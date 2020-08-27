Концерт до Дня Незалежності: в Офісі Президента заявили, що закон про авторське право не порушено. ВIДЕО

Офіс Президента опублікував повний перелік композицій, які використовувалися під час створення музичного номера до Дня Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

"З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.

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"Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення.

На сторінці Офісу Президента в соціальній мережі Facebook розміщено повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону "Про авторське право і суміжні права" та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше представники груп "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті "Пісенна історія сучасної України" до Дня Незалежності.