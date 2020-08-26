Шахраї в "сірій зоні" виманюють гроші за встановлення програми "Дій вдома", - ДПСУ. ВIДЕО

Біля контрольних пунктів в'їзду виїзду в "сірій зоні" на Донбасі прикордонники фіксують випадки, коли під виглядом "волонтерів" шахраї нав'язують свої послуги з встановлення мобільного додатка "Дій вдома".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

За оперативною інформацією відомо, що незаконні збройні формування пропускають цих осіб у т.з. "сіру зону" під виглядом громадян, які слідують через лінію розмежування. При цьому карантинні обмеження, запроваджені окупантами, не розповсюджуються на цих аферистів та вони безперешкодно повертаються до тимчасово окупованої території. Діючи "під дахом" російських найманців ці люди, які називають себе "волонтерами", неподалік блокпосту окупантів вишукують довірливих осіб.

Державна прикордонна служба України застерігає громадян, які прямують з тимчасово окупованої території, від отримання сумнівних послуг у підозрілих осіб. Прикордонники в контрольному пункті завжди готові допомогти. Тому, у разі виникнення питань стосовно перетину лінії розмежування або щодо встановлення додатку "Дій вдома", необхідно звертатись до посадових осіб безпосередньо в КПВВ.

У повідомленні наголошується, що всі процедури контролю безкоштовні. Не слід давати гроші або інші матеріальні цінності за послуги установки мобільного додатка "Дій вдома" або інших послуг, які пропонують шахраї.