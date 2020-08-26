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Шахраї в "сірій зоні" виманюють гроші за встановлення програми "Дій вдома", - ДПСУ. ВIДЕО

Біля контрольних пунктів в'їзду виїзду в "сірій зоні" на Донбасі прикордонники фіксують випадки, коли під виглядом "волонтерів" шахраї нав'язують свої послуги з встановлення мобільного додатка "Дій вдома".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

За оперативною інформацією відомо, що незаконні збройні формування пропускають цих осіб у т.з. "сіру зону" під виглядом громадян, які слідують через лінію розмежування. При цьому карантинні обмеження, запроваджені окупантами, не розповсюджуються на цих аферистів та вони безперешкодно повертаються до тимчасово окупованої території. Діючи "під дахом" російських найманців ці люди, які називають себе "волонтерами", неподалік блокпосту окупантів вишукують довірливих осіб.

Державна прикордонна служба України застерігає громадян, які прямують з тимчасово окупованої території, від отримання сумнівних послуг у підозрілих осіб. Прикордонники в контрольному пункті завжди готові допомогти. Тому, у разі виникнення питань стосовно перетину лінії розмежування або щодо встановлення додатку "Дій вдома", необхідно звертатись до посадових осіб безпосередньо в КПВВ.

У повідомленні наголошується, що всі процедури контролю безкоштовні. Не слід давати гроші або інші матеріальні цінності за послуги установки мобільного додатка "Дій вдома" або інших послуг, які пропонують шахраї.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) шахрайство (1080) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+4
Почем «мошенники»? Предприниматели народа дамбаса... Там так принято. Несли добро кормильцам....
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26.08.2020 20:31
+2
Добрей души человеки а могли бы просто под дулом автомата всё забрать! Как принято в Лугандоне!
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26.08.2020 21:14
+2
Шахраї в "сірій зоні" виманюють гроші за встановку програми "Дій вдома", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9767
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26.08.2020 21:23
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Почем «мошенники»? Предприниматели народа дамбаса... Там так принято. Несли добро кормильцам....
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26.08.2020 20:31 Відповісти
Добрей души человеки а могли бы просто под дулом автомата всё забрать! Как принято в Лугандоне!
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26.08.2020 21:14 Відповісти
Знаешь, откуда?
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26.08.2020 21:20 Відповісти
Шахраї в "сірій зоні" виманюють гроші за встановку програми "Дій вдома", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9767
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26.08.2020 21:23 Відповісти
Обирают по необходимости? Пограничники - кака? У Вашем тексте не хватает знаков препинания, сложно уловить смысл Вашего опуса...
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26.08.2020 21:27 Відповісти
Пограничники на контрольном пункте всегда готовы помощь. В сообщении подчеркивается, что все процедуры контроля бесплатны https://censor.net/v3216033 https://censor.net/v3216033

Гоптовка (пару недель тому назад. НЕУСТАНОВКА программы "Дия" 500 рублей. (пол блока сигарет.)
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26.08.2020 21:16 Відповісти
Я бы с тебя бацильного больше бы содрал!
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26.08.2020 21:25 Відповісти
Это ОНА. Видать, возращалась из путешествия, так сказать туристка... А с неё фашисты-погранцы требовали 500 РУБЛЕЙ....Рейхсмарки и грн. брать не хотели... давай, кажуть карбованці чи цигарки. Такда мі гарантірофать фам гарячій чай і наше рудушноє атнашєніє.
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26.08.2020 21:46 Відповісти
Целый блок?.
Соседка с Севера к маме ехала. На границе попутчица не хотела ставить приложение. Договорилась с пограничниками за (позор) 500 рублей. Аналог по цене 5 пачек сигарет.
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26.08.2020 22:02 Відповісти
Да ладно, не переживайте, все ок. Простите мне мой сухой еврейский юмор.... не понял только, что значит фраза : «целый блок»? ))) Вы же писали про пол блока?
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26.08.2020 22:24 Відповісти
Если бы на страже Родины стоял https://censor.net/user/471653 https://censor.net/comments/locate/3216033/019214c3-****-7330-a7d4-a8afce7e845a бацильный больной так дёшево не проехал. Пришлось бы расплачиваться 2-мя пол блоками.
Расплачивались деньгами. Пол блока обще понятный эквивалент "стоимости" 500 рублей.
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27.08.2020 16:33 Відповісти
Это, наверное, какой-то российский слэнг, для обычных граждан Украины это не совсем «понятный эквивалент», Я в рублях не силён, как и в ценах у них на сигареты, последний раз там был до начала войны, в самом начале 14-го, потом зарекся туда ездить и, слава Богу, не пришлось. Ну да ладно. Хорошего вечера. Не обижайте Владимира Понамаренко..)))
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27.08.2020 22:44 Відповісти
Как за лчение 10 пациентов от ковида!
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26.08.2020 21:26 Відповісти
???
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26.08.2020 22:04 Відповісти
 
 