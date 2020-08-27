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ФСБ РФ заявляє про затримання в Барнаулі військовослужбовця, який нібито передавав секретні дані Міноборони України. ВIДЕО

Федеральна служба безпеки РФ повідомляє про затримання військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який нібито передавав секретні дані в Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС, про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

"У Барнаулі затримано військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю", - йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ст. 275 КК Росії ("Державна зрада"), військовослужбовця заарештовано. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

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Автор: 

затримання (4339) Міноборони (7361) росія (65146) ФСБ (1451)


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Топ коментарі
+13
ФСБ РФ заявляє про затримання в Барнаулі військовослужбовця, який нібито передавав секретні дані Міноборони України - Цензор.НЕТ 7444
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27.08.2020 10:51
+9
военнослужащий в течение нескольких лет подозревался... носил оселедець, вислые усы и значок на лацкане в форме визитки Яроша... думаю, оставят его в барнауле... а шо, в сибирь везти?
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27.08.2020 10:32
+7
У Барнаулі???
Секретні дані???
Як гівняні скульптури робити???
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27.08.2020 10:29
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Чистки. Всё в стиле НКВД/КГБ/ФСБ.
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27.08.2020 10:26 Відповісти
всё кончится плохо для роиси
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27.08.2020 22:39 Відповісти
У Барнаулі???
Секретні дані???
Як гівняні скульптури робити???
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27.08.2020 10:29 Відповісти
тюашо???
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27.08.2020 10:33 Відповісти
Существует Барнаульская дивизия РВСН.
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27.08.2020 10:41 Відповісти
Барнаул під китайським кордоном.... На китайців працював.... А звалюють на Україну, бо сцять китайців....
Та й як пояснити своїм москаликам по телевізору.... що Китай - стратегічний партнер і союзник, ОДКБ, Шанхайський договір і все таке........, але шпигунським способом добуває важливі дані по розміщенню ракетних комплексів біля російсько-китайського кордону.....
Тому й придумали байду з українським шпигуном)))))
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27.08.2020 10:50 Відповісти
на карте гляньте, где Украина а где Барнаул!!! кацапы отняли у старлея половинку батона и бутылку кефира, смех да и только
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27.08.2020 10:51 Відповісти
100% на китайцев работал...
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27.08.2020 10:53 Відповісти
Все секреты о барнаульской дивизии РВСН есть в открытой печати.Про Ярсы и Тополя трубят уж с десяток лет.Например:https://rg.ru/2020/05/22/reg-sibfo/strategicheskim-iarsom-osnastiat-dva-polka-barnaulskoj-divizii-rvsn.html
А офицерский состав РВСН и ПРО болтался с Украины по замене( для выслуги) при СССР по всей стране аж до Камчатки и Сахалина.
Какие секреты - непонятно.
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27.08.2020 15:30 Відповісти
ФСБ РФ заявляет о задержании в Барнауле военнослужащего, который якобы передавал секретные данные Минобороны Украины - Цензор.НЕТ 5031
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27.08.2020 10:29 Відповісти
Недовіра у внутрішньому стані ворога росте, та ми не проти
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27.08.2020 10:31 Відповісти
Наши добрались уже до "барнаула".. " крыма" уже мало.. Украинские спецслужбы "опутали "шпионской сетью всю Рашу от " чукотки" до " кенигсберга". Такое ощущение что Раша решила нам поднять нашу самооценку.. Осталось еще приписать отравление Навального, убийство Немцова, создание ковида и замену мочи их олимпийцев... Ну то такЭ. ( на воре и шапка горит)
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27.08.2020 10:31 Відповісти
военнослужащий в течение нескольких лет подозревался... носил оселедець, вислые усы и значок на лацкане в форме визитки Яроша... думаю, оставят его в барнауле... а шо, в сибирь везти?
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27.08.2020 10:32 Відповісти
нужно поддерживать градус антиукраинской истерии в обществе, поэтому появляются такие сюжеты..
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27.08.2020 10:32 Відповісти
Вы не верите в работу нашей разведки?
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27.08.2020 10:37 Відповісти
интересно, что нам делать с информацией о РВСН РФ? информация, по уровню значимости для Украины сопоставима с информацией о ледокольном флоте РФ или количеству плоскодонных лодок на реке Вязьма
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27.08.2020 10:36 Відповісти
Передать тем, кому это интересно, в обмен на нужные нам сведенья.
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27.08.2020 10:38 Відповісти
там в большинстве стоят украинские ракеты
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27.08.2020 18:07 Відповісти
Может стояли. Сейчас исключительно Тополя и Ярсы.
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27.08.2020 21:09 Відповісти
А хто це злив засрашці призвіще війського, що нам передав якість данні? Хто ж це може бути, який ніразу не проколовся в офісі? Щог ж це за патрійот московії і даунбаса? Хто ж це злив по "Вагнерівцям"? От якби його відшукати, але це неможливо, бо він дуже замаскувався і їх там так багато, що можна помилитися.
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27.08.2020 10:36 Відповісти
Кто слил? Ермак и Ко.
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27.08.2020 10:40 Відповісти
он был японским шпионом
а еще английским
а заодно и украинским
"Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка "
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27.08.2020 10:40 Відповісти
Барнаул это алтайский край, под китайской границей... Каким боком там Украина?

Наверное на Китай работал... А свалили на Украину, чтобы не разрушать "добрососедские и дружественные отношения" с союзным Китаем))))))))))))
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27.08.2020 10:44 Відповісти
Та туда с Москвы 4-часа лететь!
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27.08.2020 10:52 Відповісти
На РАБссии кроме Мавзолея с трупом тюфяка ничего интересного нет.
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27.08.2020 10:49 Відповісти
ФСБ РФ заявляє про затримання в Барнаулі військовослужбовця, який нібито передавав секретні дані Міноборони України - Цензор.НЕТ 7444
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27.08.2020 10:51 Відповісти
Це той, хто досі ізходить на гівно, при згадуванні Пороха...
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27.08.2020 11:32 Відповісти
вот эта секретная карта!!!
ФСБ РФ заявляє про затримання в Барнаулі військовослужбовця, який нібито передавав секретні дані Міноборони України - Цензор.НЕТ 105
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27.08.2020 10:53 Відповісти
РАБссию предавали всегда,служить Крысам самое позорное что может быть в жизни...
Самым крытым предателем был маршал артилерии Бирюзов,сдал сраные ракеты на Кубе президенту США Джону Кеннеди в 1962 году...
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27.08.2020 10:57 Відповісти
Передавал по рации азбукой Морзе?
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27.08.2020 11:04 Відповісти
кацапы одеты в евро форму--а какие там cекреты ..валенок самолетающий или портянка самобранка..??
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27.08.2020 11:07 Відповісти
планшет советский мне нравится аххах
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27.08.2020 11:08 Відповісти
С этим планшетом еще диды ходили.
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27.08.2020 11:15 Відповісти
как ватно террористы нашли фейк шпиона сразу в нквд завезли))
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27.08.2020 11:24 Відповісти
Учитывая сколько у нас в силовых структурах предателей, не исключен слив информации. Насчёт того, что Барнаул, то любая информация о состоянии вооруженных сил врага ценна. Насчёт стратегических вооружений, это может быть интересно нашим друзьям в США. В свою очередь, штаты нам тоже предоставляют информацию, которая касается нас.
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27.08.2020 11:37 Відповісти
Штаты дают информации ровно столько, сколько нужно знать. Зато об вас они знают всё.
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27.08.2020 12:21 Відповісти
Штаты для Украины не опасны, пусть знают. Если бы не штаты и их мощь, то кремлёвский карлик бы вовсю распоясался.
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27.08.2020 12:34 Відповісти
Провал за провалом,предатели при власти сдают всех !
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27.08.2020 11:48 Відповісти
Во дураааак!!! Ну зачем ТАК рисковать!? Всю его инфу, Дерьмак, Шмаркля и Ко, НЕ РАСПЕЧАТІВАЯ, будут ЧЕСТНО отправлять обратно за поребрик карле-ботоксу...
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27.08.2020 11:50 Відповісти
Спасибо!!!!Гордись Собой и Терпи!!!! Они твари- а ты МУЖИК!!!
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27.08.2020 11:58 Відповісти
Давайте росіян трохи затримувати, їх тут купа
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27.08.2020 12:10 Відповісти
Что-то много в последнее время провалов нашей агентуры и операций, не связано ли это с активизацией деятельности кацапских агентов дерьмака и демченко?
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27.08.2020 16:08 Відповісти
хто здав крота?... ЗЕБУИНЫ!
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27.08.2020 17:18 Відповісти
 
 