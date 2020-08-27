Майор Холодний, який п'яним збив трьох курсанток у Києві: "Нестиму цей хрест через усе своє життя". ВIДЕО

У суді, де обирали запобіжний захід для майора Володимира Холодного, якого підозрюють у наїзді на курсанток у Києві, він дав коментар щодо інциденту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

Так, майор Холодний у суді сказав: "На цей момент я не уникатиму покарання. Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і нестиму цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим".

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох курсанток, які приїхали в заклад за формою. Двом постраждалим курсанткам ампутували по одній нозі ще одну - прооперували, у неї зламані обидві ноги.

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26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив майора медичної служби Володимира Холодного під варту.