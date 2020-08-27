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МОЗ досі не закупив засоби захисту для медиків, з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено лише 1,5%, - ЗМІ. ВIДЕО

Станом на 20 серпня через 2,4 млрд грн, які Міністерству охорони здоров'я виділили з Фонду боротьби з СOVID-19 на засоби захисту для медиків ще у травні, на закупівлі витрачено менше 37 млн грн (1,5%). Решту грошей досі не освоєно, а більшість товарів із переліку так і не закуплено.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info,повідомляє Цензор.НЕТ.

Перші 3 млрд уряд виділив МОЗу ще у травні, нагадують журналісти. Частина цих грошей була передбачена на доплати медикам і закупівлю обладнання. Решта 2,4 млрд грн було виділено безпосередньо на закупівлю засобів захисту – масок, костюмів, рукавичок та іншого.

"Проте за три місяці у повному обсязі закуплені тільки респіратори і захисні щитки, частина масок і рукавичок. По решті товарів торги або не відбулися через відсутність пропозицій, або взагалі не були оголошені", - стверджують автори розслідування.

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За даними Bihus.Info, під час погодження документів на виділення коштів з Фонду ціни в розрахунках за підписом міністра охорони здоров'я Степанова були завищені. "Проте, витрачати напряму кошти МОЗ не може, тому що усі закупівлі проводяться через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Тож одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало "збивати" МОЗівські ціни", - стверджують журналісти.

МОЗ досі не закупив засоби захисту для медиків, з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено лише 1,5%, - ЗМІ 01

В "Медзакупівлях України" повідомили, що намагаються робити усе можливе, щоб пришвидшити процес закупівель, проте мають погоджувати усі документи з міністерством: "Можливі затримки виникають через необхідність погоджувати технічні характеристики товарів до закупівлі та окремо результат кожної закупівлі органом управління".

Так, наприклад, досі не оголошено торги на закупівлю захисних костюмів, на яку МОЗом передбачено найбільшу частину з виділенної з Фонду суми – 2 мільярди 135 тисяч гривень.

Натомість міністр охорони здоров’я Степанов в коментарі заявив, що вважає, що його відомство працює ефективно: "Я вважаю, що відразу, як в нас з’явилась можливість, ДП "Медичні закупівлі" почало купувати по тих алгоритмах, які їм дані".

Попри те, що більшість коштів МОЗ досі так не освоїв, в липні Кабмін докинув на нього ще 11 млрд – на доплати медикам та закупівлю обладнання. Ці закупівлі також ще не стартували.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) лікарі (1287) закупівлі (3372) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
ЦЕНЗОР.НЕТ - "По состоянию на 20 августа из 2,4 млрд грн, которые Министерству здравоохранения выделили из Фонда борьбы с СOVID-19 на средства защиты для медиков еще в мае, на закупки потрачено меньше 37 млн ​​грн."
Порох и "Европейская Солидарность" потратили только на защитные костюмы для врачей - 100млн. грн.
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27.08.2020 23:45
+10
"Ми не бачились кілька років. Особливо важкий для нас всіх 2019й, кількість вилитого лайна зашкварна. Навіть ті хто поруч воювали, стали сумніватись один в одному, через ці інформаційні вкиди. Російські методички вже звучать і з офіційних сторінок штабу ООС генштабу та МО (про армію, що втомилась від війни),і навіть від патріотичного середовища, щодо Іловайську в нас Порох винен, а не Путін, щодо Роттердам +, попри висновки зеленої влади що це оптимальне рішення, пофіг. Попри висновки експертиз в суді над генералом Марченком, що бронежилети відповідають держстандартам, пофіг, якісь ветерани вирішили в простріляних броніках на марші вишикуватись. Це настільки огидно все, що, ті, кому вистачило розуму не засмітить свій мозок, просто не мають бажання об'єднуватись з довбойобами. Коли зашквар вкриває, кращі ліки то зустрічі з побратимами. Попри все, марш добряче підлікував нерви. Бо обіймашки продовжують життя. Будемо жити. Будемо боротись. Є за що. Є за кого з живих і є в честь кого з загиблих. Слава Україні!"
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__tn__=%2CdK-R-R&eid=********************************************************************************&fref=mentions Маруся Звіробій

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3325721557485692&set=a.663780260346515&type=3&eid=ARCkw9IIO7iAm7Jz4PPC36mfPRMXVCfqZmG2STXmUq6o9AJG108f0W2HQnnmVgsECIHYThlMkTpgVi7Y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3325721557485692&set=a.663780260346515&type=3&eid=ARCkw9IIO7iAm7Jz4PPC36mfPRMXVCfqZmG2STXmUq6o9AJG108f0W2HQnnmVgsECIHYThlMkTpgVi7Y
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27.08.2020 23:49
+10
Не освоены, но уже поделены! Так правильно будет написать!
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27.08.2020 23:49
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Да, ну?
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27.08.2020 23:39 Відповісти
Не освоены, но уже поделены! Так правильно будет написать!
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27.08.2020 23:49 Відповісти
хто ще має сумніви що мішпуха щмарклі - шлемазли?
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28.08.2020 06:55 Відповісти
А ще цікаво що в Україні НЕ ВИСТАЧАЄ 15тис фельдшарів та медсестер та 15тис лікарів ЗАЙВІ. І те що 5тис ваканцій лікарів порожні не є рішенням проблеми- треба зменшити ще на 10тис. та їх зряплати переподілити між тими лікарями ХТО ПРАЦЮЄ а не чекає хабарів
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28.08.2020 07:04 Відповісти
Дороги до коханої тещі вже побудували..
Власть-пожрать Всласть!))
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27.08.2020 23:41 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "По состоянию на 20 августа из 2,4 млрд грн, которые Министерству здравоохранения выделили из Фонда борьбы с СOVID-19 на средства защиты для медиков еще в мае, на закупки потрачено меньше 37 млн ​​грн."
Порох и "Европейская Солидарность" потратили только на защитные костюмы для врачей - 100млн. грн.
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27.08.2020 23:45 Відповісти
"Ми не бачились кілька років. Особливо важкий для нас всіх 2019й, кількість вилитого лайна зашкварна. Навіть ті хто поруч воювали, стали сумніватись один в одному, через ці інформаційні вкиди. Російські методички вже звучать і з офіційних сторінок штабу ООС генштабу та МО (про армію, що втомилась від війни),і навіть від патріотичного середовища, щодо Іловайську в нас Порох винен, а не Путін, щодо Роттердам +, попри висновки зеленої влади що це оптимальне рішення, пофіг. Попри висновки експертиз в суді над генералом Марченком, що бронежилети відповідають держстандартам, пофіг, якісь ветерани вирішили в простріляних броніках на марші вишикуватись. Це настільки огидно все, що, ті, кому вистачило розуму не засмітить свій мозок, просто не мають бажання об'єднуватись з довбойобами. Коли зашквар вкриває, кращі ліки то зустрічі з побратимами. Попри все, марш добряче підлікував нерви. Бо обіймашки продовжують життя. Будемо жити. Будемо боротись. Є за що. Є за кого з живих і є в честь кого з загиблих. Слава Україні!"
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__tn__=%2CdK-R-R&eid=********************************************************************************&fref=mentions Маруся Звіробій

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3325721557485692&set=a.663780260346515&type=3&eid=ARCkw9IIO7iAm7Jz4PPC36mfPRMXVCfqZmG2STXmUq6o9AJG108f0W2HQnnmVgsECIHYThlMkTpgVi7Y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3325721557485692&set=a.663780260346515&type=3&eid=ARCkw9IIO7iAm7Jz4PPC36mfPRMXVCfqZmG2STXmUq6o9AJG108f0W2HQnnmVgsECIHYThlMkTpgVi7Y
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27.08.2020 23:49 Відповісти
" Попри все, марш добряче підлікував нерви....."
Марш. Маруся перша зліва на фото:

МОЗ досі не закупив засоби захисту для медиків, з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено лише 1,5%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7712
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28.08.2020 00:13 Відповісти
Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных барыг?!
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27.08.2020 23:49 Відповісти
Судя по всему, в Австралии есть первый погибший от коронавируса. В его доме было найдено 500 консервных банок с едой, 100 кг макарон, 75 кг риса, 200 рулонов туалетной бумаги и 30 литров антисептика, которые он на всякий случай купил в приступе паники. Все это добро рухнуло и похоронило его заживо..
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27.08.2020 23:51 Відповісти
Ага, а в США пока ни одного... Жги еще.
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28.08.2020 08:12 Відповісти
З Фонду боротьби з КОВІД 19 !!!! 1,5 відсотка потрапили на захист медиків. А скільки потратили на "Бааальшую стірку", вибачте, "стройку"? Скільки бабла від или на тому, що реально перевірити не можна?
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27.08.2020 23:51 Відповісти
"Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины" - Зеленский. Ну-ну, мечты-мечты.. хм.. и чет Зебуины сразу все притихли !
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28.08.2020 00:14 Відповісти
владоможці розуміють, що немає чого витрачати кошти на подолання неіснуючої проблеми.
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28.08.2020 00:15 Відповісти
Бугага.

А теперь поднимите все новости, где власть отчитывается, как она "готовится", "закупает", "борется" и как "все всем обеспечены".

Такого позорища у нас еще никогда не было.
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28.08.2020 00:19 Відповісти
"поднимите все новости, где власть отчитывается"

МОЗ досі не закупив засоби захисту для медиків, з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено лише 1,5%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1375
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28.08.2020 00:38 Відповісти
Такие действия власти называются САБОТАЖ !
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28.08.2020 00:26 Відповісти
"Зарплата медиков на 30% меньше средней зарплаты в Украине, - Степанов"

Какие грандиозные открытия делает министр ...

А как же 300% надбавка которую обещал ваш врунишка-********** ?
а где же обещанные вами 75% надбавки?

Власть лживых дилетантов !
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28.08.2020 00:43 Відповісти
Власть профессиональных проходимцев, которых даже после такого невиданного дерибана электорат считает просто "дилетантами".
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28.08.2020 05:37 Відповісти
Коррупцию лучше возглавить, чем с ней бороться, правильный выбор преЗЕдента!!!
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28.08.2020 09:02 Відповісти
Страна избравшая клоуна президентом, должна привыкать жить в нескончаемом цирке.
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28.08.2020 09:17 Відповісти
Зато степашка пЛачется что медики уезжают... Они не уезжают а бегут..
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28.12.2020 22:36 Відповісти
 
 