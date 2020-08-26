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Омонівець відібрав прапор у 72-річної активістки Ніни Багінської в Мінську. ВІДЕО+ФОТО
На акцію на площу Незалежності в столиці Білорусі Мінську прийшла 72-річна активістка Ніна Багінська. В руках жінка тримала біло-червоно-білий прапор.
Відео та фото того, як омонівець відібрав прапор і намагається вгамувати жінку, яка забирає своє майно, оприлюднили місцеві медійники, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, увечері 26 серпня на площі Незалежності в Мінську зібралися люди. Акція закінчилася розгоном ОМОНу.
Топ коментарі
+37 wake up-UA
показати весь коментар26.08.2020 23:03
+31 Vladimir Longer
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Нихрена у них не изменится при таком подходе...
Бабка и флаг, смертельные враги старого мудака.
...
...
то нам з Вами намарилось (погані фотки...ввели нас в оману...так зачіска...якби не дуже...)))
гарно чути - ах ты фашист! (саме жіночим голосом, на 0,31)
Ця жінка в Білорусі як дисидентка,ще при совку з пікетами стояла.В 2015р її за національний прапор до адміністративної відповідальності притягували.
Але таких,як вона,хто розуміє хто справжній ворог,мало.Для неї раша точно не братська,на відміну від переважної більшості білорусів,не говорячи про їх прокацаплену "опозицію".
режим пукина и лукашеску - держится только на их гестапо..
но, если выйдут миллионы, то гестапо разбежится..
белорусы - выходите все, на всех - лукашенковских фашистских автозаков не хватит..
А они шо, реально верят, что можно взмахом волшебной палочки из состояния дикого феодализма за несколько дней перейти в постиндустриальное общество ?
Они зебилы.
и как смешно возглас ах ты фашист, когда майдановцев называли фашистами...
двойной фашизм в голове сябра
Ось про Ніну Багинську.2019рік.
«Меня задержали вместе с Северинцем и держали под стражей до суда. Нас привезли в областной суд и посадили в так называемые «стаканы».
https://belsat.eu/ru/programs/ya-otkazalas-otvechat-na-voprosy-suda-tak-kak-ne-hochu-slyshat-russkij-yazyk-ot-chinovnikov/ Первой на судебное разбирательство привели меня. Я отказалась вставать, отказалась отвечать на вопросы, так как я не хочу слышать русский язык от чиновников, когда я к ним обращаюсь по-белорусски. Я сейчас принципиально обращаюсь по-белорусски, так как в стране происходит страшная русификация. Я с этим не согласна, поэтому я высказала сопротивление. Потому что не хочу судиться. Суды не подчиняются народу, суды подчиняются оккупационной власти. Пропутинской режим господствует в стране…»
Новый российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили на «Уралвагонзаводе» (УВЗ). И отметили, что появление тяжелых беспилотных боевых машин - вопрос ближайшего будущего. Напомним, что «Армата» - первый российский https://www.fontanka.ru/2019/03/07/023/ танк с туалетом.
и его ублюдку коле-шмоле - тоже ффсе)
лукашеску чужих детей не жалеет, неужели оно бредит, что его ублюдка кольку пощадят?
нет, конец лукашенкам - это только вопрос ближайшего времени..
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
зачем омону-гондону - нищий неплатежеспособный психопат лукашеску?
белорусы - если вы не будете сопротивляться, этот психопат колхозник - всех ваших детей по одному перестреляет или пересажает..
Специально наверно такую работу искал!
за "престиж", как они считают.
Как минимум он будет приговорен к десяти поцелуям и получит три букета цветов.
Но наши двоюродные братья-украинцы любят чёрный юморок))
А охрана ЗЕ сломала ребро барышне в Днепре.
P.s. Пора бы белорусам вспомнить свое партизанское прошлое...
Т.н. "партизаны" организовывались диверсантами присланными с большой Земли. Чтобы к ним шло местное население, они устраивали террористические акты против немецкой администрации, немцы в ответ жгли деревни, и жители, оставшиеся без крыши над головой, волей-неволей шли к "партизанам".
Чтоб оценивать реальность, надо кроме центра еще посмотреть дворы спальных районов...
Во-2х, выдирать из рук флаг страны, в которой они живут!
В голове не укладывается что такое происходит в соседней братской (до недавнего времени) стране. Не дай Бог к нам рашковские захватчики ворвутся, то же будет и у нас.
А ведь тебя родила женьщина- а ты вырос и чмошник! Бывает!