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Без Цензури в прямому ефірі: Путін і вагнерівці, Шмигаль завдає удару, Саакашвілі повертається додому? ВIДЕО

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" з Богданом Буткевичем повертаємося до розмови про "вагнерівців", а ще - буде порушено питання продовження карантину від уряду і ймовірне повернення в Грузію Міхеіла Саакашвілі.

Розмова буде про Путіна і вагнерівців, про те, чи був слив з боку Зеленського і Ко безпрецедентної операції спецслужб України

- черговий маразматичний епізод шмигаленоміки, через яку нас чекає "весела" осінь. Це і про підвищення мінімалки, і про карантин, який буде служити тільки наповненню кишень ментів;

- чи реально повернеться Саакашвілі в Грузію і чому взагалі про це пішла мова;

- чому ми тепер будемо платити дуже дорого за комуналку або чому лафа закінчилася.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

Автор: 

путін володимир (23811) ПВК Вагнер (1540) Шмигаль Денис (4572) Буткевич Богдан (438)


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Карлсон улетел, но обещал вернутся!
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27.08.2020 20:52 Відповісти
Даже Кацо не выдержал народного президента Украины , сваливает, не хрен тута , ни хрена тута делать...
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27.08.2020 21:03 Відповісти
Без Цензури в прямому ефірі: Путін і вагнерівці, Шмигаль завдає удару, Саакашвілі повертається додому? - Цензор.НЕТ 6575
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27.08.2020 21:23 Відповісти
не могу смотреть буткевича, с души воротит
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27.08.2020 21:25 Відповісти
Древнейшая профессия - простутитка. Вторая древнейшая - вор. Третья древнейшая - политик - результат естественного симбиоза первой и второй -Политиканы..
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27.08.2020 21:27 Відповісти
решила создать опжопа ячейку в украинском селе на Кировоградщине. всё, как надо. приехал раввин, приехал кива, приехал мертвечук. завезли артистов. в назначенное время село стало собираться возле клуба. но один местный умный человек из БЮТ Тимошенко Батьківщина пообещал селянам по 500 грн за каждое испражнение на фоне кивы и рабиновича. вы не увидите этого ролика на основных телеканалах, потому что человек продал этот ролик киве и рабиновичу за 50000 долларов. купил себе дом, дачу и 100 га земли. и теперь все селяне Кировоградщины мечтают испражниться на фоне Кивы и Вадима Рабиновича
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27.08.2020 22:10 Відповісти
 
 