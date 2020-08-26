ЄС надав українським прикордонникам обладнання для автоматизованого температурного скринінгу в межах протидії COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Євросоюз подарував прикордонникам автоматичну систему температурного контролю вартістю 1 млн грн. Її встановили в аеропорту "Бориспіль". Система вимірює температуру у тих, хто прибувають в Україну.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Система температурного скринінгу впродовж декількох днів уже працює на одному з напрямків в аеропорту "Бориспіль". Вона допомагає прикордонникам виявляти пасажирів із симптомами лихоманки, мінімально порушуючи звичну роботу аеропорту і зменшуючи ризик подальшого поширення інфекції, оскільки дає можливість миттєвого безконтактного вимірювання температури у пасажирів на відстані", - сказано в повідомленні.

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Раніше Євросоюз передав Держприкордонслужбі та Держмитслужбі засоби особистого захисту і безконтактні інфрачервоні термометри.





