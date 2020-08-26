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ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вже традиційна вечірня акція на площі Незалежності в Мінську закінчилася затриманнями і блокуванням людей у Червоному костелі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Після сьомої години вечора на площі Незалежності почали збиратися люди.

До восьмої перед Червоним костелом було понад півтори тисячі осіб. Присутні висловлювалися про те, що відбувається, використовуючи вільний мікрофон. Інфогрупа МВС закликала розійтися. Натовп у відповідь скандує "Фу!" і "Ганьба!"

ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську 01
ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську 02
ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську 03

На підходах до площі було багато міліції.

ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську 04

Ближче до дев'ятої з'явився ОМОН, частина людей опинилася закритою в Червоному костелі людьми зовні. Під дверима - співробітники міліції. На площі почалися затримання.


ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську 05

Читачка повідомила виданню, що взяли в кільце кількох осіб. Жінок відпустили, чоловіків - вантажать в автозаки.

Рух на площі Незалежності перекрили, транспорт - навіть громадський - не пропускали.

Понад сорок хвилин люди були закриті в Червоному костелі, потім їх випустили.

ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську 06

ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську 07

Приблизно через годину ОМОН поїхав, для патрулювання залишилося кілька осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автозаки і водомети стягують у центр Мінська, де анонсовано мітинг до неофіційного Дня Незалежності. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7930) затримання (4339) Мінськ (828) ОМОН (66)


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Топ коментарі
+7
Славяне беларусы или нет, что-то долго терпят над собой эти издевательства.
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26.08.2020 22:52
+7
Сябри не сците ! Всех не пересадят, ленин, сралин, берия, хрущев, брежнев, андропов, КПСС и КГБ тоже думали что они вечние. Все зависит от людей, хотите бить свободними - будете. Насрать на москальские газ и нефть, мир глобален, сейчас 21 век, если у вас в огороде не уродила картошка ето не значит что настанет голод.
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську - Цензор.НЕТ 3425
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26.08.2020 23:42
+6
Омону срочно охапку цветов! И обнимашек!
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26.08.2020 22:59
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Славяне беларусы или нет, что-то долго терпят над собой эти издевательства.
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26.08.2020 22:52 Відповісти
Славяне должны терпеть. Slave он и есть Slave. Это в украинцах не славянская кровь: черкесы, казаки, другие народности прикавказья. А так и мы терпим много.
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26.08.2020 23:18 Відповісти
А украинцы что не терпели 500 лет крепостного права и 100 лет комунистический режим? Да и сейчас у нас до свободы далеко
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26.08.2020 23:22 Відповісти
Украинцы не терпели 500 лет крепостного права.

Максимум 100 лет.

Ты зря учебник по истории за гаражами скурил.
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26.08.2020 23:45 Відповісти
Поетому и терпят потому что славяне.
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26.08.2020 23:21 Відповісти
что такое славяне?
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26.08.2020 23:24 Відповісти
та ты совок, а не славянин.

Чехи не терпят.

Поляки не терпят.

Хорваты не терпят.
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26.08.2020 23:46 Відповісти
Совок ето ты порохосрань. Ты лучше скажи зачем твой Парашенко на Рашке закупил сотни автозаков вместо военной техники? Я столько автозаков и клеток для загона рабов не видел даже во времена Януковоща как при Парашенке. Вот ето млять провели революцию называется...
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27.08.2020 00:09 Відповісти
Я столько автозаков и клеток для загона рабов не видел даже во времена Януковоща как при Парашенке.

Ну так покажи в цифрах, сколько напаковали в автозаки при Порошенко и при Януковиче.

А то, шо ты видел или не видел - это вопрос твоего зрения.
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27.08.2020 00:15 Відповісти
славяне єто куда?
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26.08.2020 23:23 Відповісти
это не из мокшанских болот
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26.08.2020 23:47 Відповісти
По факту и вы терпите, то "баругу", то "клоуна". В сми, купленными разными олигархами, правда, идет ожесточенная борьба. это, конечно, не отменяет того факта, что мы проявляем терпение.
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27.08.2020 00:32 Відповісти
"барыгу и клоуна" как ты сказал, выбрали на выборах, и за них реально проголосовала вся страна. что значит терпите? Кого хотим - того выбираем. Пройдет срок - выберем другого.
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27.08.2020 00:46 Відповісти
Через пять лет у нас тоже снова будет шанс. Да и с чего ты взял, что выберут того, кого хочешь ты - вполне может будешь жить снова по чужим правилам.
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27.08.2020 00:57 Відповісти
Вы свой шанс просрали. Выбрали, а отстаивать свой выбор не можете.
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27.08.2020 01:11 Відповісти
Получили урок. Зато маски сорваны, все сделают выводы к следующему разу.
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27.08.2020 01:15 Відповісти
А что мешает сейчас усвоить урок и свергнуть Луку?
А так вы и в след.раз урок просрете.
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27.08.2020 01:16 Відповісти
Нет революционной ситуации во всех аспектах.
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27.08.2020 03:21 Відповісти
Да, это видно невооруженным взглядом.
Видать не так уж сильно Лука допек всех как это подают истеричные СМИ.
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27.08.2020 09:26 Відповісти
Большая часть населения настроена мирно и консервативно. Но в
обществе накопились запросы на перестройку существующей политической системы.
За годы стабильности выросло
новое поколение, сформировался средний класс, снизились запросы на
государственный патернализм, людям нужно больше свободы и самостоятельности,
больше возможностей проявить инициативу, самоорганизация вместо принудиловки
сверху. но разговора не получилось.
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27.08.2020 10:18 Відповісти
Я не я, какая разница? Люди большинством выбирают. И надо уважать выбор, если даже он не твой. А про шанс, то, как понятно по информации, никакого шанса в Беларуси не было ни сейчас, ни раньше. А через 5 лет и подавно не будет. К сожалению. Но большой шанс остается, что сейчас сметут Лукашенко.
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27.08.2020 01:14 Відповісти
Так большинством может быть и манипулятивное дурачье и простолюдимы, страждущие сильной руки - у нас тоже принимают проигрыш и ждут следующего шанса.
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27.08.2020 01:21 Відповісти
Ну ты то голубых кровей. Тобой манипулировать невозможно. Безсомненно.
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27.08.2020 10:23 Відповісти
У меня свои представления о социуме.
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27.08.2020 10:34 Відповісти
Боюсь, что через пать лет у вас будет президент утверждённый в Кремле и без вариантов
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27.08.2020 01:23 Відповісти
Омону срочно охапку цветов! И обнимашек!
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26.08.2020 22:59 Відповісти
На верхнем фото видно, что там исключительно молодежь до 25 лет. А может и до 23. Это такие, как у нас дали львиную часть голосов за клоуна олигарха. Здесь тоже наверно выходят "для прикола" и чтобы потусоваться из своими сверстниками. Видно что им очень весело. Наверно надеются найти себе пару или "для переспать". Скоро начнутся занятия в школах и вузах и все рассосется.
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26.08.2020 23:06 Відповісти
Ага. А ты наверное спала последний раз со Сталиным и теперь завидуешь сидишь обвязаная пуховыми платками
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26.08.2020 23:24 Відповісти
Чмошник, ты жопу рвал на британский флаг, чтобы президентом стал чувак, который на День Независимости Украины топчет за бюджетные деньги Флаг Украины.
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26.08.2020 23:49 Відповісти
Я рвал чтобы твой диктатор Парашенко не пришел на второй срок и небыло сейчас как на Беларашке. А все шло к етому. И завтра я тоже буду против Парашенка голосовать поверь. Я не забыл как вы порохотвари мне 5 лет говорили что я раб и не имею в Украине ни права ни свободы а только обязан платить налоги и побольше.
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27.08.2020 00:11 Відповісти
диктатор Порошенко провёл честные выборы.

А то, шо ты, чмошник, не хочешь платить налоги, с которых содержится армия, так то твоё личное гнидное дело.
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27.08.2020 00:19 Відповісти
Только не надо тут свистеть и давить на жалость что налоги шли на армию. Твой Парашенко за 5 лет не закупил для армии ниодного нового танка. Зато для мусоров закупил вооружения до зубов от броневиков до импортных вертолетов. Я уже молчу что твой Парашенко все наши налоги отдавал Ахметову который финанисрует боевиков и скупает телеканалы для зомбирования таких овец как ты.
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27.08.2020 01:06 Відповісти
ты - неизличимый дебил!
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27.08.2020 04:17 Відповісти
Да пора уже завязывать с новостями из Вейшнории, они уже фсё, спеклись.
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26.08.2020 23:07 Відповісти
Вот и МНЕ надоел этот карнавал покорности.
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26.08.2020 23:33 Відповісти
в субботу вышли сотни тысяч, и омон-гондон спрятался от протестующих за колючим забором..
только массовые забастовки и выход на улицу миллионов..
если не свергнуть взбесившегося лукашеску - то пол страны окажется в концлагерях, сейчас речь идет о свободе белорусов..
какой то свихнувшийся колхозник - террооризирует всю страны, белорусы - вам не стыдно? вас же миллионы..
остановите производство.. тогда лукашеску нечем будет платить своему гестапо..
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26.08.2020 23:14 Відповісти
В Сев.Корее производств почти нет. И ничего, "гестапо" живее всех живых. То же самое в Венесуэле.
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27.08.2020 01:13 Відповісти
Что значит нет? Ведь ракеты большой дальности и ядерную бомбу на пустом месте не создашь
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27.08.2020 01:25 Відповісти
это не те производства которые держат экономику и кормят людей. Несколько сотен тысяч в недавнем прошлом умерли от голода. И накласть, Ына никто свергать не торопится.
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27.08.2020 09:29 Відповісти
ой мало цветочков им подарили, мало. надо обнять в районе талии.
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26.08.2020 23:15 Відповісти
галамурние мечтатели
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26.08.2020 23:20 Відповісти
Просто этим омоновцам не достались цветочки,вот по этому они злые.
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26.08.2020 23:27 Відповісти
Сябри не сците ! Всех не пересадят, ленин, сралин, берия, хрущев, брежнев, андропов, КПСС и КГБ тоже думали что они вечние. Все зависит от людей, хотите бить свободними - будете. Насрать на москальские газ и нефть, мир глобален, сейчас 21 век, если у вас в огороде не уродила картошка ето не значит что настанет голод.
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську - Цензор.НЕТ 3425
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26.08.2020 23:42 Відповісти
В церкві людей закрили, молодці, а далі будуть підпалювати? Монголи так палили, нацисти палили, тепер ще й рідненький омончик приміряється.
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27.08.2020 00:13 Відповісти
Противно смотреть на эти "одуъотворенные" фоточки.
Лучше бы у этой девушки вместо флага на шеке была копоть от горящих шин. Это было бы что-то. А так - тьфу.
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27.08.2020 01:14 Відповісти
Лукашеску наверное ржёт с этих милых фоточек у себя в резиденции)
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27.08.2020 01:36 Відповісти
Михайловский собор -2 ....Но тогда у нас Беркут побил студентов ...
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27.08.2020 06:05 Відповісти
До храму полізла сатана в одіянії омона. Це для ни х закінчиться погано.
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27.08.2020 08:25 Відповісти
Верующие спасались от бесов в храме.
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27.08.2020 08:27 Відповісти
 
 