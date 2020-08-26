ОМОН блокував людей у костелі і затримав кількох учасників акції на площі Незалежності в Мінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вже традиційна вечірня акція на площі Незалежності в Мінську закінчилася затриманнями і блокуванням людей у Червоному костелі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Після сьомої години вечора на площі Незалежності почали збиратися люди.

До восьмої перед Червоним костелом було понад півтори тисячі осіб. Присутні висловлювалися про те, що відбувається, використовуючи вільний мікрофон. Інфогрупа МВС закликала розійтися. Натовп у відповідь скандує "Фу!" і "Ганьба!"







На підходах до площі було багато міліції.

Ближче до дев'ятої з'явився ОМОН, частина людей опинилася закритою в Червоному костелі людьми зовні. Під дверима - співробітники міліції. На площі почалися затримання.





Читачка повідомила виданню, що взяли в кільце кількох осіб. Жінок відпустили, чоловіків - вантажать в автозаки.

Рух на площі Незалежності перекрили, транспорт - навіть громадський - не пропускали.

Понад сорок хвилин люди були закриті в Червоному костелі, потім їх випустили.

Приблизно через годину ОМОН поїхав, для патрулювання залишилося кілька осіб.

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