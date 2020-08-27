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Іванющенко і його адвокати ховаються від мене і не приходять на суди, - Лещенко. ВIДЕО

Соратник Януковича Юрій Іванющенко 4,5 роки тому спробував засудити на той момент народного депутата Сергія Лещенка за те, що той назвав його "смотрящим" і сказав, що Іванющенка перевіряли на причетність до фінансування "тітушок". Тепер Іванющенко і його адвокати не приходять до суду.

Про це член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Лещенко закликає адвокатів Іванющенка з'явитися на засідання, щоб поставити крапку в цій справі.

За словами Лещенка, справа вже побувала в Печерському суді, Апеляційному суді, Верховному суді і знову повернулася до Апеляційного суду. Зараз триває вже третій етап слухань, і адвокати Іванющенка двічі не з'являлися на засідання.

Сам Іванющенко спочатку переховувався в Росії, а тепер живе в Монте-Карло, де у нього нерухомість, стверджує Лещенко.


"Іванющенка не буде, тому що він все одно в Україну не приїде. А ось до його адвокатів я звертаюся. Шановні адвокати Юрія Іванющенка! Приходьте до суду, не бійтеся доводити свою правоту. Сьогодні Апеляційний суд втретє призначив засідання. На 22 вересня, на 14 годину. Я вас чекатиму в цьому суді для того, щоб нарешті поставити крапку в цій історії довжиною понад 4 роки", - сказав він.

"Нарешті з'ясуємо, чи є Іванющенко "смотрящим", і чи образливо називати його таким, якого перевіряли на причетність до фінансування "тітушок", - додав Лещенко.

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Іванющенко і його адвокати ховаються від мене і не приходять на суди, - Лещенко 01

Іванющенко і його адвокати ховаються від мене і не приходять на суди, - Лещенко 02

Автор: 

Лещенко Сергій (505) суд (11676) Юра Єнакієвський (147)


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Топ коментарі
+2
Выплыло? Что, запах почуял приближающийся и надо напомнить о своем существовании ?
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27.08.2020 19:35
+2
Какой страшный и отважный Лещенко, его бандиты боятся!
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27.08.2020 19:36
+2
Интересно: член наблсовета "Укрзализныци" Лещенко отличает шпалу от костыля, паровоз от тепловоза и стрелку от башмака???
П.С. А Лещ знает какого цвета стоп-кран в самолёте?
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27.08.2020 19:38
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Ну если Юра Енакиевский вернется и его не арестуют то пазлы все сойдутся
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27.08.2020 19:24 Відповісти
что самое интересное, Лещ Сирожа и есть купленная фсбшная тварь, за деньги агрессора, готовая медийно оправдать не то что Юру Иванющенко, а и черта лысого.Сирожа шел бы ты НА*
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27.08.2020 21:57 Відповісти
Сирожа, радій, що ще живий..цей персонаж дозволяв собі хама по пиці бити..і бовт він клав на ті "суди"..буде нагода то скупить їх великим оптом..
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27.08.2020 19:29 Відповісти
Сэр Лещ, там в твоей вотчине дети боярские б/у детали вместо новых покупали.
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27.08.2020 19:32 Відповісти
Капец ! Петя вор и гад ? Ненавижу зе-убогих и тех , кому облом голосовать .
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27.08.2020 19:32 Відповісти
Выплыло? Что, запах почуял приближающийся и надо напомнить о своем существовании ?
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27.08.2020 19:35 Відповісти
Какой страшный и отважный Лещенко, его бандиты боятся!
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27.08.2020 19:36 Відповісти
Да по нему видно, шо зверь почище Яценюка. Зубами кадыки коррупционерам вырывал.

Поэтому и дождался теплого коррупционного местечка...
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28.08.2020 01:37 Відповісти
Бедный Сирога
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27.08.2020 19:38 Відповісти
Интересно: член наблсовета "Укрзализныци" Лещенко отличает шпалу от костыля, паровоз от тепловоза и стрелку от башмака???
П.С. А Лещ знает какого цвета стоп-кран в самолёте?
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27.08.2020 19:38 Відповісти
Юра єнакуєвський і Зек енакуєвський, два чоботи пара.
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27.08.2020 19:41 Відповісти
квартирыч, Иванющенко не боится тебя - тебя никто не боится.

Просто тебя, твоего дружка внаёма и твоего кумира бубу-оманского все считают кусками дерьма.
И не обращают на вас внимания.
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27.08.2020 19:49 Відповісти
Респект пану Лещенко!
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27.08.2020 19:59 Відповісти
по хорошему, все поймут Юру Иванющенко правильно, если он сделает с Сирожей Лещенко что-то нехорошее. Ато закрадывается сомнение, что Сирожа работает на ФСБ с 2010 года, после того, как Сирожу отпердолили два рускоафриканца, засняли на видео, и взяли расписку, не разглашать, что Сироже понравилось. С тех пор Сироже трудно скрывать, что Настя ему не нужна. Но она тоже в схемах ФСБ, куда только СБУ смотрит?
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27.08.2020 21:52 Відповісти
Это вот это этого пользованого гандона бандюки прячутся?

Серлещ явно себе льстит.
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28.08.2020 01:36 Відповісти
Так,такккккккк....все повинно бути тільки ахмєтовскім...розуміємо серьоньку...а іванющенко вже все повинен передати ахмєтці (ще то й ***** злодій і про це всі знають тільки садять воїнів,лохів,волонтерів) і так добре наганяв капітал.
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29.08.2020 03:56 Відповісти
 
 