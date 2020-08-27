МОЗ досі не закупив засоби захисту для медиків, з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено лише 1,5%, - ЗМІ. ВIДЕО

Станом на 20 серпня через 2,4 млрд грн, які Міністерству охорони здоров'я виділили з Фонду боротьби з СOVID-19 на засоби захисту для медиків ще у травні, на закупівлі витрачено менше 37 млн грн (1,5%). Решту грошей досі не освоєно, а більшість товарів із переліку так і не закуплено.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info,повідомляє Цензор.НЕТ.

Перші 3 млрд уряд виділив МОЗу ще у травні, нагадують журналісти. Частина цих грошей була передбачена на доплати медикам і закупівлю обладнання. Решта 2,4 млрд грн було виділено безпосередньо на закупівлю засобів захисту – масок, костюмів, рукавичок та іншого.

"Проте за три місяці у повному обсязі закуплені тільки респіратори і захисні щитки, частина масок і рукавичок. По решті товарів торги або не відбулися через відсутність пропозицій, або взагалі не були оголошені", - стверджують автори розслідування.

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За даними Bihus.Info, під час погодження документів на виділення коштів з Фонду ціни в розрахунках за підписом міністра охорони здоров'я Степанова були завищені. "Проте, витрачати напряму кошти МОЗ не може, тому що усі закупівлі проводяться через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Тож одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало "збивати" МОЗівські ціни", - стверджують журналісти.

В "Медзакупівлях України" повідомили, що намагаються робити усе можливе, щоб пришвидшити процес закупівель, проте мають погоджувати усі документи з міністерством: "Можливі затримки виникають через необхідність погоджувати технічні характеристики товарів до закупівлі та окремо результат кожної закупівлі органом управління".

Так, наприклад, досі не оголошено торги на закупівлю захисних костюмів, на яку МОЗом передбачено найбільшу частину з виділенної з Фонду суми – 2 мільярди 135 тисяч гривень.

Натомість міністр охорони здоров’я Степанов в коментарі заявив, що вважає, що його відомство працює ефективно: "Я вважаю, що відразу, як в нас з’явилась можливість, ДП "Медичні закупівлі" почало купувати по тих алгоритмах, які їм дані".

Попри те, що більшість коштів МОЗ досі так не освоїв, в липні Кабмін докинув на нього ще 11 млрд – на доплати медикам та закупівлю обладнання. Ці закупівлі також ще не стартували.