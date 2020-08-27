Іванющенко і його адвокати ховаються від мене і не приходять на суди, - Лещенко. ВIДЕО

Соратник Януковича Юрій Іванющенко 4,5 роки тому спробував засудити на той момент народного депутата Сергія Лещенка за те, що той назвав його "смотрящим" і сказав, що Іванющенка перевіряли на причетність до фінансування "тітушок". Тепер Іванющенко і його адвокати не приходять до суду.

Про це член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Лещенко закликає адвокатів Іванющенка з'явитися на засідання, щоб поставити крапку в цій справі.

За словами Лещенка, справа вже побувала в Печерському суді, Апеляційному суді, Верховному суді і знову повернулася до Апеляційного суду. Зараз триває вже третій етап слухань, і адвокати Іванющенка двічі не з'являлися на засідання.

Сам Іванющенко спочатку переховувався в Росії, а тепер живе в Монте-Карло, де у нього нерухомість, стверджує Лещенко.





"Іванющенка не буде, тому що він все одно в Україну не приїде. А ось до його адвокатів я звертаюся. Шановні адвокати Юрія Іванющенка! Приходьте до суду, не бійтеся доводити свою правоту. Сьогодні Апеляційний суд втретє призначив засідання. На 22 вересня, на 14 годину. Я вас чекатиму в цьому суді для того, щоб нарешті поставити крапку в цій історії довжиною понад 4 роки", - сказав він.

"Нарешті з'ясуємо, чи є Іванющенко "смотрящим", і чи образливо називати його таким, якого перевіряли на причетність до фінансування "тітушок", - додав Лещенко.

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