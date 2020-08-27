"На підлогу, #балом донизу! Обличчям вниз, на х#й! Тварина, бл#дь", - затриманий на акції в Білорусі зняв, що відбувалося в автозаку. ВIДЕО

Людей заштовхують в автозак. Виправдань омонівці не слухають, грубо наказуючи підкорятися. Затримання було 10 серпня.

Прислане читачем відео опублікував ресурс TUT.BY, передає Цензор.НЕТ.

Люди в чорній формі і шоломах із закритим обличчям наказують затриманим лягти на підлогу. Хто забарився - б'ють кийками.

"Я проходив мимо. Та я серйозно з роботи їхав", - говорить один із затриманих, але у відповідь чує тільки лайки. Чоловік просить вислухати його, але отримує, судячи по звуках, тільки удари палицею.

"Чого ти плачеш, на х#й? Як іти - так герой, на х#й", - в якийсь момент говорить один із невидимих ​​омонівців. Але коли затриманий знову починає просити його вислухати - йому грубо наказують замовкнути.

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Того, хто крутить головою - б'ють. Комусь дзвонять - його теж починають бити.

Чути переговори по рації - омонівці відтісняють натовп.

Пізніше в автозак заводять ще людей. Їм ніде лягати, але люди у формі наполягають. Чути, що один із затриманих - зі зламаною ногою.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

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ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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