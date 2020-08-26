ЄС надав українським прикордонникам обладнання для автоматизованого температурного скринінгу в межах протидії COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Євросоюз подарував прикордонникам автоматичну систему температурного контролю вартістю 1 млн грн. Її встановили в аеропорту "Бориспіль". Система вимірює температуру у тих, хто прибувають в Україну.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Система температурного скринінгу впродовж декількох днів уже працює на одному з напрямків в аеропорту "Бориспіль". Вона допомагає прикордонникам виявляти пасажирів із симптомами лихоманки, мінімально порушуючи звичну роботу аеропорту і зменшуючи ризик подальшого поширення інфекції, оскільки дає можливість миттєвого безконтактного вимірювання температури у пасажирів на відстані", - сказано в повідомленні.
Раніше Євросоюз передав Держприкордонслужбі та Держмитслужбі засоби особистого захисту і безконтактні інфрачервоні термометри.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там обычный тепловизор спаренный с камерой + ноут с ПО. У меня функции (камера+тепловизор) выполняет тепловизор seek thermal за 50$ подключенный к телефону, который дает совмещенную картинку. Я конечно понимаю, что у того разрешающая способность поболе будет (но явно не в 20000 раз) и особо "навороченное" ПО, которое блимает лампочкой если превышен порог 38град
Похожие устройства продаются и их цена до 20 000 долларов...
Вот к примеру:
https://elektron.kiev.ua/p1165420729-teplovizionnaya-videokamera-zkteco.html p1165420729-teplovizionnaya-videokamera-zkteco.html
Набираем в гугл первое попавшееся!
Система мониторинга температуры тела TECSAR IPCT-PANDEMIC
337 200 грн. https://plastshop.com.ua/p1147568616-sistema-monitoringa-temperatury.html Подробнее: https://plastshop.com.ua/p1147568616-sistema-monitoringa-temperatury.html
Ведь надпись "проект фінансується європейським союзом" это вообще не о чем!
При такой схеме никто ничего не докажет. Я продавец, по чем хочу по том продаю, а я покупатель покупаю по чем хочу, не ваше дело...
Какая заманчивая фраза! Как звучит! Особенно для бывших массажистов, водителей, фотографов, случайно оказавшихся у власти. А что на самом деле? А посмотреть в технические характеристики этой системы не пришло в голову? Разве можно измерить температуру человека на большом расстоянии с достаточной точностью? Нет.
Зачем пишут: ИК-термометр должен быть поднесён ко лбу человека! Просто умиляют кадры видео, где термометр подносят к руке. На руке человека всегда температура намного ниже!
Евросоюз подарил пограничникам автоматическую систему температурного контроля как вещь АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНУЮ. Попробовали в Евросоюзе, поняли бесполезность, и, чтобы не выбрасывать, подарили Украине. Это я вам, как метролог говорю.
вимірювання температури -ДО ПИ...ДИ.
А как меряют температуру звезд находящихся в миллиардах с.в.?! Понятно что там и точность +-миллион град. Но тем не менее!
С расстояние точность безусловно падает, но есть разные датчики работающие с разной длиной волны, разной чувствительности и разумеется стоимости! В термометрах используются самые дешевые (и дешевые они не только потому что разрешающая способность 1х1 а благодаря исп. материалам в датчике). Самые дорогие и точные используются в астрономии. Проблема точных термодатчиков в том, что их нужно охлаждать!!!
Но думаю в данном случае речь идет про датчики в среднем ценовом диапазоне и цена в 1 млн. явно завышена в несколько раз
Нас промордують всякими заборонами і обмеженнями пару років, а потім - опа! Хто хоче жити без обмежень - чіп під шкіру. Без чіпа - заборона на все. Зі здивуванням опинимося прямо у біблійному пророцтві. І тут вже наш вибір: вмерти гордо для вічного життя чи прийняти чіп і здохнути з ним назавжди, як собака.