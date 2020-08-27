Більш як сотню хасидів тримають в аеропортах України, - Об'єднана єврейська громада. ВIДЕО
Керівник Об'єднаної єврейської громади України Міхаель Ткач заявив, що сотні ізраїльських громадян тримають в аеропортах різних міст України, не пускаючи в країну.
Про це Ткач повідомив у Facebook і оприлюднив відповідне відео, передає Цензор.НЕТ.
"Понад 100 брацлавських хасидів тривалий час не пускають у країну в Борисполі та аеропортах Одеси, Запоріжжя. Причина поки невідома. Вчора після перевірки документів пасажирів рейсу з Ізраїлю 12 осіб зі 116 "розвернули", бо вони не змогли пояснити мету свого візиту в Україну", - повідомив Ткач.
Він зазначив, що заборона на в'їзд від КМУ почне діяти лише в 00:00 29 серпня.
"За нашою інформацією, сьогодні в Україну з усіх боків їдуть понад тисячу хасидів, які хочуть встигнути до закриття кордонів іноземцям", - повідомив Ткач.
Пізніше він повідомив, що за його даними, "проблеми в тих, хто не зробив тест на коронавірус за скількись там годин у самому Ізраїлі".
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Громадянам України та особам які перебувають на території України на законних підставах гарантується свобода пересування!
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Проблема в том что какой президент такие и ситуации, он с самого начала не знал что делать пустить хасидов когда в стране больше 1000 вдень зараженных, или не пустить и тогда могут ухудшится отношения с Израилем. Он просто не знает что делать, не воли к принятию решений, из-за чего его запоздалые решения превращаются в фиаско
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На Херсонщині в 1920-х-1930-х роках був цілий єврейський національний район, - Калініндорфський. Тепер колишній райцентр називається Калинівське.
На фото напис на в'їзді в комуну, - "Сільсько-господарчий колектив ім. Шолом-Алейхема". Напис українською і на івриті.
Ідиш, - це такий собі єврейсько-німецький суржик європейських євреїв-ашкеназі.
А чи не хочуть вони перенести ту могилу до себе в Ізраїль?
Заставьте их работать !
Нехай виторгують донбасс у мордовських абізян
Может отправить их в Иран?
В качестве проповедников!
ПУСТЬ ЛЕТЯТ ДОМОЙ
ГУЛЕК И ДЕШЕВЫХ ДЕВОК НЕ БУДЕТ
https://youtu.be/2_tldowtgOY
там просто кирпичи в гробу закопаны а то что эта мишпуха занимается не столько почитанием
сколько ритуалами уверен уже очень сильно и по большому счёту - если какая то этническая
группа на протяжении длительного времени, скажем 50 лет, совершенно не ассимилируется и
живёт замкнутыми общинами их надо выставлять из страны потому шо секты с нацистскими
уклонами на нах не нужны.
https://www.youtube.com/watch?v=yatu7u-UaQ4 Як озвірілі хасиди напали на журналістів Надзвичайних новин
https://www.youtube.com/watch?v=jfiQXjibWSw В Умани хасиды напали на семью, у которой снимали жилье
https://www.youtube.com/watch?v=jfiQXjibWSw https://www.youtube.com/watch?v=6UVG9XlIKzo В Умани хасиды напали на женщину и устроили погром
https://www.youtube.com/watch?v=jfiQXjibWSw