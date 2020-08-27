Більш як сотню хасидів тримають в аеропортах України, - Об'єднана єврейська громада. ВIДЕО

Керівник Об'єднаної єврейської громади України Міхаель Ткач заявив, що сотні ізраїльських громадян тримають в аеропортах різних міст України, не пускаючи в країну.

Про це Ткач повідомив у Facebook і оприлюднив відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 100 брацлавських хасидів тривалий час не пускають у країну в Борисполі та аеропортах Одеси, Запоріжжя. Причина поки невідома. Вчора після перевірки документів пасажирів рейсу з Ізраїлю 12 осіб зі 116 "розвернули", бо вони не змогли пояснити мету свого візиту в Україну", - повідомив Ткач.

Він зазначив, що заборона на в'їзд від КМУ почне діяти лише в 00:00 29 серпня.

"За нашою інформацією, сьогодні в Україну з усіх боків їдуть понад тисячу хасидів, які хочуть встигнути до закриття кордонів іноземцям", - повідомив Ткач.

Пізніше він повідомив, що за його даними, "проблеми в тих, хто не зробив тест на коронавірус за скількись там годин у самому Ізраїлі".

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