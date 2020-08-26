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Новини Відео Революція в Білорусі
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Омонівець відібрав прапор у 72-річної активістки Ніни Багінської в Мінську. ВІДЕО+ФОТО

На акцію на площу Незалежності в столиці Білорусі Мінську прийшла 72-річна активістка Ніна Багінська. В руках жінка тримала біло-червоно-білий прапор.

Відео та фото того, як омонівець відібрав прапор і намагається вгамувати жінку, яка забирає своє майно, оприлюднили місцеві медійники, інформує Цензор.НЕТ.

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Омонівець відібрав прапор у 72-річної активістки Ніни Багінської в Мінську 01
Омонівець відібрав прапор у 72-річної активістки Ніни Багінської в Мінську 02

Нагадаємо, увечері 26 серпня на площі Незалежності в Мінську зібралися люди. Акція закінчилася розгоном ОМОНу.

Автор: 

Білорусь (7930) Мінськ (828) ОМОН (66) активіст (312)


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Топ коментарі
+37
"Русскій мір" та його захисники - покидьки усюди однакові ...
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26.08.2020 23:03
+31
На последнем фото куча благодарных наблюдателей.
Нихрена у них не изменится при таком подходе...
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26.08.2020 23:03
+30
Кацапы.
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26.08.2020 23:00
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26.08.2020 23:00 Відповісти
петушары!
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26.08.2020 23:09 Відповісти
а вот дай этому мусору автомат, отправь его скота на туда, где в ответ прилетает насрет полный комбинезон! 100%
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26.08.2020 23:12 Відповісти
а выбери президента-клоуна и он без всякого автомата в главный праздник страны будет топтаться по государственному флагу за бюджетные деньги под припев врагов страны
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26.08.2020 23:25 Відповісти
ПНХ
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26.08.2020 23:48 Відповісти
Типа Вальцмана? Тоже из этих? Ой.
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27.08.2020 05:40 Відповісти
одним словом - мусора
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26.08.2020 23:03 Відповісти
"Русскій мір" та його захисники - покидьки усюди однакові ...
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26.08.2020 23:03 Відповісти
На последнем фото куча благодарных наблюдателей.
Нихрена у них не изменится при таком подходе...
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26.08.2020 23:03 Відповісти
Угу у нас бы уже мусорам вломили!
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26.08.2020 23:06 Відповісти
А презу, топтавшему флаг Украины в День Независимости Украины за бюджетные деньги не вломили
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26.08.2020 23:34 Відповісти
Франция в опасности !!! Я и кардинал спасём Францию !!!
Бабка и флаг, смертельные враги старого мудака.
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26.08.2020 23:04 Відповісти
Хіба це жінка?
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26.08.2020 23:04 Відповісти
Жінка то Йуля.
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26.08.2020 23:10 Відповісти
хіба ти людина?
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26.08.2020 23:16 Відповісти
Візьми окуляри якщо не добачаєш.
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26.08.2020 23:24 Відповісти
Омонівець відібрав прапор у 72-річної активістки Ніни Багінської в Мінську - Цензор.НЕТ 1990

...

Омонівець відібрав прапор у 72-річної активістки Ніни Багінської в Мінську - Цензор.НЕТ 6617

...
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26.08.2020 23:22 Відповісти
На них різна одежа. Червоний шарф на шиї і вона в шляпі, а чоловік з прапором стоїть без шляпи.
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26.08.2020 23:41 Відповісти
я сам розгублений...тай фото з різних акцій (тобто вона така патріотка, що знамено вже відбирали не раз і не два...і в каталажкє сиділа і голодувала...)..і ще...вона всюди в окулярах... я не знаю (хоч у першу мить такіж сумніви закрались)... та може все ж вона ? ну така невдала стрижка
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26.08.2020 23:49 Відповісти
У чоловіка заплечник світлий, а у неї чорний і більше схожий на жіночий. Щось тут наплутали.
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26.08.2020 23:56 Відповісти
Ви знааєте, я включив дуже гучно звук на відео - і там таки чути саме жіночий крик...
то нам з Вами намарилось (погані фотки...ввели нас в оману...так зачіска...якби не дуже...)))
гарно чути - ах ты фашист! (саме жіночим голосом, на 0,31)
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27.08.2020 00:05 Відповісти
Можливо це фото з різних акцій.А може й вліпили в новину якесь ліве фото(зараз вірити требе з пересторогою,маніпуляцій вистачає з обох сторін),тому й не зрозуміло,хто на ньому.
Ця жінка в Білорусі як дисидентка,ще при совку з пікетами стояла.В 2015р її за національний прапор до адміністративної відповідальності притягували.
Але таких,як вона,хто розуміє хто справжній ворог,мало.Для неї раша точно не братська,на відміну від переважної більшості білорусів,не говорячи про їх прокацаплену "опозицію".
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27.08.2020 00:00 Відповісти
обыкновенный фашизм..
режим пукина и лукашеску - держится только на их гестапо..
но, если выйдут миллионы, то гестапо разбежится..
белорусы - выходите все, на всех - лукашенковских фашистских автозаков не хватит..
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26.08.2020 23:08 Відповісти
Молодец женщина,но...Неужели они реально думают,что этими шествиями они чего-то добьются?Пора понять:или идти на жертвы(возможно большие),или идти по домам,чтоб тупо зря некоторым не сидеть по тюрьмам
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26.08.2020 23:11 Відповісти
или идти на годы борьбы, как это происходило во всех успешных странах.

А они шо, реально верят, что можно взмахом волшебной палочки из состояния дикого феодализма за несколько дней перейти в постиндустриальное общество ?

Они зебилы.
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27.08.2020 00:57 Відповісти
Белорусы-зебилы?Оригинально.Я уже молчу,что подобная тебе шваль оскорбляет собственный народ,так ты умудряешься еще и соседей?А про "палочки":не Петя ли наобещал кучу всего,типа "атозадвачаса" и "продамбизнес",а потом нихера не сделал?Вот,ты не пэбил?Мне срать на Зелю,но когда подобные идиоты сунут этого Зелю в каждую дырку,а ******* своего Вождя всячески оправдывают,задаешься вопросом:кто из вас дебильней и отвратительней:"зебилы" или "пебилы"?По-моему,вы все одинаково конченые
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27.08.2020 09:42 Відповісти
Паскуда, не тобі тут тявкати!
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27.08.2020 10:31 Відповісти
А шо там,Ксюша?Правда в глаза колет и кроме вони никаких аргументов нет?Вылитая кацапка)
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27.08.2020 10:58 Відповісти
беркутня на бабушек нападает
и как смешно возглас ах ты фашист, когда майдановцев называли фашистами...
двойной фашизм в голове сябра
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26.08.2020 23:12 Відповісти
вы хотите как на майдане... хотите не хотите а беркутня вас достанет
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26.08.2020 23:13 Відповісти
Одна ця жінка вартує більше,ніж вся потішна білоруська "опозиція" і "символ" Тихановська разом взяті.
Ось про Ніну Багинську.2019рік.
«Меня задержали вместе с Северинцем и держали под стражей до суда. Нас привезли в областной суд и посадили в так называемые «стаканы».

https://belsat.eu/ru/programs/ya-otkazalas-otvechat-na-voprosy-suda-tak-kak-ne-hochu-slyshat-russkij-yazyk-ot-chinovnikov/ Первой на судебное разбирательство привели меня. Я отказалась вставать, отказалась отвечать на вопросы, так как я не хочу слышать русский язык от чиновников, когда я к ним обращаюсь по-белорусски. Я сейчас принципиально обращаюсь по-белорусски, так как в стране происходит страшная русификация. Я с этим не согласна, поэтому я высказала сопротивление. Потому что не хочу судиться. Суды не подчиняются народу, суды подчиняются оккупационной власти. Пропутинской режим господствует в стране…»
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26.08.2020 23:15 Відповісти
100%!Тихановская-то вообще чучело.Типа :"Я готова стать лидером нации".А че ж ты не с нацией?Как в анекдоте по Шарика:"вы идите ,проверьте,что там такое,а я отсюда погавкаю"
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27.08.2020 09:45 Відповісти
общий вопрос - позитив вы вообще освещаете? Это не к данному посту. Прошу понять психологию манипулирования - процентное соотношение. Все в любом случае наладится и будет хорошо. А вот история останется - ваше отношение к текущему и видение перспектив))). С уважением!
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26.08.2020 23:18 Відповісти
у родителей тех детей, которых изнасиловал и убил Чикатило, в любом случае всё наладилось ?
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27.08.2020 01:00 Відповісти
Фонтанка. ру новости российских технологий

Новый российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме, сообщили на «Уралвагонзаводе» (УВЗ). И отметили, что появление тяжелых беспилотных боевых машин - вопрос ближайшего будущего. Напомним, что «Армата» - первый российский https://www.fontanka.ru/2019/03/07/023/ танк с туалетом.
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26.08.2020 23:19 Відповісти
Дешевше було б танкістам видавати памперси
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26.08.2020 23:36 Відповісти
у него флажок отобрали , и холоп расплакался.
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26.08.2020 23:20 Відповісти
Брюхо в тебе, а у Рибака розпороли живіт і живого ще втопили.
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26.08.2020 23:55 Відповісти
а к тому, шо "у него флажок отобрали , и холоп расплакался" у тебя претензий нет ?
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27.08.2020 00:17 Відповісти
По вопросу данного мессаджа - собаки. безумные, но ПОКА преданные. Смешно, ей богу!
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26.08.2020 23:21 Відповісти
Ябатька, встань с бутылки.
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26.08.2020 23:35 Відповісти
лукашеску - загнанный шизоид, и будет стрелять в народ, женщин и детей, потому, что знает, что его ждет трибунал,..
и его ублюдку коле-шмоле - тоже ффсе)
лукашеску чужих детей не жалеет, неужели оно бредит, что его ублюдка кольку пощадят?
нет, конец лукашенкам - это только вопрос ближайшего времени..
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26.08.2020 23:36 Відповісти
А білоруси де? Тікають в Європу? Навіть не порівнюйте з нашим Майданом.Це схоже на протести московитів.
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26.08.2020 23:27 Відповісти
Это же герой русского мира! Это же борец с фашизмом! Пожалел старую, а ведь мог бы и изнасиловать в автозаке. Большой души человек!
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26.08.2020 23:31 Відповісти
Побольше цветочков зверям дарите, беларусы, и будет вам светлое будущее.
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26.08.2020 23:32 Відповісти
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко

Омонівець відібрав прапор у 72-річної активістки Ніни Багінської в Мінську - Цензор.НЕТ 1081
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26.08.2020 23:34 Відповісти
Vsio ravno samozvanec budet sviornut,tut cudes nebyvajet.
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26.08.2020 23:35 Відповісти
Согласен на все 100.
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26.08.2020 23:36 Відповісти
всеобщая забастовка и международные санкции - вот это будет концом лукашеску..
зачем омону-гондону - нищий неплатежеспособный психопат лукашеску?
белорусы - если вы не будете сопротивляться, этот психопат колхозник - всех ваших детей по одному перестреляет или пересажает..
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26.08.2020 23:42 Відповісти
Мужик, мужик, ему б орден дать за героизм!
Специально наверно такую работу искал!
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26.08.2020 23:48 Відповісти
Без всякого сарказма: вот откуда берутся люди, идущие на такую работу? Кто они?
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26.08.2020 23:52 Відповісти
туловища с низким уровнем интеллекта.
за "престиж", как они считают.
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27.08.2020 00:41 Відповісти
Уверен, что этот омоновец будет сурово осужден народным революционным судом беларусов.
Как минимум он будет приговорен к десяти поцелуям и получит три букета цветов.
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26.08.2020 23:55 Відповісти
обязательно, его целовать по очереди резиновой дубинкой многократно - будут такие же омоны-гондоны..
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26.08.2020 23:58 Відповісти
и расплачется от раскаяния
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27.08.2020 00:31 Відповісти
Примечательно, что цветы и обнимашки дарили один раз, и то вэвэшникам.
Но наши двоюродные братья-украинцы любят чёрный юморок))
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27.08.2020 00:43 Відповісти
И шо?

А охрана ЗЕ сломала ребро барышне в Днепре.
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27.08.2020 00:04 Відповісти
Пока этим омоновцам не начнут давать отпор, теми же "коктейлями"... Вся эта "революция" обречена на провал.
P.s. Пора бы белорусам вспомнить свое партизанское прошлое...
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27.08.2020 00:40 Відповісти
их "партизанское прошлое" - это совковый миф.
Т.н. "партизаны" организовывались диверсантами присланными с большой Земли. Чтобы к ним шло местное население, они устраивали террористические акты против немецкой администрации, немцы в ответ жгли деревни, и жители, оставшиеся без крыши над головой, волей-неволей шли к "партизанам".
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27.08.2020 00:52 Відповісти
Ребята! Вспомните наш первые Майданы... Каждый следующий радикальнее предыдущего. Последний уже был цвета хаки, а следующий будет Майданом Линча. Белорусам нужно с чего то начинать... Вот и начинают. Через жопу (в прямом смысле!) очень хорошо доходит. Именно такой приказ - бить по жопе - дал Лукашенко...
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27.08.2020 03:54 Відповісти
Меня немного удивило что на всех кадрах со "зверствами" Минск такой ухоженный и красивый. Как будто они все там тряпочкой вытирают.
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27.08.2020 06:18 Відповісти
Любой центр любого большого города - такой.
Чтоб оценивать реальность, надо кроме центра еще посмотреть дворы спальных районов...
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27.08.2020 06:54 Відповісти
Хочешь легко, быстро, главное без риска стать "героем" - запишись в омон.
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27.08.2020 07:27 Відповісти
Подонки!!! Во-1х, насилие по отношению к женщине 72 лет!
Во-2х, выдирать из рук флаг страны, в которой они живут!
В голове не укладывается что такое происходит в соседней братской (до недавнего времени) стране. Не дай Бог к нам рашковские захватчики ворвутся, то же будет и у нас.
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27.08.2020 07:56 Відповісти
Какого хрена когда вас два раза было по 200 тысяч не пришли к окрестина например требовали первым делом вернее сказать ультиматум даже освободить всех заключенных( не ходить по центру туда сюда как первомай) остаться ночевать палатки разбить заблокировать центр людьми окупировать пока меньов не было сделать свой майдан понятно все не останутся но менятся остатся ночевать 30 000 напрмер днем другие подтянутся игнор полной работы хлопая в ладоши и крича уходи лука не уйдет а эти два дня где народ города 2 млн жителей после работы смотрит по ютюбу белсат?
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27.08.2020 07:59 Відповісти
Покидьки в Білорусі забрали прапор у патріотки... Ганьба на весь світ. Українці обурені... А тим часом в Україні преЗЕдентик зі своєю командОю на очах всього світу топчеться по державному прапору України. А яке до цього діло більшості українців, адже ми зайняті подіями в Білорусі... «Президент Володимир Зеленський проявив невимовне хамство потоптавшись ногами по державному прапору України. ...це, звичайно, хамство, що президент і всі топталися фактично по прапору України державному, який постелили перед ними на підлозі. І вони як королі співають ці всі попурі. Знову ж таки, не до артистів. Артисти - то діти, вони заробляють гроші. Але президент країни? Прапор, перед яким схиляються на фронті, на важливих церемоніях, під час присяги, який цілують, який з боями", - сказав Гай. Він наголосив, що хлопці йдуть в бій, щоб забрати український прапор. "Під обстрілами ми вішали ці прапори на найвищих точках для того, щоб показати, що Українська держава тут перемогла, тут цю землю відвоювала, захистила. Під обстрілами… А він ходить по ньому ногами. Коли я бачу просто синю стрічечку, в мене умовний рефлекс, брудню синьо-жовту стрічечку - я її піднімаю, в кишеньку засунув, десь дома поклав. А як президент країни? Я навіть не уявляю собі, щоб навіть Трамп пройшовся про прапору. Це ж нонсенс просто», - Про це в ефірі "Прямого" заявив громадський діяч, керівник БФ "Мир і КО" Мирослав Гай.
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27.08.2020 08:24 Відповісти
"Не давайте святого псам, і не розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, щоб не розшматували й вас..." Від Матвія 7:6

Омонівець відібрав прапор у 72-річної активістки Ніни Багінської в Мінську - Цензор.НЕТ 2645
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27.08.2020 08:27 Відповісти
Більшість бульбашів прокацапські.Їм царь треба.На жаль це такий самий сусід як і орда.Ну ніяк не розуміють шо Бацька хоче посадити на трон Колю
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27.08.2020 09:20 Відповісти
Хто этот мощный старик))))))
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27.08.2020 09:37 Відповісти
Бабка это тебе не взвод Чеченцев - тут ты тварь смелая!!! И я не говорю о кадыровцах- я говорю о Чеченцах!!!!
А ведь тебя родила женьщина- а ты вырос и чмошник! Бывает!
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27.08.2020 09:58 Відповісти
Вот так всегда бывает, когда голосуешь по принципу: "Какая разница, лишь бы не было войны", и "Он же честный человек"!!!
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27.08.2020 10:05 Відповісти
Ничего бабулька бойкая Жалко что большинство Белорусов очень терпеливые
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27.08.2020 10:29 Відповісти
Лукашенковское гестапо. Стыд и позор.
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27.08.2020 14:42 Відповісти
 
 