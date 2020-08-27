"На підлогу, #балом донизу! Обличчям вниз, на х#й! Тварина, бл#дь", - затриманий на акції в Білорусі зняв, що відбувалося в автозаку. ВIДЕО
Людей заштовхують в автозак. Виправдань омонівці не слухають, грубо наказуючи підкорятися. Затримання було 10 серпня.
Прислане читачем відео опублікував ресурс TUT.BY, передає Цензор.НЕТ.
Люди в чорній формі і шоломах із закритим обличчям наказують затриманим лягти на підлогу. Хто забарився - б'ють кийками.
"Я проходив мимо. Та я серйозно з роботи їхав", - говорить один із затриманих, але у відповідь чує тільки лайки. Чоловік просить вислухати його, але отримує, судячи по звуках, тільки удари палицею.
"Чого ти плачеш, на х#й? Як іти - так герой, на х#й", - в якийсь момент говорить один із невидимих омонівців. Але коли затриманий знову починає просити його вислухати - йому грубо наказують замовкнути.
Того, хто крутить головою - б'ють. Комусь дзвонять - його теж починають бити.
Чути переговори по рації - омонівці відтісняють натовп.
Пізніше в автозак заводять ще людей. Їм ніде лягати, але люди у формі наполягають. Чути, що один із затриманих - зі зламаною ногою.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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щоб отримати свободу, недостатньо пролити власну кров
необхідно ще пустити кров ворогу
ми так само цього не розуміли в 1991
Таков человек...
Кожен до дна вип'є свою чашу
В Беларусии всё ок
Бацка всем просратся даст
Беларусь он не продаст
Ау!, Ау!, Ау!...
А судя по заголовку, можно было подумать что это свежак...
менты, они для того и есть, чтобы принуждать и пиндюлину давать провокаторам и непослушным...
Потому-что боль и унижение, причиненные человеку, всегда дают ростки ненависти к своим мучителям.. Беларусь уже не будет той послушной "бацькиной" овцой, какой была.
Теперь вместо покорности и тихого согласия внутри у большинства беларусов поселилась тихая и жгучая ненависть, даже у тех, кого так не прессовали, потому-что это свойство нормального человека воспринимать несправедливость, связанную с унижениями и избиениями твоих сограждан, друзей, соседей в штыки. И эта ненависть будет разрастаться.. И не будет у усатого недофюрера теперь покою. Дурак Лука, ******* полнейший. За полмесяца обрел себе не покорную страну, а дикобраза - под жопу, и со всех боков.
Правильно про всех этих диктаторов сказал Б.Немцов - они "*******".
Посмотрел вчера заявление четверки координационного совета белорусской оппозиции - такое себе лубочное, бесперспективное ГКЧП
2019
усі побачили, що можуть і з ноги бити в голову з криком «лежать, бандера!.