Мільйонний хабар під час закупівлі масок для ЗСУ: ДБР розсекречує матеріали розслідування. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань розсекречує матеріали справи з викриття корупційної схеми на мільйон гривень, організованої під час закупівлі медичних масок для військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, під час розслідування силовики записали низку розмов співучасників. Так, записано розмову працівника Держінспекції енергонагляду і директора підприємства при передачі 400 тисяч гривень хабаря; керівника одного з управлінь командування Медсен ЗСУ і бізнесмена щодо зв'язків у Міноборони, а також домовленість працівника Держінспекції енергонагляду з директором фірми про можливість "відкатів" на інших закупівлях.

Нагадаємо, 20 серпня співробітники Служби безпеки України заявили про викриття корупційної схеми на 1 млн гривень, організованої під час закупівлі засобів індивідуального захисту для військових.

За даними попереднього розслідування, угоду організували начальник управління командування Медичних сил разом з офіцером медслужби однією з бригад ЗСУ, чиновником Державної інспекції з енергетичного нагляду та посередником.

Через кілька днів Печерський райсуд Києва взяв під варту чиновника командування Медичних сил ЗСУ із заставою в майже 13 мільйонів гривень. Командира роти медичної служби однієї з бригад ЗСУ заарештували з можливістю застави 3 177 000 гривен, а представника Держінспекції енергетичного нагляду - 230 тисяч гривень.