Без Цензури в прямому ефірі: Путін і вагнерівці, Шмигаль завдає удару, Саакашвілі повертається додому? ВIДЕО

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" з Богданом Буткевичем повертаємося до розмови про "вагнерівців", а ще - буде порушено питання продовження карантину від уряду і ймовірне повернення в Грузію Міхеіла Саакашвілі.

Розмова буде про Путіна і вагнерівців, про те, чи був слив з боку Зеленського і Ко безпрецедентної операції спецслужб України

- черговий маразматичний епізод шмигаленоміки, через яку нас чекає "весела" осінь. Це і про підвищення мінімалки, і про карантин, який буде служити тільки наповненню кишень ментів;

- чи реально повернеться Саакашвілі в Грузію і чому взагалі про це пішла мова;

- чому ми тепер будемо платити дуже дорого за комуналку або чому лафа закінчилася.

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