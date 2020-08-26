Омонівець відібрав прапор у 72-річної активістки Ніни Багінської в Мінську. ВІДЕО+ФОТО

На акцію на площу Незалежності в столиці Білорусі Мінську прийшла 72-річна активістка Ніна Багінська. В руках жінка тримала біло-червоно-білий прапор.

Відео та фото того, як омонівець відібрав прапор і намагається вгамувати жінку, яка забирає своє майно, оприлюднили місцеві медійники, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, увечері 26 серпня на площі Незалежності в Мінську зібралися люди. Акція закінчилася розгоном ОМОНу.