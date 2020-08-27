ФСБ РФ заявляє про затримання в Барнаулі військовослужбовця, який нібито передавав секретні дані Міноборони України. ВIДЕО
Федеральна служба безпеки РФ повідомляє про затримання військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який нібито передавав секретні дані в Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство ТАСС, про це повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.
"У Барнаулі затримано військовослужбовця Ракетних військ стратегічного призначення, який збирав і передавав в Головне управління розвідки Міністерства оборони України відомості, що становлять державну таємницю", - йдеться в повідомленні.
Порушено кримінальну справу за ст. 275 КК Росії ("Державна зрада"), військовослужбовця заарештовано. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.
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Секретні дані???
Як гівняні скульптури робити???
Та й як пояснити своїм москаликам по телевізору.... що Китай - стратегічний партнер і союзник, ОДКБ, Шанхайський договір і все таке........, але шпигунським способом добуває важливі дані по розміщенню ракетних комплексів біля російсько-китайського кордону.....
Тому й придумали байду з українським шпигуном)))))
А офицерский состав РВСН и ПРО болтался с Украины по замене( для выслуги) при СССР по всей стране аж до Камчатки и Сахалина.
Какие секреты - непонятно.
а еще английским
а заодно и украинским
"Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка "
Наверное на Китай работал... А свалили на Украину, чтобы не разрушать "добрососедские и дружественные отношения" с союзным Китаем))))))))))))
Самым крытым предателем был маршал артилерии Бирюзов,сдал сраные ракеты на Кубе президенту США Джону Кеннеди в 1962 году...