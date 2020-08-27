ФСБ РФ заявляє про затримання в Барнаулі військовослужбовця, який нібито передавав секретні дані Міноборони України. ВIДЕО

Федеральна служба безпеки РФ повідомляє про затримання військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який нібито передавав секретні дані в Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС, про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

"У Барнаулі затримано військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю", - йдеться в повідомленні.

Порушено кримінальну справу за ст. 275 КК Росії ("Державна зрада"), військовослужбовця заарештовано. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

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