
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26.08.2020 17:39 Відповісти
Херасе немного!
Там обычный тепловизор спаренный с камерой + ноут с ПО. У меня функции (камера+тепловизор) выполняет тепловизор seek thermal за 50$ подключенный к телефону, который дает совмещенную картинку. Я конечно понимаю, что у того разрешающая способность поболе будет (но явно не в 20000 раз) и особо "навороченное" ПО, которое блимает лампочкой если превышен порог 38град
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27.08.2020 09:51 Відповісти
Блин забыл, что там еще штатив и крутой чемодан
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27.08.2020 09:52 Відповісти
После коронавирусной эпопеи, продадут за 10 000 Евро...
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26.08.2020 17:39 Відповісти
Кому она будет нужна?
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26.08.2020 17:45 Відповісти
Не знаю, но я в общем к тому, что очень сомнительно то, что сей прибамбас стоит 1 000 000 Евро.
Похожие устройства продаются и их цена до 20 000 долларов...
Вот к примеру:
https://elektron.kiev.ua/p1165420729-teplovizionnaya-videokamera-zkteco.html p1165420729-teplovizionnaya-videokamera-zkteco.html
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26.08.2020 17:49 Відповісти
Это только камера, а там еще штатив с чумаданом и навороченное ПО с эксклюзивной фунцией (if themp==38 signal()
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27.08.2020 09:56 Відповісти
Ворье конченое!!!
Набираем в гугл первое попавшееся!

Система мониторинга температуры тела TECSAR IPCT-PANDEMIC

337 200 грн. https://plastshop.com.ua/p1147568616-sistema-monitoringa-temperatury.html Подробнее: https://plastshop.com.ua/p1147568616-sistema-monitoringa-temperatury.html
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26.08.2020 17:41 Відповісти
от 10 тисяч евро більше схоже на правду... всього лише в 100 раз дешевше...))
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26.08.2020 20:36 Відповісти
Зря Вы, с маскарадом доходы покруче. Кило полипропилена из которого сделана маска стоит 35 гривен. Маска весит 3 грамма. Посчитайте сами. Про ПЦР тест та же история.
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26.08.2020 23:33 Відповісти
Тю,дешевка,че один,а не 5? Бабло шоли жалко на откат...
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26.08.2020 17:45 Відповісти
ні хххх яяяя собі ціна!
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26.08.2020 17:49 Відповісти
Ну так не Украина же заплатила, а ЕС
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26.08.2020 17:50 Відповісти
Тут что то не чисто. В ЕС такие устройства тоже не стоят 1млн евро.
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26.08.2020 17:53 Відповісти
Ты явно пытаешься найти зраду даже в этом случае)))Тяжело, согласен, но, если найдёшь, то пиши, послушаю в чём тут негаразд))
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26.08.2020 17:55 Відповісти
В европе так же пистят бабки как и у нас, только там способы более изощренные!
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26.08.2020 18:08 Відповісти
Допускаю. Но подарок это не значит, что Украина за это уплатила.
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26.08.2020 18:10 Відповісти
а я припускаю что эти бабки украли в Украине, а потом отмыли в ЕС.
Ведь надпись "проект фінансується європейським союзом" это вообще не о чем!
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26.08.2020 18:24 Відповісти
Возможно, но тут я пас.
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26.08.2020 18:32 Відповісти
я когда еще работал на старой работе в 2010году. Так у чела просили 500тыс баксов. "колеги", так ему продали однокомнатную квартиру в р-н святошино за эту сумму. Тогда она там стоила макс 50т.
При такой схеме никто ничего не докажет. Я продавец, по чем хочу по том продаю, а я покупатель покупаю по чем хочу, не ваше дело...
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26.08.2020 18:56 Відповісти
но есть нюансег:
У Борисполі встановили систему температурного контролю за 1 млн євро - Цензор.НЕТ 1643
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26.08.2020 19:25 Відповісти
ага... *уёги там заплатили...
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27.08.2020 08:15 Відповісти
Больше чем уверен, что за один миллион евро, таких "биноклей" можно было бы штук 40 - 50 накупить. Если, конечно, все по чесноку.
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26.08.2020 18:09 Відповісти
С чего Вы взяли, что в систему температурного контроля входит один (а не больше), как Вы пишете, "бинокль"?
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26.08.2020 19:34 Відповісти
Ау якобы патриоты? Это уже "Свинарчуки"? Или ещё нет?!
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26.08.2020 18:11 Відповісти
За що там мільон евро? Ви з глузду з'їхали?
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26.08.2020 18:52 Відповісти
а за ремонт парапета на музее 5млн грн за что?
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26.08.2020 18:57 Відповісти
Надо на всей границе установить систему автоматически выявляющую дамбасов, крысчан, ********* и других совков позорных по издаваемой ими казлячьей вони!
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26.08.2020 18:58 Відповісти
"Система измеряет температуру у прибывающих в Украину".

Какая заманчивая фраза! Как звучит! Особенно для бывших массажистов, водителей, фотографов, случайно оказавшихся у власти. А что на самом деле? А посмотреть в технические характеристики этой системы не пришло в голову? Разве можно измерить температуру человека на большом расстоянии с достаточной точностью? Нет.
Зачем пишут: ИК-термометр должен быть поднесён ко лбу человека! Просто умиляют кадры видео, где термометр подносят к руке. На руке человека всегда температура намного ниже!
Евросоюз подарил пограничникам автоматическую систему температурного контроля как вещь АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНУЮ. Попробовали в Евросоюзе, поняли бесполезность, и, чтобы не выбрасывать, подарили Украине. Это я вам, как метролог говорю.
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26.08.2020 19:13 Відповісти
маски і соціальна дистанція найдієвіші..
вимірювання температури -ДО ПИ...ДИ.
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26.08.2020 19:49 Відповісти
Утверждение частично верно.
А как меряют температуру звезд находящихся в миллиардах с.в.?! Понятно что там и точность +-миллион град. Но тем не менее!
С расстояние точность безусловно падает, но есть разные датчики работающие с разной длиной волны, разной чувствительности и разумеется стоимости! В термометрах используются самые дешевые (и дешевые они не только потому что разрешающая способность 1х1 а благодаря исп. материалам в датчике). Самые дорогие и точные используются в астрономии. Проблема точных термодатчиков в том, что их нужно охлаждать!!!
Но думаю в данном случае речь идет про датчики в среднем ценовом диапазоне и цена в 1 млн. явно завышена в несколько раз
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27.08.2020 10:08 Відповісти
кто-то себе неплохой домик у моря построил . ИК термометр стоит $100-150 плюс компьютер с простым софтом обрабатывающий измерения $1000 . Миллион евро ? Он из толпы в 1000 человек должен выхватывать с температурой , делать фото и находить по фото гражданина в базе автоматом и даже при этом 1 миллион евро много .
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26.08.2020 20:18 Відповісти
Твари, воруют открыто.
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26.08.2020 21:04 Відповісти
Ще раз підтверджує те, що кармановірус - пролог до обов'язкової чіпізації.
Нас промордують всякими заборонами і обмеженнями пару років, а потім - опа! Хто хоче жити без обмежень - чіп під шкіру. Без чіпа - заборона на все. Зі здивуванням опинимося прямо у біблійному пророцтві. І тут вже наш вибір: вмерти гордо для вічного життя чи прийняти чіп і здохнути з ним назавжди, як собака.
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26.08.2020 22:23 Відповісти
ПРОДЕШЕВИЛИ они лямов 10 надо было списать ,,,,,,,,,,,, скоты за такое столько народа нае,,,ли !!!!!!!!!!
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26.08.2020 22:31 Відповісти
А представляете себе такой сюжет: Наши погранцы, гордо отказываются от такого подарка и говорят, что стоит он реально в 10 раз меньше, и в европейский коррупционных схемах они участвовать не хотят и вообще аппарат бесполезен. Ладно наши, а хоть что-то похожее в мире происходило когда-либо?
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27.08.2020 10:44 Відповісти
... Цей дощ надовго...
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27.08.2020 11:05 Відповісти
 
 