ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вже традиційна вечірня акція на площі Незалежності в Мінську закінчилася затриманнями і блокуванням людей у Червоному костелі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
Після сьомої години вечора на площі Незалежності почали збиратися люди.
До восьмої перед Червоним костелом було понад півтори тисячі осіб. Присутні висловлювалися про те, що відбувається, використовуючи вільний мікрофон. Інфогрупа МВС закликала розійтися. Натовп у відповідь скандує "Фу!" і "Ганьба!"
На підходах до площі було багато міліції.
Ближче до дев'ятої з'явився ОМОН, частина людей опинилася закритою в Червоному костелі людьми зовні. Під дверима - співробітники міліції. На площі почалися затримання.
Читачка повідомила виданню, що взяли в кільце кількох осіб. Жінок відпустили, чоловіків - вантажать в автозаки.
Рух на площі Незалежності перекрили, транспорт - навіть громадський - не пропускали.
Понад сорок хвилин люди були закриті в Червоному костелі, потім їх випустили.
Приблизно через годину ОМОН поїхав, для патрулювання залишилося кілька осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Максимум 100 лет.
Ты зря учебник по истории за гаражами скурил.
Чехи не терпят.
Поляки не терпят.
Хорваты не терпят.
Ну так покажи в цифрах, сколько напаковали в автозаки при Порошенко и при Януковиче.
А то, шо ты видел или не видел - это вопрос твоего зрения.
А так вы и в след.раз урок просрете.
Видать не так уж сильно Лука допек всех как это подают истеричные СМИ.
обществе накопились запросы на перестройку существующей политической системы.
За годы стабильности выросло
новое поколение, сформировался средний класс, снизились запросы на
государственный патернализм, людям нужно больше свободы и самостоятельности,
больше возможностей проявить инициативу, самоорганизация вместо принудиловки
сверху. но разговора не получилось.
А то, шо ты, чмошник, не хочешь платить налоги, с которых содержится армия, так то твоё личное гнидное дело.
только массовые забастовки и выход на улицу миллионов..
если не свергнуть взбесившегося лукашеску - то пол страны окажется в концлагерях, сейчас речь идет о свободе белорусов..
какой то свихнувшийся колхозник - террооризирует всю страны, белорусы - вам не стыдно? вас же миллионы..
остановите производство.. тогда лукашеску нечем будет платить своему гестапо..
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
Лучше бы у этой девушки вместо флага на шеке была копоть от горящих шин. Это было бы что-то. А так - тьфу.