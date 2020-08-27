Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн грн. ВIДЕО
Майже дві з половиною тисячі кущів дорогого "карликового" сорту конопель росли на полі біля села Бабаківка Білопільського району. Кожен ряд плантації площею у чверть гектара був обладнаний системою крапельного поливу, ретельно доглянутий та удобрений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Сумській області.
Незаконний посів нарковмісних рослин виявили правоохоронці, коли виїздили у справі щодо розслідування самовільного захоплення землі. Вони сповістили про "знахідку" на спецлінію "102", і на місце події негайно виїхали керівництво та працівники Білопільського відділення поліції, а також слідчі та експерти ГУНП області.
Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 310 Кримінального кодексу України, розпочато досудове розслідування, в межах якого встановлюється коло осіб, причетних до висіву та вирощування заборонених рослин. Поліцейські вилучили майже дві з половиною тисячі кущів нарковмісних рослин.
За приблизними оцінками, вартість вилученої сировини може сягати на "чорному ринку" сім мільйонів гривень.
Слідчі дії тривають.
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мєнтипонти нищать сільське господарство!
Элитная конопля... Это для офиса президента?
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Камала Гарріс, кандидат у віце-президенти США
Конопля бывает разная это может быть и техническая конопля в которой тетрагидроканнабинола минимальное кол-во и она не является наркотической культурой. Выращивают её для добычи масла, изготовления пряжи т.д. и рентабельность выращивания такой культуры в 3 раза выше чем скажем пшеницы. Другое дело что требуется лицензия, официальная покупка семян у авторизованного производителя, регистрация в ментовке если это не соблюдается то деяние карается сроком от шести месяцев до 3 лет.
Как то так.