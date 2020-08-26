Мільйонний хабар під час закупівлі масок для ЗСУ: ДБР розсекречує матеріали розслідування. ВIДЕО
Державне бюро розслідувань розсекречує матеріали справи з викриття корупційної схеми на мільйон гривень, організованої під час закупівлі медичних масок для військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, під час розслідування силовики записали низку розмов співучасників. Так, записано розмову працівника Держінспекції енергонагляду і директора підприємства при передачі 400 тисяч гривень хабаря; керівника одного з управлінь командування Медсен ЗСУ і бізнесмена щодо зв'язків у Міноборони, а також домовленість працівника Держінспекції енергонагляду з директором фірми про можливість "відкатів" на інших закупівлях.
Нагадаємо, 20 серпня співробітники Служби безпеки України заявили про викриття корупційної схеми на 1 млн гривень, організованої під час закупівлі засобів індивідуального захисту для військових.
За даними попереднього розслідування, угоду організували начальник управління командування Медичних сил разом з офіцером медслужби однією з бригад ЗСУ, чиновником Державної інспекції з енергетичного нагляду та посередником.
Через кілька днів Печерський райсуд Києва взяв під варту чиновника командування Медичних сил ЗСУ із заставою в майже 13 мільйонів гривень. Командира роти медичної служби однієї з бригад ЗСУ заарештували з можливістю застави 3 177 000 гривен, а представника Держінспекції енергетичного нагляду - 230 тисяч гривень.
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Украина зеленского и других это страна олигархических налогов. Начиная от цены на хлеб, сигареты, жкх услуг до цен на кладбищах. Украина добывает газ нефть, руды и тд - все в карманах олигархов, даже почти все госчета это их личные карманы- оттуда достают столько чтобы остальные не сдохли от голода. Это что за ъерня такая 5-10 ублюдков, которые доят десятки миллионов как своих рабов? Вырезать их ***** и со всеми придумывателями схем типа . Цены больше чем в ес, уровень жизни как в африке. Штрафы, даже справки и те по 100$, госчета никем не проверяются - деньги с них идут хзк.Заводы все вырезаны на метал - города стоят как призраки только спать, без заводов,которые вырезают еще и застройщики от олигархов. Откат и коррупция везде. Пора вводить налог на стройки.А что уже эти спальные районы с вырезанными под спанье заводами уже ******* - ъидары вырезают заводы, чтобы бъять настроить спальных коробок без мест работы.
Украина в красной зоне !
Страна не готова а эпидемии
ЗАСТАВЛЯЮТ ГЛУШИТЬ ПАРАЦЕТАМОЛ ( копейка Дарнице) без рентгена
БАБИЧА ПОСАДИТЬ ЗА ЗАКУПКУ ХУДШЕЙ СТАЛИ ДЛЯ брт-4.
Следующий раз за закупку бронестали к бтрам должен лично курировать зеленский. Потому что всякие бабичи и прочие теневые коррупционеры любят купить дешевое гавно под видом хорошего чтобы получить с этого откат. И потом приемка не принимает то гавно что купил бабич. А производитель приходится делать из того материала что купил ***** бабич.
Сделать закупки 30%(украинская марки 71) на 70%(финская). Сколько сможет сдать бтров за это время лозовая кузнечный завод, остальное финскую сталь. ЛозоваяКЗ делает медленно 1.5 корпусов бтров в месяц. Остальное делать из финской стали на месте житомирРБЗ. КБ морозова должно получать роялти за каждый бтр, а не заниматься производством. Чтобы они были заинтересованны в более новых и лучших образцах, а не думать как получить откат и где украсть на производстве.
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...скинула маски ...
И дескредетирует зенелейсского...
«Укроборонпромом» насправді керує заступник керівника - Михайло Морозов, ставленик Єрмака, викапний динозавр, який з 84-92 рік працював в КГБ СРСР. Після розпаду СРСР цей Морозов пішов в «бізнес» повязаний зі справжнім ДЕМОНОМ 90-тих - Сєвою Могилевичем. Отож, їжте… Так це той самий Могилевич з під даху якого вийшла ціла плеяда всесвітньовідомих збройних баронів…
«Укроборонпром» завіз «БМП Пашинського»
На днях Мустафа Наєм попіарився, що «Укроборонпром» привіз з Польші 26 чеських БМП-1. При чому він промовчав, що це ті самі БМП-1…
А це, щоб ви розуміли, ті самі БМП-1… «Мотлох і брухт», -за визначенням одного шанованого видання. Пам'ятаєте, скандальну публікацію журналу «Новое время» в часи президентства Порошенка, про те, як «Укробонпром» підписав контракт на закупку за кордоном сотні чеських БМП-1, які суціль брух та непотріб, які коштували 20 тисяч доларів за штуку , але «Укроборонпром» платив 200 тисяч за штуку…
І після цього всього Мустафа Наєм продовжує справу Пашинського, завозить БМП Пашинського…
І вже з висоти свого нового крісла не говорить про них, як про «металобрухт» чи «корупцію», а як про успіх...
Детальніше про контракт «Укроборонпрому» на отримання чеських БМП-1 >>> https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2463430243954046