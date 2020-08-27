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Майор Холодний, який п'яним збив трьох курсанток у Києві: "Нестиму цей хрест через усе своє життя". ВIДЕО

У суді, де обирали запобіжний захід для майора Володимира Холодного, якого підозрюють у наїзді на курсанток у Києві, він дав коментар щодо інциденту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

Так, майор Холодний у суді сказав: "На цей момент я не уникатиму покарання. Для мене пріоритети в житті – це честь і совість. Те, що я скоїв, я каюсь, і нестиму цей хрест через все своє життя. Я хочу вибачитися перед усіма. Перед всіма, хто мене знає – мої друзі, знайомі. Прошу надати мені таку можливість і надавати допомогу потерпілим".

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох курсанток, які приїхали в заклад за формою. Двом постраждалим курсанткам ампутували по одній нозі ще одну - прооперували, у неї зламані обидві ноги.

Також читайте: Одній з курсанток військового коледжу, які постраждали від наїзду п'яного водія, пластунці Галині Николин потрібна допомога

26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив майора медичної служби Володимира Холодного під варту.

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19463) пияцтво (580)


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Топ коментарі
+38
честь та совість.. що ти плетеш! Де була твоя честь та совість коли ти напилось як свиня? Нщо тім дівчатам твоя честь, коли вони в такому віці без ніг! Курва ти синьо-лоба!
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27.08.2020 12:45
+27
Выпил, сел за руль - сел у тюрьму..
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27.08.2020 12:45
+27
да всем как-то пофиг на крести, нолик, и особенно пофиг этому мойору..
и говорит он это с целью смягчить отношение судей и окружающих к себе и совершонному преступлению.. а поломанных девченок уже не восстановишь, они инвалиды на всю жизнь..
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27.08.2020 12:50
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Выпил, сел за руль - сел у тюрьму..
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27.08.2020 12:45 Відповісти
Не помогает !
Уже пробовали во многих странах, только самосознание и ответственность в развитом и цивилизованном обществе помогает ...

пока у нас снимают деньги во время пандемии на дороги а образование детей в школах вообще без денег нам это не переломать ...
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27.08.2020 12:52 Відповісти
Не викорінює, а знижує чуттєво! У нас тупо забирають права.
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27.08.2020 12:55 Відповісти
Випив-сів за руль- вбив або покалічів людей - повісили на місці ДТП.
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27.08.2020 13:00 Відповісти
угу.. "крест оно нести будет" - и продолжать бухать.
Шажравшись - уничтожило нормальную жизнь трех девченок, и именно ОНИ будут нести этот крест всю свою жизнь - каждый день, каждую секунду своей жизни...
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27.08.2020 14:23 Відповісти
2,9 промиле и сел за руль!
- 1-й уровень (0,1-1,29 промилле) может указывать на следующие возможные нарушения: в целом абсолютно адекватное поведение, без очевидных признаков опьянения. Обнаружить наличие в организме алкоголя можно только с помощью спецсредств.

- 2-й уровень (0,3-0,59 промилле) - слегка нарушается координация и концентрация внимания. В поведении просматривается снижение сдержанности и излишняя разговорчивость. Внутренне ощущается чувство эйфории и раскрепощения. Управлять автомобилем в таком состоянии становится опасным по причине существенного снижения ощущения реальности и пределов дозволенности. ДТП именно в подобном состоянии достаточно частое явление на дорогах.

- 3-й уровень (0,6-0,9 промилле) - ослабевает периферическое зрение, теряется логика мышления, углубляется потеря ощущения реальности. Появляется очевидный дискомфорт к яркому свету, расторможенность, сильное притупление ощущений, потеря контроля над собой с последующим отсутствием воспоминаний о совершенных действиях.

- 4-й уровень (1-1,9 промилле) - сильное нарушение рефлексов, замедленная и неправильная реакция, абсолютно непонятное изъяснение. В подобном состоянии мужчины сталкиваются с нарушением эрекции и даже временной потерей потенции. Могут проявиться сильные симптомы отравления. Повышенная агрессивность, проявляющаяся в неконтролируемых и резких выпадах гнева, смене настроения и снижении либидо.

- 5-й уровень (2-2,9 промилле) сопровождается потерей сознания, памяти и сильного нарушения моторики. Полная потеря ориентиров в пространстве, непонимание происходящего с ним и объектами вокруг него.

- 6-й уровень (3-3,9 промилле) - это степень сильного опьянения с серьезными негативными последствиями для организма. Нарушается ритм дыхания человека, наблюдается учащенное биение или даже остановка сердца. Неконтролируемый рвотный инстинкт и потеря контроля над мочеиспусканием. Координация передвижения полностью нарушена, после падения, человек, принимавший спиртное, не в состоянии подняться. Уход в ступор и потеря сознания.

- 7-й уровень (4-5 промилле) - движение зрачков, как и сердцебиение с дыханием неконтролируемые. Чаще всего, отсутствие сознания и абсолютно неконтролируемое поведение. Велика вероятность смерти.

- 8-й уровень (от 5 промилле) - уровень очень сильной алкогольной интоксикации и максимально вероятного летального исхода.
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27.08.2020 14:27 Відповісти
5-й уровень (2-2,9 промилле) сопровождается потерей сознания, памяти и сильного нарушения моторики. Полная потеря ориентиров в пространстве, непонимание происходящего с ним и объектами вокруг него.



пля.. оно в дупу пьяное было.. не видело куда ехало!
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27.08.2020 14:28 Відповісти
кстати.. на цензоре не написали что:

Злоумышленника задержали на месте. 46-летний военнослужащий управлял автомобилем, находящимся в розыске.



т.е. в пьяный до потери сознания сел за руль угнанного авто...
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27.08.2020 14:30 Відповісти
спросил у курсанток перед наездом за кого голосовали, сказали за зеленского -наехал. человеконенавистник
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27.08.2020 22:24 Відповісти
Ублюдок сделал 3 девченок калеками -- тебя закопать нужно без креста алкаш чертов
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27.08.2020 12:57 Відповісти
зачем вы такое говорите - вьезд на территорию ВЧ гаишникам запрещён
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27.08.2020 20:14 Відповісти
честь та совість.. що ти плетеш! Де була твоя честь та совість коли ти напилось як свиня? Нщо тім дівчатам твоя честь, коли вони в такому віці без ніг! Курва ти синьо-лоба!
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27.08.2020 12:45 Відповісти
Ти падло того хреста ще не вправився підняти, а вже кажеш що будеш нести..Дивись, щоб не всрався.
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27.08.2020 12:46 Відповісти
В совке во время войны были штрафбаты... На фронт его и пусть кровью искупает свою вину.
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27.08.2020 12:48 Відповісти
бред. он тя взорвет с 2-мя взводами и в "днр-лнр" будет хероем. давай, иди, вместе с таким в блиндаже посиди.те? м?
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27.08.2020 12:53 Відповісти
Прикувати до кулемету і дистанційний підрив на випадок захоплення ворогом.
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27.08.2020 13:28 Відповісти
и те будут такие санкции, как бы от разработки ЯО.
это тупо бред, я понимаю шо вы прикалываешься, но никто и никогда не подпишет се "Гаагу".
ибо есть цепочка приказов, и тогда командир невиновен, не гря уже о солдиках
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27.08.2020 13:30 Відповісти
Такую ты ахинею пишешь просто жесть, ты вообще в адеквате?
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27.08.2020 15:30 Відповісти
Нам Славянам без ...да бей своих шоб чюдилы
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27.08.2020 14:32 Відповісти
я очень надеюсь что совковые принципы закидывания врага мясом остались только в дремучих дикарских армиях типа северной кореи, даже сраная рашка, пытается вести себя по другому, хотя при наступлениях жопыыы имеет явные позывы закидать таки мяском, надеюсь наша армия все-таки уже исповедует другие принципы, согласно которым жизнь человеческая бесценна, жизнь подготовленного военного бесценна втройне, и тупорылым пъяницам, к своим преклонным годам не врубившегося в то, что набухавшись нельзя даже на велике, не то что на машине, на поле боя не место, как и не место среди военных вообще.....
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27.08.2020 16:05 Відповісти
Насправді дуже влучна думка, замість хлопців, котрі ризикують кожен день життям на передовій варто відправляти ось таких. Позбавити звання і як рядового туди, на першу лінію.
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27.08.2020 19:43 Відповісти
Долбо ***... крест он будет нести, тварь пьяная...
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27.08.2020 12:49 Відповісти
да всем как-то пофиг на крести, нолик, и особенно пофиг этому мойору..
и говорит он это с целью смягчить отношение судей и окружающих к себе и совершонному преступлению.. а поломанных девченок уже не восстановишь, они инвалиды на всю жизнь..
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27.08.2020 12:50 Відповісти
Ну если православный, то простить надо.
"кресты" он носить будет, ага... высрать же такое.... Это как Жирная свинья, разбомбившая мирный город дабы Сралина запугать - несла бутылку и сигару аж до того периода когда срала под себя. Не, ну а че, Боб такая штука, шо когда тя взяли в плен = "дайте гамбургер, ради Боба", а когда ты можешь убивать = "снамеБоб".
Удобно, безопасно, смешно(с лохов).
Дайте ему 5 лет хотя бы, но и кто-то же его впустил, или он на территории насвинячился?
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27.08.2020 12:51 Відповісти
Пусть даст миллион гривен изначально, продаст квартиру и поддерживает. Это логично
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27.08.2020 12:52 Відповісти
Що мене дратує в Україні-так це те, що горілку продають повсюди! На заправках! Заходиш в супермаркет і перше, що бачиш-горілка!!!! Твою ж мать! Ви п'єте іі просто в неймовірних кількостях розповідаючи байки про іі користність!
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27.08.2020 12:53 Відповісти
з ким це ви спілкуєтеся? хто таку маячню про користь алкоголю вам наплів? часом, не рузьке брат?
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27.08.2020 12:58 Відповісти
та вони ж "американський пэтріот" , з шостою ранку вже на цензорі строче..
хоч би лаятись по-ураїнськи навчився..
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27.08.2020 16:46 Відповісти
По фразе "Твою ж мать!" сразу можна определить кацапа. Правильно писать "курва мать" или "та трясця ж твоїй матері"
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28.08.2020 08:53 Відповісти
В 60 метрах от двух школ работают 3 МАФа в которых продаются сигареты, слабоалкоголка, пиво, водка, коньяк-всем без ограничения.
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27.08.2020 13:13 Відповісти
Майор Холодний, який п'яним збив трьох курсанток у Києві: "Нестиму цей хрест через усе своє життя" - Цензор.НЕТ 7802
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28.08.2020 08:54 Відповісти
И что с этого с то продают?! При совке был сухой закон,меньше пить не стали,а начали шмурдяк гнать!!! А то что за руль пьяный сел это говорит о его личном самосознании!!!! Я 12 лет назад сел за руль и перестал вообще бухать,потому что понимаю что в любой момент мне нужно будет сесть за руль!!!! Хотя с меня прикалывались мол можно подумать что у тебя есть сейчас такая необходимость ехать! И потом такое случилось,родственники на дне рождения бухали а дети сами себе пока племянница голову не разбила что зашивать пришлось,а везти некому все задутые!!!
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27.08.2020 13:28 Відповісти
а мене дратує те шо ось такі "святоші" як ви розповідають байки про те як в Україні всі поголовно спиваються "корисною" горілкою в неймовірних кількостях...
бували ми в штатах та й бачили ваш "сухий закон"...
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27.08.2020 16:33 Відповісти
І де ж це ти ті байки про корисність горілки знаходиш? Може тобі компанію поміняти, бо коли дружбани "слишком вумные", то це тоже задовбує?
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28.08.2020 09:18 Відповісти
Эта тварь ПОЗОР армии ! Почему ему разрешили присутствовать в суде в форме ???
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27.08.2020 13:06 Відповісти
Ото ж, іншої одежі у нього не знайшлося чи принести не було кому?
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27.08.2020 13:34 Відповісти
Якби мєнт збив, чи прокурорський, чи депутат навіть справу би не відкрили.
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27.08.2020 13:06 Відповісти
Завжди питаю у людей: а за кого пане і панове голосували останні 10 років?
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27.08.2020 13:17 Відповісти
Почему именно 10 лет? Чтобы свою нефтегазовую прокладку выгородить?
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27.08.2020 14:08 Відповісти
***** ссаный, просил бы пистолет и 1 патрон, остался бы мужиком с яйцами
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27.08.2020 13:17 Відповісти
Эххх....И мужик видно порядочный-не стал отбрехиваться...Что ж ты,дурак,натворил?И девкам жизнь угробил,и себе,и родным...Позор,стыд,боль...Ну,собирался ты бухать-отдай же ты ключи родичам или друзьям!Пипец-на ровном месте такое горе...
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27.08.2020 13:18 Відповісти
В чому його порядність?
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27.08.2020 13:32 Відповісти
Что вину признает и под дурачка не косит.Сравни его поведение с аналогичными случаями
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27.08.2020 13:35 Відповісти
Дешёвые понты для дурачков. Судье уже заплачено. Это же МУСОР, пойми ты это.
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28.08.2020 00:48 Відповісти
2,9 промиле и сел за руль!
Порядочная ... свинья.
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27.08.2020 13:41 Відповісти
Та,пьяному море по колено.Трезвым надо думать
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27.08.2020 13:47 Відповісти
При 2,9 промилле мозги уже не работают.
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27.08.2020 15:44 Відповісти
Я б на его месте застрелился.
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27.08.2020 13:19 Відповісти
Даже если и так-чем бы это помогло?Искупить вину нужно.Полностью не получится,конечно,но хотя бы то,что можно
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27.08.2020 13:37 Відповісти
слишком легко....отхерачить каждому его родственнику по ноге , а алкану две ноги и две руки -шоб ***** больше за руль не сел никогда !
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27.08.2020 16:22 Відповісти
все они перед судом красивые слова говорят
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27.08.2020 13:36 Відповісти
Какая честь?
Какая совесть?
Даже сейчас пытается избежать наказания обещаниями помогать пострадавшим.
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27.08.2020 13:39 Відповісти
Эта тварь называет это крестом??? Он опанулся??? Мудак, искалечил людей теперь он крестоносец! *****!
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27.08.2020 13:41 Відповісти
То немає курва жодного значення що ти довбню зараз промукаешь..
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27.08.2020 14:06 Відповісти
Гнида и тварь конченная.
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27.08.2020 14:26 Відповісти
Застрелись, мразота!Офицер!
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27.08.2020 14:27 Відповісти
Нелепая и трагическая история.....
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27.08.2020 14:31 Відповісти
Уж лучше бы молчало.
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27.08.2020 14:32 Відповісти
Что вы как дети. В среде ментов и военных пьянство, увы, обыденность. И пьяным за руль - тоже. Много раз все проходит нормально, он привыкает и расслабляется. А потом случается вот такое. И он реально сам в шоке. Когда протрезвел, конечно.
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27.08.2020 14:42 Відповісти
А совесть одной нации, с фамилией Ефремов, требует доказать что в момент аварии он находился в машине.
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27.08.2020 14:45 Відповісти
И он прав. Доказывать надо даже это.
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27.08.2020 14:51 Відповісти
Да п...шь,никакого креста носить ты не будешь,ты тварь в синеве за руль село,и не раз уже садилось...гореть тебе и таким же уродам в аду,а не кресты носить...девчонки по 18 лет,карьеры,жизни нормальной лишились,уже..бок,чтоб тебя ещё в СИЗО отпетушили ...
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27.08.2020 14:56 Відповісти
Фраза:"На данный момент я не буду избегать наказания....." говорит о том что подозреваемый расматривал такие варианты и от них не отказался и может прибегнуть к ним в будущем.
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27.08.2020 15:30 Відповісти
На хрен твои извинения никому не нужны, быдло ты спиртозависимое. Таким как ты не в армии служить, а асфальт укладывать или улицы подметать.
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27.08.2020 15:35 Відповісти
в армии ему можно служить - в ордловской!
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27.08.2020 15:41 Відповісти
Майора нужно бы разобрать на органы, которые продать, и все деньги направить на лечение пострадавших.
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27.08.2020 15:39 Відповісти
и шо он не сможет даже в атб устроится карьеру себе похерил??
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27.08.2020 15:48 Відповісти
Пусть несёт этот крест в пожизненном заключении.
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27.08.2020 16:18 Відповісти
Довелось служить с Этим *****,скажу награда нашла своего героя,очень жаль что пострадали девченки.Тогда еще лейтенант Холодный парился в бане в тот момент когда его подчиненные были в окружении,разводил волонтеров на телефоны,ноутбуки и машину,строил всевозможные интриги что бы получить повышение ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ это не о нем!!!!
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27.08.2020 16:32 Відповісти
..алкашу веры нет...
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27.08.2020 16:37 Відповісти
МУСОРУ веры нет.
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28.08.2020 00:49 Відповісти
Поряд повинно сидіти і командування академії,безконтрольність та вседозволеність призвели до цієї трагедії.Ганьба.
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27.08.2020 17:16 Відповісти
Повісити,щоб не ніс той хрест...А то він так його і понесе...через всі кабаки,борделі,курорти,які трапляться йому в житті...
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27.08.2020 17:18 Відповісти
Какого он в форме.Снять.
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27.08.2020 17:29 Відповісти
Самое прискорбное... это все эти комментарии. Да... горе наделал, никто не спорит. Лучше будет еси он в петлю свою тупую голову засунет? Кому от этого уже лучше станет? Пускай лучше всю жизнь теперь помогает, хоть как то исправит свой бок. Пускай пашит на хорошие и качественное протезирование для пострадавших. На реабилитацию в США или Германии. Просто его смерть ничего не решит. А вы говнокаментаторы завтра об этой новости забудете и пойдете срать в другое место. А девушки останутся сами со своей бедой. Так что диванные палачи, по классике жанра, идите в жопу, может там думать научитесь.
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27.08.2020 17:50 Відповісти
Забрать его квартиру, продать и на вырученные деньги обеспечить качественное протезы для девушек. Ну и этой пьяной мрази лет 20 строго режима.
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27.08.2020 18:23 Відповісти
Слишком всё промто. Пока за бухло за рулем не будут давать "десятку" и за смертельный случай пожизненно, ничего не изменится.
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27.08.2020 18:48 Відповісти
козлина ты козлина! это девчонкам нести крест увечий из-за твоей преступной езды пьяным...
одной бутылкой испортил жизни и загубил здоровье стольким людям (и себе, алкашу, в том же числе)
но ты, пьянь, мог избежать этого позора и трагедии - просто не сев за руль!...а девчонки ? оказались случайными жертвами обстоятельств и... пьяного преступника..
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27.08.2020 19:03 Відповісти
Я, колишній військовий, не розумію, про яку честь та про який хрест, вякає оця потвора у військовій формі та ще й з медичною спеціалізацією. Збирається отримати умовне та на "гражданці" скиглити, нажершись водяри, як він кається. Справжній офіцер, втративши честь, скалічивши трьох молодих жінок, повинен сам себе осудити. А цей *****.ок, просить вибачення.
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27.08.2020 19:03 Відповісти
Помню в Константиновке пьяные вояки на бтр сбили на пешеходном переходе маленькую девочку на смерть. Так их потом наградили, и через время дали смешные приговоры (как имеющим награды). Уверен, что с этим будет нечто подобное. У нас таких не судят по справедливости.
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27.08.2020 20:29 Відповісти
///
"У одной из пострадавших диагностировали неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней. Вторая девушка получила неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети. У третьей выявили открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени"...
В госпитале, где спасали девушек, одной из них пришлось ампутировать левую ногу, другой - правую. Третьей "повезло" больше: ей пытаются спасти обе ноги. Медики оценивают состояние всех трех пострадавших как стабильно тяжелое, однако говорят, что сейчас их жизнь вне опасности.На их мечтах о воинской службе, да и вообще планах на будущее пьяный преподаватель поставил крест. Впереди у каждой из них - долгий и тяжелый период реабилитации, а также непростая адаптация к изменившимся условиям и качеству жизни.
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27.08.2020 22:48 Відповісти
Это полный писец.
Таких уродов надо просто расстреливать. Сделать исключение...
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28.08.2020 00:51 Відповісти
а был был он сестричкой леночки зайцевой то виноваты были бы курсантки- не там стали......
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28.08.2020 08:08 Відповісти
"Для меня приоритеты в жизни - это честь и совесть. То, что я совершил, я каюсь, и буду нести этот крест через всю свою жизнь. Я хочу извиниться перед всеми. Перед всеми, кто меня знает - мои друзья, знакомые. Прошу предоставить мне такую возможность и оказывать помощь пострадавшим".

Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
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28.08.2020 08:30 Відповісти
Що ж ти, ****, намордник одягнув, боїшся захворіти?
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28.08.2020 09:04 Відповісти
як ти гнидо було , чи є майором , тоді застрелитись потрібно !!! чим швидше, тим краще для всіх.
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28.08.2020 09:50 Відповісти
Это лицо ВСУ (( Дайте этому животному пистолет и один патрон, посмотрим что оно знает о чести!!!
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28.08.2020 10:08 Відповісти
 
 