Правоохоронці ліквідували на Сумщині плантацію елітних конопель вартістю майже 7 млн ​​грн. ВIДЕО

Майже дві з половиною тисячі кущів дорогого "карликового" сорту конопель росли на полі біля села Бабаківка Білопільського району. Кожен ряд плантації площею у чверть гектара був обладнаний системою крапельного поливу, ретельно доглянутий та удобрений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Сумській області.

Незаконний посів нарковмісних рослин виявили правоохоронці, коли виїздили у справі щодо розслідування самовільного захоплення землі. Вони сповістили про "знахідку" на спецлінію "102", і на місце події негайно виїхали керівництво та працівники Білопільського відділення поліції, а також слідчі та експерти ГУНП області.

Поліція під процесуальним керівництвом прокуратури області відкрила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 310 Кримінального кодексу України, розпочато досудове розслідування, в межах якого встановлюється коло осіб, причетних до висіву та вирощування заборонених рослин. Поліцейські вилучили майже дві з половиною тисячі кущів нарковмісних рослин.

За приблизними оцінками, вартість вилученої сировини може сягати на "чорному ринку" сім мільйонів гривень.

Слідчі дії тривають.





Фото: сайт поліції