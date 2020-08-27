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Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн. ВIДЕО

Майже дві з половиною тисячі кущів дорогого "карликового" сорту конопель росли на полі біля села Бабаківка Білопільського району. Кожен ряд плантації площею у чверть гектара був обладнаний системою крапельного поливу, ретельно доглянутий та удобрений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Сумській області.

Незаконний посів нарковмісних рослин виявили правоохоронці, коли виїздили у справі щодо розслідування самовільного захоплення землі. Вони сповістили про "знахідку" на спецлінію "102", і на місце події негайно виїхали керівництво та працівники Білопільського відділення поліції, а також слідчі та експерти ГУНП області.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 310 Кримінального кодексу України, розпочато досудове розслідування, в межах якого встановлюється коло осіб, причетних до висіву та вирощування заборонених рослин. Поліцейські вилучили майже дві з половиною тисячі кущів нарковмісних рослин.

Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн 01

За приблизними оцінками, вартість вилученої сировини може сягати на "чорному ринку" сім мільйонів гривень.

Слідчі дії тривають.

Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн 02
Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

коноплі (103) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Сумська область (3674)


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Топ коментарі
+21
росла себе, глаз радовала - чисто звери...
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27.08.2020 11:26
+14
Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли...

Элитная конопля... Это для офиса президента?
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27.08.2020 11:31
+13
дыбилы! лучше бы легализовали, как в США и Канаде и зарабатывали бы в бюджеты огромнейшие деньги. Тупорылые совки власти! Нужно всю власть менять на такую, которая будет более свободу делать! И нужно убрать криминальную ответственность за траву и разгрузить тюрьмы и суды. Потому что судить за травку - это фашизм! Траву надо легализовать! Трава на категорию ниже, чем алкоголь! Траву легализовать! В США и в странах легализовавших огромные деньги поступают с налогов и т.п. И бордели надо легализовать в Украине! Нужна максимальная свобода стране! За тяжелые наркотики надо карать серьезно, а за траву карать, это как за бутылку пива в тюрьму садить. Даже козаки курили коноплю. Исторически ее нужно разрешить!
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27.08.2020 11:43
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Так быстро всё скурили?
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27.08.2020 11:25 Відповісти
Ну можливо ще частину продали))
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28.08.2020 07:35 Відповісти
росла себе, глаз радовала - чисто звери...
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27.08.2020 11:26 Відповісти
мєнти понти нищать сільське господарство!
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27.08.2020 11:28 Відповісти
Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли...

Элитная конопля... Это для офиса президента?
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27.08.2020 11:31 Відповісти
только коксПравоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 7791
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27.08.2020 13:02 Відповісти
Жаль, що наїхали. То фермери самі себе годували, а тепер житимуть державним коштом.
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27.08.2020 11:31 Відповісти
теперь элитные полицейские несут службу на розовых единорогах и охраняют покой мармеладных хоббитов во время периода линьки..
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27.08.2020 11:31 Відповісти
Так ликвидировали или изъяли, а уничтожили или на "косяки" пошло изьято-ликвидированое?
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27.08.2020 11:33 Відповісти
Изверги. Уничтожают малый и средний бизнес.
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27.08.2020 11:36 Відповісти
Плантацию ликвидировали, а коноплю отвезли зеленой жабе. ВаЗЕлин - знатный травокур. Ни дня без расширителей сознания. Правда, последнее время сдается мне и судя по его действиям, он вообще на Момент перешел.
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27.08.2020 11:39 Відповісти
Правохоронци сами определили что конопля елитная и имеет высшее качество а так же определили проф. глазом ее рыночную стоимость?
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27.08.2020 11:43 Відповісти
дыбилы! лучше бы легализовали, как в США и Канаде и зарабатывали бы в бюджеты огромнейшие деньги. Тупорылые совки власти! Нужно всю власть менять на такую, которая будет более свободу делать! И нужно убрать криминальную ответственность за траву и разгрузить тюрьмы и суды. Потому что судить за травку - это фашизм! Траву надо легализовать! Трава на категорию ниже, чем алкоголь! Траву легализовать! В США и в странах легализовавших огромные деньги поступают с налогов и т.п. И бордели надо легализовать в Украине! Нужна максимальная свобода стране! За тяжелые наркотики надо карать серьезно, а за траву карать, это как за бутылку пива в тюрьму садить. Даже козаки курили коноплю. Исторически ее нужно разрешить!
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27.08.2020 11:43 Відповісти
А где тогда Арсен Борисовичу харчеватся? Он без пропитания не может
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27.08.2020 11:47 Відповісти
Почему мусора и чиновники дебилы? Так мусора и зарабатывают на нелегальном обороте конопли. А если легализовать то ихняя кормушка накроется и все налоги будут идти в госбюджет. Зачем ето им? Так что дебилы ето народ который против легализации марихуаны. Они думают что если марихуана не легализована то ее нет как и проституции.
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27.08.2020 11:51 Відповісти
Нет не лучше . Марихуана тяжелый наркотик . Особенно опасен для детей и подростков . Приводит к психозу и шизофрении . Легализовали с той же целью что и алкоголь , превратить население в безвольное стадо баранов . Ни на какую серьезную работу пользуещегося марихуаной в Америке не возьмут .

...
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27.08.2020 19:16 Відповісти
Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 7784
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27.08.2020 20:29 Відповісти
Тяжёлый наркотик? Ты в каком классе учишься? Водку ещё не пробовал? Лучше не пей никогда.
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27.08.2020 20:53 Відповісти
Тебе ссылок накидать ? Скоре по английски ты не читаешь . По федеральным законам США марихуана являеться тяжелым наркотиком . Она не только опасна для здоровья , но и вызывает привыкание и являеця ступенькой к более опасным как героин , кокаин и синтетическое дерьмо .

..
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27.08.2020 22:46 Відповісти
"Давайте зрозуміємо: марихуана не є наркотиком, і її слід легалізувати."

Камала Гарріс, кандидат у віце-президенти США
Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 9418
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28.08.2020 01:41 Відповісти
еще бы гитлера привел в качестве примера . Камала Харис за свою карьеру прокуророра пересажала массу людей за употребление марихуаны . ей на президенских праймариз как раз поставили это в вину открыто и она была вынуждена сняться с гонки . Повторяю еще раз по федеральным законам США марихуана тяжелый наркотик коим является на самом деле . То что глобалисты проталкивают его в массы не более как попытка оболванить и без того наполовину деградировавший народец .
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30.08.2020 07:41 Відповісти
Ну такое привыкание, как к табаку, она не вызывает. А на счёт передоза, то алкоголь в разы тяжелее. Пропагандонские ссылки мне не надо, десять лет работал в морфлоте, в курсе what is what, что у арабов синька под запретом, в том числе под уголовным (страны с радикальным исламом), а в кальянных далеко не фруктовые ароматы курят, в общем мароканцы будут рассказывать о своих традициях, а чукчи естественно будут потчевать спиртом. Скорее это связано с воздействием климата на организм человека, и как следствие на традиции разных народов в развлечениях на досуге. Я розумію англійську мову але погано розмовляю, а також мон эрзя чарькодян и басян, якщо що. Все дебилы могут и курить и бухать, но не все кто выпивает или курит - дебилы. Зараз вже п'ять років як служу в ЗСУ. Удачи!
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28.08.2020 10:11 Відповісти
как обычно стандартный ответ "алкоголь еще вреднее" . а серная кислота еще вреднее . цианистый калий вообще мнгновенно убивает . все кто пьет и курит как раз таки дебилы без исключения . не вижу ни в одном из пристрастий какой-нибудь существенной пользы . ибо алкоголь по последним исследованиям вреден в любых количествах . о курении даже нет смыла спорить .
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30.08.2020 07:44 Відповісти
Ну насчет в любых количествах - это преувеличение - ибо алкоголь начинается с кефира и кваса, а наркотик - с чая и кофе. Про игроманию, разрушитель семей, вообще пока помолчу. И никто не имеет никакого морального права судить кого-то в их употреблении (алкоголя или наркотиков), если это употребление не приносит вреда окружаюшим. А ответ "алкоголь еще вреднее" связан именно с тем, что основная статистика бытовых зверств и убийств всегда происходит на почве зеленого змия. И поэтому, запрещать курить в стране где разрешено бухать - это нонсенс.
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31.08.2020 23:56 Відповісти
у них кормушку з гральним бізнесом забрали, а ти хочеш легалайз, блекджек і шлюх.
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27.08.2020 19:40 Відповісти
То есть,если бы правоохранители ликвидировали плантацию обычной конопли , то награда ограничилася бы премией, а тут элитная ,так что очередное звание гарантировано.))
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27.08.2020 11:45 Відповісти
ваще, конопля - такая ценная культура. Семя, масло, волокно сродни льняному - утилизируется без остатка. От жмыха куры плодятся, шо дурные, коровам тоже для настроения. Знаю, что в Бельгии из "джутовой" рогожки изготавливали гробы, точнее, капсулы для захоронения. Жаль, что такой имидж...
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27.08.2020 11:47 Відповісти
не імідж, а властивості, але ж не вся така. є сорти виведені, прпктично без канабіоїдів, там щоб курнути мабуть треба тону викурити, дичка в північніших районах України теж безпонтова.
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27.08.2020 19:42 Відповісти
имидж психотропа. Имидж. Не свойства, а имидж. И когда говорят о конопле, первое, что приходит на ум, ее наркотические свойства. Вот такой негативный имидж у очень полезной культуры. Дичка не только в юж. районах. Соседка дичкой помидоры подвязывает. Мочалит стебель и подвязывает.
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27.08.2020 20:06 Відповісти
Слонов ею лечат https://tsn.ua/ru/video/video-novini/v-varshavskom-zooparke-slonam-budut-davat-maslo-kannabisa-chtoby-poborot-ih-depressiyu.html в зоопарке Варшавы
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27.08.2020 21:09 Відповісти
Вот так фашистская власть и убивает сельское хозяйство и економику страны. Незаконной добычи янтаря и вырубок лесов и добычи песка на Днепре они не замечают.
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27.08.2020 11:48 Відповісти
Как это до дебильного просто - снять с поля 7 миллионов гривен и уничтожить. Конопля - это не мак и не кока и даже не адский алкоголь.
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27.08.2020 11:56 Відповісти
Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 8692
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27.08.2020 11:56 Відповісти
И скоро у кого то из главментов области появится новая хатынка где то в Болгарии
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27.08.2020 12:07 Відповісти
А как установили содержание тетрагидроканнабинола? На глаз или курнули и заштырило?
Конопля бывает разная это может быть и техническая конопля в которой тетрагидроканнабинола минимальное кол-во и она не является наркотической культурой. Выращивают её для добычи масла, изготовления пряжи т.д. и рентабельность выращивания такой культуры в 3 раза выше чем скажем пшеницы. Другое дело что требуется лицензия, официальная покупка семян у авторизованного производителя, регистрация в ментовке если это не соблюдается то деяние карается сроком от шести месяцев до 3 лет.
Как то так.
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27.08.2020 12:11 Відповісти
Она еще не доросла а дибилы уже делят шкуру неубитого медведя ..7 лямов ....
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27.08.2020 12:35 Відповісти
Інвестиції Садового накрились мідним тазом(ще недавно він милувався плантаціями коноплі на Сумщині)
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27.08.2020 13:16 Відповісти
Казлы
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27.08.2020 13:24 Відповісти
Такое преступление будет на совести копов. Больше добавить нечего
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27.08.2020 13:44 Відповісти
Одни долбоёбы давят клубнику бульдозером, другие долбоёбы уничтожают лекарственные растения.
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27.08.2020 21:54 Відповісти
Працівники прокуратури найшли плантацію коноплі .....ахахахахахаха ...
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27.08.2020 13:44 Відповісти
Блин , такой stuff пацанчики грувили. А в Раиссии тем временем повесился 85-летний пенсионер из-за куста конопли ,который неуспел скормить кроликам. Сосед заложил. Как в 37-ом.
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27.08.2020 16:46 Відповісти
вот просто ни одного одобряющего действия копов комента, и никогда их нет, если тема про канабис, для сравнения почитайте ,что пишут под новостью про тупую синюю скотину сломавшую жизнь трем молодым девченкам. Но синька ХОРОШО! Бюждетообразующая отрасль промышленности, бла бла бла. А безобидный гандж уголовка!!! Общество точно созрело для легалайза, не созрела скотская власть с ментами, менты кормятся и мажут власть, что-бы сохранять статус кво
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27.08.2020 17:11 Відповісти
Это теракт со стороны правоохранительных органов.
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27.08.2020 17:52 Відповісти
Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн - Цензор.НЕТ 1591
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27.08.2020 19:16 Відповісти
а если одну муйню к другой добавить? - еффект поразительный!
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27.08.2020 19:18 Відповісти
Як вони визначали її елітність...
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27.08.2020 20:24 Відповісти
З ними просто не поділились!
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27.08.2020 21:31 Відповісти
А ведь почти пришли к успеху. Еще недели или две - и собирать можно было бы.
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28.08.2020 09:09 Відповісти
Ликвидируйте продажу водяры. Вот где самое массовое распространение наркоты.
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28.08.2020 10:36 Відповісти
А кнопочку "Нравится" никто не нажал... Пора установить кнопочку "Не нравится".
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28.08.2020 11:33 Відповісти
 
 